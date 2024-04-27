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Зеленский в декабре повлиял на спикера Конгресса США Джонсона, обозначив срок одобрения помощи Украине, - Politico

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон

На решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона одобрить военную помощь Киеву повлияла его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре 2023 года.

Об этом информирует издание Politico со ссылкой на собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Зеленский во время встречи с Джонсоном в Вашингтоне в декабре прошлого года заявил спикеру, что Украина сможет продержаться без дополнительной военной помощи от США "до марта или апреля 2024 года", и подчеркнул, что потом не будет оружия.

Источники издания уточнили, что Джонсон воспринял этот прогноз как срок согласования финансирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил утверждение закона о помощи Украине с лидерами Сената и Конгресса США

По данным Politico, после разговора с Зеленским, спикер нижней палаты Конгресса Джонсон поручил своему аппарату подготовить рабочий законопроект к установленному сроку, чтобы быть определенным.

Подготовкой занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джон Ходжес, который является одним из самых активных сторонников поддержки Украины в аппарате спикера.

Как добавило издание, он имел прямое влияние на Джонсона, утверждая, что, помогая Киеву, США смогут противостоять Ирану, Китаю и России немедленно и с минимальными затратами.

Читайте также: Трамп похвалил спикера Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем"

Пакет помощи от США

20 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более $60 млрд помощи.

24 апреля закон о помощи для Украины одобрил Сенат США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о выделении Украине помощи на почти 61 миллиард долларов.

Сразу после этого США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, который достигает 1 миллиарда долларов. В частности он включает средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие. Его не принимали почти полгода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине на 6 млрд долл.

Автор: 

Зеленский (20210) помощь (7758) США (26381) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+23
Проплатив Бубочка за політичну рекламу Політіко, а ви вірите?
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27.04.2024 12:18
+23
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27.04.2024 12:27
+21
Добре, що не ляпнув про грудень 2024 року..
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27.04.2024 12:13
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Правила форума Совет форумчан
Добре, що не ляпнув про грудень 2024 року..
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27.04.2024 12:13 Ответить
Та и не говорите, дурбыцал, с его английским чьотко объяснил когда начать военные поставки. Дай бог, шобы в следующем году им и не воняло.
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27.04.2024 12:39 Ответить
А ще дурбицел поговорив з трампом, запросив його в гості, той розчулився і дав добро на допомогу Та клали американці на цього імбецила, у них свої плани.
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27.04.2024 12:51 Ответить
Politico - відомі брехуни. Цікаво, скільки їм обіцяли за цей фейк? Згадаймо ще, як Порошенка не пускали за кордон.
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27.04.2024 13:33 Ответить
Подивимось. Недарма журналістика - одна з найдавніших професій. Є порядні, а є реальні журнашл@хи.
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27.04.2024 14:40 Ответить
Це Зеленський так вважає, чи саме Джонсон ?
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27.04.2024 12:16 Ответить
"Про це інформує видання https://www.politico.com/news/2024/04/26/march-or-april-how-zelenskyy-gave-johnson-a-deadline-for-military-aid-00154584 Politico з посиланням на співрозмовників" - а співрозмовники з ОПи.
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27.04.2024 12:31 Ответить
іспанський стид.
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27.04.2024 12:47 Ответить
🤣👍
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27.04.2024 12:44 Ответить
дав курнуть пару затяжок? )
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27.04.2024 12:16 Ответить
мені здається шо главарі видання Політіко зараз приблизно виглядають Отак!:

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27.04.2024 12:17 Ответить
Проплатив Бубочка за політичну рекламу Політіко, а ви вірите?
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27.04.2024 12:18 Ответить
З 2022 слухаю тільки українське радіо. Раніше воно було в марафоні, потім вийшло з нього. Радіо нормальне. Але іноді запрошують про владних ( можливо щоб проблем з владою не було ) Так ось. Коли був рейтинг, про топ 100 людей світу, де був дєрмак а бубочки не було. На запитання журналіста, чому в рейтингу немає нелоха? Провладна людина на повному серйозні каже.
Ну слухайте, всі в світі і так знають що нетряпка і так лідер світу, тому і не внесли його в рейтинг. Більш того скажу, якщо гундосик був б в США, то він там став президентом. Бо американці з нього в захваті.
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27.04.2024 12:47 Ответить
де це радіо?
фізично?
ну так.....
мені просто здається що можна задуматись коли споживаєш брехню, тут брехня вже у тому що "було вна марафоні". таке ж саме про спір за телеграм що типу Дуров спокійно жив на рашці і продав бізнес і спокійно виїхав і значить він не гебнюк...... АГА!!! споживай.те і надалі
навіть вон Швець пару раз дезу скинув і ...... не спростував. типу шо - ой, я помилився, ні. крайня - за трильйониснарядвСловаччиніскладизагруженікапєц
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27.04.2024 13:04 Ответить
Журнал Time визначає той рейтинг по кількості публікацій, в яких йдеться про оцінювану особу. В Time людинами року бували відомі мерзотники - гітлєр. путін. Бо про них найчастіше писали. Ото й усе, що треба знати про цей рейтінг.
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27.04.2024 13:37 Ответить
В Time людинами року бували відомі мерзотники - гітлер, пуйло, нетряпка.
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27.04.2024 14:05 Ответить
совок, а свого сталіна не згадуєш - чому?
ах, бо він там не був? так тому не був що мерзотник, а Гітлер і путін свого часу, були норм., правда Гітлер років 6 ставши канцлером, а путін - 1-2 ставши пре.єром.
так що про мерзотників, ти помилився. місцями
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04.05.2024 12:07 Ответить
А єрмак тоді, для чого катався до США, за рахунок ДУС ???
Там і фотки ж були… Чи можливо, він гроші розвозив, через таможню…!?
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27.04.2024 12:18 Ответить
Зеленський привіт "вплинув"🤣🤣🤣 далі можна не читати.
Краще б вплинув на свою обіцянку иіліона дронів для ЗСУ у 2024 році.....
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27.04.2024 12:20 Ответить
нікуя сібє.....
короче...
зе заставив джонсона???
щей на своїх умовах та термінах???
я знав що зе чемпіон в деяких справах, але не знав що він чемпіон всього на світі.
то хай ще Шольцу наваляє ..здюлєй..
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27.04.2024 12:20 Ответить
дивись, на місці Шольца, я би ....... захлинувся від ненависті до русні сміху від срача між братськими норотами котрі ВБИЛИ ...... БАГАТО моїх дідов.(чи Сралін не планував напасти?)
так що Шольц певно зрадник, принаймні пам.яті тих хто вбивав красножопу падаль, котра зараз........ ой, тобто як? красні "звільняють" зелених? ЧИ ЯК??
як це Шольцу? я би захлинався(шампанським, змішаним з попкорном)
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27.04.2024 13:08 Ответить
Сказки венского леса капитолийской лужайки.
Джонсону гузно підсмажили, то ж йому сяйнуло ...
А до того робив лице "кірпічом" і єхидно ухмилявся ....
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27.04.2024 12:22 Ответить
то казки ОПи спЄрмака ... дивно, що не сам ларьочник
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27.04.2024 12:37 Ответить
А наш дурiк, по-моему, родився з морда цеглиною, на всi випадки в життi.
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27.04.2024 12:44 Ответить
ага... гіпервеличний лідор прям вказав і той, як шелудиве щеня - повівся. Навіщо цю дурню писати? Хоча Політико може і ще не таке написати... Це рішення мало бути прийняте, однак кожна сторона чекала свого. найбільше очікувань мав Bidon і він свого дочекався, скажемо дожав. Рижий чубчик злився в цей момент (у нього трабли з рейтингом, баблом, судами і ще купа дрібніших траблів) і відповідно почав грати свою гру Джонсон.

А Україна просто... тупо просто була заручником їх внутрішньої ситуації і рішень невгамовної суперінтелектуальної команди з 5-6 менеджерів найрозумнішого і найвпливовішого лідора у Всесвіті... Одна частина розрулилася, друга, на превеликий жаль - ні...
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27.04.2024 12:24 Ответить
Лапін, перелогіньтесь
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27.04.2024 13:09 Ответить
та ні чувачок, я не лЯпін. він ще той знатний фахівець. хоч він і у військах, однак тріпло ще те....
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27.04.2024 13:19 Ответить
а за що саме він "тріпав"? чи за що то що не знає казав, "чувачок"?
вроді ні разу не брехав і не триндів як ти - в чому він бреше шо ти тут аж "сарказміруєш" то?
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27.04.2024 13:24 Ответить
я тобі скажу, чувачок, чого він тріпач...як і ти, про все і ні про що...

він багато ляпає язиком того, в чому він повний невіглас. Те, що він був адвокатом і "рішав питання", то дуже недобре, але як то кажуть - так робили всі.

Чи якщо він був депутатом від сили Порошенка, то зразу ж знає і вміє все? наприклад, в економіці, управлінні чи соціально-інфраструктурному секторі він ні бельмеса. верхів набрався та й ще партійні спічрайтери натаскали його - ось і говорить, однак в більшості тих питань не петрає.

Коли його слухаєш як фахівець з деяких питань, які він коментує, то аж зло бере. в ЄС ще такі "фахівці" є - Герасимов чи Геращенко, наприклад. Остання така, що клейма немає де ставити, але зараз прямо свята... була "звездою" біля ющенка, подруга клюєва...
Чи якщо вони в опозиції, то потрібно забувати, що вони за фрукти з овочами?
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27.04.2024 14:06 Ответить
вон, послухав зараз ролик Лапіна/Снєгирьова + Березу........ так що - майже будь-яка падла замість ОЦИХ що в роликах про них кажуть - була би дуже непоганими людьми. а тут тільки крадуть і брешуть, при чому навіть нема розуму подумати ЯК воно виглядає.
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04.05.2024 12:04 Ответить
Скільки грошей ця писанина коштувала офісу?
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27.04.2024 12:25 Ответить
Не мало, це 100пудово.
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27.04.2024 12:33 Ответить
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27.04.2024 12:27 Ответить
🤡 на посаді президента
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27.04.2024 12:46 Ответить
там проситься аж співставлення фоток Порошенка коли він був главарем Єрмакраїни, ой, як там зараз називається це гасударство? Зеленокраїна?
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04.05.2024 12:08 Ответить
Демобилизованные москали убили 107 своих соотечественников.
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27.04.2024 12:28 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3857308-u-rosii-vijskovi-aki-povernulisa-z-ukraini-vbili-j-pokalicili-vze-ponad-200-osib-zmi.html
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27.04.2024 13:11 Ответить
Мало
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27.04.2024 13:32 Ответить
Грошей на хвалебні оди ( собі сцарям ) вони не шкодують.. Вміють ZEробляти.

"В нашій країні все дорожчає, крім людського життя".

Андрій Олєйніков
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27.04.2024 12:29 Ответить
Зєля так повпливав на Джонсона в грудні, 2023, що той відмовлявся виносити на голосування законопроект про допомогу Україні кілька місяців і зробив це АЖ в квітні 2024.
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27.04.2024 12:32 Ответить
Закон який прийняли https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 по фактам
Engrossed in House (03/07/2023) вказує на те, що законопроект був затверджений в Палаті представників
Engrossed Amendment Senate (02/13/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Сенатом
Engrossed Amendment House (04/20/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Палатою представників
04/24/2024 Became https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Public Law

все чітко 7 березня 2023 (Палата) -> 13 лютого 2024 (Сенат) -> 20 квітня 2024 (Палата) -> 24 квітня 2024 (підписано)

тобто до 13 лютого був в Сенаті - узгоджували та правили
20 квітня Джонсон вніс окремі закони

в результаті маємо
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
котрий має секцію «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.

також є закон на розгляді
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
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27.04.2024 12:53 Ответить
Навіть згідно із викладеним вами ФАКТ - ДО квітня Джонсон та його поплічники трампісти робили все можливе, щоб закон не ставився на голосування і придумували, висували купу найдебільніших виправдань та поправок, щоб закон не голосувався.
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27.04.2024 13:06 Ответить
Тобто до 13 лютого 2024 - закон правили в Сенаті
якщо рахувати з 1 жовтня 2023 коли почався фінрік - це майже 5.5місяці

З 13 лютотго до 20 квітня - 2 місяці, "Джонсон та його поплічники трампісти робили все можливе", щоб задовольнити всіх, щоб закон гарантовано пройшов, та щоб окрім грошей почала реалізовуватись стратегія перемоги України

Це тепер мінімум 2 закони - де прописано, що потрібна перемога України
До цього демократи не пропонували такі закони
А лендліз запропонований республіканцями в січні 2022 - трохи змінили, щоб він закінчився в 2023, та виконавча влада - не виконала
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27.04.2024 13:30 Ответить
"щоб окрім грошей почала реалізовуватись стратегія перемоги України"

Яка саме стратегія перемоги, в чому її суть?
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27.04.2024 13:49 Ответить
для цього потрібно відкрити https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закон , та знайти секцію 504 (автоматичний переклад, трохи вирізано)
Не пізніше ніж через 45 днів після дати введення в дію ... подають .... стратегію щодо підтримки Сполученими Штатами України проти агресії з боку Російської Федерації:
за умови , що така стратегія буде багаторічною, встановити конкретні і досяжні цілі, визначте та визначте пріоритетність інтересів національної безпеки Сполучених Штатів, а також включіть показники, які будуть використовуватися для вимірювання прогресу в досягненні таких цілей:
За умови , що така стратегія включатиме оцінку, на основі фінансового року за фінансовим роком, ресурсів, необхідних Сполученим Штатам для досягнення таких цілей, включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів, а також опис наслідків для національної безпеки для Сполучених Штатів, якщо ці цілі не виконуються:
За умови , що така стратегія має описувати, як кожен конкретний аспект допомоги США, включаючи статті оборони та зовнішню допомогу США, призначений на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, щоб допомогти Україні покласти край конфлікту як демократичній, незалежній державі. , а також суверенна країна, здатна стримувати та захищати свою територію від майбутньої агресії:
за умови додаткової умови , що така стратегія включатиме секретну незалежну оцінку від Командувача Європейського командування США з описом будь-яких конкретних оборонних статей і послуг, які ще не надані Україні, які призведуть до у значних досягненнях на полі бою відповідно до стратегії
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27.04.2024 15:30 Ответить
така стратегія має описувати, як кожен конкретний аспект допомоги США, включаючи статті оборони та зовнішню допомогу США, призначений на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, щоб допомогти Україні покласти край конфлікту як демократичній, незалежній державі."

Словосполучення "покласти край конфлікту" не виглядає тотожним перемозі у війні, про яку ви написали вище.
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27.04.2024 16:01 Ответить
а до цього що написано
"That such strategy shall include an estimate, on a fiscal year-by-fiscal year basis, of the resources required by the United States to achieve such objectives, including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces..."

наступна секція
SEC. 505.
(a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

в одному документі, два рази слово victory


до цього були документи зі словом victory?
або хочаб на словах офіційно казали?
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27.04.2024 16:13 Ответить
Ок. Що буде вважатись перемогою, який фінал закінчення війни?
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27.04.2024 16:51 Ответить
Скоріш це буде в секретній частині, після домовленностей з урядом України.

Також треба дивитись інший https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text закон - про відновлення України за рахунок росії
та подовження лендлізу до 2026

Факт, що завдяки республіканській партії (лендліз також) - приймаються закони про стратегію та цілі.
Якщо буде план та цілі, то можливо щось зміниться.
Під них будуть виділятися кошти, а не навпаки - виділяти кошти без цілей.

Звісно, що зараз виділених коштів на 2024 рік не багато: PDA 7.8млрд на всі країни + FMF 1.4
Виділено рівно скільки попросила адміністрація, та проголосував Сенат в лютому 2024.

Дивно, що в новинах кажуть про 61млрд, з якиз по факту для України приблизно половина,
та не розказують
про ці два пункти: план+перемога, ракети+перемога,
про закон "мир через силу в 21 столітті",
та про можливе подовження лендлізу
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27.04.2024 17:26 Ответить
Ви тільки уявіть, скільки бюджетних койде тільки на недолугий піар тряпки.
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27.04.2024 12:33 Ответить
Брехня. Ніхто з цим продажним злодюжним і брехливим нікчемою у світі уже не розмовляє, ніхто його нікуди не запрошу.
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27.04.2024 12:34 Ответить
Зеленський....вплинув.... на спікера ...
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27.04.2024 12:35 Ответить
ммм, так, вплинув!
на Хрюка, Кряка - закрив баньки на квартиру тещі і податки Хряка, а за несплату - турма., так що вплинув на спікера, але не Джонсона(нюанс чо)
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27.04.2024 13:14 Ответить
Та ви що, як вплинув, що пообіцяв?
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27.04.2024 12:36 Ответить
пісюном на роялі зиграв ))
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27.04.2024 12:39 Ответить
Какой, все-таки крутой у нас **********. Брутальный, можно сказать. Назначил сроки и прогнул спикера супер державы.
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27.04.2024 12:42 Ответить
Оно ни бэ ни мэ не способно сложить. Кого это чучело способно убедить?
Пугалки про то, что потом пойдут на НАТО Джонсон явно слышал 100 раз до этого. Что-то более глубокомысленное Нарк явно не способен был родить.
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27.04.2024 12:44 Ответить
я думаю напугал Испанию что русня ужасными 400 Сцу-34-35 нагнет Европу с ее жалкими 1000 каких то Ф-35. Лидар, че, найвеликоглякунськейщий и суч.асний, хриплорожский, модель номер раз, подгнившая.
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27.04.2024 13:17 Ответить
Это бред
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27.04.2024 12:52 Ответить
ро це інформує видання https://www.politico.com/news/2024/04/26/march-or-april-how-zelenskyy-gave-johnson-a-deadline-for-military-aid-00154584 Politico з посиланням на співрозмовників, передає Цензор.НЕТ. Джерело:

что не так? это же не сама Зеля интервью Бутусову дал...... оооо, это бы было..... ну, найобичниший лидар бы просто спустился, в свои же штаны.
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27.04.2024 13:19 Ответить
вмію - ну шо, нагаласувались?
без ваЗЕліну?
їж.ТЕ
давай, жери! підійми з сортиру і о5 жери, поки не наї-Сіся, чи як там "жартували" недавно про біженців? тобі ок? - жері.ТЄ!
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27.04.2024 13:41 Ответить
Та перестаньте.Він теж любе класіку,де х...й піаніст грає на роялі не руками.Довбні,обравши це чудо досі не зрозуміли що обравши це чудо в презіденти,не зрозуміли во що они превратили Україну.З нас сміється західний бомонд.
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27.04.2024 13:02 Ответить
Політіко - таке собі джерело інформації... Воно іноді таку єресь пише!
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27.04.2024 13:08 Ответить
І хто оплатив таку публікацію в Politico?
Хоча, якщо мова йде про затримку у виділенні допомоги, то тоді дійсно вплинув, але зі знаком мінус!
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27.04.2024 13:15 Ответить
"Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Ходжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера.

Як додало видання, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами."
Де тут прізвище Зєлєнскій? 🤔
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27.04.2024 13:20 Ответить
п.е.р.е.д.р.у.к.
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27.04.2024 13:43 Ответить
Безпідставно приписати собі чужі досягнення, і скинути свої косяки на непричетних, стиль зеленої жаби.
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27.04.2024 13:39 Ответить
+100500
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27.04.2024 14:48 Ответить
Politico - пес Патрон вніс вирішальний вклад у рішення Джонсона винести законопроєкт на голосування. Спеціально для цього гундосий піздьож було вимкнено через блювотну реакцію у Джонсона і налаштовано відеозв'язок з єдиним доступним неблювотним представником України - псом Патроном
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27.04.2024 14:00 Ответить
а вы все поверили гы гы
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27.04.2024 14:03 Ответить
Еπанариум, шапитолий! Уже не знают куда лизнуть, во людишки
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27.04.2024 14:14 Ответить
"...Джерела видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування..."

Усі прочитали. А тепер включіть мізки і подумайте.
Виходить, це прокацапське зелене лайно само дало Джонсону дозвіл тягнути з допомогою. Мабуть Джонсон досі дивується - чому на нього батон кришать - сам Зеленський йому дозволив.
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27.04.2024 14:23 Ответить
Оце "вплинув", так "вплинув".... Ще й побіг до ФСБ доповідати - зумів допомогу тормознути - то беріть Авдіївку швидше... Йо-пе-ре-се-те....
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27.04.2024 14:26 Ответить
Бубон там і рядом не валявся. Там свої баталії і підводні течії. Але ж сраколизам треба якось піарити своє зелене чмо
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27.04.2024 14:40 Ответить
Тобто втрата Авдіївки і надмірні смерті з-за нестачі ***********, це результат провальних переговорів Зелі в грудні.
Якщо він дійсно це сказава, і не буде прямого заперечення від вовіка, це ж праяма робота на користь рф.
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27.04.2024 14:51 Ответить
БРЕХНЯ і крапка!!!!!
Зачекайте день і правда стане відома.
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27.04.2024 15:09 Ответить
А ми то думали, що то був Байден...
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27.04.2024 16:05 Ответить
Зіграв на піаніно ?!!!
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27.04.2024 16:17 Ответить
Маячня, зеля вже майже ні на що не впливає, пливе як г**но по течії))
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27.04.2024 17:30 Ответить
Ну, а як же, так все і "було" - за версією ішака. Воно і на Байдена вплинуло, який впирався руками і ногами та не хотів підписувати. Все завдяки тупорилому муфлону.
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27.04.2024 20:40 Ответить
 
 