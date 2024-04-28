В случае победы Путин сделает с Украиной то же, что и Гитлер с Чехословакией, - Сикорский
Российский диктатор Владимир Путин не удовлетворится только Украиной в случае, если ему дадут возможность победить.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Bild am Sonntag и другим медиа издательской группы Axel Springer, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"У нас есть выбор: или мы имеем побежденную российскую армию за пределами Украины, или победившую российскую армию на границе с Польшей. И тогда Путин сделает так же, как Гитлер поступил с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны. Лучше остановить Путина в Украине, в 500-700 км отсюда", - сказал Сикорский.
Кроме того, он напомнил, что РФ много раз нападала на Польшу, поэтому он "нисколько не удивится", если Путин снова захочет сделать это. Как надеется Сикорский, на этот раз Россия проиграет.
"Германских политиков, похоже, устраивает, что Россия будет готова (к нападению на НАТО. - Ред.) только через четыре-пять лет, а к тому времени будет готова и Германия. Но дело в том, что прежде чем Россия придет в Германию, она должна добраться до некоторых других стран. Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы нисколько не удивимся. Россия проиграет, потому что мы, Запад, намного сильнее России. Сегодня Украина борется не одна. В отличие от прошлых лет, мы не будем бороться в одиночку", - сказал польский министр.
Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что в Германии изменят решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Также Сикорский высказывал мнение, что Путин может закончить войну в Украине за пять минут - одним звонком министру обороны России Шойгу.
Кроме того, он подчеркивал, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр на украинском языке заявил, что Львов и другие регионы государства - это Украина.
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Але якщо він не чинив опір,не показав Своє Савлення до влади.
Зробив себе інвалідом через ВЛК,то він такий як і вони але з іншим ,,присмаком".
Не зробить Собі Ідола...
якось Так.
(з повагою)
не буде!!!!
а от коли зберуться ЄС США та англія,
скажуть що вони не дадуть ***** перемогти і почнуть для цого робити все,
лиш тоді цивілізований світ переможе ********** орду нашими руками
і хоч всріться, другого варіанту нема...
бо на 11му році збройної агресії, на 3му році війни, викидати на зовні пронос словами,
треба, розглянемо, допоможемо, надамо,
звучить цинічно та не по людськи.
з повагою до Сікорського але не до влади цих країн.
не можливо перемогти світове зло 10ма %ми своєї оборонки
Тут все просто, без патріот Україна не зможе збивати носії плануючих кабів, не зможе збивати носії кабів РФ виб'є всю нашу піхоту з укріплень... впевнений, що США це бачить, якщо питання з носіями Кабів не буде закрите найближчим часом фронт посиплеться...
на початку року коли наші підтягнули ПВО до лінії оборони був результат, але РФ його повибивали...
наші мають надію на F16, літом побачимо на що вони здатні, але особливої надії не плекаю.
Польша вирішила воювати, і за війну втратила 18% населення (більше тільки Україна і Білорусь).
Обидві країни були окуповані і потім потрапили в сферу впливу СРСР, всі жертви були марними.
він працює на внутрішніх імперських поляків
нам же робити своє
Частини спірних територій (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Заолжя ) були анексовані Польщею в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 згідно з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Мюнхенською угодою (1000 км²) і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Першою віденською угодою (Північний Спиш і північну Ораву 266 км²), а потім відповідно було окуповано https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччиною (Заолжя) або https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччиною в 1939 під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої Світової війни .
У жовтні https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 , напередодні ІІ Світової війни, Польща зайняла деякі північні частини Словаччини й отримала від чехословацьких територій Суху Гору і Гладовку, Яворжину і крім того територію навколо Лєсніци (Lesnica) в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B8 П'єнінах , маленьку область біля https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5 Скаліте (Skalité) і деякі інші дуже маленькі терени на кордоні (Польща офіційно отримала території 1 листопада 1938).
Вся гуманітарка коштом ЄС, поляки ще й мали ґешефт на тому, не докладаючи ні гроша
Бо що зупинить ворога від виправлення своїх військових помилок, та створення нової в рази потужнішої армії (тим паче людей і ресурсів у них купа)
Отже пуйло хоче віддати Польщі Львів, чи що має на увазі автор?
А Вам и другим уготована участь: Испариться,как капле морской воды на расскаленном камне.. Вот такие дела на земле нашей грешной..болота мацковии должны быть уничтожены-ось зла..