Для українських топчиновників, яких Росія оголосила у розшук, майбутні поїздки до лояльних до неї країн можуть становити певний ризик, - Малюська

Голова Мін’юсту Денис Малюська прокоментував оголошення Російською Федерацією у розшук українських топчиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська заявив в інтерв'ю BBC.

"У розшук (оголосили) не лише Володимира Олександровича (Зеленського, - ред.), а ще ряд топчиновників. І для усіх них означає, що подорожі будь-які – ділові чи не ділові – в майбутньому в країни, які, скажімо так, не є прозахідними чи не є активними союзниками України, стають трохи ризикованішими. Через механізми взаємної правової допомоги, запитів, можливі проблеми, затримання – процедурні, бюрократичні складнощі", – розповів Малюська.

Він наголосив, що президент Володимир Зеленський завдяки імунітету глави держави зараз може вільно їздити до всіх країн.

"Але посада теж не є вічна. Тому Росія теоретично може створювати проблеми за кордоном в країнах лояльних до неї. Я сумніваюсь, що ці пошукові запити потраплять в базу Інтерполу і що Інтерпол буде сприяти – це майже неймовірний сценарій. Однак навіть іноді той самий Інтерпол пропускав якимось чином – бо це теж велика бюрократична машина – наших, наприклад, колишніх АТОшників, яких десь відловлювали в країнах Європи. Відповідно, це трішки попсує життя чи обмежить коло подорожей, безпроблемних подорожей для тих, хто був оголошений у розшук", – сказав голова Мін'юсту.

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Нагадаємо. 5 травня МВС Росії внесло до бази розшуку президента України Володимира Зеленського, попереднього президента Петра Порошенка, командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка і колишнього главу міністерства оборони Михайла Коваля. Наступного дня, 6 травня, МВС Росії оголосило у розшук колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та деяких колишніх членів уряду України.