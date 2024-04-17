Завтра в Чернигове день траура
18 апреля в Чернигове объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ 17 апреля.
Подписал соответствующее распоряжение и.о. мэра города Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
"Окончательное количество жертв еще устанавливается, поисково-спасательная операция продолжается. По состоянию на сегодня есть, к сожалению, уже 15 погибших и 61 пострадавший, среди которых трое детей", - уточнил он.
Ракетный удар по Чернигову 17 апреля
Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.
Известно о 14 погибших та понад 60 постраждалих.
Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".
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- Нет, ета другое!!!!
Хоча треба,щоб сумував і ненавидів весь світ.