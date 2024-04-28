Допомога Україні у поверненні українців для Польщі може бути "етично неоднозначною", - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути "етично неоднозначною"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося в ефірі TVN24.

"Україні тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ​​ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою Батьківщину", – заявив Сікорський.

Він додав, що наразі не відомо, які будуть українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.

За його словами, у грудні 2023 року, коли він уперше побував у Києві на посаді міністра, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.

"А саме, що українська влада матиме довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат за кордоном", - зазначив Сікорський.

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Повернення чоловіків призивного віку в Україну

Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном.

Того ж дня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повернення військовозобов’язаних з-за кордону є справедливим.

При цьому у Міноборони зазначили, що громадяни призовного віку за кордоном матимуть можливість оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. Проте ТЦК за кордоном не вручатимуть повістки.

Також стало відомо, що уряд США не має позиції щодо допомоги Україні у поверненні з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.