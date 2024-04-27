УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10397 відвідувачів онлайн
Новини
6 977 86

Зеленський у грудні вплинув на спікера Конгресу США Джонсона, окресливши термін схвалення допомоги Україні, - Politico

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон

На рішення спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона схвалити військову допомогу Києву вплинула його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у грудні 2023 року.

Про це інформує видання Politico з посиланням на співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Зеленський під час зустрічі з Джонсоном у Вашингтоні в грудні минулого року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року", й наголосив, що потім не буде зброї.

Джерела видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив затвердження закону про допомогу Україні з лідерами Сенату та Конгресу США

За даними Politico, після розмови із Зеленським, спікер нижньої палати Конгресу Джонсон доручив своєму апарату підготувати робочий законопроєкт до встановленого терміну, щоб бути визначеним.

Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Ходжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера.

Як додало видання, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами.

Читайте також: Трамп похвалив спікера Джонсона за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику"

Пакет допомоги від США

20 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. Його не ухвалювали майже пів року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.

Автор: 

Зеленський (23667) допомога (8288) США (22473) Джонсон Майк (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Проплатив Бубочка за політичну рекламу Політіко, а ви вірите?
показати весь коментар
27.04.2024 12:18
+23
показати весь коментар
27.04.2024 12:27
+21
Добре, що не ляпнув про грудень 2024 року..
показати весь коментар
27.04.2024 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що не ляпнув про грудень 2024 року..
показати весь коментар
27.04.2024 12:13 Відповісти
Та и не говорите, дурбыцал, с его английским чьотко объяснил когда начать военные поставки. Дай бог, шобы в следующем году им и не воняло.
показати весь коментар
27.04.2024 12:39 Відповісти
А ще дурбицел поговорив з трампом, запросив його в гості, той розчулився і дав добро на допомогу Та клали американці на цього імбецила, у них свої плани.
показати весь коментар
27.04.2024 12:51 Відповісти
Politico - відомі брехуни. Цікаво, скільки їм обіцяли за цей фейк? Згадаймо ще, як Порошенка не пускали за кордон.
показати весь коментар
27.04.2024 13:33 Відповісти
Подивимось. Недарма журналістика - одна з найдавніших професій. Є порядні, а є реальні журнашл@хи.
показати весь коментар
27.04.2024 14:40 Відповісти
Це Зеленський так вважає, чи саме Джонсон ?
показати весь коментар
27.04.2024 12:16 Відповісти
"Про це інформує видання https://www.politico.com/news/2024/04/26/march-or-april-how-zelenskyy-gave-johnson-a-deadline-for-military-aid-00154584 Politico з посиланням на співрозмовників" - а співрозмовники з ОПи.
показати весь коментар
27.04.2024 12:31 Відповісти
іспанський стид.
показати весь коментар
27.04.2024 12:47 Відповісти
🤣👍
показати весь коментар
27.04.2024 12:44 Відповісти
дав курнуть пару затяжок? )
показати весь коментар
27.04.2024 12:16 Відповісти
мені здається шо главарі видання Політіко зараз приблизно виглядають Отак!:

показати весь коментар
27.04.2024 12:17 Відповісти
Проплатив Бубочка за політичну рекламу Політіко, а ви вірите?
показати весь коментар
27.04.2024 12:18 Відповісти
З 2022 слухаю тільки українське радіо. Раніше воно було в марафоні, потім вийшло з нього. Радіо нормальне. Але іноді запрошують про владних ( можливо щоб проблем з владою не було ) Так ось. Коли був рейтинг, про топ 100 людей світу, де був дєрмак а бубочки не було. На запитання журналіста, чому в рейтингу немає нелоха? Провладна людина на повному серйозні каже.
Ну слухайте, всі в світі і так знають що нетряпка і так лідер світу, тому і не внесли його в рейтинг. Більш того скажу, якщо гундосик був б в США, то він там став президентом. Бо американці з нього в захваті.
показати весь коментар
27.04.2024 12:47 Відповісти
де це радіо?
фізично?
ну так.....
мені просто здається що можна задуматись коли споживаєш брехню, тут брехня вже у тому що "було вна марафоні". таке ж саме про спір за телеграм що типу Дуров спокійно жив на рашці і продав бізнес і спокійно виїхав і значить він не гебнюк...... АГА!!! споживай.те і надалі
навіть вон Швець пару раз дезу скинув і ...... не спростував. типу шо - ой, я помилився, ні. крайня - за трильйониснарядвСловаччиніскладизагруженікапєц
показати весь коментар
27.04.2024 13:04 Відповісти
Журнал Time визначає той рейтинг по кількості публікацій, в яких йдеться про оцінювану особу. В Time людинами року бували відомі мерзотники - гітлєр. путін. Бо про них найчастіше писали. Ото й усе, що треба знати про цей рейтінг.
показати весь коментар
27.04.2024 13:37 Відповісти
В Time людинами року бували відомі мерзотники - гітлер, пуйло, нетряпка.
показати весь коментар
27.04.2024 14:05 Відповісти
совок, а свого сталіна не згадуєш - чому?
ах, бо він там не був? так тому не був що мерзотник, а Гітлер і путін свого часу, були норм., правда Гітлер років 6 ставши канцлером, а путін - 1-2 ставши пре.єром.
так що про мерзотників, ти помилився. місцями
показати весь коментар
04.05.2024 12:07 Відповісти
А єрмак тоді, для чого катався до США, за рахунок ДУС ???
Там і фотки ж були… Чи можливо, він гроші розвозив, через таможню…!?
показати весь коментар
27.04.2024 12:18 Відповісти
Зеленський привіт "вплинув"🤣🤣🤣 далі можна не читати.
Краще б вплинув на свою обіцянку иіліона дронів для ЗСУ у 2024 році.....
показати весь коментар
27.04.2024 12:20 Відповісти
нікуя сібє.....
короче...
зе заставив джонсона???
щей на своїх умовах та термінах???
я знав що зе чемпіон в деяких справах, але не знав що він чемпіон всього на світі.
то хай ще Шольцу наваляє ..здюлєй..
показати весь коментар
27.04.2024 12:20 Відповісти
дивись, на місці Шольца, я би ....... захлинувся від ненависті до русні сміху від срача між братськими норотами котрі ВБИЛИ ...... БАГАТО моїх дідов.(чи Сралін не планував напасти?)
так що Шольц певно зрадник, принаймні пам.яті тих хто вбивав красножопу падаль, котра зараз........ ой, тобто як? красні "звільняють" зелених? ЧИ ЯК??
як це Шольцу? я би захлинався(шампанським, змішаним з попкорном)
показати весь коментар
27.04.2024 13:08 Відповісти
Сказки венского леса капитолийской лужайки.
Джонсону гузно підсмажили, то ж йому сяйнуло ...
А до того робив лице "кірпічом" і єхидно ухмилявся ....
показати весь коментар
27.04.2024 12:22 Відповісти
то казки ОПи спЄрмака ... дивно, що не сам ларьочник
показати весь коментар
27.04.2024 12:37 Відповісти
А наш дурiк, по-моему, родився з морда цеглиною, на всi випадки в життi.
показати весь коментар
27.04.2024 12:44 Відповісти
ага... гіпервеличний лідор прям вказав і той, як шелудиве щеня - повівся. Навіщо цю дурню писати? Хоча Політико може і ще не таке написати... Це рішення мало бути прийняте, однак кожна сторона чекала свого. найбільше очікувань мав Bidon і він свого дочекався, скажемо дожав. Рижий чубчик злився в цей момент (у нього трабли з рейтингом, баблом, судами і ще купа дрібніших траблів) і відповідно почав грати свою гру Джонсон.

А Україна просто... тупо просто була заручником їх внутрішньої ситуації і рішень невгамовної суперінтелектуальної команди з 5-6 менеджерів найрозумнішого і найвпливовішого лідора у Всесвіті... Одна частина розрулилася, друга, на превеликий жаль - ні...
показати весь коментар
27.04.2024 12:24 Відповісти
Лапін, перелогіньтесь
показати весь коментар
27.04.2024 13:09 Відповісти
та ні чувачок, я не лЯпін. він ще той знатний фахівець. хоч він і у військах, однак тріпло ще те....
показати весь коментар
27.04.2024 13:19 Відповісти
а за що саме він "тріпав"? чи за що то що не знає казав, "чувачок"?
вроді ні разу не брехав і не триндів як ти - в чому він бреше шо ти тут аж "сарказміруєш" то?
показати весь коментар
27.04.2024 13:24 Відповісти
я тобі скажу, чувачок, чого він тріпач...як і ти, про все і ні про що...

він багато ляпає язиком того, в чому він повний невіглас. Те, що він був адвокатом і "рішав питання", то дуже недобре, але як то кажуть - так робили всі.

Чи якщо він був депутатом від сили Порошенка, то зразу ж знає і вміє все? наприклад, в економіці, управлінні чи соціально-інфраструктурному секторі він ні бельмеса. верхів набрався та й ще партійні спічрайтери натаскали його - ось і говорить, однак в більшості тих питань не петрає.

Коли його слухаєш як фахівець з деяких питань, які він коментує, то аж зло бере. в ЄС ще такі "фахівці" є - Герасимов чи Геращенко, наприклад. Остання така, що клейма немає де ставити, але зараз прямо свята... була "звездою" біля ющенка, подруга клюєва...
Чи якщо вони в опозиції, то потрібно забувати, що вони за фрукти з овочами?
показати весь коментар
27.04.2024 14:06 Відповісти
вон, послухав зараз ролик Лапіна/Снєгирьова + Березу........ так що - майже будь-яка падла замість ОЦИХ що в роликах про них кажуть - була би дуже непоганими людьми. а тут тільки крадуть і брешуть, при чому навіть нема розуму подумати ЯК воно виглядає.
показати весь коментар
04.05.2024 12:04 Відповісти
Скільки грошей ця писанина коштувала офісу?
показати весь коментар
27.04.2024 12:25 Відповісти
Не мало, це 100пудово.
показати весь коментар
27.04.2024 12:33 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2024 12:27 Відповісти
🤡 на посаді президента
показати весь коментар
27.04.2024 12:46 Відповісти
там проситься аж співставлення фоток Порошенка коли він був главарем Єрмакраїни, ой, як там зараз називається це гасударство? Зеленокраїна?
показати весь коментар
04.05.2024 12:08 Відповісти
Демобилизованные москали убили 107 своих соотечественников.
показати весь коментар
27.04.2024 12:28 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3857308-u-rosii-vijskovi-aki-povernulisa-z-ukraini-vbili-j-pokalicili-vze-ponad-200-osib-zmi.html
показати весь коментар
27.04.2024 13:11 Відповісти
Мало
показати весь коментар
27.04.2024 13:32 Відповісти
Грошей на хвалебні оди ( собі сцарям ) вони не шкодують.. Вміють ZEробляти.

"В нашій країні все дорожчає, крім людського життя".

Андрій Олєйніков
показати весь коментар
27.04.2024 12:29 Відповісти
Зєля так повпливав на Джонсона в грудні, 2023, що той відмовлявся виносити на голосування законопроект про допомогу Україні кілька місяців і зробив це АЖ в квітні 2024.
показати весь коментар
27.04.2024 12:32 Відповісти
Закон який прийняли https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 по фактам
Engrossed in House (03/07/2023) вказує на те, що законопроект був затверджений в Палаті представників
Engrossed Amendment Senate (02/13/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Сенатом
Engrossed Amendment House (04/20/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Палатою представників
04/24/2024 Became https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Public Law

все чітко 7 березня 2023 (Палата) -> 13 лютого 2024 (Сенат) -> 20 квітня 2024 (Палата) -> 24 квітня 2024 (підписано)

тобто до 13 лютого був в Сенаті - узгоджували та правили
20 квітня Джонсон вніс окремі закони

в результаті маємо
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
котрий має секцію «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.

також є закон на розгляді
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
показати весь коментар
27.04.2024 12:53 Відповісти
Навіть згідно із викладеним вами ФАКТ - ДО квітня Джонсон та його поплічники трампісти робили все можливе, щоб закон не ставився на голосування і придумували, висували купу найдебільніших виправдань та поправок, щоб закон не голосувався.
показати весь коментар
27.04.2024 13:06 Відповісти
Тобто до 13 лютого 2024 - закон правили в Сенаті
якщо рахувати з 1 жовтня 2023 коли почався фінрік - це майже 5.5місяці

З 13 лютотго до 20 квітня - 2 місяці, "Джонсон та його поплічники трампісти робили все можливе", щоб задовольнити всіх, щоб закон гарантовано пройшов, та щоб окрім грошей почала реалізовуватись стратегія перемоги України

Це тепер мінімум 2 закони - де прописано, що потрібна перемога України
До цього демократи не пропонували такі закони
А лендліз запропонований республіканцями в січні 2022 - трохи змінили, щоб він закінчився в 2023, та виконавча влада - не виконала
показати весь коментар
27.04.2024 13:30 Відповісти
"щоб окрім грошей почала реалізовуватись стратегія перемоги України"

Яка саме стратегія перемоги, в чому її суть?
показати весь коментар
27.04.2024 13:49 Відповісти
для цього потрібно відкрити https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text закон , та знайти секцію 504 (автоматичний переклад, трохи вирізано)
Не пізніше ніж через 45 днів після дати введення в дію ... подають .... стратегію щодо підтримки Сполученими Штатами України проти агресії з боку Російської Федерації:
за умови , що така стратегія буде багаторічною, встановити конкретні і досяжні цілі, визначте та визначте пріоритетність інтересів національної безпеки Сполучених Штатів, а також включіть показники, які будуть використовуватися для вимірювання прогресу в досягненні таких цілей:
За умови , що така стратегія включатиме оцінку, на основі фінансового року за фінансовим роком, ресурсів, необхідних Сполученим Штатам для досягнення таких цілей, включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів, а також опис наслідків для національної безпеки для Сполучених Штатів, якщо ці цілі не виконуються:
За умови , що така стратегія має описувати, як кожен конкретний аспект допомоги США, включаючи статті оборони та зовнішню допомогу США, призначений на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, щоб допомогти Україні покласти край конфлікту як демократичній, незалежній державі. , а також суверенна країна, здатна стримувати та захищати свою територію від майбутньої агресії:
за умови додаткової умови , що така стратегія включатиме секретну незалежну оцінку від Командувача Європейського командування США з описом будь-яких конкретних оборонних статей і послуг, які ще не надані Україні, які призведуть до у значних досягненнях на полі бою відповідно до стратегії
показати весь коментар
27.04.2024 15:30 Відповісти
така стратегія має описувати, як кожен конкретний аспект допомоги США, включаючи статті оборони та зовнішню допомогу США, призначений на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, щоб допомогти Україні покласти край конфлікту як демократичній, незалежній державі."

Словосполучення "покласти край конфлікту" не виглядає тотожним перемозі у війні, про яку ви написали вище.
показати весь коментар
27.04.2024 16:01 Відповісти
а до цього що написано
"That such strategy shall include an estimate, on a fiscal year-by-fiscal year basis, of the resources required by the United States to achieve such objectives, including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces..."

наступна секція
SEC. 505.
(a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.

в одному документі, два рази слово victory


до цього були документи зі словом victory?
або хочаб на словах офіційно казали?
показати весь коментар
27.04.2024 16:13 Відповісти
Ок. Що буде вважатись перемогою, який фінал закінчення війни?
показати весь коментар
27.04.2024 16:51 Відповісти
Скоріш це буде в секретній частині, після домовленностей з урядом України.

Також треба дивитись інший https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text закон - про відновлення України за рахунок росії
та подовження лендлізу до 2026

Факт, що завдяки республіканській партії (лендліз також) - приймаються закони про стратегію та цілі.
Якщо буде план та цілі, то можливо щось зміниться.
Під них будуть виділятися кошти, а не навпаки - виділяти кошти без цілей.

Звісно, що зараз виділених коштів на 2024 рік не багато: PDA 7.8млрд на всі країни + FMF 1.4
Виділено рівно скільки попросила адміністрація, та проголосував Сенат в лютому 2024.

Дивно, що в новинах кажуть про 61млрд, з якиз по факту для України приблизно половина,
та не розказують
про ці два пункти: план+перемога, ракети+перемога,
про закон "мир через силу в 21 столітті",
та про можливе подовження лендлізу
показати весь коментар
27.04.2024 17:26 Відповісти
Ви тільки уявіть, скільки бюджетних койде тільки на недолугий піар тряпки.
показати весь коментар
27.04.2024 12:33 Відповісти
Брехня. Ніхто з цим продажним злодюжним і брехливим нікчемою у світі уже не розмовляє, ніхто його нікуди не запрошу.
показати весь коментар
27.04.2024 12:34 Відповісти
Зеленський....вплинув.... на спікера ...
показати весь коментар
27.04.2024 12:35 Відповісти
ммм, так, вплинув!
на Хрюка, Кряка - закрив баньки на квартиру тещі і податки Хряка, а за несплату - турма., так що вплинув на спікера, але не Джонсона(нюанс чо)
показати весь коментар
27.04.2024 13:14 Відповісти
Та ви що, як вплинув, що пообіцяв?
показати весь коментар
27.04.2024 12:36 Відповісти
пісюном на роялі зиграв ))
показати весь коментар
27.04.2024 12:39 Відповісти
Какой, все-таки крутой у нас **********. Брутальный, можно сказать. Назначил сроки и прогнул спикера супер державы.
показати весь коментар
27.04.2024 12:42 Відповісти
Оно ни бэ ни мэ не способно сложить. Кого это чучело способно убедить?
Пугалки про то, что потом пойдут на НАТО Джонсон явно слышал 100 раз до этого. Что-то более глубокомысленное Нарк явно не способен был родить.
показати весь коментар
27.04.2024 12:44 Відповісти
я думаю напугал Испанию что русня ужасными 400 Сцу-34-35 нагнет Европу с ее жалкими 1000 каких то Ф-35. Лидар, че, найвеликоглякунськейщий и суч.асний, хриплорожский, модель номер раз, подгнившая.
показати весь коментар
27.04.2024 13:17 Відповісти
Это бред
показати весь коментар
27.04.2024 12:52 Відповісти
ро це інформує видання https://www.politico.com/news/2024/04/26/march-or-april-how-zelenskyy-gave-johnson-a-deadline-for-military-aid-00154584 Politico з посиланням на співрозмовників, передає Цензор.НЕТ. Джерело:

что не так? это же не сама Зеля интервью Бутусову дал...... оооо, это бы было..... ну, найобичниший лидар бы просто спустился, в свои же штаны.
показати весь коментар
27.04.2024 13:19 Відповісти
вмію - ну шо, нагаласувались?
без ваЗЕліну?
їж.ТЕ
давай, жери! підійми з сортиру і о5 жери, поки не наї-Сіся, чи як там "жартували" недавно про біженців? тобі ок? - жері.ТЄ!
показати весь коментар
27.04.2024 13:41 Відповісти
Та перестаньте.Він теж любе класіку,де х...й піаніст грає на роялі не руками.Довбні,обравши це чудо досі не зрозуміли що обравши це чудо в презіденти,не зрозуміли во що они превратили Україну.З нас сміється західний бомонд.
показати весь коментар
27.04.2024 13:02 Відповісти
Політіко - таке собі джерело інформації... Воно іноді таку єресь пише!
показати весь коментар
27.04.2024 13:08 Відповісти
І хто оплатив таку публікацію в Politico?
Хоча, якщо мова йде про затримку у виділенні допомоги, то тоді дійсно вплинув, але зі знаком мінус!
показати весь коментар
27.04.2024 13:15 Відповісти
"Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Ходжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера.

Як додало видання, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами."
Де тут прізвище Зєлєнскій? 🤔
показати весь коментар
27.04.2024 13:20 Відповісти
п.е.р.е.д.р.у.к.
показати весь коментар
27.04.2024 13:43 Відповісти
Безпідставно приписати собі чужі досягнення, і скинути свої косяки на непричетних, стиль зеленої жаби.
показати весь коментар
27.04.2024 13:39 Відповісти
+100500
показати весь коментар
27.04.2024 14:48 Відповісти
Politico - пес Патрон вніс вирішальний вклад у рішення Джонсона винести законопроєкт на голосування. Спеціально для цього гундосий піздьож було вимкнено через блювотну реакцію у Джонсона і налаштовано відеозв'язок з єдиним доступним неблювотним представником України - псом Патроном
показати весь коментар
27.04.2024 14:00 Відповісти
а вы все поверили гы гы
показати весь коментар
27.04.2024 14:03 Відповісти
Еπанариум, шапитолий! Уже не знают куда лизнуть, во людишки
показати весь коментар
27.04.2024 14:14 Відповісти
"...Джерела видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування..."

Усі прочитали. А тепер включіть мізки і подумайте.
Виходить, це прокацапське зелене лайно само дало Джонсону дозвіл тягнути з допомогою. Мабуть Джонсон досі дивується - чому на нього батон кришать - сам Зеленський йому дозволив.
показати весь коментар
27.04.2024 14:23 Відповісти
Оце "вплинув", так "вплинув".... Ще й побіг до ФСБ доповідати - зумів допомогу тормознути - то беріть Авдіївку швидше... Йо-пе-ре-се-те....
показати весь коментар
27.04.2024 14:26 Відповісти
Бубон там і рядом не валявся. Там свої баталії і підводні течії. Але ж сраколизам треба якось піарити своє зелене чмо
показати весь коментар
27.04.2024 14:40 Відповісти
Тобто втрата Авдіївки і надмірні смерті з-за нестачі ***********, це результат провальних переговорів Зелі в грудні.
Якщо він дійсно це сказава, і не буде прямого заперечення від вовіка, це ж праяма робота на користь рф.
показати весь коментар
27.04.2024 14:51 Відповісти
БРЕХНЯ і крапка!!!!!
Зачекайте день і правда стане відома.
показати весь коментар
27.04.2024 15:09 Відповісти
А ми то думали, що то був Байден...
показати весь коментар
27.04.2024 16:05 Відповісти
Зіграв на піаніно ?!!!
показати весь коментар
27.04.2024 16:17 Відповісти
Маячня, зеля вже майже ні на що не впливає, пливе як г**но по течії))
показати весь коментар
27.04.2024 17:30 Відповісти
Ну, а як же, так все і "було" - за версією ішака. Воно і на Байдена вплинуло, який впирався руками і ногами та не хотів підписувати. Все завдяки тупорилому муфлону.
показати весь коментар
27.04.2024 20:40 Відповісти
 
 