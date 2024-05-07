У Конгресі США сподіваються, що трампістка Грін не ініціюватиме відставку спікера Джонсона, - ЗМІ

Серед членів Республіканської партії зростає оптимізм щодо того, що трампістка Марджорі Тейлор Грін відмовиться від спроб змістити спікера Майка Джонсона після того, як у понеділок ввечері вона не підтримала пропозицію про його відставку.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч Грін та спікера Джонсона

Грін раніше заявляла, що почне просувати свою ініціативу з цього тижня, проте до кінця дня у понеділок цього не відбулося.

Після двогодинної зустрічі зі спікером трампістка та республіканець Томас Массі сказали, що знову зустрінуться із Джонсоном у вівторок.

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Спікер зі свого боку сказав, що зустріч була "конструктивним обговоренням ідей" і діалог продовжиться у вівторок, не наводячи деталей.

Деякі республіканці побачили оптимістичний сигнал у тому, що Грін утрималася від невідкладної реалізації своїх погроз.

Відставка Джонсона - що відомо

Нагадаємо, раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, назвала Джонсона "зрадником" та погрожувала ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

Демократи у Палаті представників оголосили, що блокуватимуть спробу Грін відправити Джонсона у відставку.

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Зазначимо, що спікер Джонсон поставив на голосування законопроєкт з допомогою для України, попри погрози Марджорі Тейлор Грін винести на голосування питання про його відставку.

Під час розгляду проєкту конгресвумен-трампістка Грін запропонувала серію поправок у законопроєкт з допомогою США Україні. Зокрема, вона вимагала, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за фінансування допомоги, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.