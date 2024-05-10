Для українських топчиновників, яких Росія оголосила у розшук, майбутні поїздки до лояльних до неї країн можуть становити певний ризик, - Малюська
Голова Мін’юсту Денис Малюська прокоментував оголошення Російською Федерацією у розшук українських топчиновників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська заявив в інтерв'ю BBC.
"У розшук (оголосили) не лише Володимира Олександровича (Зеленського, - ред.), а ще ряд топчиновників. І для усіх них означає, що подорожі будь-які – ділові чи не ділові – в майбутньому в країни, які, скажімо так, не є прозахідними чи не є активними союзниками України, стають трохи ризикованішими. Через механізми взаємної правової допомоги, запитів, можливі проблеми, затримання – процедурні, бюрократичні складнощі", – розповів Малюська.
Він наголосив, що президент Володимир Зеленський завдяки імунітету глави держави зараз може вільно їздити до всіх країн.
"Але посада теж не є вічна. Тому Росія теоретично може створювати проблеми за кордоном в країнах лояльних до неї. Я сумніваюсь, що ці пошукові запити потраплять в базу Інтерполу і що Інтерпол буде сприяти – це майже неймовірний сценарій. Однак навіть іноді той самий Інтерпол пропускав якимось чином – бо це теж велика бюрократична машина – наших, наприклад, колишніх АТОшників, яких десь відловлювали в країнах Європи. Відповідно, це трішки попсує життя чи обмежить коло подорожей, безпроблемних подорожей для тих, хто був оголошений у розшук", – сказав голова Мін'юсту.
Нагадаємо. 5 травня МВС Росії внесло до бази розшуку президента України Володимира Зеленського, попереднього президента Петра Порошенка, командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка і колишнього главу міністерства оборони Михайла Коваля. Наступного дня, 6 травня, МВС Росії оголосило у розшук колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та деяких колишніх членів уряду України.
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Про обмеження щодо пересування інших категорій громадян (жінок, дітей, пенсіонерів) - нічого не чув.
І можна якусь інфу про це, не чув.
https://tsn.ua/ato/yak-***********-hlopcyam-vstupiti-do-inozemnih-vishiv-poradi-advokata-2353081.html
https://focus.ua/uk/economics/572567-studenti-choloviki-ta-vijizd-za-kordon-komu-prikordonniki-dozvolyat-vijihati
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vijizd-za-kordon-z-1-sichnya-hto-maye-pravo-spisok-dokumentiv-chi-ye-zmini-novini-ukrajini-50380821.html/ https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vijizd-za-kordon-z-1-sichnya-hto-maye-pravo-spisok-dokumentiv-chi-ye-zmini-novini-ukrajini-50380821.html
Спеціально обирав більш-менш відомі ЗМІ, а не якихось ноунеймовських блогерів.
Ось навіть у Радіо Свобода про це є. Для мене взагалі це одне із найавторитетніших ЗМІ, бо не належить олігархам, а фінансується напряму Держдепом США.
https://www.youtube.com/watch?v=LiHjAzJVAiQ
Хоч жінок, дітей до 18 і літніх людей випускають?
Чи який сенс не випускати професора чи доцента універу? Ну цих взагалі не мобілізують НІКОЛИ!
До речі, навіть у клятої кацапні не випускають лише тоді, коли виписана повістка (навіть якщо не вручена)...
У них зараз як у нас у 2014. Тоді за кордон можна було їздити.
Так, війна (формально - АТО). Так, мобілізація, але м'яса цілком вистачає, немає сенсу впроваджувати драконівські заходи.
Подивився б я на їх права та свободи у разі повномасштабної заруби з Китаєм.
От два приклади: багатодітний батько, у якого старшій дитині 17 років і студент 2-3 курсу польського вузу. У багатодітного відсрочка зникне через рік, а у студента - через 2-3 роки. Але багатодітного випускають легко, а студента ні. Це нормально? Де логіка?
Знаєте, от краще б вік призову понизили до 23 (в 23 більшість уже закінчили універ), аби призивати молодих і здорових, аніж скасовувати обмежену придатність і призивати з туберкульозом, СНІДом чи гепатитом! Вони ж потім всі по госпіталях валятимуться і в підрозділах вони числитимуться лише на папері!
Питання ці не до мене, я нічого там не вирішую.
Все це носить ознаки саботажу, байдужості та некомпетентності одночасно.
Зачем подавать в розыск??
1. чтобы придать этой шайке больше авторитета
2. чтобы шайка шуганулась и крепче держалась за власть - значит путю эта шайка устраивает.
Ваши варианты...?