Ирландия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом, который подтвердил, что страна будет участвовать в Саммите мира.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Нейтральная Ирландия - не значит равнодушная к несправедливости и восстановлению мира. Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Саймон Харрис подтвердил личное участие в Саммите мира", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Ирландию за гуманитарную и логистическую помощь.

"Мы также обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования. Договорились поручить командам как можно быстрее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - подытожил Зеленский.

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

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