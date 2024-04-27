Зеленський у грудні вплинув на спікера Конгресу США Джонсона, окресливши термін схвалення допомоги Україні, - Politico
На рішення спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона схвалити військову допомогу Києву вплинула його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у грудні 2023 року.
Про це інформує видання Politico з посиланням на співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Зеленський під час зустрічі з Джонсоном у Вашингтоні в грудні минулого року заявив спікеру, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня 2024 року", й наголосив, що потім не буде зброї.
Джерела видання уточнили, що Джонсон сприйняв цей прогноз як термін узгодження фінансування.
За даними Politico, після розмови із Зеленським, спікер нижньої палати Конгресу Джонсон доручив своєму апарату підготувати робочий законопроєкт до встановленого терміну, щоб бути визначеним.
Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джон Ходжес, який є одним з найактивніших прихильників підтримки України в апараті спікера.
Як додало видання, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами.
Пакет допомоги від США
20 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.
24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.
Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю. Його не ухвалювали майже пів року.
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Ну слухайте, всі в світі і так знають що нетряпка і так лідер світу, тому і не внесли його в рейтинг. Більш того скажу, якщо гундосик був б в США, то він там став президентом. Бо американці з нього в захваті.
фізично?
ну так.....
мені просто здається що можна задуматись коли споживаєш брехню, тут брехня вже у тому що "було вна марафоні". таке ж саме про спір за телеграм що типу Дуров спокійно жив на рашці і продав бізнес і спокійно виїхав і значить він не гебнюк...... АГА!!! споживай.те і надалі
навіть вон Швець пару раз дезу скинув і ...... не спростував. типу шо - ой, я помилився, ні. крайня - за трильйониснарядвСловаччиніскладизагруженікапєц
ах, бо він там не був? так тому не був що мерзотник, а Гітлер і путін свого часу, були норм., правда Гітлер років 6 ставши канцлером, а путін - 1-2 ставши пре.єром.
так що про мерзотників, ти помилився. місцями
Там і фотки ж були… Чи можливо, він гроші розвозив, через таможню…!?
Краще б вплинув на свою обіцянку иіліона дронів для ЗСУ у 2024 році.....
короче...
зе заставив джонсона???
щей на своїх умовах та термінах???
я знав що зе чемпіон в деяких справах, але не знав що він чемпіон всього на світі.
то хай ще Шольцу наваляє ..здюлєй..
ненависті до руснісміху від срача між братськими норотами котрі ВБИЛИ ...... БАГАТО моїх дідов.(чи Сралін не планував напасти?)
так що Шольц певно зрадник, принаймні пам.яті тих хто вбивав красножопу падаль, котра зараз........ ой, тобто як? красні "звільняють" зелених? ЧИ ЯК??
як це Шольцу? я би захлинався(шампанським, змішаним з попкорном)
венского лесакапитолийской лужайки.
Джонсону гузно підсмажили, то ж йому сяйнуло ...
А до того робив лице "кірпічом" і єхидно ухмилявся ....
А Україна просто... тупо просто була заручником їх внутрішньої ситуації і рішень невгамовної суперінтелектуальної команди з 5-6 менеджерів найрозумнішого і найвпливовішого лідора у Всесвіті... Одна частина розрулилася, друга, на превеликий жаль - ні...
вроді ні разу не брехав і не триндів як ти - в чому він бреше шо ти тут аж "сарказміруєш" то?
він багато ляпає язиком того, в чому він повний невіглас. Те, що він був адвокатом і "рішав питання", то дуже недобре, але як то кажуть - так робили всі.
Чи якщо він був депутатом від сили Порошенка, то зразу ж знає і вміє все? наприклад, в економіці, управлінні чи соціально-інфраструктурному секторі він ні бельмеса. верхів набрався та й ще партійні спічрайтери натаскали його - ось і говорить, однак в більшості тих питань не петрає.
Коли його слухаєш як фахівець з деяких питань, які він коментує, то аж зло бере. в ЄС ще такі "фахівці" є - Герасимов чи Геращенко, наприклад. Остання така, що клейма немає де ставити, але зараз прямо свята... була "звездою" біля ющенка, подруга клюєва...
Чи якщо вони в опозиції, то потрібно забувати, що вони за фрукти з овочами?
"В нашій країні все дорожчає, крім людського життя".
Андрій Олєйніков
Engrossed in House (03/07/2023) вказує на те, що законопроект був затверджений в Палаті представників
Engrossed Amendment Senate (02/13/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Сенатом
Engrossed Amendment House (04/20/2024) вказує на те, що певні поправки були затверджені Палатою представників
04/24/2024 Became https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text Public Law
все чітко 7 березня 2023 (Палата) -> 13 лютого 2024 (Сенат) -> 20 квітня 2024 (Палата) -> 24 квітня 2024 (підписано)
тобто до 13 лютого був в Сенаті - узгоджували та правили
20 квітня Джонсон вніс окремі закони
в результаті маємо
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс
закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
котрий має секцію «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.
також є закон на розгляді
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
якщо рахувати з 1 жовтня 2023 коли почався фінрік - це майже 5.5місяці
З 13 лютотго до 20 квітня - 2 місяці, "Джонсон та його поплічники трампісти робили все можливе", щоб задовольнити всіх, щоб закон гарантовано пройшов, та щоб окрім грошей почала реалізовуватись стратегія перемоги України
Це тепер мінімум 2 закони - де прописано, що потрібна перемога України
До цього демократи не пропонували такі закони
А лендліз запропонований республіканцями в січні 2022 - трохи змінили, щоб він закінчився в 2023, та виконавча влада - не виконала
Яка саме стратегія перемоги, в чому її суть?
Не пізніше ніж через 45 днів після дати введення в дію ... подають .... стратегію щодо підтримки Сполученими Штатами України проти агресії з боку Російської Федерації:
за умови , що така стратегія буде багаторічною, встановити конкретні і досяжні цілі, визначте та визначте пріоритетність інтересів національної безпеки Сполучених Штатів, а також включіть показники, які будуть використовуватися для вимірювання прогресу в досягненні таких цілей:
За умови , що така стратегія включатиме оцінку, на основі фінансового року за фінансовим роком, ресурсів, необхідних Сполученим Штатам для досягнення таких цілей, включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів, а також опис наслідків для національної безпеки для Сполучених Штатів, якщо ці цілі не виконуються:
За умови , що така стратегія має описувати, як кожен конкретний аспект допомоги США, включаючи статті оборони та зовнішню допомогу США, призначений на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, щоб допомогти Україні покласти край конфлікту як демократичній, незалежній державі. , а також суверенна країна, здатна стримувати та захищати свою територію від майбутньої агресії:
за умови додаткової умови , що така стратегія включатиме секретну незалежну оцінку від Командувача Європейського командування США з описом будь-яких конкретних оборонних статей і послуг, які ще не надані Україні, які призведуть до у значних досягненнях на полі бою відповідно до стратегії
Словосполучення "покласти край конфлікту" не виглядає тотожним перемозі у війні, про яку ви написали вище.
"That such strategy shall include an estimate, on a fiscal year-by-fiscal year basis, of the resources required by the United States to achieve such objectives, including to help hasten Ukrainian victory against Russia's invasion forces..."
наступна секція
SEC. 505.
(a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required.-As soon as practicable after the date of enactment of this division, the President shall transfer long range Army Tactical Missile Systems to the Government of Ukraine to assist the Government of Ukraine in defending itself and achieving victory against the Russian Federation.
в одному документі, два рази слово victory
до цього були документи зі словом victory?
або хочаб на словах офіційно казали?
Також треба дивитись інший https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text закон - про відновлення України за рахунок росії
та подовження лендлізу до 2026
Факт, що завдяки республіканській партії (лендліз також) - приймаються закони про стратегію та цілі.
Якщо буде план та цілі, то можливо щось зміниться.
Під них будуть виділятися кошти, а не навпаки - виділяти кошти без цілей.
Звісно, що зараз виділених коштів на 2024 рік не багато: PDA 7.8млрд на всі країни + FMF 1.4
Виділено рівно скільки попросила адміністрація, та проголосував Сенат в лютому 2024.
Дивно, що в новинах кажуть про 61млрд, з якиз по факту для України приблизно половина,
та не розказують
про ці два пункти: план+перемога, ракети+перемога,
про закон "мир через силу в 21 столітті",
та про можливе подовження лендлізу
на Хрюка, Кряка - закрив баньки на квартиру тещі і податки Хряка, а за несплату - турма., так що вплинув на спікера, але не Джонсона(нюанс чо)
Пугалки про то, что потом пойдут на НАТО Джонсон явно слышал 100 раз до этого. Что-то более глубокомысленное Нарк явно не способен был родить.
что не так? это же не сама Зеля интервью Бутусову дал...... оооо, это бы было..... ну, найобичниший лидар бы просто спустился, в свои же штаны.
без ваЗЕліну?
їж.ТЕ
давай, жери! підійми з сортиру і о5 жери, поки не наї-Сіся, чи як там "жартували" недавно про біженців? тобі ок? - жері.ТЄ!
Хоча, якщо мова йде про затримку у виділенні допомоги, то тоді дійсно вплинув, але зі знаком мінус!
Як додало видання, він мав прямий вплив на Джонсона, стверджуючи, що, допомагаючи Києву, США зможуть протистояти Ірану, Китаю та Росії негайно і з мінімальними витратами."
Де тут прізвище Зєлєнскій? 🤔
Усі прочитали. А тепер включіть мізки і подумайте.
Виходить, це прокацапське зелене лайно само дало Джонсону дозвіл тягнути з допомогою. Мабуть Джонсон досі дивується - чому на нього батон кришать - сам Зеленський йому дозволив.
Якщо він дійсно це сказава, і не буде прямого заперечення від вовіка, це ж праяма робота на користь рф.
Зачекайте день і правда стане відома.