Ірландія візьме участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом, який підтвердив, що країна братиме участь у Саміті миру.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові Прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру", - йдеться в повідомленні.
Президент подякував Ірландії за гуманітарну та логістичну допомогу.
"Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування. Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - підсумував Зеленський.
Саміт миру у Швейцарії
Нагадаємо, 15-16 червня уряд Швейцарії планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.
Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
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а мо просто повернутися до істоків зелення і перестати стрілять?
яким яка різниця була і перестати стріляати в квітні 19го,
вже зносять напором ТЦК так Вітчизну захищяти хочють?
пацан щє мамкіну ціцьку не досмоктав, я його в рекрути?
був би пересувним клованом? - проблем би в нього не було..
заочно...
і саме його приклад надихнув тих трупаків яких зараз з туда виймають!