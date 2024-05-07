У ОЗХО нет подтверждений применения химического оружия на войне в Украине
Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проверила информацию, предоставленную Украиной и Россией, которые обвинили друг друга в применении химического оружия, и не нашла доказательств применения в Украине химического оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Как уверяет ОЗХО, "информация (о возможном применении химоружия. - Ред.), предоставленная Организации обеими сторонами, вместе с данными, доступными Секретариату, не достаточно обоснована".
Однако там признали, что заявления о применении такого вида оружия вызывают беспокойство.
ОЗХО указывает на то, что все заявленные запасы химического оружия в мире были уничтожены в июле 2023 года под ее контролем, но это "не означает, что химического оружия больше не существует".
Согласно разъяснениям Организации, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, любые токсичные химикаты, которые применяются из-за их токсичных свойств для причинения вреда или смерти, считаются химическим оружием.
"Для проведения любых мероприятий, связанных с заявлениями об использовании токсичных химикатов в качестве оружия, Секретариату ОЗХО нужно было бы официально получить запрос на проведение такой деятельности от государств-участников. На данный момент Секретариат не получал ни одного такого запроса о принятии мер", - заявляет ОЗХО.
Учреждение намерено "и в дальнейшем следить за ситуацией".
В Организации призвали тех, кто может иметь подтвержденную информацию, поделиться ею с Секретариатом.
"ОЗХО будет продолжать оказывать поддержку Украине, по ее запросу, в сфере помощи и защиты от химического оружия в соответствии со статьей X Конвенции", - сообщили в учреждении.
Что известно о применении химического оружия в Украине
В мае Госдепартамент США заявлял, что российская армия на войне в Украине использует запрещенное химическое оружие с хлорпикрином.
В марте 2024 года Командование Сил поддержки Вооруженных сил Украины сообщало, что с 24 февраля 2022 года армия РФ осуществила 1068 химических атак.
Центр исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники в январе 2024 года информировал, что в декабре 2023 года на фронте впервые зафиксировали использование российскими захватчиками нового вида гранат РГ-Во с веществом удушающего действия.
Воины, которые защищают Украину вблизи Кременной на Луганщине, в октябре 2023 года сообщали, что рашисты применяют химическое оружие и ядовитый газ против украинской пехоты.
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В підручнику про пі-дорів ця контора має отримати перший розділ...
як що нема запиту, то які питання?
нема запиту, нема підтвердження.
а буде запит, то кацапи і не будуть бомбити там де будуть оці гавномєси.
з обсє, ми вже це проходили.
Якщо це правда, то нащо вже майже рік продовжує своє безглузде існування ця спілка імпотентів?
Контролюють те, чого немає?
Опікі від них капець які..
Конечно Рашка применяет химические вещества но ОЗХО такие же как ООН купленные ********* с потрохами.
Ну і по федеральному казенному підприємству https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 "Комбінат "Кам'янський" теж можно повторити. Може вдасться розхєрачити якийсь резервуар з толуолом чи ще з чимось їдучим і корисним для кацапів.