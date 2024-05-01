Почти 200 гражданских лиц до сих пор находятся в Очеретино

В Очеретино Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои, до сих пор остаются 198 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такие истории, как с 98-летней бабушкой, которая самостоятельно вышла из оккупированной части поселка, - это скорее исключение, а не правило.

"Но мы продолжаем прилагать усилия, чтобы все гражданские эвакуировались из прифронтовых населенных пунктов", - уверяют в ОВА.

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Как сообщалось ранее, 98-летняя бабушка пешком вышла из оккупированного Очеретино в Донецкой области. Также Цензор.НЕТ информировал, что 88-летний дедушка самостоятельно вышел из оккупированной части Очеретино.