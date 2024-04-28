В случае победы Путин сделает с Украиной то же, что и Гитлер с Чехословакией, - Сикорский

Российский диктатор Владимир Путин не удовлетворится только Украиной в случае, если ему дадут возможность победить.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Bild am Sonntag и другим медиа издательской группы Axel Springer, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"У нас есть выбор: или мы имеем побежденную российскую армию за пределами Украины, или победившую российскую армию на границе с Польшей. И тогда Путин сделает так же, как Гитлер поступил с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны. Лучше остановить Путина в Украине, в 500-700 км отсюда", - сказал Сикорский.

Кроме того, он напомнил, что РФ много раз нападала на Польшу, поэтому он "нисколько не удивится", если Путин снова захочет сделать это. Как надеется Сикорский, на этот раз Россия проиграет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощь Украине в возвращении украинцев для Польши может быть "этически неоднозначной", - Сикорский

"Германских политиков, похоже, устраивает, что Россия будет готова (к нападению на НАТО. - Ред.) только через четыре-пять лет, а к тому времени будет готова и Германия. Но дело в том, что прежде чем Россия придет в Германию, она должна добраться до некоторых других стран. Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы нисколько не удивимся. Россия проиграет, потому что мы, Запад, намного сильнее России. Сегодня Украина борется не одна. В отличие от прошлых лет, мы не будем бороться в одиночку", - сказал польский министр.

Ранее Цензор.НЕТ также сообщал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что в Германии изменят решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Также Сикорский высказывал мнение, что Путин может закончить войну в Украине за пять минут - одним звонком министру обороны России Шойгу.

Кроме того, он подчеркивал, что Варшава не имеет никаких территориальных претензий к Украине, как об этом утверждает российская пропаганда. Польский министр на украинском языке заявил, что Львов и другие регионы государства - это Украина.