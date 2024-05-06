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Новини Війна
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Підтримка України буде головним пріоритетом Франції під час зустрічі Макрона та Сі Цзіньпіна, - АР

Макрон тиснутиме на Сі Цзіньпіна для впливу на РФ

Лідер Франції Емманюель Макрон під час візиту в Париж глави Китаю Сі Цзіньпіна намагатиметься переконати його використовувати всі наявні важелі впливу на РФ для наближення завершення війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

За даними видання, в офісі Макрона заявили, що переговори про дипломатичні зусилля для підтримки України та тиску на Росію є головним пріоритетом для Франції. Обговорення також включатиме Близький Схід, питання торгівлі та глобальні виклики, включаючи, зокрема, зміну клімату. Президент Європейської комісії приєднається до частини зустрічей, щоб порушити ширші проблеми ЄС.

Франція також хоче, щоб Китай підтримував діалог з Києвом, на умовах анонімності зазначив обізнаний з підготовкою зустрічі посадовець.

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Також, як стверджується, Макрон порушить питання щодо китайських компаній, які постачають Росії продукцію, що допомагає їй у веденні війни проти нашої держави.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.

Напередодні Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою. Він має намір зустрітись із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорити двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання. У Парижі Сі Цзіньпін заявив, що Пекін має намір "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.

Автор: 

росія (64946) Сі Цзіньпін (312) Макрон Емманюель (1453)


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Неужели пыня не сегодня - завтра скопытится... бо там раку уже нечего есть.
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06.05.2024 10:15 Відповісти
Ща Си примчался обговаривать пост муйловский период прозябания цапорылии.
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06.05.2024 10:16 Відповісти
Франція також хоче, щоб підтримував діалог з Києвом, на умовах анонімності зазначив обізнаний з підготовкою зустрічі посадовець. Джерело: - як на таку куйню будуть реагувати США.КОТРІ ДАЮТЬ 60 p ЛИХОЮЛЯРДІВ ДОПОМОГИ(щоб за їхніми плечима .українська "зелень" вела якісь незрозумілі анонімні переговори з пасивними співучасниками рашистської війни в Україні???
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06.05.2024 10:20 Відповісти
Дякую мєсьє Макрону за конкретну позицію щодо агресії россії. Було б дуже гарно, якщо б збільшив допомогу зброєю.
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06.05.2024 10:41 Відповісти
Хай Макрон популярно пояснить сі:

"Під час ядерної війни торгівля буде тільки смаженими щурами, а китайським непотрібом"

Китайцы как дети малые....
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06.05.2024 11:17 Відповісти
 
 