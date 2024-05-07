В Конгрессе США надеются, что трампистка Грин не будет инициировать отставку спикера Джонсона, - СМИ

Среди членов Республиканской партии растет оптимизм относительно того, что трампистка Марджори Тейлор Грин откажется от попыток сместить спикера Майка Джонсона после того, как в понедельник вечером она не поддержала предложение о его отставке.

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Встреча Грин и спикера Джонсона

Грин ранее заявляла, что начнет продвигать свою инициативу с этой недели, однако до конца дня в понедельник этого не произошло.

После двухчасовой встречи со спикером трампистка и республиканец Томас Масси сказали, что снова встретятся с Джонсоном во вторник.

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Спикер со своей стороны сказал, что встреча была "конструктивным обсуждением идей" и диалог продолжится во вторник, не приводя деталей.

Некоторые республиканцы увидели оптимистический сигнал в том, что Грин воздержалась от безотлагательной реализации своих угроз.

Отставка Джонсона - что известно

Напомним, ранее республиканка Марджори Тейлор Грин, которая принадлежит к числу трампистов, назвала Джонсона "предателем" и угрожала инициировать голосование за его увольнение, если он не уйдет в отставку.

Демократы в Палате представителей объявили, что будут блокировать попытку Грин отправить Джонсона в отставку.

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Отметим, что спикер Джонсон поставил на голосование законопроект с помощью для Украины, несмотря на угрозы Марджори Тейлор Грин вынести на голосование вопрос о его отставке.

Во время рассмотрения проекта конгрессвумен-трампистка Грин предложила серию поправок в законопроект с помощью США Украине. В частности, она требовала, чтобы любой член Палаты представителей, который проголосовал за финансирование помощи, был обязан вступить в Вооруженные силы Украины.