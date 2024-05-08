УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9663 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
3 140 13

США працюють над новим пакетом допомоги для України, - Держдепартамент

Новий пакет допомоги від США Україні

Сполучені Штати Америки розпочали підготовку нового пакету допомоги для України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні", - сказав Міллер.

Він пояснив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Читайте: Велика Британія виділить додаткові €23 млн на відновлення пошкодженої енергосистеми України

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

Автор: 

Міллер Метью (157) допомога (8304) США (22590)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Чому Ви не працюєте в Генштабі?
показати весь коментар
08.05.2024 22:32
+1
Головне , щобы зебiло знову не звело на нiвець всi зусилля м`ясними штурмами. В цьому роцi, а може й в наступному, экономити в оборонi в розумних межах, а тим часом перемелювати москалiв з iхнiм вiйськовим нано эквiпментом, перемелювати та ще раз перемелювати.
показати весь коментар
08.05.2024 22:17
+1
Ви потрібні на фронті, а не в штабі. Або на облік стану, а воювати не піду. Так Залужним Вам не стати і навіть не наблизитися думками до нього.
показати весь коментар
08.05.2024 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне , щобы зебiло знову не звело на нiвець всi зусилля м`ясними штурмами. В цьому роцi, а може й в наступному, экономити в оборонi в розумних межах, а тим часом перемелювати москалiв з iхнiм вiйськовим нано эквiпментом, перемелювати та ще раз перемелювати.
показати весь коментар
08.05.2024 22:17 Відповісти
Чому Ви не працюєте в Генштабі?
показати весь коментар
08.05.2024 22:32 Відповісти
Дык, я мыслю , как и Залужный, а значит зебил меня бы не воспринял. Кста, https://youtu.be/-k5u-IRxqjs на нем черная метка от Иерусалима.
показати весь коментар
08.05.2024 22:38 Відповісти
Ви потрібні на фронті, а не в штабі. Або на облік стану, а воювати не піду. Так Залужним Вам не стати і навіть не наблизитися думками до нього.
показати весь коментар
08.05.2024 22:54 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2024 23:00 Відповісти
Шановний Ви на фронті?
показати весь коментар
08.05.2024 23:48 Відповісти
а можно щось настільки аеродінамічне, щоб було здатне летіти хоча б на 300 км у повітрі, яким дихають кацапи?
показати весь коментар
09.05.2024 00:22 Відповісти
Думаю, що таке вже в наявності в Україні.
показати весь коментар
09.05.2024 00:35 Відповісти
своє може бути. У кількості пару штук. Американського нема.
показати весь коментар
09.05.2024 00:38 Відповісти
8 травня 2024

У ЄС ухвалили рішення про передачу надприбутків від заморожених активів РФ Україні У Раді ЄС зробили ще один крок для передачі російських активів Україні. Гроші РФ підуть не лише на відновлення інфраструктури України, а й на закупівлю зброї.

Передача надприбутків від заморожених активів РФ Україні схвалена постійними представниками країн-членів ЄС. Позитивне рішення схвалили 8 травня.

Про це повідомили у бельгійському представництві у Раді ЄС.

https://twitter.com/EU2024BE/status/1788202528607277533
показати весь коментар
09.05.2024 00:56 Відповісти
А вбиту мотивацію українців з боку української влади - держдеп теж поставить? Всьому свій час. І тепер навіть намагання Америки щось там дати - вже ніяким чином не вплине на те, що українці бачать, на який концтабір влада перетворює Україну. Важко пояснити людині, чому вона має захищати концтабір в якому закрили вже безправних рабів без можливості виїхати, без ротації, відірвало ногу - ти відпрацьований матеріал який клянчить гроші на протез, в той час як влада краде сотнями мілярдів. Ніхто не буде помирати за країну, в якій тобі будуть розповідати як хтось розпорядиться твоїм життям, життям твоєї сім'ї (яких всіх разом закрили і не випускають з цього концтаборах, бо мати з двома маленькими дітьми не хоча без чоловіка виїздити і всі сидять під обстрілами, безправні).

Піздно боржомі пити.
показати весь коментар
09.05.2024 11:13 Відповісти
 
 