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Новини Війна
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ОЗХЗ не має підтверджень застосування хімічної зброї на війні в Україні

Експерти не знайшли доказів застосування хімзброї в Україні

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) перевірила інформацію, надану Україною та Росією, які звинуватили одна одну в застосуванні хімічної зброї, і не знайшла доказів застосування в Україні хімічної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Як запевняє ОЗХЗ, "інформація (щодо можливого застосування хімзброї. - Ред.), надана Організації обома сторонами, разом із даними, доступними Секретаріату, не достатньо обґрунтована".

Проте там визнали, що заяви про застосування такого виду зброї викликають занепокоєння.

ОЗХЗ вказує на те, що всі заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені в липні 2023 року під її контролем, але це "не означає, що хімічної зброї більше не існує".

Згідно з роз’ясненнями Організації, за Конвенцією про заборону хімічної зброї, будь-які токсичні хімікати, які застосовуються через їхні токсичні властивості для заподіяння шкоди або смерті, вважаються хімічною зброєю.

"Для проведення будь-яких заходів, пов’язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів", – заявляє ОЗХЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У квітні окупанти застосували проти ЗСУ понад 400 хімічних боєприпасів, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Установа має намір "і надалі стежити за ситуацією".

В Організації закликали тих, хто може мати підтверджену інформацію, поділитися нею із Секретаріатом.

"ОЗХЗ продовжуватиме надавати підтримку Україні, на її запит, у сфері допомоги та захисту від хімічної зброї відповідно до статті X Конвенції", - повідомили в установі.

Також читайте: Росія вперше не увійшла до Виконавчої ради ОЗХЗ

Що відомо про застосування хімічної зброї в Україні

У травні Держдепартамент США заявляв, що російська армія на війні в Україні використовує заборонену хімічну зброю з хлорпікрином.

У березні 2024 року Командування Сил підтримки Збройних сил України повідомляло, що з 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила 1068 хімічних атак.

Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки у січні 2024 року інформував, що у грудні 2023 року на фронті вперше зафіксували використання російськими загарбниками нового виду гранат РГ-Во з речовиною задушливої дії.

Воїни, які захищають Україну поблизу Кремінної на Луганщині, у жовтні 2023 року повідомляли, що рашисти застосовують хімічну зброю та отруйний газ проти української піхоти.

Автор: 

росія (64958) хімічна зброя (345) ОЗХЗ (28)


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Топ коментарі
+26
Може сядете в окопах поблизу Часового Яру чи Кремінної і на собі відчуєте чим травлять російські виродки?
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07.05.2024 19:55
+23
Я так розумію це ще одне позашлюбне свинособаче дитя? Сліпа сестра ОБСЄ?
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07.05.2024 19:58
+14
Ну от, доказів нема тому що нема вертфікованого запиту на пошук доказів...

В підручнику про пі-дорів ця контора має отримати перший розділ...
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07.05.2024 19:55
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Може сядете в окопах поблизу Часового Яру чи Кремінної і на собі відчуєте чим травлять російські виродки?
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07.05.2024 19:55 Відповісти
Ну от, доказів нема тому що нема вертфікованого запиту на пошук доказів...

В підручнику про пі-дорів ця контора має отримати перший розділ...
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07.05.2024 19:55 Відповісти
от вони, оці нероби ледацюги, у всій красі.
як що нема запиту, то які питання?
нема запиту, нема підтвердження.
а буде запит, то кацапи і не будуть бомбити там де будуть оці гавномєси.
з обсє, ми вже це проходили.
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07.05.2024 19:56 Відповісти
Це заохочує ***** й надалі використовувати в більших масштабах.
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07.05.2024 19:56 Відповісти
Я так розумію це ще одне позашлюбне свинособаче дитя? Сліпа сестра ОБСЄ?
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07.05.2024 19:58 Відповісти
Так ті й самі були сліпоглухонімі. Цим, на додачу, ще й ноги-руки повідрубали щоб на дотик не змогли щось виявити.
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07.05.2024 20:11 Відповісти
ОЗХЗ вказує на те, що

Якщо це правда, то нащо вже майже рік продовжує своє безглузде існування ця спілка імпотентів?
Контролюють те, чого немає?
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07.05.2024 20:08 Відповісти
Саме велике паскудство у хлорпікрині те, що він легко перетворюється з "отруйної речовини подразнюючої дії", у смертельну Достатньо прогнать його під тиском, в умовах високої температури - і він перетворюється у фосген А це вже бойова отруйна речовина задушливої дії В Радянські Армії були розроблені спеціальні авіаційні генератори Контейнери з хлорпікрином розміщувалися на борту ЛА і підключалися до теплогенератора ЛА достатньо просто пролетіть над районом розташування противника Фосген важчий за повітря - тому "стікає" у низини Балки , яри та ходи сполучення...
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07.05.2024 20:13 Відповісти
Так, фосген - страшна річ. Викликає відтермінований у часі набряк легень. Після періоду удаваного благополуччя людина помирає в муках, захлинаючись плазмою власної крові, що пропотіває в дихальні шляхи через пошкоджений фосгеном епітелій альвеол.
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07.05.2024 20:30 Відповісти
Фосфорні бомби/снаряди до класу хімічної зброї не відносяться?

Опікі від них капець які..
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07.05.2024 20:42 Відповісти
Ні - не відносяться Та й фосфор - це вже "вчорашній день" Є більш ефективні запалювальні речовини
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07.05.2024 20:44 Відповісти
Ни какой информации не будет, что бы минимизировать ответственность ПИД...рашт, это одна из задач бениного Оманского Нарика и фсбэшника Елдака поставленные кремлём, это касается и обстрелов жилых объектов и т.д
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07.05.2024 20:13 Відповісти
Що знову декорації, постанови, ляльки від нібендзі ? Треба "живі" трупи чи поранені ? Прямо в Нью-Йорк на засідання ОЗХЗ ? А такі були, коли на р. Іпр німці пустили "димок" ?
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07.05.2024 20:15 Відповісти
Це системна проблема зеленої шобли. Розповідають свому елехторату по єдиному телемарахвєту щось своє, а дипломати на міжнародних майданчиках розповідають інтуристам щось своє.
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07.05.2024 20:20 Відповісти
..в этой конторе тварь мокшанская Кирюха Лысогорский вещает от всей конторки..Вранье льется свободно..
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07.05.2024 20:28 Відповісти
Вони "не помітили" застосування хімічної зброї у Сирії... Вони "не помітили" застосування хімічної зброї у Великій Британії... Так само "не помітили" застосування хімічної зброї в Україні... Вони цього "не помітять" навідь коли їм на голову х*ло іприт наляє... ООН, Червоний Хрест... ОЗХЗ... ще один член клубу імпотентів (НЕ від слова -- important)!!!
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07.05.2024 20:40 Відповісти
Невозможно убедить бюрократическую организацию, целью существования которой является в первую очередь самосохранение, в том, что она бессмысленна и должна быть расформирована. Они отлично понимают это. И именно поэтому они будут лицемерить до последнего. Та же ситуация с Международным Красным Крестом и ООН. И со многими подобными институтами, которые ВСЕГДА идут по дорожке паразитирования - единственно возможной дорожке для всех организаций, которые существуют благодаря системе обязательных взносов, в отрыве от результатов собственной деятельности.
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07.05.2024 20:48 Відповісти
За звичай подібні організації сліпнуть, ці пішли далі - втратили нюх.
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07.05.2024 21:04 Відповісти
ОЗХО сама официально признала что Навальный был отравлен нервно- паралитическим газом Новичок.Но вот что странно сразу после больших санкций против СвиноРашки не последовало и Россию не исключили из ОЗХО.Наоборот Рашка не признала этого всего и как обычно начала орать А ты докажи!
Конечно Рашка применяет химические вещества но ОЗХО такие же как ООН купленные ********* с потрохами.
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07.05.2024 21:08 Відповісти
ну раз ОЗХЗ нічого не хоче бачить, то значить треба знов захєрачить по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 Брянському хімічному заводу якимось БПЛА з б\ч кілограмів 100, і щоб два рази не вставать - по https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B023 складам БХЗ, а там і https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B028 137-мий Центральний склад хімічної зброї близенько. Бажано щоб після цього гарно накрило все Сєльцо і на пару років воно стало непридатним для життя, і вітерець при цьому був би північно-західний, щоб Брянську теж мало не показалось.
Ну і по федеральному казенному підприємству https://www.google.com/maps/place/48%C2%B019 "Комбінат "Кам'янський" теж можно повторити. Може вдасться розхєрачити якийсь резервуар з толуолом чи ще з чимось їдучим і корисним для кацапів.
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07.05.2024 21:15 Відповісти
ОБСЄ 2 : 0. Ті теж 5 років нічого не бачили, зате поставляли нам кацапських шпигунів.
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07.05.2024 23:07 Відповісти
хлорпикрин вроде не считается отравляющим?
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08.05.2024 10:32 Відповісти
 
 