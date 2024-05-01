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Майже 200 цивільних досі перебувають в Очеретиному

очеретине

В Очеретиному на Донеччині, де зараз точаться важкі бої, досі залишаються 198 людей.

Про це повідомив у телегам-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, такі історії, як із 98-річною бабусею, яка самотужки вийшла з окупованої частини селища, - це скоріше виняток, а не правило.

"Але ми продовжуємо докладати зусиль, щоб усі цивільні евакуювалися з прифронтових населених пунктів", - запевняють в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 49 осіб, зокрема 15 дітей, евакуювали з Донеччини

Як повідомлялося раніше, 98-річна бабуся пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині. Також Цензор.НЕТ інформував, що 88-річний дідусь самотужки вийшов з окупованої частини Очеретиного.

Автор: 

евакуація (2304) Донецька область (8317)


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Нехай Зєлєпідари розповідають про "Евакуацію".... Один дід 88 років і одна бабця 98-річна Лідія Степанівна вийшли з "евакуйованого" Очеретіно своїм ходом.... Поселіть родину Зеленського в Часів Яр....
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01.05.2024 15:32 Відповісти
Симонян в них потім інтерв'ю візьме.. ну як в ЛГБТ співробітників ГРУ Чепіго і Мішкіна.
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01.05.2024 17:05 Відповісти
Ждуни!! Падаль прокацапська!!!
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01.05.2024 16:13 Відповісти
Ви що?(("Там наші люди"(((тому в донецькій окупованій та луганській є світло інколи,вода інколи,ну решта інфраструктура,котра працює на загарбників((
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01.05.2024 16:19 Відповісти
Таки "даждалісь роднєнькіх мальчікав в трусіках"(((
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01.05.2024 16:18 Відповісти
Потім повилазять і будуть на рос.ТВ розказувати як діждалися своїх. А "Білі янголи" таким ждунам воду, продукти возять. Ризиують життям.
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01.05.2024 18:01 Відповісти
 
 