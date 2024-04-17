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Новости Война
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Завтра в Чернигове день траура

чернігів

18 апреля в Чернигове объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов РФ 17 апреля.

Подписал соответствующее распоряжение и.о. мэра города Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

"Окончательное количество жертв еще устанавливается, поисково-спасательная операция продолжается. По состоянию на сегодня есть, к сожалению, уже 15 погибших и 61 пострадавший, среди которых трое детей", - уточнил он.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

Известно о 14 погибших та понад 60 постраждалих.

Черниговский областной центр крови просит людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".

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траур (221) Чернигов (883)


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- Нет, ета другое!!!!
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17.04.2024 16:12 Ответить
Будь проклята кацапня
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17.04.2024 16:24 Ответить
Та з кацами все ясно-- на те він і кац! А що ж ви сук зелених на стовпах не розвішуєте за закриті ракетні програми, за скорочення армії, за цькування патріотів, за сфальт та шашлики, за просрані території, за СОТНІ ТИСЯЧ ВБИТИХ ТА ПОРАНЕНИХ НАШИХ УКРАЇНЦІВ ?
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17.04.2024 20:43 Ответить
Чому в Чернігові?Вся Україна сумує.І ненавидить кацапню
Хоча треба,щоб сумував і ненавидів весь світ.
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17.04.2024 16:46 Ответить
Кляті кацапи
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17.04.2024 20:01 Ответить
 
 