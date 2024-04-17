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Рашисти вдарили по Чернігову трьома ракетами "Іскандер", - ОВА

іскандер,балістика

Російські загарбники вранці 17 квітня вдарили по центру Чернігова трьома крилатими ракетами "Іскандер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у коментарі Суспільному голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер", - зазначив Чаус.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав три ракетних удари майже по центру міста".

Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернігові відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Загинула 25-річна лейтенант поліції, - МВС. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1070) Чернігів (786) Чаус Микола (326)


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Топ коментарі
+12
Нелюди.
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17.04.2024 13:49
+10
Царство небесне. Сил близьким все це витримати
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17.04.2024 13:53
+7
R.I.P. загиблим.

Їх землячка конгресмена вікторія спарц, яка буде голосувати проти допомоги Україні, не хоче поставити перед голосуванням свічку за загиблими?
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17.04.2024 14:06
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Нелюди.
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17.04.2024 13:49 Відповісти
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17.04.2024 13:50 Відповісти
Звичайні фашисти.
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17.04.2024 13:52 Відповісти
Царство небесне. Сил близьким все це витримати
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17.04.2024 13:53 Відповісти
R.I.P. загиблим.

Їх землячка конгресмена вікторія спарц, яка буде голосувати проти допомоги Україні, не хоче поставити перед голосуванням свічку за загиблими?
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17.04.2024 14:06 Відповісти
Допомогу розкрадуть, цивільні мовчать, значить усіх все влаштовує..на жаль
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17.04.2024 17:20 Відповісти
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17.04.2024 14:19 Відповісти
Тільки не чіпайте їхні НПЗ.
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17.04.2024 14:20 Відповісти
А наші єлектостанціі можна.
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17.04.2024 14:21 Відповісти
У нас усе можна. А от у них - не можна. Нас і катувати можна. І голодом морити. Бо ми ж повинні носити стандарти гуманізму. Навіть у труні.
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17.04.2024 14:23 Відповісти
головне, як вони думають і говорять: гавное, ЧТО ГРАНІЦА НА ЗАМКЕ, нє убєгут!!!
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17.04.2024 14:30 Відповісти
... рашисти нелюди,це лайно,яке не має не роду,ні племені,єгипетської кари,цим ублюдкам... .
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17.04.2024 14:29 Відповісти
Русские, вы от кровавого имперского нацизма еще 100 лет не отмоетесь. В Украине положите всю свою армию и даже тех, кто и не думал служить. А после вас Китай голыми руками возьмет, порвет на части. Скажите спасибо своей имперской спеси и плешивому фюреру за это.
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17.04.2024 14:39 Відповісти
іскандер вроді балістична
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17.04.2024 16:29 Відповісти
Ви шо на Гуголі забанені чи шо ?
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17.04.2024 17:26 Відповісти
 
 