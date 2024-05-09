РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11541 посетитель онлайн
Новости
3 676 18

В оккупированной Авдеевке осталось около 700 человек, большинство из них уже разочарованы "русским миром", - начальник Авдеевской ГВА Барабаш

авдіївка

После оккупации российскими войсками Авдеевки, в городе осталось около 700 гражданских. Несмотря на все уговоры люди не захотели покидать город.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил начальник Авдеевской ОГА Виталий Барабаш.

В оккупированном городе сложилась непростая ситуация, россияне проводят постоянные проверки.

"Уже прошла эйфория у большинства людей, которые там остались, и которые действительно ждали россиян. Даже те люди, которым было все равно уже говорят, что при Украине было намного лучше. Потому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители". В первые дни оккупации было много роликов, как заходили оккупанты, как их обнимали. Сейчас ситуация кардинально изменилась, их выгоняют из своих домов, - сообщил Барабаш.

В Авдеевке происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод.

"То есть большинство людей поняли, что не того ждали", - подчеркнул Барабаш.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе наших подразделений из Авдеевки.

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что воины бригады сделали все, и даже больше и поблагодарил командование за взвешенное решение.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что на заключительном этапе операции во время выхода из Авдеевки, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Цистерны с горючим горят на территории коксохимического комбината в оккупированной Авдеевке. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10121) русский мир (610) Авдеевка (2444)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Я думаю ці 700 людей там кацапам чоботи лижуть, щоб вижити. Їм поуй взагалі.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:39
+9
Забудтьте про так звінний "руський мир" чи "новоросію".Йде планомірне унічтоженіє України,як держави.Кацапи вбивають на полі бою,а міфіозна секта ОПг Єрмака з середини.А маріонетка-блазень це для тупого оскотиненого люмпена.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:43
+6
Зато буде ковбаса по2,10 хліб по 16 копійок, горілка по 3,62 і сирок дружба ,все як вони мріяли.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так ждали і ось тобі
показать весь комментарий
09.05.2024 11:37 Ответить
ага, прям барабаш особисто опитав ждунів і в курсі, що ті розчарувались.

скоріше повірю, що ті ждуни кому щось не сподобалось, вже на тому світі, а не барабашу жаліються.
показать весь комментарий
09.05.2024 12:14 Ответить
Я думаю ці 700 людей там кацапам чоботи лижуть, щоб вижити. Їм поуй взагалі.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:39 Ответить
До кацапов - 32 500 (100%) счасливых жителей многоэтажек с электрикой, газом, работой на коксохиме...
С кацапами - 700 (2,15%) бомжей без многоэтажек, без электрики, без газа, без коксоима...
Вот мы и установили процент НАСТОЯЩИХ ждунов - не более 2,5%
показать весь комментарий
09.05.2024 13:00 Ответить
Але серед них є корегувальники ворожого вогню.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:39 Ответить
Більшість! 360 розчаровані, 340 ні
показать весь комментарий
09.05.2024 11:42 Ответить
Забудтьте про так звінний "руський мир" чи "новоросію".Йде планомірне унічтоженіє України,як держави.Кацапи вбивають на полі бою,а міфіозна секта ОПг Єрмака з середини.А маріонетка-блазень це для тупого оскотиненого люмпена.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:43 Ответить
Давно забули... Що далі?
Пропонуєш договорняк зі старіком кабаєвим?
А потім всією країною в літак з гранатами, як страчений женька пірожин?
показать весь комментарий
09.05.2024 13:03 Ответить
Зато буде ковбаса по2,10 хліб по 16 копійок, горілка по 3,62 і сирок дружба ,все як вони мріяли.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:44 Ответить
Зараз в Україні всі ці продукти теж є і набагато дешевші. Підрахуємо
Долар в ссср - 60 копійок, долар в Україні - 40 грн.
Ковбаса - 2,1/0,6 = 3,5 долара - тобто 140 грн/кг. В Україні є ковбаса і по 80 грн/кг
Хліб - 0,16/0,6 = 0,26 долара - тобто 11 грн за штуку. В Україні реально купити хліб за такою ціною.
Горілка - 3,62/0,6 = 6 доларів - тобто 241 грн/пів літру. В Україні пів-літра зараз НАБАГАТО дешевша - 100 грн/пів-літра
Сирок дружба набагато дешевший - 15 грн/шт в еквіваленті ссср дуже дорого - 25 копійок!!!!
****
МІФ про дешеві продукти в ссср - повністю ліквідовано
показать весь комментарий
09.05.2024 13:14 Ответить
> Долар в ссср - 60 копійок, долар в Україні - 40 грн.

40 років тому 1 долар вартував дорожче рази в 3, ніж долар зараз .

Тому коли ви пишете, що ковбаса в срср вартувала 140 грн за кг,
вона насправді вартувала 420 грн .

і це при тому, що зроблена дешевою робочою силою, з м'ясних відходів тварин
показать весь комментарий
10.05.2024 11:33 Ответить
Більшість,але не всі.Що ще треба меншості з них,щоб пройшла любов до "русскага міра"?Смерть у муках?
показать весь комментарий
09.05.2024 11:46 Ответить
Касапам потрібно на комусь зганяти зло, тому навіть самі віддані холуї автоматично отримують статус бандерівців. Інших же нема! Навіть корегувальники отримають в їпальнікі.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:47 Ответить
там де раZZія, руSSкій мір і його адепти та рашисти...-
завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....

раSSія це імперія Зла - країна терорист!
показать весь комментарий
09.05.2024 11:56 Ответить
Вже розчаровані!
Ай-яй-яй!
показать весь комментарий
09.05.2024 12:28 Ответить
це той,що живе у Києві в квартирі за 4,7млн.Гр.!,що записана на родичку дружини (((звідки йому знати про Авдієвку
показать весь комментарий
09.05.2024 12:43 Ответить
Шукайте на Ю-тубі "ждуны Авдеевки".
Там ці харі в повний екран, із іменами та прізвищами, зі щасливими посмішками та прокльонами на адресу Украіни.
Стоять у черзі за халявним батоном і аж сяють щастям.
Жодна потвора від украінськоі гуманітарки не відмовилася, асвабадітілі знаходили серед руін квартири, битком набиті гуманітаркою. Одержували за загиблих.
Перша хвиля окупантів облизана ними, а от для наступноі, після ротаціі, вони вже стануть для асвабадітілєй звичайними х@хл@ми, почнуть огрібати чоботом у писок і завиють звичну для всього даунбасу пісню : "МИ НІ ЄТАВА ХАТЄЛІ!!!!"
показать весь комментарий
09.05.2024 13:26 Ответить
Бачили очі,що купували
Тепер їжте,поки не повилазить...
показать весь комментарий
09.05.2024 13:42 Ответить
 
 