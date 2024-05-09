В оккупированной Авдеевке осталось около 700 человек, большинство из них уже разочарованы "русским миром", - начальник Авдеевской ГВА Барабаш

После оккупации российскими войсками Авдеевки, в городе осталось около 700 гражданских. Несмотря на все уговоры люди не захотели покидать город.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил начальник Авдеевской ОГА Виталий Барабаш.

В оккупированном городе сложилась непростая ситуация, россияне проводят постоянные проверки.

"Уже прошла эйфория у большинства людей, которые там остались, и которые действительно ждали россиян. Даже те люди, которым было все равно уже говорят, что при Украине было намного лучше. Потому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители". В первые дни оккупации было много роликов, как заходили оккупанты, как их обнимали. Сейчас ситуация кардинально изменилась, их выгоняют из своих домов, - сообщил Барабаш.

В Авдеевке происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод.

"То есть большинство людей поняли, что не того ждали", - подчеркнул Барабаш.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что воины бригады сделали все, и даже больше и поблагодарил командование за взвешенное решение.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что на заключительном этапе операции во время выхода из Авдеевки, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Цистерны с горючим горят на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО