В Конгрессе США надеются, что трампистка Грин не будет инициировать отставку спикера Джонсона, - СМИ
Среди членов Республиканской партии растет оптимизм относительно того, что трампистка Марджори Тейлор Грин откажется от попыток сместить спикера Майка Джонсона после того, как в понедельник вечером она не поддержала предложение о его отставке.
Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.
Встреча Грин и спикера Джонсона
Грин ранее заявляла, что начнет продвигать свою инициативу с этой недели, однако до конца дня в понедельник этого не произошло.
После двухчасовой встречи со спикером трампистка и республиканец Томас Масси сказали, что снова встретятся с Джонсоном во вторник.
Спикер со своей стороны сказал, что встреча была "конструктивным обсуждением идей" и диалог продолжится во вторник, не приводя деталей.
Некоторые республиканцы увидели оптимистический сигнал в том, что Грин воздержалась от безотлагательной реализации своих угроз.
Отставка Джонсона - что известно
Напомним, ранее республиканка Марджори Тейлор Грин, которая принадлежит к числу трампистов, назвала Джонсона "предателем" и угрожала инициировать голосование за его увольнение, если он не уйдет в отставку.
Демократы в Палате представителей объявили, что будут блокировать попытку Грин отправить Джонсона в отставку.
Отметим, что спикер Джонсон поставил на голосование законопроект с помощью для Украины, несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке.
Во время рассмотрения проекта конгрессвумен-трампистка Грин предложила серию поправок в законопроект с помощью США Украине. В частности, она требовала, чтобы любой член Палаты представителей, который проголосовал за финансирование помощи, был обязан вступить в Вооруженные силы Украины.
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таке ж тупе.
Українські народні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 діалектні форми - Гриць, Гри́гір, Григор, Грись, Гриць, Грицько, Ригір, Ригор. Українські зменшені форми - Григорко, Гриць, Грицик, Грицько, Грицуня, Грицуненько, Грицуньо, Гринь, Гриньо, Гринько, Гриша, Гришко, Грішкінс
Мар'януМарджорі Безглузду.
десь, так.
Що у Трампа в потаємних думках, те у пані жіріновська на язиці.
У всяких партіях тримають подібних скажених псів, яких час від часу випускають.
У кожній партії таке тримають. Кожний може скласти свій список таких скажених у ВР України... хоч в правлячій партії, хоч в опозиції.