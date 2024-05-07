РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12475 посетителей онлайн
Новости
2 065 14

В Конгрессе США надеются, что трампистка Грин не будет инициировать отставку спикера Джонсона, - СМИ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон та трампістка Марджорі Тейлор Грін

Среди членов Республиканской партии растет оптимизм относительно того, что трампистка Марджори Тейлор Грин откажется от попыток сместить спикера Майка Джонсона после того, как в понедельник вечером она не поддержала предложение о его отставке.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Встреча Грин и спикера Джонсона

Грин ранее заявляла, что начнет продвигать свою инициативу с этой недели, однако до конца дня в понедельник этого не произошло.

После двухчасовой встречи со спикером трампистка и республиканец Томас Масси сказали, что снова встретятся с Джонсоном во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Демократы готовы спасти спикера Джонсона от увольнения, которым ему угрожают из-за пакета помощи Украине

Спикер со своей стороны сказал, что встреча была "конструктивным обсуждением идей" и диалог продолжится во вторник, не приводя деталей.

Некоторые республиканцы увидели оптимистический сигнал в том, что Грин воздержалась от безотлагательной реализации своих угроз.

Отставка Джонсона - что известно

Напомним, ранее республиканка Марджори Тейлор Грин, которая принадлежит к числу трампистов, назвала Джонсона "предателем" и угрожала инициировать голосование за его увольнение, если он не уйдет в отставку.

Демократы в Палате представителей объявили, что будут блокировать попытку Грин отправить Джонсона в отставку.

Читайте также: Зеленский в декабре повлиял на спикера Конгресса США Джонсона, очертив срок одобрения помощи Украине, - Politico

Отметим, что спикер Джонсон поставил на голосование законопроект с помощью для Украины, несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке.

Во время рассмотрения проекта конгрессвумен-трампистка Грин предложила серию поправок в законопроект с помощью США Украине. В частности, она требовала, чтобы любой член Палаты представителей, который проголосовал за финансирование помощи, был обязан вступить в Вооруженные силы Украины.

Автор: 

Конгресс США (1229) отставка (3150) США (26454) Джонсон Майк (133)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Помста Джонсону за раптовий та неочікуваний для русні розворот у справі допомоги Україні?
показать весь комментарий
07.05.2024 09:08
+4
показать весь комментарий
07.05.2024 09:10
+3
Это свидетельство политического кризиса в США, когда одна полоумная и ее криминальный патрон держат в страхе и под тотальным контролем всю, некогда славную, партию.
показать весь комментарий
07.05.2024 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помста Джонсону за раптовий та неочікуваний для русні розворот у справі допомоги Україні?
показать весь комментарий
07.05.2024 09:08 Ответить
Безугла?
показать весь комментарий
07.05.2024 09:08 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2024 09:10 Ответить
у неї є подруга. етнічна українка, уродженка чернігівшини.
таке ж тупе.
показать весь комментарий
07.05.2024 09:18 Ответить
грьінь то чоловіче ім'я (срєдній урал/ніжняя волга)
показать весь комментарий
07.05.2024 09:36 Ответить
Григо́рій - християнське чоловіче ім'я. Походить із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Γρηγόριος, утвореного від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. γρήγορος - «уважний», «зосереджений», «зібраний»). До української потрапило через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 старослов'янське посередництво (Григории, Григоріи)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9#cite_note-1 [1] , прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Gregorius.

Українські народні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 діалектні форми - Гриць, Гри́гір, Григор, Грись, Гриць, Грицько, Ригір, Ригор. Українські зменшені форми - Григорко, Гриць, Грицик, Грицько, Грицуня, Грицуненько, Грицуньо, Гринь, Гриньо, Гринько, Гриша, Гришко, Грішкінс
показать весь комментарий
07.05.2024 09:42 Ответить
😪😪
показать весь комментарий
07.05.2024 09:49 Ответить
Это свидетельство политического кризиса в США, когда одна полоумная и ее криминальный патрон держат в страхе и под тотальным контролем всю, некогда славную, партию.
показать весь комментарий
07.05.2024 09:10 Ответить
Грін та трамп у політиці - це свідчить, що у сша наріт теж дуже мудрий.
показать весь комментарий
07.05.2024 09:17 Ответить
Кожен народ має право на свою Мар'яну Марджорі Безглузду.
показать весь комментарий
07.05.2024 09:31 Ответить
у верховній раді сподіваються, що депутанг безкутна, заткне свою смердючу пельку.

десь, так.
показать весь комментарий
07.05.2024 09:16 Ответить
А якщо ініціюватиме і лососне тунця щось страшне трапиться??? Блазень їх там покусав усіх чи що? Цирк на дроті.
показать весь комментарий
07.05.2024 09:19 Ответить
оце буде номер, якшо бідона знімуть на користь мишель бабами, а трумп зніметься на користь.... ні не Хейлі, а грині.
показать весь комментарий
07.05.2024 10:05 Ответить
У Конгресі США сподіваються, що трампістка Грін не ініціюватиме відставку спікера Джонсона - мадам Жіріновська в Сенаті США.

Що у Трампа в потаємних думках, те у пані жіріновська на язиці.

У всяких партіях тримають подібних скажених псів, яких час від часу випускають.

У кожній партії таке тримають. Кожний може скласти свій список таких скажених у ВР України... хоч в правлячій партії, хоч в опозиції.
показать весь комментарий
07.05.2024 11:22 Ответить
 
 