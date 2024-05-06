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Новости Война
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Поддержка Украины будет главным приоритетом Франции во время встречи Макрона и Си Цзиньпина, - АР

Макрон тиснутиме на Сі Цзіньпіна для впливу на РФ

Лидер Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Париж главы Китая Си Цзиньпина будет пытаться убедить его использовать все имеющиеся рычаги влияния на РФ для приближения завершения войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

По данным издания, в офисе Макрона заявили, что переговоры о дипломатических усилиях для поддержки Украины и давления на Россию являются главным приоритетом для Франции. Обсуждение также будет включать Ближний Восток, вопросы торговли и глобальные вызовы, включая, в частности, изменение климата. Президент Европейской комиссии присоединится к части встреч, чтобы поднять более широкие проблемы ЕС.

Франция также хочет, чтобы Китай поддерживал диалог с Киевом, на условиях анонимности отметил знакомый с подготовкой встречи чиновник.

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Также, как утверждается, Макрон поднимет вопрос о китайских компаниях, которые поставляют России продукцию, помогающую ей в ведении войны против нашего государства.

Визит Си Цзиньпина в Европу

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.

Накануне Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав свое турне по Европе. Он намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудить двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы. В Париже Си Цзиньпин заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.

Автор: 

россия (95381) Си Цзиньпин (279) Макрон Эмманюэль (1299)


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Неужели пыня не сегодня - завтра скопытится... бо там раку уже нечего есть.
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06.05.2024 10:15 Ответить
Ща Си примчался обговаривать пост муйловский период прозябания цапорылии.
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06.05.2024 10:16 Ответить
Франція також хоче, щоб підтримував діалог з Києвом, на умовах анонімності зазначив обізнаний з підготовкою зустрічі посадовець. Джерело: - як на таку куйню будуть реагувати США.КОТРІ ДАЮТЬ 60 p ЛИХОЮЛЯРДІВ ДОПОМОГИ(щоб за їхніми плечима .українська "зелень" вела якісь незрозумілі анонімні переговори з пасивними співучасниками рашистської війни в Україні???
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06.05.2024 10:20 Ответить
Дякую мєсьє Макрону за конкретну позицію щодо агресії россії. Було б дуже гарно, якщо б збільшив допомогу зброєю.
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06.05.2024 10:41 Ответить
Хай Макрон популярно пояснить сі:

"Під час ядерної війни торгівля буде тільки смаженими щурами, а китайським непотрібом"

Китайцы как дети малые....
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06.05.2024 11:17 Ответить
 
 