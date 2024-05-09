В оккупированной Авдеевке осталось около 700 человек, большинство из них уже разочарованы "русским миром", - начальник Авдеевской ГВА Барабаш
После оккупации российскими войсками Авдеевки, в городе осталось около 700 гражданских. Несмотря на все уговоры люди не захотели покидать город.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил начальник Авдеевской ОГА Виталий Барабаш.
В оккупированном городе сложилась непростая ситуация, россияне проводят постоянные проверки.
"Уже прошла эйфория у большинства людей, которые там остались, и которые действительно ждали россиян. Даже те люди, которым было все равно уже говорят, что при Украине было намного лучше. Потому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители". В первые дни оккупации было много роликов, как заходили оккупанты, как их обнимали. Сейчас ситуация кардинально изменилась, их выгоняют из своих домов, - сообщил Барабаш.
В Авдеевке происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод.
"То есть большинство людей поняли, что не того ждали", - подчеркнул Барабаш.
Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.
Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что воины бригады сделали все, и даже больше и поблагодарил командование за взвешенное решение.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что на заключительном этапе операции во время выхода из Авдеевки, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
скоріше повірю, що ті ждуни кому щось не сподобалось, вже на тому світі, а не барабашу жаліються.
С кацапами - 700 (2,15%) бомжей без многоэтажек, без электрики, без газа, без коксоима...
Вот мы и установили процент НАСТОЯЩИХ ждунов - не более 2,5%
Пропонуєш договорняк зі старіком кабаєвим?
А потім всією країною в літак з гранатами, як страчений женька пірожин?
Долар в ссср - 60 копійок, долар в Україні - 40 грн.
Ковбаса - 2,1/0,6 = 3,5 долара - тобто 140 грн/кг. В Україні є ковбаса і по 80 грн/кг
Хліб - 0,16/0,6 = 0,26 долара - тобто 11 грн за штуку. В Україні реально купити хліб за такою ціною.
Горілка - 3,62/0,6 = 6 доларів - тобто 241 грн/пів літру. В Україні пів-літра зараз НАБАГАТО дешевша - 100 грн/пів-літра
Сирок дружба набагато дешевший - 15 грн/шт в еквіваленті ссср дуже дорого - 25 копійок!!!!
****
МІФ про дешеві продукти в ссср - повністю ліквідовано
40 років тому 1 долар вартував дорожче рази в 3, ніж долар зараз .
Тому коли ви пишете, що ковбаса в срср вартувала 140 грн за кг,
вона насправді вартувала 420 грн .
і це при тому, що зроблена дешевою робочою силою, з м'ясних відходів тварин
завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Ай-яй-яй!
Там ці харі в повний екран, із іменами та прізвищами, зі щасливими посмішками та прокльонами на адресу Украіни.
Стоять у черзі за халявним батоном і аж сяють щастям.
Жодна потвора від украінськоі гуманітарки не відмовилася, асвабадітілі знаходили серед руін квартири, битком набиті гуманітаркою. Одержували за загиблих.
Перша хвиля окупантів облизана ними, а от для наступноі, після ротаціі, вони вже стануть для асвабадітілєй звичайними х@хл@ми, почнуть огрібати чоботом у писок і завиють звичну для всього даунбасу пісню : "МИ НІ ЄТАВА ХАТЄЛІ!!!!"
Тепер їжте,поки не повилазить...