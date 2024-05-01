Майже 200 цивільних досі перебувають в Очеретиному

В Очеретиному на Донеччині, де зараз точаться важкі бої, досі залишаються 198 людей.

Про це повідомив у телегам-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, такі історії, як із 98-річною бабусею, яка самотужки вийшла з окупованої частини селища, - це скоріше виняток, а не правило.

"Але ми продовжуємо докладати зусиль, щоб усі цивільні евакуювалися з прифронтових населених пунктів", - запевняють в ОВА.

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Як повідомлялося раніше, 98-річна бабуся пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині. Також Цензор.НЕТ інформував, що 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного.