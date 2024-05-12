Борьба Украины с российской агрессией может продолжиться и в 2025 году. Все что сейчас нужно – это поддержка партнеров, – заместитель командующего силами США в Европе Башам
Несмотря на то что Украина в ближайшее время получит большое количество западной помощи, развитие ситуации на поле боя может занять длительное время. Боевые действия, вероятно, продолжатся и в 2025 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил заместитель командующего силами США в Европе генерал-лейтенант Стивен Башам.
"Не буду вдаваться в оперативные подробности, но опять же, вместе с поступлением большего количества помощи в Украину, Украина будет продолжать строить оборонительные позиции против России, они продолжат строить свои силы и увеличивать общие мощности", - говорит Башам.
Он отметил, что где бы армия РФ ни наступала, она непременно столкнется с препятствиями, а украинские силы будут пользоваться случаем и будут их вытеснять.
"Но надо четко понимать - это все не будет быстро. Это займет время, и мы это будем видеть в 2024 году. Мы будем видеть попытки россиян атаковать, мы будем видеть украинцев, которые будут продолжать их вытеснять. Конечно, мы хотим достичь этих условий для украинцев, чтобы они могли продолжать борьбу в 2025 году", - говорит заместитель командующего силами США в Европе.
Анализируя краткосрочное возможное развитие на поле боя в Украине, Башам отмечает, что Россия может попытаться более агрессивно атаковать, пытаясь использовать преимущества лучшей погоды. При этом линия фронта будет продолжать двигаться.
"Для тех кто говорит о статической линии - в этом конфликте нет такого понятия как статическая линия. Линия фронта движется, есть территориальные успехи России, есть территориальные успехи Украины. Украина имеет возможности построить свою оборону, а затем дать России отпор. Россия имеет возможности делать то же самое", - подчеркнул Башам.
Что больше всего нужно Украине сейчас?
Заместитель командующего силами США в Европе в очередной раз подчеркнул, что сейчас Украине больше всего нужна безостановочная поддержка Запада.
"Украинцы защищают свою страну. Все,о чем они просят, - непоколебимая последовательная постоянная поддержка. Думаю, это то, что они сейчас получают. Мы просто должны придерживаться этого курса", - подчеркнул Башам.
Он подчеркнул критическую важность помощи от партнеров для возможности защиты страны и подчеркивает, что, в частности, и благодаря этой помощи, Украина все еще продолжает бой на 806 день войны.
"Помощь Украине предоставлялась более 50 странами, и это вместе с вниманием других стран демонстрирует, что Украина имеет значительно больше людей [готовых защищать страну]. Мы должны продолжить этот поток помощи, чтобы дать украинцам лучшие возможности противостоять вызовам, которые Россия создает со всех сторон", - подчеркнул Башам.
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Своїм недолугим розумом, заради отримання прибутку від реалізації нерухомості військоматів, вони ненесли НЕПОПРАВНОЇ шкоди в системі обліку військовозобов'язаних України!!
Фактично знищивши її, а будівлі, скорочених військоматів, розпродали!! Особові справи, валялися тюками/горами по горищах та підвалах НАСИПОМ!
Тому, пів України не стояло на обліку, а половина її, просто забута в скорочених військоматах! Скорочені були і спеціалісти з обліку!
А нащо вони, без приміщень, про Особові справи і мови невелося! Кудись перемістити, були команди!
А оті, горе-рихформатори, і сьогодні, безкарно ошиваються, перед ЗМІ з вЧОними балачками та консультують прикриваючись посадами, на як, вони «дивно» кимсь були припарковані/посаджені!!
У них в трудових книжках тепер запис, для виплати ПЕНСІЙ, і чималеньких, а в Україні - КРИВАВИЙ БАРДАК, як наслідок їх дій!!
Тобто, Українці оплачують їм, за свою СМЕРТЬ і КРОВ !