Зеленский в декабре повлиял на спикера Конгресса США Джонсона, обозначив срок одобрения помощи Украине, - Politico

На решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона одобрить военную помощь Киеву повлияла его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре 2023 года.

Об этом информирует издание Politico со ссылкой на собеседников, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Зеленский во время встречи с Джонсоном в Вашингтоне в декабре прошлого года заявил спикеру, что Украина сможет продержаться без дополнительной военной помощи от США "до марта или апреля 2024 года", и подчеркнул, что потом не будет оружия.

Источники издания уточнили, что Джонсон воспринял этот прогноз как срок согласования финансирования.

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По данным Politico, после разговора с Зеленским, спикер нижней палаты Конгресса Джонсон поручил своему аппарату подготовить рабочий законопроект к установленному сроку, чтобы быть определенным.

Подготовкой занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джон Ходжес, который является одним из самых активных сторонников поддержки Украины в аппарате спикера.

Как добавило издание, он имел прямое влияние на Джонсона, утверждая, что, помогая Киеву, США смогут противостоять Ирану, Китаю и России немедленно и с минимальными затратами.

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Пакет помощи от США

20 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более $60 млрд помощи.

24 апреля закон о помощи для Украины одобрил Сенат США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о выделении Украине помощи на почти 61 миллиард долларов.

Сразу после этого США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, который достигает 1 миллиарда долларов. В частности он включает средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие. Его не принимали почти полгода.

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