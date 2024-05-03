Сутки на Харьковщине: обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, есть погибшие и раненые

За минувшие сутки оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины. Авиаудары нанесли по Дергачам, Липцам, Рубленому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вечером 2 мая, около 19:00, в результате обстрела Купянского района, в селе Новоосиново погиб 66-летний мужчина.

В с.Липцы Харьковского района в результате обстрела повреждены 5 частных домов

Вследствие ударов КАБами по Дергачам пострадали 8 детей и 75-летний мужчина, а в Купянске-Узловом в результате вражеского обстрела был ранен 66-летний мирный житель.

Кроме того, оккупанты обстреляли Островерховку (спровоцировали пожар в фермерском хозяйстве - горели хозпостройки и ангар) и Кучеровку (поврежден автомобиль с прицепом).

Напомним, в результате российских обстрелов Харьковщины в первой половине дня 2 мая получили травмы и ранения два человека.

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