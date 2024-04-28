У разі перемоги Путін зробить із Україною те саме, що й Гітлер із Чехословаччиною, - Сікорський

Російський диктатор Володимир Путін не задовольниться лише Україною у разі, якщо йому дадуть можливість перемогти.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Bild am Sonntag та іншим медіа видавничої групи Axel Springer, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"У нас є вибір: або ми маємо переможену російську армію за межами України, або російську армію, що перемогла, на кордоні з Польщею. І тоді Путін зробить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість та людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 км звідси", - сказав Сікорський.

Окрім того, він нагадав, що РФ багато разів нападала на Польщу, тому він "ніскільки не здивується", якщо Путін знову захоче зробити це. Як сподівається Сікорський, цього разу Росія програє.

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"Німецьких політиків, схоже, влаштовує, що Росія буде готова (до нападу на НАТО. - Ред.) лише через чотири-п'ять років, а на той час буде готова й Німеччина. Але річ у тому, що перш ніж Росія прийде до Німеччини, вона мусить дістатись деяких інших країн. Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємось. Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію. Сьогодні Україна бореться не сама. На відміну від минулих років, ми не боротимемося поодинці", - сказав польський міністр.

Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що у Німеччині змінять рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Також Сікорський висловлював думку, що Путін може закінчити війну в Україні за п’ять хвилин - одним дзвінком міністру оборони Росії Шойгу.

Окрім того, він наголошував, що Варшава не має жодних територіальних претензій до України, як про це твердить російська пропаганда. Польський міністр українською мовою заявив, що Львів та інші регіони держави - це Україна.