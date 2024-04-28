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Допомога Україні у поверненні українців для Польщі може бути "етично неоднозначною", - Сікорський

мобілізація

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі TVN24.

"Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", – заявив Сікорський.

Він додав, що наразі не відомо, які будуть українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.

За його словами, у грудні 2023 року, коли він уперше побував у Києві на посаді міністра, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.

"А саме, що українська влада матиме довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат за кордоном", - зазначив Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не зверталась до Польщі по допомогу щодо видачі чоловіків, - посол Зварич

Повернення чоловіків призивного віку в Україну

Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном.

Того ж дня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов’язаних з-за кордону є справедливим.

При цьому у Міноборони зазначили, що громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. Проте ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки.

Також стало відомо, що уряд США не має позиції щодо допомоги Україні у поверненні з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.

Автор: 

Польща (8474) Сікорський (241) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+28
Вони не змилися, а їздили туди на заробітки, щоб отримувати більш менш гідну зарплату для своїх сімей. У перші дні повномасштабного вторгнення багато заробітчан повернулося, щоб воювати. Але зелена оманська антиукраїнська влада цей порив похерила. Це Лукашенко заборонив надання консульських послуг білорусам, які втекли від його диктатури з Білорусі і Зеля і ко їх мавпують, розбудовуючи диктатуру в Україні
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28.04.2024 09:48
+16
Так в Польщі і немає ніяких виплат біженцям. Всі працюють. Так що і тут зечмо обісрався

Раби всіма силами втікають з української КНДР
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28.04.2024 09:40
+15
Мене дивують відсутність базового знання демократії не тільки у громадян України, а навіть у влади. Невже хтось очікував що європейські демократії підтримують намагання української влади ?
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28.04.2024 09:39
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Поляки не визнають рабами зеленського біженців з Країни. Чого і треба чекати від демократії.
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28.04.2024 09:30 Відповісти
Змилися вчасно сцикуни з Неньки. За те активно підтримують Батьківщину в соц сєтях.
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28.04.2024 09:38 Відповісти
Вони не змилися, а їздили туди на заробітки, щоб отримувати більш менш гідну зарплату для своїх сімей. У перші дні повномасштабного вторгнення багато заробітчан повернулося, щоб воювати. Але зелена оманська антиукраїнська влада цей порив похерила. Це Лукашенко заборонив надання консульських послуг білорусам, які втекли від його диктатури з Білорусі і Зеля і ко їх мавпують, розбудовуючи диктатуру в Україні
показати весь коментар
28.04.2024 09:48 Відповісти
Повністю підтримую
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28.04.2024 09:50 Відповісти


Навіщо ти поширюєш брехню? Консульські послуги не заборонені при наявності військового квитка, а також для жінок, дітей, інвалідів, пенсіонерів
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28.04.2024 10:03 Відповісти
Брешеш ти зебидлобот. За роз'ясненням МЗС законі паспорти видаються чоловікам 18-60 лише на території України
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28.04.2024 10:23 Відповісти
По суті є щось, імбецил брехливий?)))))
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28.04.2024 10:39 Відповісти
Так, зебидлобот, ніхто не здогадався як ти тут брешеш, вилизуючи зад зешоблі. В стійло, опущений ідіот
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28.04.2024 10:53 Відповісти
Ухилянт, то скільки і кому ти платив аби виїхати з країни?
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28.04.2024 10:58 Відповісти
з якого окопу пишеш, сміття? давай, розказуй, герой єрмацької броні...
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28.04.2024 13:05 Відповісти
..попробував би Ти в Польщі, чи Ізраїлі ,або якісь іншій з країн ЄС ,чи то США "відвалити бабло",за протизаконну дію ,представником державної влади ???
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28.04.2024 11:02 Відповісти
це ти брехло і маніпулятор подляцький... насмердів тут опешним сморідом у всіх новинах. в одній українців, що потонули, гнидник ти, сказав, що собакам собача смерть, в іншій усіх українців (УСІХ, без розбору) називаєш ухилятнами (хоча сам ще гірший, бо ділиш людей безпідставно на сорти)... ти то само хоч біля фронту було, сміття опепешне? я вже мовчу про фронт...
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28.04.2024 13:04 Відповісти
Змилися. бо бачили як зеля знімає міни і генералів, що і досі робить.
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28.04.2024 09:51 Відповісти
Змилися ті, хто в першу чергу і голосував за клоуна
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28.04.2024 10:00 Відповісти
Ти можеш свої слова підтвердити чи ти брехливе тріпло?
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28.04.2024 10:24 Відповісти
В стійло, брехливий дегенеративний зебидлобот.... Вийшло на зміну брехню дєрмаківську розносити, скотина
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28.04.2024 10:41 Відповісти
Сцикун-ухилянт, спали свій український паспорт і накажи дєрьмака і всю його зелену нєчєсть.
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28.04.2024 10:43 Відповісти
Ахахааааа. Ти хоч зрозуміло, що написало? 😁😁😁😁😅
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28.04.2024 10:48 Відповісти
Що було в методичці те й скопійовало, зебидлоботам думати нічим
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28.04.2024 12:20 Відповісти
Коли уже добре сформований і забезпечений батальйон Монако повернеться і встане до бою, тоді і можуть бути використані інші напрямки для повернеться українців додому
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28.04.2024 10:40 Відповісти
Я вже другий рік чекаю, коли ти перестанеш давати поради і приїдеш в Україну аби наближати перемогу
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28.04.2024 10:42 Відповісти
Так значить стаття на сторінці Цензор про господар знає що робить з холопами вірна? Монако нехай і надалі збагачуються за ваш кошт,а ви будете кидатися на усіх окрім свого сміття. Дивна позиція на 3 році війни,хоча ви з диванних експертів ,ви не з Часового Яру,а з комфортного дивану
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28.04.2024 10:52 Відповісти
То як, перемога не на часі? Давати поради з німецького дивану значно зруніше?
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28.04.2024 10:56 Відповісти
ти хоч знаєш, скільки допомоги йде з Німеччини від українців? ти хоч якось допомагаєш нашим хлопцям? чи тільки ділиш українців на правильних і ні? як казав Петлюра - найгірше то місцеві гниди, а не ворожі воші. так воно і є...

бо як так бачу, що поради з єрмацько-подляцького дивану то добре...
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28.04.2024 13:21 Відповісти
Мене дивують відсутність базового знання демократії не тільки у громадян України, а навіть у влади. Невже хтось очікував що європейські демократії підтримують намагання української влади ?
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28.04.2024 09:39 Відповісти
Втікати це не демократія, а звичайна зрада Батьківщини.
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28.04.2024 09:44 Відповісти
Хто казав, що "Я никаму ни чево не должен!"?
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28.04.2024 09:46 Відповісти
Міни зняти це не зрада? А Залужного? От від такої зради люди і тікають
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28.04.2024 09:55 Відповісти
А паспорти не видають тільки тим хто тікав?
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28.04.2024 10:25 Відповісти
Спали собі шерсть на рилі, вилупок))))
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28.04.2024 10:43 Відповісти
Трутень, ти без українського паспорта ніхто. Просто визнай цей факт.
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28.04.2024 10:46 Відповісти
В стійло зебидлобот
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28.04.2024 10:48 Відповісти
чого ніхто, це називається "манкурт"
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28.04.2024 10:50 Відповісти


Ахах, і це пише опудало яке за бабло виїхало з країни.
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28.04.2024 09:59 Відповісти
Уявіть собі, саме так зелена влада і думає.
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28.04.2024 10:14 Відповісти
Так в Польщі і немає ніяких виплат біженцям. Всі працюють. Так що і тут зечмо обісрався

Раби всіма силами втікають з української КНДР
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28.04.2024 09:40 Відповісти
І що тепер буде з Україною?
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28.04.2024 09:44 Відповісти
Все буде за планом єрмака,який йому дали в Омані
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28.04.2024 09:49 Відповісти
Тобто України та українців вже не буде...?
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28.04.2024 09:51 Відповісти
Те, що Україна заслужує. "Хуже не буде" , і оце все.
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28.04.2024 10:27 Відповісти
На чужині запануєш біля польських туалетів зі шваброю )
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28.04.2024 09:45 Відповісти
А ти пануй біля туалетів Zелених мародерів,але вони тобі швабру вставлять в одне місце
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28.04.2024 09:48 Відповісти
Судячи з манери написання коменту, є підозра, що у тебе вже давно швабра в одному місці
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28.04.2024 09:58 Відповісти
Польща прекрасно знає хто такі Zелені мародери,тому нікого не поверне
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28.04.2024 09:46 Відповісти
польща не така дурна аби позбуватися дешевої робочої сили з України. Так правильніше
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28.04.2024 09:56 Відповісти
Ну коли про це каже голова аграрної партії, ватажок фермерів міністр оборони Польші, то це зрозуміло, що маячня. А ось коли МЗС Польщі каже, що "може бути", та щє й "може бути етично неоднозначною" - то кращє заздалегідь прикупити памперс...
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28.04.2024 10:42 Відповісти
Воїни, які вже третій рік на війні, не повинні бути мобілізовані. Хай воюють до своєї смерті, а у цей час "цвіт нації" має відсиджуватися у країнах заходу прикриваючись українськими паспортами. Я нічого не переплутав?!
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28.04.2024 09:55 Відповісти
Переплутав.
Всіх зебілів потрібно повернути в Україну, щоб йшли захищати країну... нести відповідальність за свій вибір 2019р.
Так буде справедливо.
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28.04.2024 10:09 Відповісти
Ага, так цвіт нації повернеться захищати твоє майно і твою тушку в окопах поки ти "невтік" будеш дєрьмаку жопу на цензорі вилизувати.... Чекаємо зебидлоботський батальйон на фронті на чолі з дєрьмакои
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28.04.2024 10:29 Відповісти
Их могут сменить ТЕ, кто поддержал закон о мобилизации и члены ИХ семей, гос.аппарат и им подобных - и менять друг друга по кругу!
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28.04.2024 12:27 Відповісти
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/pro-problemy-s-mobilizaciei-i05n8nr Тут вам відповіді й пояснення!
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28.04.2024 10:12 Відповісти
Кто то же должен защищать цирковых артистов,кватальных шутов,податковых и таможенных хабарников,всяких прокурорских,судейских,полицайских, министерских важных шишек, их обслугу и прочих миллион неприкасаемых,которым на фронт ну никак нельзя.
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28.04.2024 10:21 Відповісти
а ти паскудо захищаєш? Ти тварино яка дриснула маєш право нявкати?
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28.04.2024 10:35 Відповісти
У нас с абрестовичем особое задание от козыря,нас не берут,просились-просились,но нам жестко отказали,мы хранители суперсекретного маринада шашлыка,мы культурное достояние
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28.04.2024 11:02 Відповісти
Гнати це гівно з Польщі
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28.04.2024 10:32 Відповісти
В Німеччину?
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28.04.2024 10:40 Відповісти
В гондурас чи габон.
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28.04.2024 10:47 Відповісти
"Ворожа пропаганда - це 20 % брехні + 80% правди Але вивернутої навиворіт і загорнутої в ту брехню... "

У роботодавців з'явиться нова підстава для звільнення працівників - неповідомлення працівниками роботодавцю інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України. Так, народні депутати України проголосували в цілому як закон законопроект 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Законопроект був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції «Слуга народу».

Цим законом ч. 1 ст. 40 КЗпП доповнено новими підставами розірвання трудового договору роботодавцем. Окрім набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, підставою для звільнення також буде невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації в частині положень, передбачених ч. 2 статті 142 КЗпП.

В свою чергу, в новій редакції статті 142 КЗпП визначать, що складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про:
надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим.

Разом з тим, як відзначають у ГЮУ ВР, відсутність законодавчо встановленого порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за вчинення зазначеного у проекті правопорушення, а також повноважень у роботодавця для проведення належного розслідування не відповідає приписам ч. 2 статті 19 Конституції України, а відтак може призвести до необмеженості трактування цієї норми у правозастосовній практиці та порушення прав працівників.

Законом також передбачено доповнення ч.1 статті 46 Кодексу новою підставою для відсторонення працівника від роботи роботодавцем, а саме: «Проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктів чи операторів критичної інфраструктури».
Цілком нормальна штука - запобігання втрати конфіденційності інформації в умовах війни та збереження державної та військової таємниці
Але кацапня подає це як "протиправні репресії" з метою збільшення обсягів мобілізації
(До речі - кацапи в законодавчому порядку ввели заборону для громадян України на тимчсово окупованих територіях на зайняття підприємницькою діяльністю)
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28.04.2024 10:44 Відповісти
а який взагалі звʼязок між КзПП і мобілізацією?
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28.04.2024 10:47 Відповісти
Це не мене питать треба ... А кацапів! Перечитайте перший рядок мого коментарю!
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28.04.2024 11:11 Відповісти
"...українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації."

А потім прийшли легкі зелені рішення.
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28.04.2024 10:56 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що ті хто зараз воює, мають бути на фронті до самої смерті, а хозяєва життя мають кататися по світу прикриваючись українським паспортом
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28.04.2024 11:00 Відповісти
Самые герои тут на форуме это удравшие за бугор и у них тут куча отмазок,то власть зеленая,хотя орки к нам зашли еще в 2014-ом,но тогда как всегда пошли селяне воевать и их не трогали.
Ка к говорил в старом фильме один казак-"Из-за обиды на власть Родине не мстят."
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28.04.2024 11:08 Відповісти
Потрібно, в першу чергу!, виявити тих, хто виїхав незаконно і тих, хто їм допомагав за хабарі і відносно них приймати міри. А не прирівнювати, зокрема, тих хто виїхав 15-20 р тому, працював, робив кар'єру, прокладав важко життєву дорогу на чужині. Вони не втікали, а давно з сім'ями проживають закордоном, щоб їх тепер як бидло заганяти в стійло? Ну так це не спрацює...

При такому відношенні, повір, зроблять доки на місцях. Але замість задонатити, спочатку подумають про те, як фінансово закрити вирішення тих проблем, які створила їм зелена братія...
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28.04.2024 11:20 Відповісти
То есть ты хочешь сказать, что те кто выехал ДО 22 года - нормальные парни, а те кто позже те - типа "ухилянты" !?

Ну давай проверим.... Вернись в Украину ! И посмотрим - кем ты есть, любитель перевести стрелки... ))))
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28.04.2024 13:10 Відповісти
Хозяєва життя прикриваються липовими справками які їм надала українська держава!
Після 24 лютого чоловіків що підпадають під мобілізацію не випускають!
Всі хто виїхав раніше і постійно проживає закордоном не підлягають військовому обліку і мобілізації, відповідно до закону України про військову службу!

Чи Петро з Канади/Польщі/Англії має покинути роботу, родину, перестати платити кредит за хату... та поїхати в Україну на війну? Щоб що?
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28.04.2024 11:21 Відповісти
Звісно. Одна історія це мігранти, які живіуть закордоном більше 10 років, а інша - це біженці, у яких з доками навіть все краще, але от обставини виїзду яких і хвилюють українське суспільство. От зелені суспільству і підіграли, знайшли легке та цікаве рішення. Замість вирішити справжню проблему, вони створили нову.
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28.04.2024 11:37 Відповісти
Поясните ваше выражение:
"виїхав раніше і постійно проживає закордоном"
Мужик, который с бабой не развелся, но давно вместе не живет считается женатым или свободным?
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28.04.2024 12:13 Відповісти
Закон про військову службу, стаття 36 частина 3.
Нічого тут не зробиш, емігранти це звичайно не держ. службовці чи військові пенсіонери, але їх також призвати не можна, закон є закон.
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28.04.2024 13:04 Відповісти
Вы про "постійно"?
Тех кто выехал с оформлением ПМЖ?
Так они перед выездом снимаются с воинского учета, им то чего переживать?
Предыдущий кор. сам отмерил 10 лет. По его пониманию это тоже постійно.
Давайте компромисс, 10 лет не въезжал на родину - это постійно
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28.04.2024 20:06 Відповісти
Варіант 1.
Нуль років! Знявся з обліку в військкоматі, отримав відмітку в паспорті про виїзд на пмж в міграційній службі, поїхав...

Варіант 2.
Виїхав тимчасово, став на тимчасовий облік в консульстві, отримав дозвіл на постійне проживання, став на постійний облік.

Ніякого призиву з закордону не буде! Тому що відсутній закон! І навіть як закон приймуть, то за межами юрисдикції України його ніхто виконувати не буде!
Кожна країна має своє законодавство, і жоден чиновник в Німечині чи Польщі не буде виконувати українські закони!
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28.04.2024 21:08 Відповісти
Абсолютно с вами согласен.
Дополнение, оформить ПМЖ можно только на территории Украины. В военкомате только лично.
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28.04.2024 21:19 Відповісти
Никакого призыва из заграницы не будет.
Читайте закон. Призывать будут с территории Украины.
Повестка прийдет по адресу зарегистрированному в военкомате, и отобразится в личном кабинете. А дальше, мама Рима сама должна найти Володю, или он сам будет заглядывать в л. кабинет.
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28.04.2024 21:25 Відповісти
"Після 24 лютого чоловіків не випускають!"

Но ЗАКОНА который бы запрещал выезд НЕ БЫЛО И НЕТ!!!!
Так что ВСЕ КТО ВЫЕХАЛ - ВЫЕХАЛ ЗАКОННО!!!
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28.04.2024 13:05 Відповісти
Юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за ее пределами и НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на ТЕХ, КТО ЗА РУБЕЖОМ!!!
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО НРАВИТСЯ ТЕБЕ ЭТО ИЛИ НЕТ!!!
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28.04.2024 13:02 Відповісти
Объясните это консульской службе посольства.
Они обслуживают граждан вне своей юрисдикции
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28.04.2024 20:09 Відповісти
Ты хотел блеснуть "умом"? Или дурака включил?))))
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28.04.2024 23:59 Відповісти
Ця постанова кабміну про ненадання послуг продемонструвала як далеко укр влада і більшість суспільства знаходяться від розуміння побудови громадського ********* суспільства і ролі людини. То є гірше ніж радянщина.справа в тому що влада в Україні належить нащадкам радянських викладачів вузів, обкомів, парткомів, торговельних палат тощо, при чому не самих ліпших за своїми інтелектуальними спроможностями, бо ліпших Москва витягувала до себе ( згадайте кількість українців в політбюро СРСР) а тут залишалися слухняні виконавці, які обиралися саме по обмеженості і тупісті. Тому коли в 91 році за обставинами не стало пана з Москви, вони дружньо кинулися пиляти то на що були поставлені доглядати абсолютно не думаючи про ідею "спільності" . І саме на цих тенденція і виховалися ******* "керманичі".
Бидло, жлобоеліта, інакше не можна назвати. Звідси "мудре" керування а-ля Кім Чін Ін..
Вони ********* Україну.
Україна ще тримається бо з того боку така сама тенденція.
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28.04.2024 11:59 Відповісти
100000%
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28.04.2024 13:12 Відповісти
А скільки радості було коли фейковий аграрій, а сьогодні міністр оборони Камиш сказав щось про повернення українців. Навіть не віриться, що люди справді думали що в країні ЄС чоловіків будуть вантажити в потяги і відправляти в Україн
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28.04.2024 12:13 Відповісти
будуть
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28.04.2024 22:30 Відповісти
 
 