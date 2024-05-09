В окупованій Авдіївці залишилось близько 700 людей, більшість з них вже розчаровані "русским миром", - начальник Авдіївської МВА Барабаш

Після окупації російськими військами Авдіївки, у місті залишилось близько 700 цивільних. Попри усі вмовляння люди не схотіли залишати місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" повідомив начальник Авдіївської ОВА Віталій Барабаш.

В окупованому місті склалася непроста ситуація, росіяни проводять постійні перевірки.

"Вже пройшла ейфорія у більшості людей, які там залишилися, і які дійсно чекали росіян. Навіть ті люди, яким було байдуже вже кажуть, що при Україні було набагато краще. Тому що немає жодних ознак демократії чи того, що до них прийшли "визволителі". У перші дні окупації було багато роликів, як заходили окупанти, як їх обіймали. Наразі ситуація кардинально змінилася, їх виганяють зі своїх будинків, - повідомив Барабаш.

В Авдіївці відбувається мародерство, розкрадається коксохімічний завод.

"Тобто більшість людей зрозуміли, що не того чекали", - наголосив Барабаш.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки.

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький заявив, що воїни бригади зробили все, і навіть більше та подякував командуванню за виважене рішення.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський наголосив, що на заключному етапі операції під час виходу з Авдіївки, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон".

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