У Конгресі США сподіваються, що трампістка Грін не ініціюватиме відставку спікера Джонсона, - ЗМІ
Серед членів Республіканської партії зростає оптимізм щодо того, що трампістка Марджорі Тейлор Грін відмовиться від спроб змістити спікера Майка Джонсона після того, як у понеділок ввечері вона не підтримала пропозицію про його відставку.
Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч Грін та спікера Джонсона
Грін раніше заявляла, що почне просувати свою ініціативу з цього тижня, проте до кінця дня у понеділок цього не відбулося.
Після двогодинної зустрічі зі спікером трампістка та республіканець Томас Массі сказали, що знову зустрінуться із Джонсоном у вівторок.
Спікер зі свого боку сказав, що зустріч була "конструктивним обговоренням ідей" і діалог продовжиться у вівторок, не наводячи деталей.
Деякі республіканці побачили оптимістичний сигнал у тому, що Грін утрималася від невідкладної реалізації своїх погроз.
Відставка Джонсона - що відомо
Нагадаємо, раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, назвала Джонсона "зрадником" та погрожувала ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.
Демократи у Палаті представників оголосили, що блокуватимуть спробу Грін відправити Джонсона у відставку.
Зазначимо, що спікер Джонсон поставив на голосування законопроєкт з допомогою для України, попри погрози Марджорі Тейлор Грін винести на голосування питання про його відставку.
Під час розгляду проєкту конгресвумен-трампістка Грін запропонувала серію поправок у законопроєкт з допомогою США Україні. Зокрема, вона вимагала, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за фінансування допомоги, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.
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таке ж тупе.
Українські народні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 діалектні форми - Гриць, Гри́гір, Григор, Грись, Гриць, Грицько, Ригір, Ригор. Українські зменшені форми - Григорко, Гриць, Грицик, Грицько, Грицуня, Грицуненько, Грицуньо, Гринь, Гриньо, Гринько, Гриша, Гришко, Грішкінс
Мар'януМарджорі Безглузду.
десь, так.
Що у Трампа в потаємних думках, те у пані жіріновська на язиці.
У всяких партіях тримають подібних скажених псів, яких час від часу випускають.
У кожній партії таке тримають. Кожний може скласти свій список таких скажених у ВР України... хоч в правлячій партії, хоч в опозиції.