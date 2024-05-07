У ОЗХО нет подтверждений применения химического оружия на войне в Украине

Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проверила информацию, предоставленную Украиной и Россией, которые обвинили друг друга в применении химического оружия, и не нашла доказательств применения в Украине химического оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Как уверяет ОЗХО, "информация (о возможном применении химоружия. - Ред.), предоставленная Организации обеими сторонами, вместе с данными, доступными Секретариату, не достаточно обоснована".

Однако там признали, что заявления о применении такого вида оружия вызывают беспокойство.

ОЗХО указывает на то, что все заявленные запасы химического оружия в мире были уничтожены в июле 2023 года под ее контролем, но это "не означает, что химического оружия больше не существует".

Согласно разъяснениям Организации, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любые токсичные химикаты, которые применяются из-за их токсичных свойств для причинения вреда или смерти, считаются химическим оружием.

"Для проведения любых мероприятий, связанных с заявлениями об использовании токсичных химикатов в качестве оружия, Секретариату ОЗХО нужно было бы официально получить запрос на проведение такой деятельности от государств-участников. На данный момент Секретариат не получал ни одного такого запроса о принятии мер", - заявляет ОЗХО.

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Учреждение намерено "и в дальнейшем следить за ситуацией".

В Организации призвали тех, кто может иметь подтвержденную информацию, поделиться ею с Секретариатом.

"ОЗХО будет продолжать оказывать поддержку Украине, по ее запросу, в сфере помощи и защиты от химического оружия в соответствии со статьей X Конвенции", - сообщили в учреждении.

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Что известно о применении химического оружия в Украине

В мае Госдепартамент США заявлял, что российская армия на войне в Украине использует запрещенное химическое оружие с хлорпикрином.

В марте 2024 года Командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины сообщало, что с 24 февраля 2022 года армия РФ осуществила 1068 химических атак.

Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники в январе 2024 года информировал, что в декабре 2023 года на фронте впервые зафиксировали использование российскими захватчиками нового вида гранат РГ-Во с веществом удушающего действия.

Воины, которые защищают Украину вблизи Кременной на Луганщине, в октябре 2023 года сообщали, что рашисты применяют химическое оружие и ядовитый газ против украинской пехоты.