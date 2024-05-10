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Для украинских топ-чиновников, которых Россия объявила в розыск, предстоящие поездки в лояльные к ней страны могут представлять определенный риск, - Малюська

Денис Малюська

Глава Минюста Денис Малюська прокомментировал объявление Российской Федерацией в розыск украинских топ-чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Малюська заявил в интервью BBC.

"В розыск (объявили) не только Владимира Александровича (Зеленского, - ред.), а еще ряд топ-чиновников. И для всех них означает, что путешествия любые - деловые или не деловые - в будущем в страны, которые, скажем так, не являются прозападными или не являются активными союзниками Украины, становятся немного рискованнее. Через механизмы взаимной правовой помощи, запросов, возможны проблемы, задержания - процедурные, бюрократические сложности", - рассказал Малюська.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский благодаря иммунитету главы государства сейчас может свободно ездить во все страны.

"Но должность тоже не вечная. Поэтому Россия теоретически может создавать проблемы за рубежом в странах лояльных к ней. Я сомневаюсь, что эти поисковые запросы попадут в базу Интерпола и что Интерпол будет способствовать - это почти невероятный сценарий. Однако даже иногда тот же Интерпол пропускал каким-то образом - потому что это тоже большая бюрократическая машина - наших, например, бывших АТОшников, которых где-то отлавливали в странах Европы. Соответственно, это немного попортит жизнь или ограничит круг путешествий, беспроблемных путешествий для тех, кто был объявлен в розыск", - сказал глава Минюста.

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Напомним. 5 мая МВД России внесло в базу розыска президента Украины Владимира Зеленского, предыдущего президента Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и бывшего главу министерства обороны Михаила Коваля. На следующий день, 6 мая, МВД России объявило в розыск бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова и некоторых бывших членов правительства Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) розыск (840) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+3
Зате решта громадян в повній безпеці, адже їх все одно не випустять за кордон.
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10.05.2024 11:14
+2
Не виключено ,що в скорім часі вїзд " прорашистської слуги в Україні " ,до США.ЄС І КРАЇН НАТО,або до країн ,котрі є дружніми у відносинах з цими країнами, стане взагалі неможливим, як і для рашистських і бульборуських ворогів України і її народу...
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10.05.2024 11:18
+2
Не зрозумів ? А хто з топ збирається у мацкву ? Топменеджери чи Буданов ? А може зеленСКИЙ, коли 21 травня стане ГРАЖДАНИНОМ ?
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10.05.2024 11:18
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Та да під шорох ...А для Порошенко особливо... не тільки лояльних до московії, а в загалі , шоб закрили виїзд до всіх держав світу ...🤡🤡🤡 ви гребані !
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10.05.2024 11:12 Ответить
о, виліз з підвала малюска,бєздарь,трутень і ледаче чмо,ДЕ сурові закони при воєнному стані ?
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10.05.2024 14:08 Ответить
Зате решта громадян в повній безпеці, адже їх все одно не випустять за кордон.
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10.05.2024 11:14 Ответить
Громадян чоловічої статі призовного віку.
Про обмеження щодо пересування інших категорій громадян (жінок, дітей, пенсіонерів) - нічого не чув.
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10.05.2024 11:16 Ответить
Ну ось, такий жарт зіпсували
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10.05.2024 11:19 Ответить
Призовний вік із 25, до 25 навіть студентів іноземних вузів (із 100% відсрочкою) не випускають.
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10.05.2024 11:29 Ответить
Наших студентів, які вчаться в іноземних вузах, не випускають?
І можна якусь інфу про це, не чув.
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10.05.2024 11:33 Ответить
Повно інфи:
https://tsn.ua/ato/yak-***********-hlopcyam-vstupiti-do-inozemnih-vishiv-poradi-advokata-2353081.html
https://focus.ua/uk/economics/572567-studenti-choloviki-ta-vijizd-za-kordon-komu-prikordonniki-dozvolyat-vijihati
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vijizd-za-kordon-z-1-sichnya-hto-maye-pravo-spisok-dokumentiv-chi-ye-zmini-novini-ukrajini-50380821.html/ https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vijizd-za-kordon-z-1-sichnya-hto-maye-pravo-spisok-dokumentiv-chi-ye-zmini-novini-ukrajini-50380821.html

Спеціально обирав більш-менш відомі ЗМІ, а не якихось ноунеймовських блогерів.
Ось навіть у Радіо Свобода про це є. Для мене взагалі це одне із найавторитетніших ЗМІ, бо не належить олігархам, а фінансується напряму Держдепом США.
https://www.youtube.com/watch?v=LiHjAzJVAiQ
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10.05.2024 12:01 Ответить
Виходить, з 18 до 60 чоловіків не випускають.
Хоч жінок, дітей до 18 і літніх людей випускають?
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10.05.2024 12:03 Ответить
От скажіть, який сенс не випускати студента, який у лютому 2022 на канікули з Польщі приїхав? Відсрочка ж у нього є, та й навіть якщо виженуть з універу, то до 25 не чіпатимуть однак.
Чи який сенс не випускати професора чи доцента універу? Ну цих взагалі не мобілізують НІКОЛИ!

До речі, навіть у клятої кацапні не випускають лише тоді, коли виписана повістка (навіть якщо не вручена)...
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10.05.2024 12:09 Ответить
Клята кацапня не така вже й тупа.
У них зараз як у нас у 2014. Тоді за кордон можна було їздити.
Так, війна (формально - АТО). Так, мобілізація, але м'яса цілком вистачає, немає сенсу впроваджувати драконівські заходи.
Подивився б я на їх права та свободи у разі повномасштабної заруби з Китаєм.
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10.05.2024 12:12 Ответить
Я не про це... Суть у тому, що у нас купа людей, яких і не мобілізують (через відсрочку, бронь і тд), але й за кордон не випускають. І це маразм!

От два приклади: багатодітний батько, у якого старшій дитині 17 років і студент 2-3 курсу польського вузу. У багатодітного відсрочка зникне через рік, а у студента - через 2-3 роки. Але багатодітного випускають легко, а студента ні. Це нормально? Де логіка?
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10.05.2024 12:15 Ответить
Маразм. Хто ж сперечається. Маразму у нас - хоч відбавляй. Місцями навіть русню перепльовуємо.
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10.05.2024 12:18 Ответить
А ще родича друга не випускають, хоча він батько-одинак (вдівець). Просто тому, що в нього є дівчина і це розцінили, як цивільний шлюб. Це при тому, що опікунство над дітьми вона не оформляла...
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10.05.2024 12:20 Ответить
І саме тому
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10.05.2024 12:25 Ответить
Ну тут інше - дядькові мізки запудрили... Бо нормально ж випустили потім. Хоча от у грудні 2023 багатодітних ж почали завертати, бо в них воєнніка не було (хоча правила перетину кордону не вимагали його наявності й до того цих же людей пропускали без проблем). При цьому 100% у більшості багатодітних воєннік мав би бути - поробили, аби їх ТЦК на вулиці не чіпали, але просто не брали з собою, бо знали, що не треба.
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10.05.2024 12:32 Ответить
І маразму стає все більше. Нафіга от чіпати туберкульозників і СНІДоносних?
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10.05.2024 12:36 Ответить
Русня таких грошима заманює, бо у них грошей до чорта.
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10.05.2024 12:38 Ответить
Той туберкульозник хоча б 300 м в бронежилеті і з автоматом пробіжить? Чи легені вихаркає???
Знаєте, от краще б вік призову понизили до 23 (в 23 більшість уже закінчили універ), аби призивати молодих і здорових, аніж скасовувати обмежену придатність і призивати з туберкульозом, СНІДом чи гепатитом! Вони ж потім всі по госпіталях валятимуться і в підрозділах вони числитимуться лише на папері!
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10.05.2024 12:41 Ответить
Русні достатньо, аби він і сто метрів пройшов, нехай без автомата.
Питання ці не до мене, я нічого там не вирішую.
Все це носить ознаки саботажу, байдужості та некомпетентності одночасно.
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10.05.2024 12:44 Ответить
От із останнім реченням на 100% згоден, бо я не проти посилення мобілізації, я проти дурні та перегибів! Це не лише саботаж, але й підрив боєздатності!
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10.05.2024 12:47 Ответить
Угорщина, Словаччина, Казахстан - будуть заарештовувати, наприклад, Порошенка, якщо він там з'явиться?
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10.05.2024 11:15 Ответить
Казахстан - можливо. Інші - навряд.
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10.05.2024 11:35 Ответить
Даже Беларусь не будет арестовывать. Новость протухла. Клоу, пардон Президент и Порошенко сняты с розыска
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10.05.2024 12:15 Ответить
Не виключено ,що в скорім часі вїзд " прорашистської слуги в Україні " ,до США.ЄС І КРАЇН НАТО,або до країн ,котрі є дружніми у відносинах з цими країнами, стане взагалі неможливим, як і для рашистських і бульборуських ворогів України і її народу...
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10.05.2024 11:18 Ответить
Не зрозумів ? А хто з топ збирається у мацкву ? Топменеджери чи Буданов ? А може зеленСКИЙ, коли 21 травня стане ГРАЖДАНИНОМ ?
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10.05.2024 11:18 Ответить
Кацапи "зелю і компанію" - технічно прикрили під шабаш їх каденції - підерції((:
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10.05.2024 11:21 Ответить
Лишь пять минут у зеркала постой, ты все поймёшь ты все увидишь сам. Откройте кацапский сайт о розыске
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10.05.2024 12:18 Ответить
Так я не пишу, что зелю и компанию путя в розыск не подавал.👈((:
Зачем подавать в розыск??
1. чтобы придать этой шайке больше авторитета
2. чтобы шайка шуганулась и крепче держалась за власть - значит путю эта шайка устраивает.
Ваши варианты...?
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10.05.2024 12:26 Ответить
Так чмо з наливайки надови на гопніка-єрмака щоб дав охорону,а не б...і мусійчучке-скоробеевой,інекше її "опустять" разом з хозяіном і тебе теж.Тупой охлос.
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10.05.2024 11:25 Ответить
Зеленського десь на Кубу відправити, там природа, заключить контракт на постачання бананів чи що в них там росте.
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10.05.2024 11:27 Ответить
..что-то сегодня стало много малюськи.. опять какую то <******* сообщение для плебса тестируют.. я даже догадываюсь о поводах.. Уважаемые посетители, объявляю конкурс идей по поводу повода. Идеи выкладывайте ниже. Заранее благодарен.
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10.05.2024 11:28 Ответить
Та нехай їдуть, нам від цього легше буде-поменшає казнокрадів.
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10.05.2024 11:47 Ответить
І тупий дворник і безробітний може керувати країною.Так дебіл.Таке вже булр 100 років назад.
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10.05.2024 14:46 Ответить
 
 