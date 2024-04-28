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Новини Війна
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У разі перемоги Путін зробить із Україною те саме, що й Гітлер із Чехословаччиною, - Сікорський

путин,гитлер

Російський диктатор Володимир Путін не задовольниться лише Україною у разі, якщо йому дадуть можливість перемогти.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Bild am Sonntag та іншим медіа видавничої групи Axel Springer, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"У нас є вибір: або ми маємо переможену російську армію за межами України, або російську армію, що перемогла, на кордоні з Польщею. І тоді Путін зробить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість та людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 км звідси", - сказав Сікорський.

Окрім того, він нагадав, що РФ багато разів нападала на Польщу, тому він "ніскільки не здивується", якщо Путін знову захоче зробити це. Як сподівається Сікорський, цього разу Росія програє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Україні у поверненні українців для Польщі може бути "етично неоднозначною", - Сікорський

"Німецьких політиків, схоже, влаштовує, що Росія буде готова (до нападу на НАТО. - Ред.) лише через чотири-п'ять років, а на той час буде готова й Німеччина. Але річ у тому, що перш ніж Росія прийде до Німеччини, вона мусить дістатись деяких інших країн. Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємось. Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію. Сьогодні Україна бореться не сама. На відміну від минулих років, ми не боротимемося поодинці", - сказав польський міністр.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що у Німеччині змінять рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Також Сікорський висловлював думку, що Путін може закінчити війну в Україні за п’ять хвилин - одним дзвінком міністру оборони Росії Шойгу.

Окрім того, він наголошував, що Варшава не має жодних територіальних претензій до України, як про це твердить російська пропаганда. Польський міністр українською мовою заявив, що Львів та інші регіони держави - це Україна.

Автор: 

путін (23750) росія (64911) Сікорський (241)


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Топ коментарі
+32
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28.04.2024 12:39
+20
в кремлє на підпису
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28.04.2024 12:49
+17
Дійсно... "Гдє план ЕрмаСьірского?"
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28.04.2024 12:48
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28.04.2024 12:39 Відповісти
Дійсно... "Гдє план ЕрмаСьірского?"
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28.04.2024 12:48 Відповісти
в кремлє на підпису
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28.04.2024 12:49 Відповісти
Нічого проти нього немаю..
Але якщо він не чинив опір,не показав Своє Савлення до влади.
Зробив себе інвалідом через ВЛК,то він такий як і вони але з іншим ,,присмаком".
Не зробить Собі Ідола...
якось Так.
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28.04.2024 12:58 Відповісти
зробив себе інвалідом чи його зробили? коли вбили його помічника це було попередження. якось так.
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28.04.2024 13:08 Відповісти
на фронті теж вбивають побратимів але ж вони не тікають за кордон.
(з повагою)
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28.04.2024 13:11 Відповісти
мертві не те що не втікають,вони і не потіють. побачимо далі розвиток подій,поки зарано щось говорити... і мене найбільше цікавлять причини його звільнення.
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28.04.2024 13:16 Відповісти
мав на увазі товаришів,сарказм недоцільно...
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28.04.2024 13:18 Відповісти
за ці роки я звик до смертей. сарказм пишете, ні, не сарказм, а висновок з вашого допису. не спішіть .
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28.04.2024 13:22 Відповісти
Колись нам помагали як не поляки то татари а тепер шо мішає?
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28.04.2024 12:40 Відповісти
Влада активно над цим працює, не заважайте.
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28.04.2024 12:41 Відповісти
В смысле просто включит в состав своего государства?
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28.04.2024 12:54 Відповісти
Ляхи сцуть, наступні вони на розчленування. блокуйте більше кордон для українців, скоріше путін проїдеться танками по польщі.
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28.04.2024 13:00 Відповісти
не буде толку доки наші партнери не те що казатимуть, а навіть будуть думати про можливу перемогу *****...
не буде!!!!
а от коли зберуться ЄС США та англія,
скажуть що вони не дадуть ***** перемогти і почнуть для цого робити все,
лиш тоді цивілізований світ переможе ********** орду нашими руками
і хоч всріться, другого варіанту нема...
бо на 11му році збройної агресії, на 3му році війни, викидати на зовні пронос словами,
треба, розглянемо, допоможемо, надамо,
звучить цинічно та не по людськи.
з повагою до Сікорського але не до влади цих країн.
не можливо перемогти світове зло 10ма %ми своєї оборонки
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28.04.2024 13:01 Відповісти
ні, при Гітлері чехи і словаки не зникли як і інші народи
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28.04.2024 13:04 Відповісти
Навіть євреї та цигани не зникли. Але навряд чи їм подобалося той час.
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28.04.2024 14:04 Відповісти
Не забуваймо ! У війні німеччина проти чехословаччини польща була на боці гітлера .
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28.04.2024 13:07 Відповісти
ну, тоді і савєцький саюз був на боці гітляра, і увесь світ також. Поляки відхопили під шумок у Чехії "сваіх істарічєскі ісконних зємєль", за що отримали назву "гієна європи", але потім і її без угризєній совєсті порвали на шматки "таваріщі па аружію" - гітляр зі сраліним
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28.04.2024 14:22 Відповісти
Яка сьогодні оборона, прилітають фаби в посадку про які ніхто не напише, але які всі чують в радіусі 50-100км залежно від клімату, рельєфу. Від позицій незалишається нічого і нікого, у ті вирви генерали швидко кидають резерви, щоб не втратити територію, але людей стає все менше і менше з кожним новим приходом. Якщо найближчим не буде технічних, тактичних змін на краще фронт рухне.
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28.04.2024 13:08 Відповісти
Вже купа військових самовільно покинули позиції, таких з 2023 року близько 150 тис., а влада з тим нічого не робить і чмирить чиновників, які бодай словом про це обмовились.
Тут все просто, без патріот Україна не зможе збивати носії плануючих кабів, не зможе збивати носії кабів РФ виб'є всю нашу піхоту з укріплень... впевнений, що США це бачить, якщо питання з носіями Кабів не буде закрите найближчим часом фронт посиплеться...
на початку року коли наші підтягнули ПВО до лінії оборони був результат, але РФ його повибивали...
наші мають надію на F16, літом побачимо на що вони здатні, але особливої надії не плекаю.
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28.04.2024 13:28 Відповісти
Так польські фермери заблокують кордон і мокші далі не пройдуть (сарказм).
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28.04.2024 13:15 Відповісти
Та ні, він зробить те що робив з євреями
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28.04.2024 13:20 Відповісти
Як задовбали екстрасенси ментальної зв'язку з мізками путлера. У разі перемоги над Україною рф буде настільки знекровлена, що ні про яку війну з НАТО не буде й мови. Це перше. А друге - промисловий і мобілізаційний потенціал України вкрай низький, не порівнянний з потенціалом передвоєнної Чехословаччини.
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28.04.2024 13:30 Відповісти
Чехословаччина капітулювала Німеччині без спротиву. За 6 років загинуло 2% населення країни (евреї і деяка кількість при бомбардуванні союзниками і "визволенні" советами).
Польша вирішила воювати, і за війну втратила 18% населення (більше тільки Україна і Білорусь).
Обидві країни були окуповані і потім потрапили в сферу впливу СРСР, всі жертви були марними.
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28.04.2024 13:45 Відповісти
Якраз навпаки. Україна зараз бореться сама. Своїми людьми і тільки своєю кров'ю...
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28.04.2024 13:48 Відповісти
Почему именно Гитлер? А если посмотреть, что сделал совок с Чехословакией, то уже не так страшно выглядит? И как этот трёп вяжется с блокадой границ их фермерами? Поляк хочет, чтобы штаты дальше вкладывались, а Польша перекрывает границы? Много противоречий в его логике
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28.04.2024 13:53 Відповісти
скільки можна цитувати цього польського пропагандиста сікорського?
він працює на внутрішніх імперських поляків
нам же робити своє
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28.04.2024 13:54 Відповісти
Ніби камунізди не вчиняли більших злочинів ніж німці. Чомусь європейці все порівнюють з гітлером, забуваючи що Сталін дав фору всім.
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28.04.2024 13:57 Відповісти
Поляки не європейці. Вони дуже схожі на українців з додатком шовінізму і гонору.
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28.04.2024 14:19 Відповісти
нє, таки поляки згуртовані, та за своє, за польське, дбають. І в парляменті різні партії - і правиця, і лівиця, але всі - польські і за польский інтірєс. А в Україні добре якшо "про-український" якийсь політік, а то більше про-московських, про-ще якихось, але нема шоп просто український, без отого буцім "про"
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28.04.2024 14:29 Відповісти
Якщо ви вже застосувуєте саме такі аналогії то вже час втручатися бо як Гітлер не зупинився після окупації Чехословаччини так і Путін не зупиниться. Втручатися це не значить що обов'язково битися з росіянами. Достатньо взяти під протекторат підконтрольні Україні території і будувати там бази і тримати війська з наміром одразу їх застосувати проти росіян. Все інше це просто балачки ні про що і намагання зберегти благополуччя за рахунок смертей і каліцтва українців. І тих хто в державі залишився і тих, хто виїхав теж.
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28.04.2024 13:58 Відповісти
аналогія досить повна - це і Крим (Судети), і меркель з оландом (чембєрлєн з дєлад'йом), змова в мюніху (мінську), а головна аналогія по-суті Захід намагається умиротворити біснуватого за рахунок територіяльних поступок третіх держав: тоді Чехословаччини, а тепер України
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28.04.2024 14:11 Відповісти
Ну. Один з політиків німецьких сказав, що потрібно ввести німецькі війська якщо росіяни атакують ядерною зброєю. Популізм звичайно.
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28.04.2024 14:18 Відповісти
німці не повинні, а от "будапеські гаранти" зобов'язані. Але вони похерили свої оферти
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28.04.2024 14:25 Відповісти
Не повна. Ще була Польща:

Частини спірних територій (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Заолжя ) були анексовані Польщею в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 згідно з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Мюнхенською угодою (1000 км²) і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Першою віденською угодою (Північний Спиш і північну Ораву 266 км²), а потім відповідно було окуповано https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччиною (Заолжя) або https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччиною в 1939 під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої Світової війни .

У жовтні https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 , напередодні ІІ Світової війни, Польща зайняла деякі північні частини Словаччини й отримала від чехословацьких територій Суху Гору і Гладовку, Яворжину і крім того територію навколо Лєсніци (Lesnica) в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B8 П'єнінах , маленьку область біля https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5 Скаліте (Skalité) і деякі інші дуже маленькі терени на кордоні (Польща офіційно отримала території 1 листопада 1938).
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28.04.2024 16:31 Відповісти
так після анексії Криму возбудилися ****** на берегове, поляки на львув, румуни на чернівці
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28.04.2024 19:54 Відповісти
а наступною після України на рассіюшку нападьот польша.. Хіба шо молдавія випередить польшу на пару днів, але це не завадить
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28.04.2024 14:05 Відповісти
Вчора помітив що допомога Британії за два роки війни 2.5 млрд. баксів, а допомога Польщі 9 млрд. баксів. Але у нас чомусь Боріс Джонсон "дружбан", а поляки "зрадники"...
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28.04.2024 14:33 Відповісти
поляки собі компенсували всі ті лярди зі значною вигодою. Нам поляки віддали стару та списану техніку лише після того, як їм союзники поставили кількісно таку ж, а якісно - найновіщі моделі відповідних озброєнь.
Вся гуманітарка коштом ЄС, поляки ще й мали ґешефт на тому, не докладаючи ні гроша
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28.04.2024 15:12 Відповісти
Так то воно так, але ВВП та технічні можливості цих країн навіть не можна порівнювати.
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28.04.2024 19:47 Відповісти
затрати Польші на біженців - 4,7 лярди, а доход від тих же біженців - понад семи лярдів. Біженці витрачають тут кошти з українських пенсійних карт, більше половини біженців працевлаштовано офіційно, інші - батрачать на пана, ніхто за так хліба не їсть - пан не дасть
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28.04.2024 19:52 Відповісти
Польща ніколи не допомагала Україні на 9 лярдів. Є цифра 6 млрд. Не забувай, що у ожен рік польща заробляє в Україні 7 млрд євро, наші біженці приносять польщі ще 5 млрд. Але це ще не все, за більшість польської допомоги вже сплатили німецькі і американські платники податків
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28.04.2024 20:24 Відповісти
Як вже показала перша і друга світова, не достатньо лише перемогти окупанта щоб знову був мир. Треба зробити все можливе аби агресор не зміг напасти знову. А в нашому випадку, це буде неможливо, не маючи власної ядерної зброї.
 Бо що зупинить ворога від виправлення своїх військових помилок, та створення нової в рази потужнішої армії (тим паче людей і ресурсів у них купа)
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28.04.2024 15:07 Відповісти
Чехословаччину гітлер розділив також і з Польщею- віддали спірну область яка була чеською але там жила більшість поляків.
Отже пуйло хоче віддати Польщі Львів, чи що має на увазі автор?
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28.04.2024 16:26 Відповісти
Пан Сікорський краще б подумав, що зробить Путін з Польщею, як до неї дорветься. Надіюсь, історичну пам"ять ясновельможному ще не відшибло?
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28.04.2024 16:44 Відповісти
..крайне неудачное сравнение с Чехией или Моравией..Они перестали существовать,как государства..
А Вам и другим уготована участь: Испариться,как капле морской воды на расскаленном камне.. Вот такие дела на земле нашей грешной..болота мацковии должны быть уничтожены-ось зла..
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28.04.2024 17:09 Відповісти
В Україні чомусь не принято лізти у справи поляків, а дуже напрасно. Про торгівлю агпродукцією польщі з росією усі знають завдяки Ткачу, а ось про те, що польща активно торгує з росією через країни-прокладки чомусь у нас не пишуть. А дуже дарма
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28.04.2024 20:27 Відповісти
 
 