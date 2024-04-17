Рашисти вдарили по Чернігову трьома ракетами "Іскандер", - ОВА

Російські загарбники вранці 17 квітня вдарили по центру Чернігова трьома крилатими ракетами "Іскандер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Суспільному голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер", - зазначив Чаус.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав три ракетних удари майже по центру міста".

Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

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