Україна отримала 1,5 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility, - Шмигаль

Учора, 25 квітня, Україна отримала 1,5 млрд євро від Європейського Союзу в межах нового інструменту Ukraine Facility.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Від початку року Україна вже отримала близько 12 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету.



Вчора надійшли 1,5 млрд євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility.

Також в рамках пакета допомоги від США отримаємо майже 8 млрд доларів бюджетної підтримки", - розповів Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

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Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро.

Раніше повідомлялося, Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України, зокрема створення Українського фонду у розмірі 50 мільярдів євро упродовж наступних 4 років. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що перший транш від ЄС Україна отримає у березні. Прем’єр Денис Шмигаль під час зустрічі із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн передав їй План для Ukraine Facility, який напередодні затвердив Кабінет Міністрів України.