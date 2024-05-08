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Новости Помощь Украине
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США работают над новым пакетом помощи для Украины, - Госдепартамент

Новий пакет допомоги від США Україні

Соединенные Штаты Америки начали подготовку нового пакета помощи для Украины.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании", - сказал Миллер.

Он пояснил, что закон, который подписал президент США в конце апреля, обеспечивает такую возможность. Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может вскоре ожидать дополнительного финансирования.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

26 апреля Пентагон сообщил о пакете помощи на 6 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.

Автор: 

помощь (7770) США (26471)


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Топ комментарии
+2
Чому Ви не працюєте в Генштабі?
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08.05.2024 22:32
+1
Головне , щобы зебiло знову не звело на нiвець всi зусилля м`ясними штурмами. В цьому роцi, а може й в наступному, экономити в оборонi в розумних межах, а тим часом перемелювати москалiв з iхнiм вiйськовим нано эквiпментом, перемелювати та ще раз перемелювати.
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08.05.2024 22:17
+1
Ви потрібні на фронті, а не в штабі. Або на облік стану, а воювати не піду. Так Залужним Вам не стати і навіть не наблизитися думками до нього.
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08.05.2024 22:54
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Головне , щобы зебiло знову не звело на нiвець всi зусилля м`ясними штурмами. В цьому роцi, а може й в наступному, экономити в оборонi в розумних межах, а тим часом перемелювати москалiв з iхнiм вiйськовим нано эквiпментом, перемелювати та ще раз перемелювати.
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08.05.2024 22:17 Ответить
Чому Ви не працюєте в Генштабі?
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08.05.2024 22:32 Ответить
Дык, я мыслю , как и Залужный, а значит зебил меня бы не воспринял. Кста, https://youtu.be/-k5u-IRxqjs на нем черная метка от Иерусалима.
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08.05.2024 22:38 Ответить
Ви потрібні на фронті, а не в штабі. Або на облік стану, а воювати не піду. Так Залужним Вам не стати і навіть не наблизитися думками до нього.
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08.05.2024 22:54 Ответить
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08.05.2024 23:00 Ответить
Шановний Ви на фронті?
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08.05.2024 23:48 Ответить
а можно щось настільки аеродінамічне, щоб було здатне летіти хоча б на 300 км у повітрі, яким дихають кацапи?
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09.05.2024 00:22 Ответить
Думаю, що таке вже в наявності в Україні.
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09.05.2024 00:35 Ответить
своє може бути. У кількості пару штук. Американського нема.
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09.05.2024 00:38 Ответить
8 травня 2024

У ЄС ухвалили рішення про передачу надприбутків від заморожених активів РФ Україні У Раді ЄС зробили ще один крок для передачі російських активів Україні. Гроші РФ підуть не лише на відновлення інфраструктури України, а й на закупівлю зброї.

Передача надприбутків від заморожених активів РФ Україні схвалена постійними представниками країн-членів ЄС. Позитивне рішення схвалили 8 травня.

Про це повідомили у бельгійському представництві у Раді ЄС.

https://twitter.com/EU2024BE/status/1788202528607277533
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09.05.2024 00:56 Ответить
А вбиту мотивацію українців з боку української влади - держдеп теж поставить? Всьому свій час. І тепер навіть намагання Америки щось там дати - вже ніяким чином не вплине на те, що українці бачать, на який концтабір влада перетворює Україну. Важко пояснити людині, чому вона має захищати концтабір в якому закрили вже безправних рабів без можливості виїхати, без ротації, відірвало ногу - ти відпрацьований матеріал який клянчить гроші на протез, в той час як влада краде сотнями мілярдів. Ніхто не буде помирати за країну, в якій тобі будуть розповідати як хтось розпорядиться твоїм життям, життям твоєї сім'ї (яких всіх разом закрили і не випускають з цього концтаборах, бо мати з двома маленькими дітьми не хоча без чоловіка виїздити і всі сидять під обстрілами, безправні).

Піздно боржомі пити.
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09.05.2024 11:13 Ответить
 
 