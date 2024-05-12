Борьба Украины с российской агрессией может продолжиться и в 2025 году. Все что сейчас нужно – это поддержка партнеров, – заместитель командующего силами США в Европе Башам

Несмотря на то что Украина в ближайшее время получит большое количество западной помощи, развитие ситуации на поле боя может занять длительное время. Боевые действия, вероятно, продолжатся и в 2025 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель командующего силами США в Европе генерал-лейтенант Стивен Башам.

"Не буду вдаваться в оперативные подробности, но опять же, вместе с поступлением большего количества помощи в Украину, Украина будет продолжать строить оборонительные позиции против России, они продолжат строить свои силы и увеличивать общие мощности", - говорит Башам.

Он отметил, что где бы армия РФ ни наступала, она непременно столкнется с препятствиями, а украинские силы будут пользоваться случаем и будут их вытеснять.

"Но надо четко понимать - это все не будет быстро. Это займет время, и мы это будем видеть в 2024 году. Мы будем видеть попытки россиян атаковать, мы будем видеть украинцев, которые будут продолжать их вытеснять. Конечно, мы хотим достичь этих условий для украинцев, чтобы они могли продолжать борьбу в 2025 году", - говорит заместитель командующего силами США в Европе.

Анализируя краткосрочное возможное развитие на поле боя в Украине, Башам отмечает, что Россия может попытаться более агрессивно атаковать, пытаясь использовать преимущества лучшей погоды. При этом линия фронта будет продолжать двигаться.

"Для тех кто говорит о статической линии - в этом конфликте нет такого понятия как статическая линия. Линия фронта движется, есть территориальные успехи России, есть территориальные успехи Украины. Украина имеет возможности построить свою оборону, а затем дать России отпор. Россия имеет возможности делать то же самое", - подчеркнул Башам.

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Что больше всего нужно Украине сейчас?

Заместитель командующего силами США в Европе в очередной раз подчеркнул, что сейчас Украине больше всего нужна безостановочная поддержка Запада.

"Украинцы защищают свою страну. Все,о чем они просят, - непоколебимая последовательная постоянная поддержка. Думаю, это то, что они сейчас получают. Мы просто должны придерживаться этого курса", - подчеркнул Башам.

Он подчеркнул критическую важность помощи от партнеров для возможности защиты страны и подчеркивает, что, в частности, и благодаря этой помощи, Украина все еще продолжает бой на 806 день войны.

"Помощь Украине предоставлялась более 50 странами, и это вместе с вниманием других стран демонстрирует, что Украина имеет значительно больше людей [готовых защищать страну]. Мы должны продолжить этот поток помощи, чтобы дать украинцам лучшие возможности противостоять вызовам, которые Россия создает со всех сторон", - подчеркнул Башам.

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