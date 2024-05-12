Боротьба України із російською агресією може продовжитись і у 2025 році. Все що зараз потрібно - це підтримка партнерів, - заступник командувача силами США в Європі Башам

Попри те що Україна найближчим часом отримає велику кількість західної допомоги, розвиток ситуації на полі бою може зайняти тривалий час. Бойові дії, ймовірно, продовжаться й у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив заступник командувача силами США в Європі генерал-лейтенант Стівен Башам.

"Не вдаватимусь в оперативні подробиці, але знову ж таки, разом із надходженням більшої кількості допомоги в Україну, Україна продовжуватиме будувати оборонні позиції проти Росії, вони продовжать будувати свої сили та збільшувати загальні потужності", – говорить Башам.​

Він наголосив, що де б армія РФ не наступала, вона неодмінно зіткнеться із перешкодами, а українські сили користуватимуться нагодою та будуть їх витісняти.

"Але треба чітко розуміти - це все не буде швидко. Це займе час і ми це будемо бачити у 2024 році. Ми будемо бачити спроби росіян атакувати, ми будемо бачити українців, які продовжуватимуть їх витісняти. Звичайно, ми хочемо досягти цих умов для українців, щоб вони могли продовжувати боротьбу у 2025 році", - говорить заступник командувача силами США в Європі.

Аналізуючи короткостроковий можливий розвиток на полі бою в Україні, Башам зауважує, що Росія може спробувати більш агресивно атакувати, намагаючись використовувати переваги кращої погоди. При цьому лінія фронту продовжуватиме рухатися.

"Для тих хто говорить про статичну лінію - в цьому конфлікті немає такого поняття як статична лінія. Лінія фронту рухається, є територіальні успіхи Росії, є територіальні успіхи України. Україна має можливості розбудувати свою оборону, а потім дати Росії відсіч. Росія має можливості робити те саме", - наголосив Башам.

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Що найбільше потрібно Україні зараз?

Заступник командувача силами США в Європі вкотре підкреслив, що зараз Україні найбільше потрібна беззупинна підтримка Заходу

"Українці захищають свою країну. Все про що вони просять – непохитна послідовна постійна підтримка. Думаю, це те, що вони зараз отримують. Ми просто повинні дотримуватися цього курсу", - наголосив Башам.

Він підкреслив критичну важливість допомоги від партнерів для можливості захисту країни та підкреслює, що, зокрема, і завдячуючи цій допомозі, Україна все ще продовжує бій на 806 день війни.

"Допомога Україні надавалась понад 50 країнами і це разом з увагою інших країн демонструє, що Україна має значно більше людей [готових захищати країну]. Ми маємо продовжити цей потік допомоги, щоб дати українцям найкращі можливості протистояти викликам, які Росія створює з усіх боків", – наголосив Башам.

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