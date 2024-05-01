Запад должен увеличить скорость сделок и использовать слабые места в российской системе командования, - The Times

Союзники Украины должны дополнить пакеты помощи Украине четырьмя усовершенствованиями, чтобы продемонстрировать заинтересованность в смещении баланса преимуществ от агрессивной автократии РФ в сторону создания стабильной и демократической Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

"Последний пакет помощи со стороны США на сумму 61 миллиард долларов от США, дает украинцам надежду на то, что их борьба с Россией наконец рассматривается как часть более широкого цивилизационного соревнования, а не как конфликт между соседями на окраине Европы. Однако нынешних объемов помощи Украине может хватить только на этот год и на начало 2025 года", - говорится в материале.

Журналисты The Times предупреждают, что потом политический климат может измениться. Поэтому очень важно, чтобы в течение следующих нескольких месяцев эта помощь была использована разумно. При этом, союзники Украины должны воспользоваться моментом, чтобы выйти из позиции зрителей и принять более непосредственное участие.

Издание отмечает, что есть план из как минимум 4 пунктов, которые нужно выполнить странам Запада для помощи Украине в войне с Российской Федерацией.

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Во-первых, Запад должен правильно сформулировать свои военные расходы - как достойное коллективное пожертвование. По всей Европе также следует организовать сбор средств на беспилотники. Это поможет Украине в борьбе с российской агрессией.

Во-вторых, правительства также могут брать на себя больше рисков, чтобы сделать военную помощь более эффективной. НАТО подготовило сотни тысяч украинских солдат, но лучше было бы обучать их на западе Украины, а не за рубежом (сейчас предпочтение отдается Польше, Великобритании и Германии).

"Следует нанимать частных подрядчиков и бывших военных, для выполнения этой работы. То же самое касается технического обслуживания и ремонта подаренной Западом техники, который можно было бы проводить за линией фронта, быстро и эффективно, вместо того, чтобы отправлять поездом на военные базы на Западе для недельного ремонта", - считают журналисты издания.

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Третий момент заключается в том, что украинцам и их спонсорам - нужно увеличить темп операций. Россияне наверстывают упущенное, находя способы превзойти некоторые высокотехнологичные виды вооружений, которые были переданы украинцам. Однако есть немало российских слабых мест, которые можно использовать, главным из которых является чрезвычайный уровень недоверия между офицерами на местах и часто коррумпированным генеральным штабом.

Четвертое - дальнобойное оружие следует использовать для ударов по топливным складам, оружейным заводам и железнодорожным линиям России.

Напомним, экс-командующий Сил США в Европе, генерал Бен Ходжес отметил, что Украина должна формировать новые бригады, потому что молодые офицеры чаще гибнут на фронте, поскольку очень заметны для врага и пытаются повести за собой солдат.