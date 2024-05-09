Ворог планує вдарити по об’єктах критичної інфраструктури Чернігова, - МВА

Російські загарбники, ймовірно, планують удари по критичній інфраструктурі у Чернігові. Мешканців міста просять не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

"Противник планує нанесення ударів по критичній інфраструктурі", - зазначив він.

Які об'єкти під загрозою?

До обʼєктів критичної інфраструктури, за даними голови МВА, відносяться:

телерадіовежі;

теплоелектростанції;

газорозподільчі станції;

адміністративні будівлі органів влади та ін.

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Очільник МВА просить мешканців Чернігова у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття.

"Уникайте місць скупчення людей та не знаходьтесь поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", - додав Брижинський.

Ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Нагадаємо, Росія обстріляла Чернігів близько 9:00. Очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що "ворог завдав трьох ракетних ударів майже по центру міста".

Чернігівський обласний центр крові просив людей прийти здати кров для поранених, "особливо негативний резус".

Унаслідок ракетного удару РФ по Чернігову 17 квітня загинуло 18 осіб та 78 постраждало.

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