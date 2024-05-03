Доба на Харківщині: обстріли Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, є загиблий та поранені

Минулої доби окупанти з мінометів та артилерії обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини. Авіаударів завдали по . Дергачах, Липцях, Рубленому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 2 травня, близько 19:00, внаслідок обстрілу Куп'янського району, у селі Новоосинове загинув 66-річний чоловік

У с.Липці Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків

Внаслідок ударів КАБами по Дергачах постраждали 8 дітей і 75-річний чоловік, а в Куп'янську-Вузловому в результаті ворожого обстрілу було поранено 66-річного мирного жителя.

Крім того, окупанти обстріляли Островерхівку (спровокували пожежу у фермерському господарстві - горіли госпбудівлі та ангар) і Кучерівку (пошкоджено автомобіль із причепом).

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів Харківщини у першій половині дня 2 травня дістали травми та поранення дві особи.

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