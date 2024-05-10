Для украинских топ-чиновников, которых Россия объявила в розыск, предстоящие поездки в лояльные к ней страны могут представлять определенный риск, - Малюська

Глава Минюста Денис Малюська прокомментировал объявление Российской Федерацией в розыск украинских топ-чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська заявил в интервью BBC.

"В розыск (объявили) не только Владимира Александровича (Зеленского, - ред.), а еще ряд топ-чиновников. И для всех них означает, что путешествия любые - деловые или не деловые - в будущем в страны, которые, скажем так, не являются прозападными или не являются активными союзниками Украины, становятся немного рискованнее. Через механизмы взаимной правовой помощи, запросов, возможны проблемы, задержания - процедурные, бюрократические сложности", - рассказал Малюська.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский благодаря иммунитету главы государства сейчас может свободно ездить во все страны.

"Но должность тоже не вечная. Поэтому Россия теоретически может создавать проблемы за рубежом в странах лояльных к ней. Я сомневаюсь, что эти поисковые запросы попадут в базу Интерпола и что Интерпол будет способствовать - это почти невероятный сценарий. Однако даже иногда тот же Интерпол пропускал каким-то образом - потому что это тоже большая бюрократическая машина - наших, например, бывших АТОшников, которых где-то отлавливали в странах Европы. Соответственно, это немного попортит жизнь или ограничит круг путешествий, беспроблемных путешествий для тех, кто был объявлен в розыск", - сказал глава Минюста.

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Напомним. 5 мая МВД России внесло в базу розыска президента Украины Владимира Зеленского, предыдущего президента Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и бывшего главу министерства обороны Михаила Коваля. На следующий день, 6 мая, МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и некоторых бывших членов правительства Украины.