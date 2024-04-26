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Новости
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Украина получила 1,5 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility, - Шмыгаль

шмигаль

Вчера, 25 апреля, Украина получила 1,5 млрд евро от Европейского Союза в рамках нового инструмента Ukraine Facility.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"С начала года Украина уже получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия дефицита нашего бюджета.

Вчера поступили 1,5 млрд евро от ЕС в рамках нового инструмента Ukraine Facility.

Также в рамках пакета помощи от США получим почти 8 млрд долларов бюджетной поддержки", - рассказал Шмыгаль.

Как отметил премьер, эти средства помогают Украине финансировать медицинские услуги, зарплаты врачей и учителей, социальные программы.

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Ukraine Facility - инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024-2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия относительно нового механизма поддержки Украины, в частности создания Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро в течение следующих 4 лет. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первый транш от ЕС Украина получит в марте. Премьер Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен передал ей План для Ukraine Facility, который накануне утвердил Кабинет Министров Украины.

Автор: 

финансирование (1793) Евросоюз (17060) Шмыгаль Денис (2669)


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дивись слиною не захлібнись
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26.04.2024 18:46 Ответить
не мона Зє!льоним шмарклям гроші давати - гроші "..мають бути переформатовані на шось інше.. на якусь підтримку.."
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26.04.2024 18:51 Ответить
Гроші не привласнює одна сторона /хто їх отримує/ ,завжди діляться з другою стороною /хто їх дає/. Запитай і свого господаря, він докладно розповість про ці схеми.)
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26.04.2024 19:19 Ответить
я не ти, хазяїна не маю
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26.04.2024 19:39 Ответить
о, можна прібарахліца!!!! 😡😡😡😡
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26.04.2024 19:27 Ответить
Може б, і прозвітувати пора Уряду, за свої «ЗДОБУТКИ/звершення», але ж знову, з пальця почнуть висмоктувати, оті бідолашні головні спеціалісти з ЦОВВ, щоб хоть, про щось змастрячити маячню, про мудрих своїх керовніКов … Як верещучка про розмінування та шатли перед московською навалою, падлюка…
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26.04.2024 19:36 Ответить
Жаль что растаскивается по темным уголкам ОП.
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27.04.2024 03:54 Ответить
 
 