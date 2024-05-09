Враг планирует ударить по объектам критической инфраструктуры Чернигова, - ГВА
Российские захватчики, вероятно, планируют удары по критической инфраструктуре в Чернигове. Жителей города просят не игнорировать воздушную тревогу.
Об этом сообщил председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.
"Противник планирует нанесение ударов по критической инфраструктуре", - отметил он.
Какие объекты под угрозой?
К объектам критической инфраструктуры, по данным главы МВА, относятся:
- телерадиовещание;
- теплоэлектростанции;
- газораспределительные станции;
- административные здания органов власти и др.
Глава ГВА просит жителей Чернигова в случае воздушной тревоги не игнорировать ее и проходить в укрытие.
"Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", - добавил Брижинский.
Ракетный удар по Чернигову 17 апреля
Напомним, Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города".
Черниговский областной центр крови просил людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".
В результате ракетного удара РФ по Чернигову 17 апреля погибли 18 человек и 78 пострадали.
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