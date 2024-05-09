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Ірландія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Ірландія візьме участь у Глобальному саміті миру

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом, який підтвердив, що країна братиме участь у Саміті миру.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові Прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру", - йдеться в повідомленні.

Президент подякував Ірландії за гуманітарну та логістичну допомогу.

"Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування. Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - підсумував Зеленський.

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Читайте: Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Ірландія (167) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+3
добре, буба, добре,
а мо просто повернутися до істоків зелення і перестати стрілять?
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09.05.2024 11:52
+3
Цей саміт остання надія бубочки хоч якось показати свою значимість але всі рішення які там будуть прийняті коштуватимуть не більше будапештський.
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09.05.2024 12:01
+1
И что это саммит,пожарить шашлыки и потусоваться по Швейцариях?
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09.05.2024 12:01
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добре, буба, добре,
а мо просто повернутися до істоків зелення і перестати стрілять?
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09.05.2024 11:52 Відповісти
шо ти верзеш??? кому перестати стрілять????
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09.05.2024 11:58 Відповісти
а шо ті,
яким яка різниця була і перестати стріляати в квітні 19го,
вже зносять напором ТЦК так Вітчизну захищяти хочють?
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09.05.2024 12:04 Відповісти
***** по скайпу?
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09.05.2024 11:56 Відповісти
Цей саміт остання надія бубочки хоч якось показати свою значимість але всі рішення які там будуть прийняті коштуватимуть не більше будапештський.
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09.05.2024 12:01 Відповісти
И что это саммит,пожарить шашлыки и потусоваться по Швейцариях?
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09.05.2024 12:01 Відповісти
А грашей трішки дадуть...???? $$$ $$$
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09.05.2024 12:04 Відповісти
не чіпайте футболіста біс його знає якої лігі - 25 пацану,
пацан щє мамкіну ціцьку не досмоктав, я його в рекрути?
був би пересувним клованом? - проблем би в нього не було..
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09.05.2024 12:13 Відповісти
мало хто знає, але буба закінчив місячні курси Верховних Головнокомандуючих!
заочно...
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09.05.2024 12:23 Відповісти
перший перепливнюк Тиси це буба.
і саме його приклад надихнув тих трупаків яких зараз з туда виймають!
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09.05.2024 12:32 Відповісти
Я так розумію, що саміт миру це апогей гівноакторської кар'єри зеленої жаби, він вийде до трибуни, вбраний у біле, зачитає промову на хвилин 40, всі керманичі світу йому аплодуватимуть, стоячи...
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09.05.2024 14:05 Відповісти
 
 