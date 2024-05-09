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Новости
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Ирландия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Ірландія візьме участь у Глобальному саміті миру

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом, который подтвердил, что страна будет участвовать в Саммите мира.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Нейтральная Ирландия - не значит равнодушная к несправедливости и восстановлению мира. Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Саймон Харрис подтвердил личное участие в Саммите мира", - говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Ирландию за гуманитарную и логистическую помощь.

"Мы также обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования. Договорились поручить командам как можно быстрее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - подытожил Зеленский.

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, 15-16 июня правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Читайте: Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Ирландия (121) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+3
добре, буба, добре,
а мо просто повернутися до істоків зелення і перестати стрілять?
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09.05.2024 11:52
+3
Цей саміт остання надія бубочки хоч якось показати свою значимість але всі рішення які там будуть прийняті коштуватимуть не більше будапештський.
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09.05.2024 12:01
+1
И что это саммит,пожарить шашлыки и потусоваться по Швейцариях?
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09.05.2024 12:01
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добре, буба, добре,
а мо просто повернутися до істоків зелення і перестати стрілять?
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09.05.2024 11:52 Ответить
шо ти верзеш??? кому перестати стрілять????
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09.05.2024 11:58 Ответить
а шо ті,
яким яка різниця була і перестати стріляати в квітні 19го,
вже зносять напором ТЦК так Вітчизну захищяти хочють?
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09.05.2024 12:04 Ответить
***** по скайпу?
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09.05.2024 11:56 Ответить
Цей саміт остання надія бубочки хоч якось показати свою значимість але всі рішення які там будуть прийняті коштуватимуть не більше будапештський.
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09.05.2024 12:01 Ответить
И что это саммит,пожарить шашлыки и потусоваться по Швейцариях?
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09.05.2024 12:01 Ответить
А грашей трішки дадуть...???? $$$ $$$
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09.05.2024 12:04 Ответить
не чіпайте футболіста біс його знає якої лігі - 25 пацану,
пацан щє мамкіну ціцьку не досмоктав, я його в рекрути?
був би пересувним клованом? - проблем би в нього не було..
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09.05.2024 12:13 Ответить
мало хто знає, але буба закінчив місячні курси Верховних Головнокомандуючих!
заочно...
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09.05.2024 12:23 Ответить
перший перепливнюк Тиси це буба.
і саме його приклад надихнув тих трупаків яких зараз з туда виймають!
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09.05.2024 12:32 Ответить
Я так розумію, що саміт миру це апогей гівноакторської кар'єри зеленої жаби, він вийде до трибуни, вбраний у біле, зачитає промову на хвилин 40, всі керманичі світу йому аплодуватимуть, стоячи...
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09.05.2024 14:05 Ответить
 
 