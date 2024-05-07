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Новости Война
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У ОЗХО нет подтверждений применения химического оружия на войне в Украине

Експерти не знайшли доказів застосування хімзброї в Україні

Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проверила информацию, предоставленную Украиной и Россией, которые обвинили друг друга в применении химического оружия, и не нашла доказательств применения в Украине химического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Как уверяет ОЗХО, "информация (о возможном применении химоружия. - Ред.), предоставленная Организации обеими сторонами, вместе с данными, доступными Секретариату, не достаточно обоснована".

Однако там признали, что заявления о применении такого вида оружия вызывают беспокойство.

ОЗХО указывает на то, что все заявленные запасы химического оружия в мире были уничтожены в июле 2023 года под ее контролем, но это "не означает, что химического оружия больше не существует".

Согласно разъяснениям Организации, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любые токсичные химикаты, которые применяются из-за их токсичных свойств для причинения вреда или смерти, считаются химическим оружием.

"Для проведения любых мероприятий, связанных с заявлениями об использовании токсичных химикатов в качестве оружия, Секретариату ОЗХО нужно было бы официально получить запрос на проведение такой деятельности от государств-участников. На данный момент Секретариат не получал ни одного такого запроса о принятии мер", - заявляет ОЗХО.

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Учреждение намерено "и в дальнейшем следить за ситуацией".

В Организации призвали тех, кто может иметь подтвержденную информацию, поделиться ею с Секретариатом.

"ОЗХО будет продолжать оказывать поддержку Украине, по ее запросу, в сфере помощи и защиты от химического оружия в соответствии со статьей X Конвенции", - сообщили в учреждении.

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Что известно о применении химического оружия в Украине

В мае Госдепартамент США заявлял, что российская армия на войне в Украине использует запрещенное химическое оружие с хлорпикрином.

В марте 2024 года Командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины сообщало, что с 24 февраля 2022 года армия РФ осуществила 1068 химических атак.

Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники в январе 2024 года информировал, что в декабре 2023 года на фронте впервые зафиксировали использование российскими захватчиками нового вида гранат РГ-Во с веществом удушающего действия.

Воины, которые защищают Украину вблизи Кременной на Луганщине, в октябре 2023 года сообщали, что рашисты применяют химическое оружие и ядовитый газ против украинской пехоты.

Автор: 

россия (95388) химическое оружие (367) ОЗХО (28)


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Топ комментарии
+26
Може сядете в окопах поблизу Часового Яру чи Кремінної і на собі відчуєте чим травлять російські виродки?
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07.05.2024 19:55
+23
Я так розумію це ще одне позашлюбне свинособаче дитя? Сліпа сестра ОБСЄ?
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07.05.2024 19:58
+14
Ну от, доказів нема тому що нема вертфікованого запиту на пошук доказів...

В підручнику про пі-дорів ця контора має отримати перший розділ...
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07.05.2024 19:55
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Може сядете в окопах поблизу Часового Яру чи Кремінної і на собі відчуєте чим травлять російські виродки?
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07.05.2024 19:55 Ответить
Ну от, доказів нема тому що нема вертфікованого запиту на пошук доказів...

В підручнику про пі-дорів ця контора має отримати перший розділ...
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07.05.2024 19:55 Ответить
от вони, оці нероби ледацюги, у всій красі.
як що нема запиту, то які питання?
нема запиту, нема підтвердження.
а буде запит, то кацапи і не будуть бомбити там де будуть оці гавномєси.
з обсє, ми вже це проходили.
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07.05.2024 19:56 Ответить
Це заохочує ***** й надалі використовувати в більших масштабах.
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07.05.2024 19:56 Ответить
Я так розумію це ще одне позашлюбне свинособаче дитя? Сліпа сестра ОБСЄ?
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07.05.2024 19:58 Ответить
Так ті й самі були сліпоглухонімі. Цим, на додачу, ще й ноги-руки повідрубали щоб на дотик не змогли щось виявити.
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07.05.2024 20:11 Ответить
ОЗХЗ вказує на те, що

Якщо це правда, то нащо вже майже рік продовжує своє безглузде існування ця спілка імпотентів?
Контролюють те, чого немає?
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07.05.2024 20:08 Ответить
Саме велике паскудство у хлорпікрині те, що він легко перетворюється з "отруйної речовини подразнюючої дії", у смертельну Достатньо прогнать його під тиском, в умовах високої температури - і він перетворюється у фосген А це вже бойова отруйна речовина задушливої дії В Радянські Армії були розроблені спеціальні авіаційні генератори Контейнери з хлорпікрином розміщувалися на борту ЛА і підключалися до теплогенератора ЛА достатньо просто пролетіть над районом розташування противника Фосген важчий за повітря - тому "стікає" у низини Балки , яри та ходи сполучення...
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07.05.2024 20:13 Ответить
Так, фосген - страшна річ. Викликає відтермінований у часі набряк легень. Після періоду удаваного благополуччя людина помирає в муках, захлинаючись плазмою власної крові, що пропотіває в дихальні шляхи через пошкоджений фосгеном епітелій альвеол.
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07.05.2024 20:30 Ответить
Фосфорні бомби/снаряди до класу хімічної зброї не відносяться?

Опікі від них капець які..
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07.05.2024 20:42 Ответить
Ні - не відносяться Та й фосфор - це вже "вчорашній день" Є більш ефективні запалювальні речовини
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07.05.2024 20:44 Ответить
Ни какой информации не будет, что бы минимизировать ответственность ПИД...рашт, это одна из задач бениного Оманского Нарика и фсбэшника Елдака поставленные кремлём, это касается и обстрелов жилых объектов и т.д
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07.05.2024 20:13 Ответить
Що знову декорації, постанови, ляльки від нібендзі ? Треба "живі" трупи чи поранені ? Прямо в Нью-Йорк на засідання ОЗХЗ ? А такі були, коли на р. Іпр німці пустили "димок" ?
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07.05.2024 20:15 Ответить
Це системна проблема зеленої шобли. Розповідають свому елехторату по єдиному телемарахвєту щось своє, а дипломати на міжнародних майданчиках розповідають інтуристам щось своє.
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07.05.2024 20:20 Ответить
..в этой конторе тварь мокшанская Кирюха Лысогорский вещает от всей конторки..Вранье льется свободно..
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07.05.2024 20:28 Ответить
Вони "не помітили" застосування хімічної зброї у Сирії... Вони "не помітили" застосування хімічної зброї у Великій Британії... Так само "не помітили" застосування хімічної зброї в Україні... Вони цього "не помітять" навідь коли їм на голову х*ло іприт наляє... ООН, Червоний Хрест... ОЗХЗ... ще один член клубу імпотентів (НЕ від слова -- important)!!!
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07.05.2024 20:40 Ответить
Невозможно убедить бюрократическую организацию, целью существования которой является в первую очередь самосохранение, в том, что она бессмысленна и должна быть расформирована. Они отлично понимают это. И именно поэтому они будут лицемерить до последнего. Та же ситуация с Международным Красным Крестом и ООН. И со многими подобными институтами, которые ВСЕГДА идут по дорожке паразитирования - единственно возможной дорожке для всех организаций, которые существуют благодаря системе обязательных взносов, в отрыве от результатов собственной деятельности.
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07.05.2024 20:48 Ответить
За звичай подібні організації сліпнуть, ці пішли далі - втратили нюх.
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07.05.2024 21:04 Ответить
ОЗХО сама официально признала что Навальный был отравлен нервно- паралитическим газом Новичок.Но вот что странно сразу после больших санкций против СвиноРашки не последовало и Россию не исключили из ОЗХО.Наоборот Рашка не признала этого всего и как обычно начала орать А ты докажи!
Конечно Рашка применяет химические вещества но ОЗХО такие же как ООН купленные ********* с потрохами.
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07.05.2024 21:08 Ответить
ну раз ОЗХЗ нічого не хоче бачить, то значить треба знов захєрачить по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 Брянському хімічному заводу якимось БПЛА з б\ч кілограмів 100, і щоб два рази не вставать - по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 складам БХЗ, а там і https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B028 137-мий Центральний склад хімічної зброї близенько. Бажано щоб після цього гарно накрило все Сєльцо і на пару років воно стало непридатним для життя, і вітерець при цьому був би північно-західний, щоб Брянську теж мало не показалось.
Ну і по федеральному казенному підприємству https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 "Комбінат "Кам'янський" теж можно повторити. Може вдасться розхєрачити якийсь резервуар з толуолом чи ще з чимось їдучим і корисним для кацапів.
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07.05.2024 21:15 Ответить
ОБСЄ 2 : 0. Ті теж 5 років нічого не бачили, зате поставляли нам кацапських шпигунів.
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07.05.2024 23:07 Ответить
хлорпикрин вроде не считается отравляющим?
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08.05.2024 10:32 Ответить
 
 