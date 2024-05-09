Враг планирует ударить по объектам критической инфраструктуры Чернигова, - ГВА

Российские захватчики, вероятно, планируют удары по критической инфраструктуре в Чернигове. Жителей города просят не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом сообщил председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Противник планирует нанесение ударов по критической инфраструктуре", - отметил он.

Какие объекты под угрозой?

К объектам критической инфраструктуры, по данным главы МВА, относятся:

телерадиовещание;

теплоэлектростанции;

газораспределительные станции;

административные здания органов власти и др.

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Глава ГВА просит жителей Чернигова в случае воздушной тревоги не игнорировать ее и проходить в укрытие.

"Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", - добавил Брижинский.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля

Напомним, Россия обстреляла Чернигов около 9:00. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что "враг нанес три ракетных удара почти по центру города".

Черниговский областной центр крови просил людей прийти сдать кровь для раненых, "особенно отрицательный резус".

В результате ракетного удара РФ по Чернигову 17 апреля погибли 18 человек и 78 пострадали.

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