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Новини Війна
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Завтра у Чернігові день жалоби

чернігів

18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.

Підписав відповідне розпорядження в.о. мера міста Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

"Остаточна кількість жертв ще встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває. Станом на зараз маємо, на жаль, вже 15 загиблих та 61 постраждалого, серед яких троє дітей", - уточнив він.

Також читайте: Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. ФОТО

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Відомо про 15 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

Автор: 

жалоба (157) Чернігів (786)


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17.04.2024 16:12 Відповісти
Будь проклята кацапня
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17.04.2024 16:24 Відповісти
Та з кацами все ясно-- на те він і кац! А що ж ви сук зелених на стовпах не розвішуєте за закриті ракетні програми, за скорочення армії, за цькування патріотів, за сфальт та шашлики, за просрані території, за СОТНІ ТИСЯЧ ВБИТИХ ТА ПОРАНЕНИХ НАШИХ УКРАЇНЦІВ ?
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17.04.2024 20:43 Відповісти
Чому в Чернігові?Вся Україна сумує.І ненавидить кацапню
Хоча треба,щоб сумував і ненавидів весь світ.
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17.04.2024 16:46 Відповісти
Кляті кацапи
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17.04.2024 20:01 Відповісти
 
 