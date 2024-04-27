Зеленський у грудні вплинув на спікера Конгресу США Джонсона, окресливши термін схвалення допомоги Україні, - Politico

На рішення спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона схвалити військову допомогу Києву вплинула його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у грудні 2023 року.

Про це інформує видання Politico з посиланням на співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський під час зустрічі з Джонсоном у Вашингтоні в грудні минулого року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року", й наголосив, що потім не буде зброї.

Джерела видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування.

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За даними Politico, після розмови із Зеленським, спікер нижньої палати Конгресу Джонсон доручив своєму апарату підготувати робочий законопроєкт до встановленого терміну, щоб бути визначеним.

Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Ходжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера.

Як додало видання, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами.

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Пакет допомоги від США

20 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. Його не ухвалювали майже пів року.

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