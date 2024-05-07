ОЗХЗ не має підтверджень застосування хімічної зброї на війні в Україні

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) перевірила інформацію, надану Україною та Росією, які звинуватили одна одну в застосуванні хімічної зброї, і не знайшла доказів застосування в Україні хімічної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Як запевняє ОЗХЗ, "інформація (щодо можливого застосування хімзброї. - Ред.), надана Організації обома сторонами, разом із даними, доступними Секретаріату, не достатньо обґрунтована".

Проте там визнали, що заяви про застосування такого виду зброї викликають занепокоєння.

ОЗХЗ вказує на те, що всі заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені в липні 2023 року під її контролем, але це "не означає, що хімічної зброї більше не існує".

Згідно з роз’ясненнями Організації, за Конвенцією про заборону хімічної зброї, будь-які токсичні хімікати, які застосовуються через їхні токсичні властивості для заподіяння шкоди або смерті, вважаються хімічною зброєю.

"Для проведення будь-яких заходів, пов’язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів", – заявляє ОЗХЗ.

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Установа має намір "і надалі стежити за ситуацією".

В Організації закликали тих, хто може мати підтверджену інформацію, поділитися нею із Секретаріатом.

"ОЗХЗ продовжуватиме надавати підтримку Україні, на її запит, у сфері допомоги та захисту від хімічної зброї відповідно до статті X Конвенції", - повідомили в установі.

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Що відомо про застосування хімічної зброї в Україні

У травні Держдепартамент США заявляв, що російська армія на війні в Україні використовує заборонену хімічну зброю з хлорпікрином.

У березні 2024 року Командування Сил підтримки Збройних сил України повідомляло, що з 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила 1068 хімічних атак.

Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки у січні 2024 року інформував, що у грудні 2023 року на фронті вперше зафіксували використання російськими загарбниками нового виду гранат РГ-Во з речовиною задушливої дії.

Воїни, які захищають Україну поблизу Кремінної на Луганщині, у жовтні 2023 року повідомляли, що рашисти застосовують хімічну зброю та отруйний газ проти української піхоти.