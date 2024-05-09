УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11027 відвідувачів онлайн
Новини
3 676 18

В окупованій Авдіївці залишилось близько 700 людей, більшість з них вже розчаровані "русским миром", - начальник Авдіївської МВА Барабаш

авдіївка

Після окупації російськими військами Авдіївки, у місті залишилось близько 700 цивільних. Попри усі вмовляння люди не схотіли залишати місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив начальник Авдіївської ОВА Віталій Барабаш.

В окупованому місті склалася непроста ситуація, росіяни проводять постійні перевірки.

"Вже пройшла ейфорія у більшості людей, які там залишилися, і які дійсно чекали росіян. Навіть ті люди, яким було байдуже вже кажуть, що при Україні було набагато краще. Тому що немає жодних ознак демократії чи того, що до них прийшли "визволителі". У перші дні окупації було багато роликів, як заходили окупанти, як їх обіймали. Наразі ситуація кардинально змінилася, їх виганяють зі своїх будинків, - повідомив Барабаш.

В Авдіївці відбувається мародерство, розкрадається коксохімічний завод.

"Тобто більшість людей зрозуміли, що не того чекали", - наголосив Барабаш.

Нагадаємо,  17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що воїни бригади зробили все, і навіть більше та подякував командуванню за виважене рішення.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський наголосив, що на заключному етапі операції під час виходу з Авдіївки, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цистерни з пальним горять на території коксохімічного комбінату в окупованій Авдіївці. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6671) русский мир (449) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Я думаю ці 700 людей там кацапам чоботи лижуть, щоб вижити. Їм поуй взагалі.
показати весь коментар
09.05.2024 11:39
+9
Забудтьте про так звінний "руський мир" чи "новоросію".Йде планомірне унічтоженіє України,як держави.Кацапи вбивають на полі бою,а міфіозна секта ОПг Єрмака з середини.А маріонетка-блазень це для тупого оскотиненого люмпена.
показати весь коментар
09.05.2024 11:43
+6
Зато буде ковбаса по2,10 хліб по 16 копійок, горілка по 3,62 і сирок дружба ,все як вони мріяли.
показати весь коментар
09.05.2024 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так ждали і ось тобі
показати весь коментар
09.05.2024 11:37 Відповісти
ага, прям барабаш особисто опитав ждунів і в курсі, що ті розчарувались.

скоріше повірю, що ті ждуни кому щось не сподобалось, вже на тому світі, а не барабашу жаліються.
показати весь коментар
09.05.2024 12:14 Відповісти
Я думаю ці 700 людей там кацапам чоботи лижуть, щоб вижити. Їм поуй взагалі.
показати весь коментар
09.05.2024 11:39 Відповісти
До кацапов - 32 500 (100%) счасливых жителей многоэтажек с электрикой, газом, работой на коксохиме...
С кацапами - 700 (2,15%) бомжей без многоэтажек, без электрики, без газа, без коксоима...
Вот мы и установили процент НАСТОЯЩИХ ждунов - не более 2,5%
показати весь коментар
09.05.2024 13:00 Відповісти
Але серед них є корегувальники ворожого вогню.
показати весь коментар
09.05.2024 11:39 Відповісти
Більшість! 360 розчаровані, 340 ні
показати весь коментар
09.05.2024 11:42 Відповісти
Забудтьте про так звінний "руський мир" чи "новоросію".Йде планомірне унічтоженіє України,як держави.Кацапи вбивають на полі бою,а міфіозна секта ОПг Єрмака з середини.А маріонетка-блазень це для тупого оскотиненого люмпена.
показати весь коментар
09.05.2024 11:43 Відповісти
Давно забули... Що далі?
Пропонуєш договорняк зі старіком кабаєвим?
А потім всією країною в літак з гранатами, як страчений женька пірожин?
показати весь коментар
09.05.2024 13:03 Відповісти
Зато буде ковбаса по2,10 хліб по 16 копійок, горілка по 3,62 і сирок дружба ,все як вони мріяли.
показати весь коментар
09.05.2024 11:44 Відповісти
Зараз в Україні всі ці продукти теж є і набагато дешевші. Підрахуємо
Долар в ссср - 60 копійок, долар в Україні - 40 грн.
Ковбаса - 2,1/0,6 = 3,5 долара - тобто 140 грн/кг. В Україні є ковбаса і по 80 грн/кг
Хліб - 0,16/0,6 = 0,26 долара - тобто 11 грн за штуку. В Україні реально купити хліб за такою ціною.
Горілка - 3,62/0,6 = 6 доларів - тобто 241 грн/пів літру. В Україні пів-літра зараз НАБАГАТО дешевша - 100 грн/пів-літра
Сирок дружба набагато дешевший - 15 грн/шт в еквіваленті ссср дуже дорого - 25 копійок!!!!
****
МІФ про дешеві продукти в ссср - повністю ліквідовано
показати весь коментар
09.05.2024 13:14 Відповісти
> Долар в ссср - 60 копійок, долар в Україні - 40 грн.

40 років тому 1 долар вартував дорожче рази в 3, ніж долар зараз .

Тому коли ви пишете, що ковбаса в срср вартувала 140 грн за кг,
вона насправді вартувала 420 грн .

і це при тому, що зроблена дешевою робочою силою, з м'ясних відходів тварин
показати весь коментар
10.05.2024 11:33 Відповісти
Більшість,але не всі.Що ще треба меншості з них,щоб пройшла любов до "русскага міра"?Смерть у муках?
показати весь коментар
09.05.2024 11:46 Відповісти
Касапам потрібно на комусь зганяти зло, тому навіть самі віддані холуї автоматично отримують статус бандерівців. Інших же нема! Навіть корегувальники отримають в їпальнікі.
показати весь коментар
09.05.2024 11:47 Відповісти
там де раZZія, руSSкій мір і його адепти та рашисти...-
завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....

раSSія це імперія Зла - країна терорист!
показати весь коментар
09.05.2024 11:56 Відповісти
Вже розчаровані!
Ай-яй-яй!
показати весь коментар
09.05.2024 12:28 Відповісти
це той,що живе у Києві в квартирі за 4,7млн.Гр.!,що записана на родичку дружини (((звідки йому знати про Авдієвку
показати весь коментар
09.05.2024 12:43 Відповісти
Шукайте на Ю-тубі "ждуны Авдеевки".
Там ці харі в повний екран, із іменами та прізвищами, зі щасливими посмішками та прокльонами на адресу Украіни.
Стоять у черзі за халявним батоном і аж сяють щастям.
Жодна потвора від украінськоі гуманітарки не відмовилася, асвабадітілі знаходили серед руін квартири, битком набиті гуманітаркою. Одержували за загиблих.
Перша хвиля окупантів облизана ними, а от для наступноі, після ротаціі, вони вже стануть для асвабадітілєй звичайними х@хл@ми, почнуть огрібати чоботом у писок і завиють звичну для всього даунбасу пісню : "МИ НІ ЄТАВА ХАТЄЛІ!!!!"
показати весь коментар
09.05.2024 13:26 Відповісти
Бачили очі,що купували
Тепер їжте,поки не повилазить...
показати весь коментар
09.05.2024 13:42 Відповісти
 
 