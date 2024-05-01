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Почти 200 гражданских лиц до сих пор находятся в Очеретино

очеретине

В Очеретино Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои, до сих пор остаются 198 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такие истории, как с 98-летней бабушкой, которая самостоятельно вышла из оккупированной части поселка, - это скорее исключение, а не правило.

"Но мы продолжаем прилагать усилия, чтобы все гражданские эвакуировались из прифронтовых населенных пунктов", - уверяют в ОВА.

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Как сообщалось ранее, 98-летняя бабушка пешком вышла из оккупированного Очеретино в Донецкой области. Также Цензор.НЕТ информировал, что 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретино.

Автор: 

эвакуация (2064) Донецкая область (9511)


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Нехай Зєлєпідари розповідають про "Евакуацію".... Один дід 88 років і одна бабця 98-річна Лідія Степанівна вийшли з "евакуйованого" Очеретіно своїм ходом.... Поселіть родину Зеленського в Часів Яр....
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01.05.2024 15:32 Ответить
Симонян в них потім інтерв'ю візьме.. ну як в ЛГБТ співробітників ГРУ Чепіго і Мішкіна.
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01.05.2024 17:05 Ответить
Ждуни!! Падаль прокацапська!!!
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01.05.2024 16:13 Ответить
Ви що?(("Там наші люди"(((тому в донецькій окупованій та луганській є світло інколи,вода інколи,ну решта інфраструктура,котра працює на загарбників((
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01.05.2024 16:19 Ответить
Таки "даждалісь роднєнькіх мальчікав в трусіках"(((
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01.05.2024 16:18 Ответить
Потім повилазять і будуть на рос.ТВ розказувати як діждалися своїх. А "Білі янголи" таким ждунам воду, продукти возять. Ризиують життям.
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01.05.2024 18:01 Ответить
 
 