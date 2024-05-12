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Новости Война
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Борьба Украины с российской агрессией может продолжиться и в 2025 году. Все что сейчас нужно – это поддержка партнеров, – заместитель командующего силами США в Европе Башам

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Несмотря на то что Украина в ближайшее время получит большое количество западной помощи, развитие ситуации на поле боя может занять длительное время. Боевые действия, вероятно, продолжатся и в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель командующего силами США в Европе генерал-лейтенант Стивен Башам.

"Не буду вдаваться в оперативные подробности, но опять же, вместе с поступлением большего количества помощи в Украину, Украина будет продолжать строить оборонительные позиции против России, они продолжат строить свои силы и увеличивать общие мощности", - говорит Башам.

Он отметил, что где бы армия РФ ни наступала, она непременно столкнется с препятствиями, а украинские силы будут пользоваться случаем и будут их вытеснять.

"Но надо четко понимать - это все не будет быстро. Это займет время, и мы это будем видеть в 2024 году. Мы будем видеть попытки россиян атаковать, мы будем видеть украинцев, которые будут продолжать их вытеснять. Конечно, мы хотим достичь этих условий для украинцев, чтобы они могли продолжать борьбу в 2025 году", - говорит заместитель командующего силами США в Европе.

Анализируя краткосрочное возможное развитие на поле боя в Украине, Башам отмечает, что Россия может попытаться более агрессивно атаковать, пытаясь использовать преимущества лучшей погоды. При этом линия фронта будет продолжать двигаться.

"Для тех кто говорит о статической линии - в этом конфликте нет такого понятия как статическая линия. Линия фронта движется, есть территориальные успехи России, есть территориальные успехи Украины. Украина имеет возможности построить свою оборону, а затем дать России отпор. Россия имеет возможности делать то же самое", - подчеркнул Башам.

Читайте: Макрон не исключает вмешательства Франции в войну в Украине, если россияне зайдут слишком далеко: "Быть государством мира - не значит быть слабым"

Что больше всего нужно Украине сейчас?

Заместитель командующего силами США в Европе в очередной раз подчеркнул, что сейчас Украине больше всего нужна безостановочная поддержка Запада.

"Украинцы защищают свою страну. Все,о чем они просят, - непоколебимая последовательная постоянная поддержка. Думаю, это то, что они сейчас получают. Мы просто должны придерживаться этого курса", - подчеркнул Башам.

Он подчеркнул критическую важность помощи от партнеров для возможности защиты страны и подчеркивает, что, в частности, и благодаря этой помощи, Украина все еще продолжает бой на 806 день войны.

"Помощь Украине предоставлялась более 50 странами, и это вместе с вниманием других стран демонстрирует, что Украина имеет значительно больше людей [готовых защищать страну]. Мы должны продолжить этот поток помощи, чтобы дать украинцам лучшие возможности противостоять вызовам, которые Россия создает со всех сторон", - подчеркнул Башам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кое-что из первого пакета оборонной помощи уже попало на поле боя в Украине, - Белый дом

Автор: 

помощь (7773) США (26489) Украина (44923)


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Топ комментарии
+11
Якби ви (союзники) дали потрібну зброю і в необхідній кількості то війна закінчилася б щойно почавшись. Але у вас то ''сохраніть ліцо'', то ескалація, то чОрбан, то китайці.. Ось і маємо те що маємо..
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12.05.2024 09:32
+6
Щоб щось давали, треба навчитися хоч трохи думати, та не вибирати зрадників у владу.
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12.05.2024 09:41
+3
Розовые пони со своей дебильной тактикой не увеличивать єскалацию, продлили эту войну на максимально неопределенное время.
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12.05.2024 09:54
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Якби ви (союзники) дали потрібну зброю і в необхідній кількості то війна закінчилася б щойно почавшись. Але у вас то ''сохраніть ліцо'', то ескалація, то чОрбан, то китайці.. Ось і маємо те що маємо..
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12.05.2024 09:32 Ответить
Щоб щось давали, треба навчитися хоч трохи думати, та не вибирати зрадників у владу.
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12.05.2024 09:41 Ответить
Щоб щось давали, треба йти і воювати , а не боягузливо сховавшись за компом гавкати на українську владу !
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12.05.2024 11:43 Ответить
Сам то коли зайдеш до військомату? Чи в ботоферми ЗЕ бронь, як у мусорів?
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12.05.2024 11:50 Ответить
До Польщі втекло , опудало соєве - там краще ?
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12.05.2024 12:23 Ответить
Ні. Аби ти не був ухилянтом, то знав би що багато старлінків в ЗСУ куплені Польщею і прив'язані до Польщі.
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12.05.2024 12:31 Ответить
Союзники Володі Херпіду і таких, як Ви там, на расєє. Чи Володя не кликав всіх подивитися в очі пуйлу? Чи не створював він фільми для кацапів і місцевої бидлоти "свати"? Чи "95 квартал" прославляв Україну і висміював кацапів, пропагував українську мову і культуру? Чи США і НАТО знищило Вам ракетну програму, яку тільки-но побудував Порошенко з командою? Чи США, НАТО і ЄС заставляло закатувати всі гроші в асфальт і відводити війська з підготовлених позицій, розміновували мінні поля? Краще подякуйте США і НАТО, ЄС за допомогу, а не обливайте брудом.
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12.05.2024 10:14 Ответить
Це Вікова війна, котра притупилась на якийсь час. І тривати це буде віками, навіть коли рашкорейх розпадеться, Україна їм завжди буде кісткою в горлі. Вихід з цього може бути; по мінімуму, це повернути Неньку до кордонів https://i.ibb.co/GvgZhkd/image.jpg 1919 року, саме з буферними зонами. Білорусь повинна вибрати собі народного президента, Сакартвело повинні взяти владу до рук патріотів, а не прорашистів. Казахстан повинен розібратись зі своїм такаєм, то руки тисне нерукотисним. Ну і Сибір повинна бути Країною з великої букви.
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12.05.2024 09:36 Ответить
Війна росіі з Україною почалась у 1918 році. І це документально підтверджено. Документального підтвердження закінчення цієї війни нема. Війна йде 106 рік.
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12.05.2024 09:51 Ответить
Розовые пони со своей дебильной тактикой не увеличивать єскалацию, продлили эту войну на максимально неопределенное время.
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12.05.2024 09:54 Ответить
Валерій Кваша , а до чого тут, союзники, . Україна, багата держава усе є . Заважає тільки киривництво як не ефективно кєрує державою. Спочатку треба змінити Єрмака та Зеленского ,на таких як Зверобій, Пашинский, Таня Чорновіл , Червінский. А зараз ви просрали два з половиною рокі.
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12.05.2024 10:15 Ответить
І в 26, і в 27...
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12.05.2024 10:45 Ответить
я вже якось казав що в 2024 будуть проблеми в армії бо одні й тіж воювати не зможуть вічно, ось 2024 і массова проблема з мобілізацією, тут не зрозуміло чи доживимо до 2025. Тільки наівні інтернет експерти можуть вважати що зброєю можна вирішити проблеми, треба ж ще щоб хтось тою зброєю користувався, сама по собі зброя нічого не варта без людей.
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12.05.2024 11:09 Ответить
...і в 2026, і в 2027, і в 2028... і так до останнього українця, поки західні куколди бавляться в політику й демократію
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12.05.2024 11:13 Ответить
Здивував. І навіть до 30го!
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12.05.2024 11:13 Ответить
Добре щось розповідати, сидячи у мирній Європі. Приїдь в Україну і подивися, на яких нелюдських зусиллях вона тримається над прірвою. І не факт, що втримається щдор кінця року. Тоді може ви перестанете рахувати роки, скільки вам ще за спиною України ховатися? Підараси.
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12.05.2024 11:33 Ответить
Це і є реальними наслідками «рихформ з військоматами» за часів мудрих президентів та їх великорозумних міністрів оборони (кузмука вгодованого+лаборанта з Київського вищого зенітного раретнного інженерного училища ім. С.М.Кірова -гриценка)!!

Своїм недолугим розумом, заради отримання прибутку від реалізації нерухомості військоматів, вони ненесли НЕПОПРАВНОЇ шкоди в системі обліку військовозобов'язаних України!!

Фактично знищивши її, а будівлі, скорочених військоматів, розпродали!! Особові справи, валялися тюками/горами по горищах та підвалах НАСИПОМ!

Тому, пів України не стояло на обліку, а половина її, просто забута в скорочених військоматах! Скорочені були і спеціалісти з обліку!

А нащо вони, без приміщень, про Особові справи і мови невелося! Кудись перемістити, були команди!
А оті, горе-рихформатори, і сьогодні, безкарно ошиваються, перед ЗМІ з вЧОними балачками та консультують прикриваючись посадами, на як, вони «дивно» кимсь були припарковані/посаджені!!

У них в трудових книжках тепер запис, для виплати ПЕНСІЙ, і чималеньких, а в Україні - КРИВАВИЙ БАРДАК, як наслідок їх дій!!
Тобто, Українці оплачують їм, за свою СМЕРТЬ і КРОВ !
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12.05.2024 11:41 Ответить
Якщо хтось тут залишиться. Все просрали.
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12.05.2024 11:49 Ответить
 
 