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Для українських топчиновників, яких Росія оголосила у розшук, майбутні поїздки до лояльних до неї країн можуть становити певний ризик, - Малюська

Денис Малюська

Голова Мін’юсту Денис Малюська прокоментував оголошення Російською Федерацією у розшук українських топчиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська заявив в інтерв'ю BBC.

"У розшук (оголосили) не лише Володимира Олександровича (Зеленського, - ред.), а ще ряд топчиновників. І для усіх них означає, що подорожі будь-які – ділові чи не ділові – в майбутньому в країни, які, скажімо так, не є прозахідними чи не є активними союзниками України, стають трохи ризикованішими. Через механізми взаємної правової допомоги, запитів, можливі проблеми, затримання – процедурні, бюрократичні складнощі", – розповів Малюська.

Він наголосив, що президент Володимир Зеленський завдяки імунітету глави держави зараз може вільно їздити до всіх країн.

"Але посада теж не є вічна. Тому Росія теоретично може створювати проблеми за кордоном в країнах лояльних до неї. Я сумніваюсь, що ці пошукові запити потраплять в базу Інтерполу і що Інтерпол буде сприяти – це майже неймовірний сценарій. Однак навіть іноді той самий Інтерпол пропускав якимось чином – бо це теж велика бюрократична машина – наших, наприклад, колишніх АТОшників, яких десь відловлювали в країнах Європи. Відповідно, це трішки попсує життя чи обмежить коло подорожей, безпроблемних подорожей для тих, хто був оголошений у розшук", – сказав голова Мін'юсту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня. Звертатися до Конституційного Суду немає сенсу, - Малюська

Нагадаємо. 5 травня МВС Росії внесло до бази розшуку президента України Володимира Зеленського, попереднього президента Петра Порошенка, командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Павлюка і колишнього главу міністерства оборони Михайла Коваля. Наступного дня, 6 травня, МВС Росії оголосило у розшук колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, екссекретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова та деяких колишніх членів уряду України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) розшук (650) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+3
Зате решта громадян в повній безпеці, адже їх все одно не випустять за кордон.
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10.05.2024 11:14
+2
Не виключено ,що в скорім часі вїзд " прорашистської слуги в Україні " ,до США.ЄС І КРАЇН НАТО,або до країн ,котрі є дружніми у відносинах з цими країнами, стане взагалі неможливим, як і для рашистських і бульборуських ворогів України і її народу...
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10.05.2024 11:18
+2
Не зрозумів ? А хто з топ збирається у мацкву ? Топменеджери чи Буданов ? А може зеленСКИЙ, коли 21 травня стане ГРАЖДАНИНОМ ?
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10.05.2024 11:18
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Та да під шорох ...А для Порошенко особливо... не тільки лояльних до московії, а в загалі , шоб закрили виїзд до всіх держав світу ...🤡🤡🤡 ви гребані !
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10.05.2024 11:12 Відповісти
о, виліз з підвала малюска,бєздарь,трутень і ледаче чмо,ДЕ сурові закони при воєнному стані ?
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10.05.2024 14:08 Відповісти
Зате решта громадян в повній безпеці, адже їх все одно не випустять за кордон.
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10.05.2024 11:14 Відповісти
Громадян чоловічої статі призовного віку.
Про обмеження щодо пересування інших категорій громадян (жінок, дітей, пенсіонерів) - нічого не чув.
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10.05.2024 11:16 Відповісти
Ну ось, такий жарт зіпсували
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10.05.2024 11:19 Відповісти
Призовний вік із 25, до 25 навіть студентів іноземних вузів (із 100% відсрочкою) не випускають.
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10.05.2024 11:29 Відповісти
Наших студентів, які вчаться в іноземних вузах, не випускають?
І можна якусь інфу про це, не чув.
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10.05.2024 11:33 Відповісти
Повно інфи:
https://tsn.ua/ato/yak-***********-hlopcyam-vstupiti-do-inozemnih-vishiv-poradi-advokata-2353081.html
https://focus.ua/uk/economics/572567-studenti-choloviki-ta-vijizd-za-kordon-komu-prikordonniki-dozvolyat-vijihati
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vijizd-za-kordon-z-1-sichnya-hto-maye-pravo-spisok-dokumentiv-chi-ye-zmini-novini-ukrajini-50380821.html/ https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vijizd-za-kordon-z-1-sichnya-hto-maye-pravo-spisok-dokumentiv-chi-ye-zmini-novini-ukrajini-50380821.html

Спеціально обирав більш-менш відомі ЗМІ, а не якихось ноунеймовських блогерів.
Ось навіть у Радіо Свобода про це є. Для мене взагалі це одне із найавторитетніших ЗМІ, бо не належить олігархам, а фінансується напряму Держдепом США.
https://www.youtube.com/watch?v=LiHjAzJVAiQ
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10.05.2024 12:01 Відповісти
Виходить, з 18 до 60 чоловіків не випускають.
Хоч жінок, дітей до 18 і літніх людей випускають?
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10.05.2024 12:03 Відповісти
От скажіть, який сенс не випускати студента, який у лютому 2022 на канікули з Польщі приїхав? Відсрочка ж у нього є, та й навіть якщо виженуть з універу, то до 25 не чіпатимуть однак.
Чи який сенс не випускати професора чи доцента універу? Ну цих взагалі не мобілізують НІКОЛИ!

До речі, навіть у клятої кацапні не випускають лише тоді, коли виписана повістка (навіть якщо не вручена)...
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10.05.2024 12:09 Відповісти
Клята кацапня не така вже й тупа.
У них зараз як у нас у 2014. Тоді за кордон можна було їздити.
Так, війна (формально - АТО). Так, мобілізація, але м'яса цілком вистачає, немає сенсу впроваджувати драконівські заходи.
Подивився б я на їх права та свободи у разі повномасштабної заруби з Китаєм.
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10.05.2024 12:12 Відповісти
Я не про це... Суть у тому, що у нас купа людей, яких і не мобілізують (через відсрочку, бронь і тд), але й за кордон не випускають. І це маразм!

От два приклади: багатодітний батько, у якого старшій дитині 17 років і студент 2-3 курсу польського вузу. У багатодітного відсрочка зникне через рік, а у студента - через 2-3 роки. Але багатодітного випускають легко, а студента ні. Це нормально? Де логіка?
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10.05.2024 12:15 Відповісти
Маразм. Хто ж сперечається. Маразму у нас - хоч відбавляй. Місцями навіть русню перепльовуємо.
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10.05.2024 12:18 Відповісти
А ще родича друга не випускають, хоча він батько-одинак (вдівець). Просто тому, що в нього є дівчина і це розцінили, як цивільний шлюб. Це при тому, що опікунство над дітьми вона не оформляла...
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10.05.2024 12:20 Відповісти
І саме тому
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10.05.2024 12:25 Відповісти
Ну тут інше - дядькові мізки запудрили... Бо нормально ж випустили потім. Хоча от у грудні 2023 багатодітних ж почали завертати, бо в них воєнніка не було (хоча правила перетину кордону не вимагали його наявності й до того цих же людей пропускали без проблем). При цьому 100% у більшості багатодітних воєннік мав би бути - поробили, аби їх ТЦК на вулиці не чіпали, але просто не брали з собою, бо знали, що не треба.
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10.05.2024 12:32 Відповісти
І маразму стає все більше. Нафіга от чіпати туберкульозників і СНІДоносних?
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10.05.2024 12:36 Відповісти
Русня таких грошима заманює, бо у них грошей до чорта.
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10.05.2024 12:38 Відповісти
Той туберкульозник хоча б 300 м в бронежилеті і з автоматом пробіжить? Чи легені вихаркає???
Знаєте, от краще б вік призову понизили до 23 (в 23 більшість уже закінчили універ), аби призивати молодих і здорових, аніж скасовувати обмежену придатність і призивати з туберкульозом, СНІДом чи гепатитом! Вони ж потім всі по госпіталях валятимуться і в підрозділах вони числитимуться лише на папері!
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10.05.2024 12:41 Відповісти
Русні достатньо, аби він і сто метрів пройшов, нехай без автомата.
Питання ці не до мене, я нічого там не вирішую.
Все це носить ознаки саботажу, байдужості та некомпетентності одночасно.
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10.05.2024 12:44 Відповісти
От із останнім реченням на 100% згоден, бо я не проти посилення мобілізації, я проти дурні та перегибів! Це не лише саботаж, але й підрив боєздатності!
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10.05.2024 12:47 Відповісти
Угорщина, Словаччина, Казахстан - будуть заарештовувати, наприклад, Порошенка, якщо він там з'явиться?
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10.05.2024 11:15 Відповісти
Казахстан - можливо. Інші - навряд.
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10.05.2024 11:35 Відповісти
Даже Беларусь не будет арестовывать. Новость протухла. Клоу, пардон Президент и Порошенко сняты с розыска
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10.05.2024 12:15 Відповісти
Не виключено ,що в скорім часі вїзд " прорашистської слуги в Україні " ,до США.ЄС І КРАЇН НАТО,або до країн ,котрі є дружніми у відносинах з цими країнами, стане взагалі неможливим, як і для рашистських і бульборуських ворогів України і її народу...
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10.05.2024 11:18 Відповісти
Не зрозумів ? А хто з топ збирається у мацкву ? Топменеджери чи Буданов ? А може зеленСКИЙ, коли 21 травня стане ГРАЖДАНИНОМ ?
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10.05.2024 11:18 Відповісти
Кацапи "зелю і компанію" - технічно прикрили під шабаш їх каденції - підерції((:
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10.05.2024 11:21 Відповісти
Лишь пять минут у зеркала постой, ты все поймёшь ты все увидишь сам. Откройте кацапский сайт о розыске
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10.05.2024 12:18 Відповісти
Так я не пишу, что зелю и компанию путя в розыск не подавал.👈((:
Зачем подавать в розыск??
1. чтобы придать этой шайке больше авторитета
2. чтобы шайка шуганулась и крепче держалась за власть - значит путю эта шайка устраивает.
Ваши варианты...?
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10.05.2024 12:26 Відповісти
Так чмо з наливайки надови на гопніка-єрмака щоб дав охорону,а не б...і мусійчучке-скоробеевой,інекше її "опустять" разом з хозяіном і тебе теж.Тупой охлос.
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10.05.2024 11:25 Відповісти
Зеленського десь на Кубу відправити, там природа, заключить контракт на постачання бананів чи що в них там росте.
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10.05.2024 11:27 Відповісти
..что-то сегодня стало много малюськи.. опять какую то <******* сообщение для плебса тестируют.. я даже догадываюсь о поводах.. Уважаемые посетители, объявляю конкурс идей по поводу повода. Идеи выкладывайте ниже. Заранее благодарен.
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10.05.2024 11:28 Відповісти
Та нехай їдуть, нам від цього легше буде-поменшає казнокрадів.
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10.05.2024 11:47 Відповісти
І тупий дворник і безробітний може керувати країною.Так дебіл.Таке вже булр 100 років назад.
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10.05.2024 14:46 Відповісти
 
 