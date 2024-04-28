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Помощь Украине в возвращении украинцев для Польши может быть "этически неоднозначной", - Сикорский

мобілізація

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши может быть "этически неоднозначной"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось в эфире TVN24.

"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", - заявил Сикорский.

Он добавил, что пока не известно, какие будут украинские инициативы после принятия закона о мобилизации.

По его словам, в декабре 2023 года, когда он впервые побывал в Киеве на посту министра, украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию этой ситуации.

"А именно, что украинская власть будет иметь справку для своих граждан о том, что кто-то имеет урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжать социальных выплат за рубежом", - отметил Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не обращалась к Польше за помощью по выдаче мужчин, - посол Зварыч

Возвращение мужчин призывного возраста в Украину

Напомним, на этой неделе Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом.

В тот же день министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за рубежа является справедливым.

При этом в Минобороны отметили, что граждане призывного возраста за рубежом будут иметь возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет. Однако ТЦК за рубежом не будут вручать повестки.

Также стало известно, что правительство США не имеет позиции относительно помощи Украине в возвращении из-за рубежа мужчин мобилизационного возраста.

Автор: 

Польша (8395) Сикорский (399) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+28
Вони не змилися, а їздили туди на заробітки, щоб отримувати більш менш гідну зарплату для своїх сімей. У перші дні повномасштабного вторгнення багато заробітчан повернулося, щоб воювати. Але зелена оманська антиукраїнська влада цей порив похерила. Це Лукашенко заборонив надання консульських послуг білорусам, які втекли від його диктатури з Білорусі і Зеля і ко їх мавпують, розбудовуючи диктатуру в Україні
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28.04.2024 09:48
+16
Так в Польщі і немає ніяких виплат біженцям. Всі працюють. Так що і тут зечмо обісрався

Раби всіма силами втікають з української КНДР
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28.04.2024 09:40
+15
Мене дивують відсутність базового знання демократії не тільки у громадян України, а навіть у влади. Невже хтось очікував що європейські демократії підтримують намагання української влади ?
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28.04.2024 09:39
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Правила форума Совет форумчан
Поляки не визнають рабами зеленського біженців з Країни. Чого і треба чекати від демократії.
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28.04.2024 09:30 Ответить
Змилися вчасно сцикуни з Неньки. За те активно підтримують Батьківщину в соц сєтях.
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28.04.2024 09:38 Ответить
Вони не змилися, а їздили туди на заробітки, щоб отримувати більш менш гідну зарплату для своїх сімей. У перші дні повномасштабного вторгнення багато заробітчан повернулося, щоб воювати. Але зелена оманська антиукраїнська влада цей порив похерила. Це Лукашенко заборонив надання консульських послуг білорусам, які втекли від його диктатури з Білорусі і Зеля і ко їх мавпують, розбудовуючи диктатуру в Україні
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28.04.2024 09:48 Ответить
Повністю підтримую
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28.04.2024 09:50 Ответить


Навіщо ти поширюєш брехню? Консульські послуги не заборонені при наявності військового квитка, а також для жінок, дітей, інвалідів, пенсіонерів
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28.04.2024 10:03 Ответить
Брешеш ти зебидлобот. За роз'ясненням МЗС законі паспорти видаються чоловікам 18-60 лише на території України
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28.04.2024 10:23 Ответить
По суті є щось, імбецил брехливий?)))))
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28.04.2024 10:39 Ответить
Так, зебидлобот, ніхто не здогадався як ти тут брешеш, вилизуючи зад зешоблі. В стійло, опущений ідіот
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28.04.2024 10:53 Ответить
Ухилянт, то скільки і кому ти платив аби виїхати з країни?
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28.04.2024 10:58 Ответить
з якого окопу пишеш, сміття? давай, розказуй, герой єрмацької броні...
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28.04.2024 13:05 Ответить
..попробував би Ти в Польщі, чи Ізраїлі ,або якісь іншій з країн ЄС ,чи то США "відвалити бабло",за протизаконну дію ,представником державної влади ???
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28.04.2024 11:02 Ответить
це ти брехло і маніпулятор подляцький... насмердів тут опешним сморідом у всіх новинах. в одній українців, що потонули, гнидник ти, сказав, що собакам собача смерть, в іншій усіх українців (УСІХ, без розбору) називаєш ухилятнами (хоча сам ще гірший, бо ділиш людей безпідставно на сорти)... ти то само хоч біля фронту було, сміття опепешне? я вже мовчу про фронт...
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28.04.2024 13:04 Ответить
Змилися. бо бачили як зеля знімає міни і генералів, що і досі робить.
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28.04.2024 09:51 Ответить
Змилися ті, хто в першу чергу і голосував за клоуна
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28.04.2024 10:00 Ответить
Ти можеш свої слова підтвердити чи ти брехливе тріпло?
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28.04.2024 10:24 Ответить
В стійло, брехливий дегенеративний зебидлобот.... Вийшло на зміну брехню дєрмаківську розносити, скотина
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28.04.2024 10:41 Ответить
Сцикун-ухилянт, спали свій український паспорт і накажи дєрьмака і всю його зелену нєчєсть.
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28.04.2024 10:43 Ответить
Ахахааааа. Ти хоч зрозуміло, що написало? 😁😁😁😁😅
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28.04.2024 10:48 Ответить
Що було в методичці те й скопійовало, зебидлоботам думати нічим
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28.04.2024 12:20 Ответить
Коли уже добре сформований і забезпечений батальйон Монако повернеться і встане до бою, тоді і можуть бути використані інші напрямки для повернеться українців додому
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28.04.2024 10:40 Ответить
Я вже другий рік чекаю, коли ти перестанеш давати поради і приїдеш в Україну аби наближати перемогу
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28.04.2024 10:42 Ответить
Так значить стаття на сторінці Цензор про господар знає що робить з холопами вірна? Монако нехай і надалі збагачуються за ваш кошт,а ви будете кидатися на усіх окрім свого сміття. Дивна позиція на 3 році війни,хоча ви з диванних експертів ,ви не з Часового Яру,а з комфортного дивану
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28.04.2024 10:52 Ответить
То як, перемога не на часі? Давати поради з німецького дивану значно зруніше?
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28.04.2024 10:56 Ответить
ти хоч знаєш, скільки допомоги йде з Німеччини від українців? ти хоч якось допомагаєш нашим хлопцям? чи тільки ділиш українців на правильних і ні? як казав Петлюра - найгірше то місцеві гниди, а не ворожі воші. так воно і є...

бо як так бачу, що поради з єрмацько-подляцького дивану то добре...
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28.04.2024 13:21 Ответить
Мене дивують відсутність базового знання демократії не тільки у громадян України, а навіть у влади. Невже хтось очікував що європейські демократії підтримують намагання української влади ?
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28.04.2024 09:39 Ответить
Втікати це не демократія, а звичайна зрада Батьківщини.
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28.04.2024 09:44 Ответить
Хто казав, що "Я никаму ни чево не должен!"?
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28.04.2024 09:46 Ответить
Міни зняти це не зрада? А Залужного? От від такої зради люди і тікають
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28.04.2024 09:55 Ответить
А паспорти не видають тільки тим хто тікав?
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28.04.2024 10:25 Ответить
Спали собі шерсть на рилі, вилупок))))
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28.04.2024 10:43 Ответить
Трутень, ти без українського паспорта ніхто. Просто визнай цей факт.
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28.04.2024 10:46 Ответить
В стійло зебидлобот
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28.04.2024 10:48 Ответить
чого ніхто, це називається "манкурт"
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28.04.2024 10:50 Ответить


Ахах, і це пише опудало яке за бабло виїхало з країни.
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28.04.2024 09:59 Ответить
Уявіть собі, саме так зелена влада і думає.
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28.04.2024 10:14 Ответить
Так в Польщі і немає ніяких виплат біженцям. Всі працюють. Так що і тут зечмо обісрався

Раби всіма силами втікають з української КНДР
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28.04.2024 09:40 Ответить
І що тепер буде з Україною?
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28.04.2024 09:44 Ответить
Все буде за планом єрмака,який йому дали в Омані
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28.04.2024 09:49 Ответить
Тобто України та українців вже не буде...?
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28.04.2024 09:51 Ответить
Те, що Україна заслужує. "Хуже не буде" , і оце все.
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28.04.2024 10:27 Ответить
На чужині запануєш біля польських туалетів зі шваброю )
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28.04.2024 09:45 Ответить
А ти пануй біля туалетів Zелених мародерів,але вони тобі швабру вставлять в одне місце
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28.04.2024 09:48 Ответить
Судячи з манери написання коменту, є підозра, що у тебе вже давно швабра в одному місці
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28.04.2024 09:58 Ответить
Польща прекрасно знає хто такі Zелені мародери,тому нікого не поверне
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28.04.2024 09:46 Ответить
польща не така дурна аби позбуватися дешевої робочої сили з України. Так правильніше
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28.04.2024 09:56 Ответить
Ну коли про це каже голова аграрної партії, ватажок фермерів міністр оборони Польші, то це зрозуміло, що маячня. А ось коли МЗС Польщі каже, що "може бути", та щє й "може бути етично неоднозначною" - то кращє заздалегідь прикупити памперс...
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28.04.2024 10:42 Ответить
Воїни, які вже третій рік на війні, не повинні бути мобілізовані. Хай воюють до своєї смерті, а у цей час "цвіт нації" має відсиджуватися у країнах заходу прикриваючись українськими паспортами. Я нічого не переплутав?!
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28.04.2024 09:55 Ответить
Переплутав.
Всіх зебілів потрібно повернути в Україну, щоб йшли захищати країну... нести відповідальність за свій вибір 2019р.
Так буде справедливо.
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28.04.2024 10:09 Ответить
Ага, так цвіт нації повернеться захищати твоє майно і твою тушку в окопах поки ти "невтік" будеш дєрьмаку жопу на цензорі вилизувати.... Чекаємо зебидлоботський батальйон на фронті на чолі з дєрьмакои
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28.04.2024 10:29 Ответить
Их могут сменить ТЕ, кто поддержал закон о мобилизации и члены ИХ семей, гос.аппарат и им подобных - и менять друг друга по кругу!
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28.04.2024 12:27 Ответить
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/pro-problemy-s-mobilizaciei-i05n8nr Тут вам відповіді й пояснення!
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28.04.2024 10:12 Ответить
Кто то же должен защищать цирковых артистов,кватальных шутов,податковых и таможенных хабарников,всяких прокурорских,судейских,полицайских, министерских важных шишек, их обслугу и прочих миллион неприкасаемых,которым на фронт ну никак нельзя.
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28.04.2024 10:21 Ответить
а ти паскудо захищаєш? Ти тварино яка дриснула маєш право нявкати?
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28.04.2024 10:35 Ответить
У нас с абрестовичем особое задание от козыря,нас не берут,просились-просились,но нам жестко отказали,мы хранители суперсекретного маринада шашлыка,мы культурное достояние
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28.04.2024 11:02 Ответить
Гнати це гівно з Польщі
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28.04.2024 10:32 Ответить
В Німеччину?
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28.04.2024 10:40 Ответить
В гондурас чи габон.
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28.04.2024 10:47 Ответить
"Ворожа пропаганда - це 20 % брехні + 80% правди Але вивернутої навиворіт і загорнутої в ту брехню... "

У роботодавців з'явиться нова підстава для звільнення працівників - неповідомлення працівниками роботодавцю інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України. Так, народні депутати України проголосували в цілому як закон законопроект 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Законопроект був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції «Слуга народу».

Цим законом ч. 1 ст. 40 КЗпП доповнено новими підставами розірвання трудового договору роботодавцем. Окрім набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, підставою для звільнення також буде невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації в частині положень, передбачених ч. 2 статті 142 КЗпП.

В свою чергу, в новій редакції статті 142 КЗпП визначать, що складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про:
надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим.

Разом з тим, як відзначають у ГЮУ ВР, відсутність законодавчо встановленого порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за вчинення зазначеного у проекті правопорушення, а також повноважень у роботодавця для проведення належного розслідування не відповідає приписам ч. 2 статті 19 Конституції України, а відтак може призвести до необмеженості трактування цієї норми у правозастосовній практиці та порушення прав працівників.

Законом також передбачено доповнення ч.1 статті 46 Кодексу новою підставою для відсторонення працівника від роботи роботодавцем, а саме: «Проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктів чи операторів критичної інфраструктури».
Цілком нормальна штука - запобігання втрати конфіденційності інформації в умовах війни та збереження державної та військової таємниці
Але кацапня подає це як "протиправні репресії" з метою збільшення обсягів мобілізації
(До речі - кацапи в законодавчому порядку ввели заборону для громадян України на тимчсово окупованих територіях на зайняття підприємницькою діяльністю)
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28.04.2024 10:44 Ответить
а який взагалі звʼязок між КзПП і мобілізацією?
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28.04.2024 10:47 Ответить
Це не мене питать треба ... А кацапів! Перечитайте перший рядок мого коментарю!
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28.04.2024 11:11 Ответить
"...українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації."

А потім прийшли легкі зелені рішення.
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28.04.2024 10:56 Ответить
Тобто ти хочеш сказати, що ті хто зараз воює, мають бути на фронті до самої смерті, а хозяєва життя мають кататися по світу прикриваючись українським паспортом
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28.04.2024 11:00 Ответить
Самые герои тут на форуме это удравшие за бугор и у них тут куча отмазок,то власть зеленая,хотя орки к нам зашли еще в 2014-ом,но тогда как всегда пошли селяне воевать и их не трогали.
Ка к говорил в старом фильме один казак-"Из-за обиды на власть Родине не мстят."
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28.04.2024 11:08 Ответить
Потрібно, в першу чергу!, виявити тих, хто виїхав незаконно і тих, хто їм допомагав за хабарі і відносно них приймати міри. А не прирівнювати, зокрема, тих хто виїхав 15-20 р тому, працював, робив кар'єру, прокладав важко життєву дорогу на чужині. Вони не втікали, а давно з сім'ями проживають закордоном, щоб їх тепер як бидло заганяти в стійло? Ну так це не спрацює...

При такому відношенні, повір, зроблять доки на місцях. Але замість задонатити, спочатку подумають про те, як фінансово закрити вирішення тих проблем, які створила їм зелена братія...
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28.04.2024 11:20 Ответить
То есть ты хочешь сказать, что те кто выехал ДО 22 года - нормальные парни, а те кто позже те - типа "ухилянты" !?

Ну давай проверим.... Вернись в Украину ! И посмотрим - кем ты есть, любитель перевести стрелки... ))))
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28.04.2024 13:10 Ответить
Хозяєва життя прикриваються липовими справками які їм надала українська держава!
Після 24 лютого чоловіків що підпадають під мобілізацію не випускають!
Всі хто виїхав раніше і постійно проживає закордоном не підлягають військовому обліку і мобілізації, відповідно до закону України про військову службу!

Чи Петро з Канади/Польщі/Англії має покинути роботу, родину, перестати платити кредит за хату... та поїхати в Україну на війну? Щоб що?
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28.04.2024 11:21 Ответить
Звісно. Одна історія це мігранти, які живіуть закордоном більше 10 років, а інша - це біженці, у яких з доками навіть все краще, але от обставини виїзду яких і хвилюють українське суспільство. От зелені суспільству і підіграли, знайшли легке та цікаве рішення. Замість вирішити справжню проблему, вони створили нову.
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28.04.2024 11:37 Ответить
Поясните ваше выражение:
"виїхав раніше і постійно проживає закордоном"
Мужик, который с бабой не развелся, но давно вместе не живет считается женатым или свободным?
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28.04.2024 12:13 Ответить
Закон про військову службу, стаття 36 частина 3.
Нічого тут не зробиш, емігранти це звичайно не держ. службовці чи військові пенсіонери, але їх також призвати не можна, закон є закон.
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28.04.2024 13:04 Ответить
Вы про "постійно"?
Тех кто выехал с оформлением ПМЖ?
Так они перед выездом снимаются с воинского учета, им то чего переживать?
Предыдущий кор. сам отмерил 10 лет. По его пониманию это тоже постійно.
Давайте компромисс, 10 лет не въезжал на родину - это постійно
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28.04.2024 20:06 Ответить
Варіант 1.
Нуль років! Знявся з обліку в військкоматі, отримав відмітку в паспорті про виїзд на пмж в міграційній службі, поїхав...

Варіант 2.
Виїхав тимчасово, став на тимчасовий облік в консульстві, отримав дозвіл на постійне проживання, став на постійний облік.

Ніякого призиву з закордону не буде! Тому що відсутній закон! І навіть як закон приймуть, то за межами юрисдикції України його ніхто виконувати не буде!
Кожна країна має своє законодавство, і жоден чиновник в Німечині чи Польщі не буде виконувати українські закони!
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28.04.2024 21:08 Ответить
Абсолютно с вами согласен.
Дополнение, оформить ПМЖ можно только на территории Украины. В военкомате только лично.
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28.04.2024 21:19 Ответить
Никакого призыва из заграницы не будет.
Читайте закон. Призывать будут с территории Украины.
Повестка прийдет по адресу зарегистрированному в военкомате, и отобразится в личном кабинете. А дальше, мама Рима сама должна найти Володю, или он сам будет заглядывать в л. кабинет.
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28.04.2024 21:25 Ответить
"Після 24 лютого чоловіків не випускають!"

Но ЗАКОНА который бы запрещал выезд НЕ БЫЛО И НЕТ!!!!
Так что ВСЕ КТО ВЫЕХАЛ - ВЫЕХАЛ ЗАКОННО!!!
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28.04.2024 13:05 Ответить
Юрисдикция Украины НЕ ДЕЙСТВУЕТ за ее пределами и НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на ТЕХ, КТО ЗА РУБЕЖОМ!!!
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО НРАВИТСЯ ТЕБЕ ЭТО ИЛИ НЕТ!!!
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28.04.2024 13:02 Ответить
Объясните это консульской службе посольства.
Они обслуживают граждан вне своей юрисдикции
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28.04.2024 20:09 Ответить
Ты хотел блеснуть "умом"? Или дурака включил?))))
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28.04.2024 23:59 Ответить
Ця постанова кабміну про ненадання послуг продемонструвала як далеко укр влада і більшість суспільства знаходяться від розуміння побудови громадського ********* суспільства і ролі людини. То є гірше ніж радянщина.справа в тому що влада в Україні належить нащадкам радянських викладачів вузів, обкомів, парткомів, торговельних палат тощо, при чому не самих ліпших за своїми інтелектуальними спроможностями, бо ліпших Москва витягувала до себе ( згадайте кількість українців в політбюро СРСР) а тут залишалися слухняні виконавці, які обиралися саме по обмеженості і тупісті. Тому коли в 91 році за обставинами не стало пана з Москви, вони дружньо кинулися пиляти то на що були поставлені доглядати абсолютно не думаючи про ідею "спільності" . І саме на цих тенденція і виховалися ******* "керманичі".
Бидло, жлобоеліта, інакше не можна назвати. Звідси "мудре" керування а-ля Кім Чін Ін..
Вони ********* Україну.
Україна ще тримається бо з того боку така сама тенденція.
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28.04.2024 11:59 Ответить
100000%
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28.04.2024 13:12 Ответить
А скільки радості було коли фейковий аграрій, а сьогодні міністр оборони Камиш сказав щось про повернення українців. Навіть не віриться, що люди справді думали що в країні ЄС чоловіків будуть вантажити в потяги і відправляти в Україн
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28.04.2024 12:13 Ответить
будуть
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28.04.2024 22:30 Ответить
 
 