В окупованій Авдіївці залишилось близько 700 людей, більшість з них вже розчаровані "русским миром", - начальник Авдіївської МВА Барабаш
Після окупації російськими військами Авдіївки, у місті залишилось близько 700 цивільних. Попри усі вмовляння люди не схотіли залишати місто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив начальник Авдіївської ОВА Віталій Барабаш.
В окупованому місті склалася непроста ситуація, росіяни проводять постійні перевірки.
"Вже пройшла ейфорія у більшості людей, які там залишилися, і які дійсно чекали росіян. Навіть ті люди, яким було байдуже вже кажуть, що при Україні було набагато краще. Тому що немає жодних ознак демократії чи того, що до них прийшли "визволителі". У перші дні окупації було багато роликів, як заходили окупанти, як їх обіймали. Наразі ситуація кардинально змінилася, їх виганяють зі своїх будинків, - повідомив Барабаш.
В Авдіївці відбувається мародерство, розкрадається коксохімічний завод.
"Тобто більшість людей зрозуміли, що не того чекали", - наголосив Барабаш.
Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що воїни бригади зробили все, і навіть більше та подякував командуванню за виважене рішення.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський наголосив, що на заключному етапі операції під час виходу з Авдіївки, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон".
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скоріше повірю, що ті ждуни кому щось не сподобалось, вже на тому світі, а не барабашу жаліються.
С кацапами - 700 (2,15%) бомжей без многоэтажек, без электрики, без газа, без коксоима...
Вот мы и установили процент НАСТОЯЩИХ ждунов - не более 2,5%
Пропонуєш договорняк зі старіком кабаєвим?
А потім всією країною в літак з гранатами, як страчений женька пірожин?
Долар в ссср - 60 копійок, долар в Україні - 40 грн.
Ковбаса - 2,1/0,6 = 3,5 долара - тобто 140 грн/кг. В Україні є ковбаса і по 80 грн/кг
Хліб - 0,16/0,6 = 0,26 долара - тобто 11 грн за штуку. В Україні реально купити хліб за такою ціною.
Горілка - 3,62/0,6 = 6 доларів - тобто 241 грн/пів літру. В Україні пів-літра зараз НАБАГАТО дешевша - 100 грн/пів-літра
Сирок дружба набагато дешевший - 15 грн/шт в еквіваленті ссср дуже дорого - 25 копійок!!!!
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МІФ про дешеві продукти в ссср - повністю ліквідовано
40 років тому 1 долар вартував дорожче рази в 3, ніж долар зараз .
Тому коли ви пишете, що ковбаса в срср вартувала 140 грн за кг,
вона насправді вартувала 420 грн .
і це при тому, що зроблена дешевою робочою силою, з м'ясних відходів тварин
завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Ай-яй-яй!
Там ці харі в повний екран, із іменами та прізвищами, зі щасливими посмішками та прокльонами на адресу Украіни.
Стоять у черзі за халявним батоном і аж сяють щастям.
Жодна потвора від украінськоі гуманітарки не відмовилася, асвабадітілі знаходили серед руін квартири, битком набиті гуманітаркою. Одержували за загиблих.
Перша хвиля окупантів облизана ними, а от для наступноі, після ротаціі, вони вже стануть для асвабадітілєй звичайними х@хл@ми, почнуть огрібати чоботом у писок і завиють звичну для всього даунбасу пісню : "МИ НІ ЄТАВА ХАТЄЛІ!!!!"
Тепер їжте,поки не повилазить...