Ірландія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом, який підтвердив, що країна братиме участь у Саміті миру.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові Прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру", - йдеться в повідомленні.

Президент подякував Ірландії за гуманітарну та логістичну допомогу.

"Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування. Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - підсумував Зеленський.

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

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