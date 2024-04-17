Завтра у Чернігові день жалоби

18 квітня у Чернігові оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ 17 квітня.

Підписав відповідне розпорядження в.о. мера міста Олександр Ломако, інформує Цензор.НЕТ.

"Остаточна кількість жертв ще встановлюється, пошуково-рятувальна операція триває. Станом на зараз маємо, на жаль, вже 15 загиблих та 61 постраждалого, серед яких троє дітей", - уточнив він.

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Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Відомо про 15 загиблих та понад 60 постраждалих.

Чернігівський обласний центр крові просить людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".