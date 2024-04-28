Помощь Украине в возвращении украинцев для Польши может быть "этически неоднозначной", - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши может быть "этически неоднозначной"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось в эфире TVN24.

"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", - заявил Сикорский.

Он добавил, что пока не известно, какие будут украинские инициативы после принятия закона о мобилизации.

По его словам, в декабре 2023 года, когда он впервые побывал в Киеве на посту министра, украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию этой ситуации.

"А именно, что украинская власть будет иметь справку для своих граждан о том, что кто-то имеет урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжать социальных выплат за рубежом", - отметил Сикорский.

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Возвращение мужчин призывного возраста в Украину

Напомним, на этой неделе Украина прекратила выдачу новых паспортов мужчинам призывного возраста, проживающим за рубежом.

В тот же день министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что возвращение военнообязанных из-за рубежа является справедливым.

При этом в Минобороны отметили, что граждане призывного возраста за рубежом будут иметь возможность обновить военно-учетные данные, в том числе и через электронный кабинет. Однако ТЦК за рубежом не будут вручать повестки.

Также стало известно, что правительство США не имеет позиции относительно помощи Украине в возвращении из-за рубежа мужчин мобилизационного возраста.