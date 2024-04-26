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Україна отримала 1,5 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility, - Шмигаль

шмигаль

Учора, 25 квітня, Україна отримала 1,5 млрд євро від Європейського Союзу в межах нового інструменту Ukraine Facility.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Від початку року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету.

Вчора надійшли 1,5 млрд євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility.

Також в рамках пакета допомоги від США отримаємо майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки", - розповів Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

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Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.

Раніше повідомлялося, Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України, зокрема створення Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро упродовж наступних 4 років. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перший транш від ЄС Україна отримає у березні. Прем’єр Денис Шмигаль під час зустрічі із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн передав їй План для Ukraine Facility, який напередодні затвердив Кабінет Міністрів України.

Автор: 

фінансування (3089) Євросоюз (13313) Денис Шмигаль (4546)


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26.04.2024 18:46 Відповісти
не мона Зє!льоним шмарклям гроші давати - гроші "..мають бути переформатовані на шось інше.. на якусь підтримку.."
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26.04.2024 18:51 Відповісти
Гроші не привласнює одна сторона /хто їх отримує/ ,завжди діляться з другою стороною /хто їх дає/. Запитай і свого господаря, він докладно розповість про ці схеми.)
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26.04.2024 19:19 Відповісти
я не ти, хазяїна не маю
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26.04.2024 19:39 Відповісти
о, можна прібарахліца!!!! 😡😡😡😡
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26.04.2024 19:27 Відповісти
Може б, і прозвітувати пора Уряду, за свої «ЗДОБУТКИ/звершення», але ж знову, з пальця почнуть висмоктувати, оті бідолашні головні спеціалісти з ЦОВВ, щоб хоть, про щось змастрячити маячню, про мудрих своїх керовніКов … Як верещучка про розмінування та шатли перед московською навалою, падлюка…
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26.04.2024 19:36 Відповісти
Жаль что растаскивается по темным уголкам ОП.
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27.04.2024 03:54 Відповісти
 
 