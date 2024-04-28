Помощь Украине в возвращении украинцев для Польши может быть "этически неоднозначной", - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши может быть "этически неоднозначной"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось в эфире TVN24.
"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", - заявил Сикорский.
Он добавил, что пока не известно, какие будут украинские инициативы после принятия закона о мобилизации.
По его словам, в декабре 2023 года, когда он впервые побывал в Киеве на посту министра, украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию этой ситуации.
"А именно, что украинская власть будет иметь справку для своих граждан о том, что кто-то имеет урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжать социальных выплат за рубежом", - отметил Сикорский.
Возвращение мужчин призывного возраста в Украину
Напомним, на этой неделе Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом.
В тот же день министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за рубежа является справедливым.
При этом в Минобороны отметили, что граждане призывного возраста за рубежом будут иметь возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет. Однако ТЦК за рубежом не будут вручать повестки.
Также стало известно, что правительство США не имеет позиции относительно помощи Украине в возвращении из-за рубежа мужчин мобилизационного возраста.
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Навіщо ти поширюєш брехню? Консульські послуги не заборонені при наявності військового квитка, а також для жінок, дітей, інвалідів, пенсіонерів
бо як так бачу, що поради з єрмацько-подляцького дивану то добре...
Ахах, і це пише опудало яке за бабло виїхало з країни.
Раби всіма силами втікають з української КНДР
Всіх зебілів потрібно повернути в Україну, щоб йшли захищати країну... нести відповідальність за свій вибір 2019р.
Так буде справедливо.
У роботодавців з'явиться нова підстава для звільнення працівників - неповідомлення працівниками роботодавцю інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України. Так, народні депутати України проголосували в цілому як закон законопроект 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Законопроект був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції «Слуга народу».
Цим законом ч. 1 ст. 40 КЗпП доповнено новими підставами розірвання трудового договору роботодавцем. Окрім набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, підставою для звільнення також буде невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації в частині положень, передбачених ч. 2 статті 142 КЗпП.
В свою чергу, в новій редакції статті 142 КЗпП визначать, що складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про:
надання працівниками інформації щодо наявних у них зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.
Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим.
Разом з тим, як відзначають у ГЮУ ВР, відсутність законодавчо встановленого порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за вчинення зазначеного у проекті правопорушення, а також повноважень у роботодавця для проведення належного розслідування не відповідає приписам ч. 2 статті 19 Конституції України, а відтак може призвести до необмеженості трактування цієї норми у правозастосовній практиці та порушення прав працівників.
Законом також передбачено доповнення ч.1 статті 46 Кодексу новою підставою для відсторонення працівника від роботи роботодавцем, а саме: «Проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктів чи операторів критичної інфраструктури».
Цілком нормальна штука - запобігання втрати конфіденційності інформації в умовах війни та збереження державної та військової таємниці
Але кацапня подає це як "протиправні репресії" з метою збільшення обсягів мобілізації
(До речі - кацапи в законодавчому порядку ввели заборону для громадян України на тимчсово окупованих територіях на зайняття підприємницькою діяльністю)
А потім прийшли легкі зелені рішення.
Ка к говорил в старом фильме один казак-"Из-за обиды на власть Родине не мстят."
При такому відношенні, повір, зроблять доки на місцях. Але замість задонатити, спочатку подумають про те, як фінансово закрити вирішення тих проблем, які створила їм зелена братія...
Ну давай проверим.... Вернись в Украину ! И посмотрим - кем ты есть, любитель перевести стрелки... ))))
Після 24 лютого чоловіків що підпадають під мобілізацію не випускають!
Всі хто виїхав раніше і постійно проживає закордоном не підлягають військовому обліку і мобілізації, відповідно до закону України про військову службу!
Чи Петро з Канади/Польщі/Англії має покинути роботу, родину, перестати платити кредит за хату... та поїхати в Україну на війну? Щоб що?
"виїхав раніше і постійно проживає закордоном"
Мужик, который с бабой не развелся, но давно вместе не живет считается женатым или свободным?
Нічого тут не зробиш, емігранти це звичайно не держ. службовці чи військові пенсіонери, але їх також призвати не можна, закон є закон.
Тех кто выехал с оформлением ПМЖ?
Так они перед выездом снимаются с воинского учета, им то чего переживать?
Предыдущий кор. сам отмерил 10 лет. По его пониманию это тоже постійно.
Давайте компромисс, 10 лет не въезжал на родину - это постійно
Нуль років! Знявся з обліку в військкоматі, отримав відмітку в паспорті про виїзд на пмж в міграційній службі, поїхав...
Варіант 2.
Виїхав тимчасово, став на тимчасовий облік в консульстві, отримав дозвіл на постійне проживання, став на постійний облік.
Ніякого призиву з закордону не буде! Тому що відсутній закон! І навіть як закон приймуть, то за межами юрисдикції України його ніхто виконувати не буде!
Кожна країна має своє законодавство, і жоден чиновник в Німечині чи Польщі не буде виконувати українські закони!
Дополнение, оформить ПМЖ можно только на территории Украины. В военкомате только лично.
Читайте закон. Призывать будут с территории Украины.
Повестка прийдет по адресу зарегистрированному в военкомате, и отобразится в личном кабинете. А дальше, мама Рима сама должна найти Володю, или он сам будет заглядывать в л. кабинет.
Но ЗАКОНА который бы запрещал выезд НЕ БЫЛО И НЕТ!!!!
Так что ВСЕ КТО ВЫЕХАЛ - ВЫЕХАЛ ЗАКОННО!!!
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО НРАВИТСЯ ТЕБЕ ЭТО ИЛИ НЕТ!!!
Они обслуживают граждан вне своей юрисдикции
Бидло, жлобоеліта, інакше не можна назвати. Звідси "мудре" керування а-ля Кім Чін Ін..
Вони ********* Україну.
Україна ще тримається бо з того боку така сама тенденція.