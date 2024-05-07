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Новини
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У Конгресі США сподіваються, що трампістка Грін не ініціюватиме відставку спікера Джонсона, - ЗМІ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон та трампістка Марджорі Тейлор Грін

Серед членів Республіканської партії зростає оптимізм щодо того, що трампістка Марджорі Тейлор Грін відмовиться від спроб змістити спікера Майка Джонсона після того, як у понеділок ввечері вона не підтримала пропозицію про його відставку.

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч Грін та спікера Джонсона

Грін раніше заявляла, що почне просувати свою ініціативу з цього тижня, проте до кінця дня у понеділок цього не відбулося.

Після двогодинної зустрічі зі спікером трампістка та республіканець Томас Массі сказали, що знову зустрінуться із Джонсоном у вівторок.

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Спікер зі свого боку сказав, що зустріч була "конструктивним обговоренням ідей" і діалог продовжиться у вівторок, не наводячи деталей.

Деякі республіканці побачили оптимістичний сигнал у тому, що Грін утрималася від невідкладної реалізації своїх погроз.

Відставка Джонсона - що відомо

Нагадаємо, раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, назвала Джонсона "зрадником" та погрожувала ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

Демократи у Палаті представників оголосили, що блокуватимуть спробу Грін відправити Джонсона у відставку.

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Зазначимо, що спікер Джонсон поставив на голосування законопроєкт з допомогою для України, попри погрози Марджорі Тейлор Грін винести на голосування питання про його відставку.

Під час розгляду проєкту конгресвумен-трампістка Грін запропонувала серію поправок у законопроєкт з допомогою США Україні. Зокрема, вона вимагала, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за фінансування допомоги, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.

Автор: 

Конгрес США (1223) відставка (1459) США (22568) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+4
Помста Джонсону за раптовий та неочікуваний для русні розворот у справі допомоги Україні?
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07.05.2024 09:08
+4
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07.05.2024 09:10
+3
Это свидетельство политического кризиса в США, когда одна полоумная и ее криминальный патрон держат в страхе и под тотальным контролем всю, некогда славную, партию.
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07.05.2024 09:10
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Помста Джонсону за раптовий та неочікуваний для русні розворот у справі допомоги Україні?
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07.05.2024 09:08 Відповісти
Безугла?
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07.05.2024 09:08 Відповісти
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07.05.2024 09:10 Відповісти
у неї є подруга. етнічна українка, уродженка чернігівшини.
таке ж тупе.
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07.05.2024 09:18 Відповісти
грьінь то чоловіче ім'я (срєдній урал/ніжняя волга)
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07.05.2024 09:36 Відповісти
Григо́рій - християнське чоловіче ім'я. Походить із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Γρηγόριος, утвореного від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. γρήγορος - «уважний», «зосереджений», «зібраний»). До української потрапило через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 старослов'янське посередництво (Григории, Григоріи)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9#cite_note-1 [1] , прийняті в більшості європейських мов форми походять через посередництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Gregorius.

Українські народні, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 діалектні форми - Гриць, Гри́гір, Григор, Грись, Гриць, Грицько, Ригір, Ригор. Українські зменшені форми - Григорко, Гриць, Грицик, Грицько, Грицуня, Грицуненько, Грицуньо, Гринь, Гриньо, Гринько, Гриша, Гришко, Грішкінс
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07.05.2024 09:42 Відповісти
😪😪
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07.05.2024 09:49 Відповісти
Это свидетельство политического кризиса в США, когда одна полоумная и ее криминальный патрон держат в страхе и под тотальным контролем всю, некогда славную, партию.
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07.05.2024 09:10 Відповісти
Грін та трамп у політиці - це свідчить, що у сша наріт теж дуже мудрий.
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07.05.2024 09:17 Відповісти
Кожен народ має право на свою Мар'яну Марджорі Безглузду.
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07.05.2024 09:31 Відповісти
у верховній раді сподіваються, що депутанг безкутна, заткне свою смердючу пельку.

десь, так.
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07.05.2024 09:16 Відповісти
А якщо ініціюватиме і лососне тунця щось страшне трапиться??? Блазень їх там покусав усіх чи що? Цирк на дроті.
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07.05.2024 09:19 Відповісти
оце буде номер, якшо бідона знімуть на користь мишель бабами, а трумп зніметься на користь.... ні не Хейлі, а грині.
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07.05.2024 10:05 Відповісти
У Конгресі США сподіваються, що трампістка Грін не ініціюватиме відставку спікера Джонсона - мадам Жіріновська в Сенаті США.

Що у Трампа в потаємних думках, те у пані жіріновська на язиці.

У всяких партіях тримають подібних скажених псів, яких час від часу випускають.

У кожній партії таке тримають. Кожний може скласти свій список таких скажених у ВР України... хоч в правлячій партії, хоч в опозиції.
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07.05.2024 11:22 Відповісти
 
 