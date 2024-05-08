США працюють над новим пакетом допомоги для України, - Держдепартамент

Сполучені Штати Америки розпочали підготовку нового пакету допомоги для України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні", - сказав Міллер.

Він пояснив, що закон, який підписав президент США наприкінці квітня, забезпечує таку можливість. Він не став вдаватися в деталі, однак зазначив, що Україна може невдовзі очікувати додаткового фінансування.

Читайте: Велика Британія виділить додаткові €23 млн на відновлення пошкодженої енергосистеми України

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.