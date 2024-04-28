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Новости Война
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В случае победы Путин сделает с Украиной то же, что и Гитлер с Чехословакией, - Сикорский

путин,гитлер

Российский диктатор Владимир Путин не удовлетворится только Украиной в случае, если ему дадут возможность победить.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Bild am Sonntag и другим медиа издательской группы Axel Springer, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"У нас есть выбор: или мы имеем побежденную российскую армию за пределами Украины, или победившую российскую армию на границе с Польшей. И тогда Путин сделает так же, как Гитлер поступил с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны. Лучше остановить Путина в Украине, в 500-700 км отсюда", - сказал Сикорский.

Кроме того, он напомнил, что РФ много раз нападала на Польшу, поэтому он "нисколько не удивится", если Путин снова захочет сделать это. Как надеется Сикорский, на этот раз Россия проиграет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине в возвращении украинцев для Польши может быть "этически неоднозначной", - Сикорский

"Германских политиков, похоже, устраивает, что Россия будет готова (к нападению на НАТО. - Ред.) только через четыре-пять лет, а к тому времени будет готова и Германия. Но дело в том, что прежде чем Россия придет в Германию, она должна добраться до некоторых других стран. Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы нисколько не удивимся. Россия проиграет, потому что мы, Запад, намного сильнее России. Сегодня Украина борется не одна. В отличие от прошлых лет, мы не будем бороться в одиночку", - сказал польский министр.

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что в Германии изменят решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Также Сикорский высказывал мнение, что Путин может закончить войну в Украине за пять минут - одним звонком министру обороны России Шойгу.

Кроме того, он подчеркивал, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр на украинском языке заявил, что Львов и другие регионы государства - это Украина.

Автор: 

путин (31203) россия (95352) Сикорский (399)


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Топ комментарии
+32
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28.04.2024 12:39
+20
в кремлє на підпису
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28.04.2024 12:49
+17
Дійсно... "Гдє план ЕрмаСьірского?"
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28.04.2024 12:48
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28.04.2024 12:39 Ответить
Дійсно... "Гдє план ЕрмаСьірского?"
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28.04.2024 12:48 Ответить
в кремлє на підпису
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28.04.2024 12:49 Ответить
Нічого проти нього немаю..
Але якщо він не чинив опір,не показав Своє Савлення до влади.
Зробив себе інвалідом через ВЛК,то він такий як і вони але з іншим ,,присмаком".
Не зробить Собі Ідола...
якось Так.
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28.04.2024 12:58 Ответить
зробив себе інвалідом чи його зробили? коли вбили його помічника це було попередження. якось так.
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28.04.2024 13:08 Ответить
на фронті теж вбивають побратимів але ж вони не тікають за кордон.
(з повагою)
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28.04.2024 13:11 Ответить
мертві не те що не втікають,вони і не потіють. побачимо далі розвиток подій,поки зарано щось говорити... і мене найбільше цікавлять причини його звільнення.
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28.04.2024 13:16 Ответить
мав на увазі товаришів,сарказм недоцільно...
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28.04.2024 13:18 Ответить
за ці роки я звик до смертей. сарказм пишете, ні, не сарказм, а висновок з вашого допису. не спішіть .
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28.04.2024 13:22 Ответить
Колись нам помагали як не поляки то татари а тепер шо мішає?
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28.04.2024 12:40 Ответить
Влада активно над цим працює, не заважайте.
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28.04.2024 12:41 Ответить
В смысле просто включит в состав своего государства?
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28.04.2024 12:54 Ответить
Ляхи сцуть, наступні вони на розчленування. блокуйте більше кордон для українців, скоріше путін проїдеться танками по польщі.
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28.04.2024 13:00 Ответить
не буде толку доки наші партнери не те що казатимуть, а навіть будуть думати про можливу перемогу *****...
не буде!!!!
а от коли зберуться ЄС США та англія,
скажуть що вони не дадуть ***** перемогти і почнуть для цого робити все,
лиш тоді цивілізований світ переможе ********** орду нашими руками
і хоч всріться, другого варіанту нема...
бо на 11му році збройної агресії, на 3му році війни, викидати на зовні пронос словами,
треба, розглянемо, допоможемо, надамо,
звучить цинічно та не по людськи.
з повагою до Сікорського але не до влади цих країн.
не можливо перемогти світове зло 10ма %ми своєї оборонки
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28.04.2024 13:01 Ответить
ні, при Гітлері чехи і словаки не зникли як і інші народи
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28.04.2024 13:04 Ответить
Навіть євреї та цигани не зникли. Але навряд чи їм подобалося той час.
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28.04.2024 14:04 Ответить
Не забуваймо ! У війні німеччина проти чехословаччини польща була на боці гітлера .
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28.04.2024 13:07 Ответить
ну, тоді і савєцький саюз був на боці гітляра, і увесь світ також. Поляки відхопили під шумок у Чехії "сваіх істарічєскі ісконних зємєль", за що отримали назву "гієна європи", але потім і її без угризєній совєсті порвали на шматки "таваріщі па аружію" - гітляр зі сраліним
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28.04.2024 14:22 Ответить
Яка сьогодні оборона, прилітають фаби в посадку про які ніхто не напише, але які всі чують в радіусі 50-100км залежно від клімату, рельєфу. Від позицій незалишається нічого і нікого, у ті вирви генерали швидко кидають резерви, щоб не втратити територію, але людей стає все менше і менше з кожним новим приходом. Якщо найближчим не буде технічних, тактичних змін на краще фронт рухне.
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28.04.2024 13:08 Ответить
Вже купа військових самовільно покинули позиції, таких з 2023 року близько 150 тис., а влада з тим нічого не робить і чмирить чиновників, які бодай словом про це обмовились.
Тут все просто, без патріот Україна не зможе збивати носії плануючих кабів, не зможе збивати носії кабів РФ виб'є всю нашу піхоту з укріплень... впевнений, що США це бачить, якщо питання з носіями Кабів не буде закрите найближчим часом фронт посиплеться...
на початку року коли наші підтягнули ПВО до лінії оборони був результат, але РФ його повибивали...
наші мають надію на F16, літом побачимо на що вони здатні, але особливої надії не плекаю.
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28.04.2024 13:28 Ответить
Так польські фермери заблокують кордон і мокші далі не пройдуть (сарказм).
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28.04.2024 13:15 Ответить
Та ні, він зробить те що робив з євреями
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28.04.2024 13:20 Ответить
Як задовбали екстрасенси ментальної зв'язку з мізками путлера. У разі перемоги над Україною рф буде настільки знекровлена, що ні про яку війну з НАТО не буде й мови. Це перше. А друге - промисловий і мобілізаційний потенціал України вкрай низький, не порівнянний з потенціалом передвоєнної Чехословаччини.
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28.04.2024 13:30 Ответить
Чехословаччина капітулювала Німеччині без спротиву. За 6 років загинуло 2% населення країни (евреї і деяка кількість при бомбардуванні союзниками і "визволенні" советами).
Польша вирішила воювати, і за війну втратила 18% населення (більше тільки Україна і Білорусь).
Обидві країни були окуповані і потім потрапили в сферу впливу СРСР, всі жертви були марними.
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28.04.2024 13:45 Ответить
Якраз навпаки. Україна зараз бореться сама. Своїми людьми і тільки своєю кров'ю...
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28.04.2024 13:48 Ответить
Почему именно Гитлер? А если посмотреть, что сделал совок с Чехословакией, то уже не так страшно выглядит? И как этот трёп вяжется с блокадой границ их фермерами? Поляк хочет, чтобы штаты дальше вкладывались, а Польша перекрывает границы? Много противоречий в его логике
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28.04.2024 13:53 Ответить
скільки можна цитувати цього польського пропагандиста сікорського?
він працює на внутрішніх імперських поляків
нам же робити своє
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28.04.2024 13:54 Ответить
Ніби камунізди не вчиняли більших злочинів ніж німці. Чомусь європейці все порівнюють з гітлером, забуваючи що Сталін дав фору всім.
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28.04.2024 13:57 Ответить
Поляки не європейці. Вони дуже схожі на українців з додатком шовінізму і гонору.
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28.04.2024 14:19 Ответить
нє, таки поляки згуртовані, та за своє, за польське, дбають. І в парляменті різні партії - і правиця, і лівиця, але всі - польські і за польский інтірєс. А в Україні добре якшо "про-український" якийсь політік, а то більше про-московських, про-ще якихось, але нема шоп просто український, без отого буцім "про"
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28.04.2024 14:29 Ответить
Якщо ви вже застосувуєте саме такі аналогії то вже час втручатися бо як Гітлер не зупинився після окупації Чехословаччини так і Путін не зупиниться. Втручатися це не значить що обов'язково битися з росіянами. Достатньо взяти під протекторат підконтрольні Україні території і будувати там бази і тримати війська з наміром одразу їх застосувати проти росіян. Все інше це просто балачки ні про що і намагання зберегти благополуччя за рахунок смертей і каліцтва українців. І тих хто в державі залишився і тих, хто виїхав теж.
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28.04.2024 13:58 Ответить
аналогія досить повна - це і Крим (Судети), і меркель з оландом (чембєрлєн з дєлад'йом), змова в мюніху (мінську), а головна аналогія по-суті Захід намагається умиротворити біснуватого за рахунок територіяльних поступок третіх держав: тоді Чехословаччини, а тепер України
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28.04.2024 14:11 Ответить
Ну. Один з політиків німецьких сказав, що потрібно ввести німецькі війська якщо росіяни атакують ядерною зброєю. Популізм звичайно.
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28.04.2024 14:18 Ответить
німці не повинні, а от "будапеські гаранти" зобов'язані. Але вони похерили свої оферти
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28.04.2024 14:25 Ответить
Не повна. Ще була Польща:

Частини спірних територій (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Заолжя ) були анексовані Польщею в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 згідно з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Мюнхенською угодою (1000 км²) і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Першою віденською угодою (Північний Спиш і північну Ораву 266 км²), а потім відповідно було окуповано https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччиною (Заолжя) або https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччиною в 1939 під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої Світової війни .

У жовтні https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 , напередодні ІІ Світової війни, Польща зайняла деякі північні частини Словаччини й отримала від чехословацьких територій Суху Гору і Гладовку, Яворжину і крім того територію навколо Лєсніци (Lesnica) в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B8 П'єнінах , маленьку область біля https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5 Скаліте (Skalité) і деякі інші дуже маленькі терени на кордоні (Польща офіційно отримала території 1 листопада 1938).
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28.04.2024 16:31 Ответить
так після анексії Криму возбудилися ****** на берегове, поляки на львув, румуни на чернівці
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28.04.2024 19:54 Ответить
а наступною після України на рассіюшку нападьот польша.. Хіба шо молдавія випередить польшу на пару днів, але це не завадить
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28.04.2024 14:05 Ответить
Вчора помітив що допомога Британії за два роки війни 2.5 млрд. баксів, а допомога Польщі 9 млрд. баксів. Але у нас чомусь Боріс Джонсон "дружбан", а поляки "зрадники"...
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28.04.2024 14:33 Ответить
поляки собі компенсували всі ті лярди зі значною вигодою. Нам поляки віддали стару та списану техніку лише після того, як їм союзники поставили кількісно таку ж, а якісно - найновіщі моделі відповідних озброєнь.
Вся гуманітарка коштом ЄС, поляки ще й мали ґешефт на тому, не докладаючи ні гроша
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28.04.2024 15:12 Ответить
Так то воно так, але ВВП та технічні можливості цих країн навіть не можна порівнювати.
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28.04.2024 19:47 Ответить
затрати Польші на біженців - 4,7 лярди, а доход від тих же біженців - понад семи лярдів. Біженці витрачають тут кошти з українських пенсійних карт, більше половини біженців працевлаштовано офіційно, інші - батрачать на пана, ніхто за так хліба не їсть - пан не дасть
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28.04.2024 19:52 Ответить
Польща ніколи не допомагала Україні на 9 лярдів. Є цифра 6 млрд. Не забувай, що у ожен рік польща заробляє в Україні 7 млрд євро, наші біженці приносять польщі ще 5 млрд. Але це ще не все, за більшість польської допомоги вже сплатили німецькі і американські платники податків
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28.04.2024 20:24 Ответить
Як вже показала перша і друга світова, не достатньо лише перемогти окупанта щоб знову був мир. Треба зробити все можливе аби агресор не зміг напасти знову. А в нашому випадку, це буде неможливо, не маючи власної ядерної зброї.
 Бо що зупинить ворога від виправлення своїх військових помилок, та створення нової в рази потужнішої армії (тим паче людей і ресурсів у них купа)
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28.04.2024 15:07 Ответить
Чехословаччину гітлер розділив також і з Польщею- віддали спірну область яка була чеською але там жила більшість поляків.
Отже пуйло хоче віддати Польщі Львів, чи що має на увазі автор?
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28.04.2024 16:26 Ответить
Пан Сікорський краще б подумав, що зробить Путін з Польщею, як до неї дорветься. Надіюсь, історичну пам"ять ясновельможному ще не відшибло?
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28.04.2024 16:44 Ответить
..крайне неудачное сравнение с Чехией или Моравией..Они перестали существовать,как государства..
А Вам и другим уготована участь: Испариться,как капле морской воды на расскаленном камне.. Вот такие дела на земле нашей грешной..болота мацковии должны быть уничтожены-ось зла..
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28.04.2024 17:09 Ответить
В Україні чомусь не принято лізти у справи поляків, а дуже напрасно. Про торгівлю агпродукцією польщі з росією усі знають завдяки Ткачу, а ось про те, що польща активно торгує з росією через країни-прокладки чомусь у нас не пишуть. А дуже дарма
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28.04.2024 20:27 Ответить
 
 