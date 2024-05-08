США работают над новым пакетом помощи для Украины, - Госдепартамент

Соединенные Штаты Америки начали подготовку нового пакета помощи для Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании", - сказал Миллер.

Он пояснил, что закон, который подписал президент США в конце апреля, обеспечивает такую возможность. Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может вскоре ожидать дополнительного финансирования.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

26 апреля Пентагон сообщил о пакете помощи на 6 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.