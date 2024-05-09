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Враг планирует ударить по объектам критической инфраструктуры Чернигова, - ГВА

У Чернігові попередили про можливі удари російський військ по критичній інфраструктурі

Российские захватчики, вероятно, планируют удары по критической инфраструктуре в Чернигове. Жителей города просят не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом сообщил председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Противник планирует нанесение ударов по критической инфраструктуре", - отметил он.

Какие объекты под угрозой?

К объектам критической инфраструктуры, по данным главы МВА, относятся:

  • телерадиовещание;
  • теплоэлектростанции;
  • газораспределительные станции;
  • административные здания органов власти и др.

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Глава ГВА просит жителей Чернигова в случае воздушной тревоги не игнорировать ее и проходить в укрытие.

"Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", - добавил Брижинский.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Напомним, Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города".

Черниговский областной центр крови просил людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".

В результате ракетного удара РФ по Чернигову 17 апреля погибли 18 человек и 78 пострадали.

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Автор: 

Чернигов (884) Брижинский Дмитрий (3)


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Наша відповідь буде суворою, розбитий фасад хрущівки і три спалені,,лади" у Білгороді!!!
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09.05.2024 09:13 Ответить
Там у них парад сегодня.Может хоть беспилотник пошлёте распугать путинососов?Или нет такого разрешения?
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09.05.2024 09:14 Ответить
А також готелі заселені батальйонами зв'язківців. Чи театри проведення зібрань дроних інвесторів/ розробників.
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09.05.2024 12:04 Ответить
Може й так, але хто розбомбив місто ще в 2022? Біля 12 школи шрапнельним снарядом в чергу цивільних біля аптеки?
Артою крили з усіх сторін як хотіли, з білоруських аеродромів Сушки кружляли і вишукували ціль для падаючих бомб по житловим висоткам, балістикою теж попадали. І там не було військових
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10.05.2024 00:38 Ответить
 
 