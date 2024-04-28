У разі перемоги Путін зробить із Україною те саме, що й Гітлер із Чехословаччиною, - Сікорський
Російський диктатор Володимир Путін не задовольниться лише Україною у разі, якщо йому дадуть можливість перемогти.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Bild am Sonntag та іншим медіа видавничої групи Axel Springer, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"У нас є вибір: або ми маємо переможену російську армію за межами України, або російську армію, що перемогла, на кордоні з Польщею. І тоді Путін зробить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість та людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 км звідси", - сказав Сікорський.
Окрім того, він нагадав, що РФ багато разів нападала на Польщу, тому він "ніскільки не здивується", якщо Путін знову захоче зробити це. Як сподівається Сікорський, цього разу Росія програє.
"Німецьких політиків, схоже, влаштовує, що Росія буде готова (до нападу на НАТО. - Ред.) лише через чотири-п'ять років, а на той час буде готова й Німеччина. Але річ у тому, що перш ніж Росія прийде до Німеччини, вона мусить дістатись деяких інших країн. Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємось. Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію. Сьогодні Україна бореться не сама. На відміну від минулих років, ми не боротимемося поодинці", - сказав польський міністр.
Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що у Німеччині змінять рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus. Також Сікорський висловлював думку, що Путін може закінчити війну в Україні за п’ять хвилин - одним дзвінком міністру оборони Росії Шойгу.
Окрім того, він наголошував, що Варшава не має жодних територіальних претензій до України, як про це твердить російська пропаганда. Польський міністр українською мовою заявив, що Львів та інші регіони держави - це Україна.
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Але якщо він не чинив опір,не показав Своє Савлення до влади.
Зробив себе інвалідом через ВЛК,то він такий як і вони але з іншим ,,присмаком".
Не зробить Собі Ідола...
якось Так.
(з повагою)
не буде!!!!
а от коли зберуться ЄС США та англія,
скажуть що вони не дадуть ***** перемогти і почнуть для цого робити все,
лиш тоді цивілізований світ переможе ********** орду нашими руками
і хоч всріться, другого варіанту нема...
бо на 11му році збройної агресії, на 3му році війни, викидати на зовні пронос словами,
треба, розглянемо, допоможемо, надамо,
звучить цинічно та не по людськи.
з повагою до Сікорського але не до влади цих країн.
не можливо перемогти світове зло 10ма %ми своєї оборонки
Тут все просто, без патріот Україна не зможе збивати носії плануючих кабів, не зможе збивати носії кабів РФ виб'є всю нашу піхоту з укріплень... впевнений, що США це бачить, якщо питання з носіями Кабів не буде закрите найближчим часом фронт посиплеться...
на початку року коли наші підтягнули ПВО до лінії оборони був результат, але РФ його повибивали...
наші мають надію на F16, літом побачимо на що вони здатні, але особливої надії не плекаю.
Польша вирішила воювати, і за війну втратила 18% населення (більше тільки Україна і Білорусь).
Обидві країни були окуповані і потім потрапили в сферу впливу СРСР, всі жертви були марними.
він працює на внутрішніх імперських поляків
нам же робити своє
Частини спірних територій (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Заолжя ) були анексовані Польщею в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 згідно з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Мюнхенською угодою (1000 км²) і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Першою віденською угодою (Північний Спиш і північну Ораву 266 км²), а потім відповідно було окуповано https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччиною (Заолжя) або https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччиною в 1939 під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої Світової війни .
У жовтні https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1938 1938 , напередодні ІІ Світової війни, Польща зайняла деякі північні частини Словаччини й отримала від чехословацьких територій Суху Гору і Гладовку, Яворжину і крім того територію навколо Лєсніци (Lesnica) в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B8 П'єнінах , маленьку область біля https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5 Скаліте (Skalité) і деякі інші дуже маленькі терени на кордоні (Польща офіційно отримала території 1 листопада 1938).
Вся гуманітарка коштом ЄС, поляки ще й мали ґешефт на тому, не докладаючи ні гроша
Бо що зупинить ворога від виправлення своїх військових помилок, та створення нової в рази потужнішої армії (тим паче людей і ресурсів у них купа)
Отже пуйло хоче віддати Польщі Львів, чи що має на увазі автор?
А Вам и другим уготована участь: Испариться,как капле морской воды на расскаленном камне.. Вот такие дела на земле нашей грешной..болота мацковии должны быть уничтожены-ось зла..