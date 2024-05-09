Ирландия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом, который подтвердил, что страна будет участвовать в Саммите мира.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Нейтральная Ирландия - не значит равнодушная к несправедливости и восстановлению мира. Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Саймон Харрис подтвердил личное участие в Саммите мира", - говорится в сообщении.
Президент поблагодарил Ирландию за гуманитарную и логистическую помощь.
"Мы также обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования. Договорились поручить командам как можно быстрее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - подытожил Зеленский.
Саммит мира в Швейцарии
Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.
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а мо просто повернутися до істоків зелення і перестати стрілять?
яким яка різниця була і перестати стріляати в квітні 19го,
вже зносять напором ТЦК так Вітчизну захищяти хочють?
пацан щє мамкіну ціцьку не досмоктав, я його в рекрути?
був би пересувним клованом? - проблем би в нього не було..
заочно...
і саме його приклад надихнув тих трупаків яких зараз з туда виймають!