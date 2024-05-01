Захід має збільшити швидкість операцій та використати слабкі місця в російській системі командування, - The Times

Союзники України мають доповнити пакети допомоги Україні чотирма вдосконаленнями, щоб продемонструвати зацікавленість у зміщенні балансу переваг від агресивної автократії РФ у бік створення стабільної та демократичної України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

"Останній пакет допомоги з боку США на суму 61 мільярд доларів від США, дає українцям надію на те, що їхня боротьба з Росією нарешті розглядається як частина ширшого цивілізаційного змагання, а не як конфлікт між сусідами на околиці Європи. Проте нинішніх обсягів допомоги Україні може вистачити лише на цей рік і на початок 2025 року", - йдеться в матеріалі.

Журналісти The Times попереджають, що потім політичний клімат може змінитися. Тому дуже важливо, щоб протягом наступних кількох місяців ця допомога була використана розумно. При цьому, союзники України повинні скористатися моментом, щоб вийти з позиції глядачів і взяти більш безпосередню участь.

Видання зазначає, що є план з щонайменше 4 пунктів, які потрібно виконати країнам Заходу для допомоги Україні у війні з Російською Федерацією.

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По-перше, Захід повинен правильно сформулювати свої військові витрати - як гідну колективну пожертву. По всій Європі також слід організувати збір коштів на безпілотники. Це допоможе Україні у боротьбі з російською агресією.

По-друге, уряди також можуть брати на себе більше ризиків, щоб зробити військову допомогу більш ефективною. НАТО підготувало сотні тисяч українських солдатів, але краще було б навчати їх на заході України, а не за кордоном (зараз перевага надається Польщі, Великій Британії та Німеччині).

"Слід наймати приватних підрядників й колишніх військових, для виконання цієї роботи. Те ж саме стосується технічного обслуговування і ремонту подарованої Заходом техніки, який можна було б проводити за лінією фронту, швидко й ефективно, замість того, щоб відправляти потягом на військові бази на Заході для тижневого ремонту", - вважають журналісти видання.

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Третій момент полягає в тому, що українцям та їхнім спонсорам - потрібно збільшити темп операцій. Росіяни надолужують згаяне, знаходячи способи перевершити деякі високотехнологічні види озброєнь, які були передані українцям. Однак є чимало російських слабких місць, які можна використати, головним з яких є надзвичайний рівень недовіри між офіцерами на місцях і часто корумпованим генеральним штабом.

Четверте - далекобійну зброю слід використовувати для ударів по паливних складах, збройових заводах й залізничних лініях Росії.

Нагадаємо, екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес наголосив, що Україна повинна формувати нові бригади, бо молоді офіцери частіше гинуть на фронті, оскільки дуже помітні для ворога та намагаються повести за собою солдатів.