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Новини Війна
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Боротьба України із російською агресією може продовжитись і у 2025 році. Все що зараз потрібно - це підтримка партнерів, - заступник командувача силами США в Європі Башам

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Попри те що Україна найближчим часом отримає велику кількість західної допомоги, розвиток ситуації на полі бою може зайняти тривалий час. Бойові дії, ймовірно, продовжаться й у 2025 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки",  про це заявив заступник командувача силами США в Європі генерал-лейтенант Стівен Башам.

"Не вдаватимусь в оперативні подробиці, але знову ж таки, разом із надходженням більшої кількості допомоги в Україну, Україна продовжуватиме будувати оборонні позиції проти Росії, вони продовжать будувати свої сили та збільшувати загальні потужності", – говорить Башам.​

Він наголосив, що де б армія РФ не наступала, вона неодмінно зіткнеться із перешкодами, а українські сили користуватимуться нагодою та будуть їх витісняти. 

"Але треба чітко розуміти - це все не буде швидко. Це займе час і ми це будемо бачити у 2024 році. Ми будемо бачити спроби росіян атакувати, ми будемо бачити українців, які продовжуватимуть їх витісняти. Звичайно, ми хочемо досягти цих умов для українців, щоб вони могли продовжувати боротьбу у 2025 році", - говорить заступник командувача силами США в Європі.

Аналізуючи короткостроковий можливий розвиток на полі бою в Україні, Башам зауважує, що Росія може спробувати більш агресивно атакувати, намагаючись використовувати переваги кращої погоди. При  цьому лінія фронту продовжуватиме рухатися.

"Для тих хто говорить про статичну лінію - в цьому конфлікті немає такого поняття як статична лінія. Лінія фронту рухається, є територіальні успіхи Росії, є територіальні успіхи України. Україна має можливості розбудувати свою оборону, а потім дати Росії відсіч. Росія має можливості робити те саме", - наголосив Башам.

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Що найбільше потрібно Україні зараз?

Заступник командувача силами США в Європі вкотре підкреслив, що зараз Україні найбільше потрібна беззупинна підтримка Заходу  

"Українці захищають свою країну. Все про що вони просять – непохитна послідовна постійна підтримка. Думаю, це те, що вони зараз отримують. Ми просто повинні дотримуватися цього курсу", - наголосив Башам.

Він підкреслив критичну важливість допомоги від партнерів для можливості захисту країни та підкреслює, що, зокрема, і завдячуючи цій допомозі, Україна все ще продовжує бій на 806 день війни.

"Допомога Україні надавалась понад 50 країнами і це разом з увагою інших країн демонструє, що Україна має значно більше людей [готових захищати країну]. Ми маємо продовжити цей потік допомоги, щоб дати українцям найкращі можливості протистояти викликам, які Росія створює з усіх боків", – наголосив Башам.

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Автор: 

допомога (8308) США (22614) Україна (5872)


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Топ коментарі
+11
Якби ви (союзники) дали потрібну зброю і в необхідній кількості то війна закінчилася б щойно почавшись. Але у вас то ''сохраніть ліцо'', то ескалація, то чОрбан, то китайці.. Ось і маємо те що маємо..
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12.05.2024 09:32
+6
Щоб щось давали, треба навчитися хоч трохи думати, та не вибирати зрадників у владу.
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12.05.2024 09:41
+3
Розовые пони со своей дебильной тактикой не увеличивать єскалацию, продлили эту войну на максимально неопределенное время.
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12.05.2024 09:54
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Якби ви (союзники) дали потрібну зброю і в необхідній кількості то війна закінчилася б щойно почавшись. Але у вас то ''сохраніть ліцо'', то ескалація, то чОрбан, то китайці.. Ось і маємо те що маємо..
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12.05.2024 09:32 Відповісти
Щоб щось давали, треба навчитися хоч трохи думати, та не вибирати зрадників у владу.
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12.05.2024 09:41 Відповісти
Щоб щось давали, треба йти і воювати , а не боягузливо сховавшись за компом гавкати на українську владу !
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12.05.2024 11:43 Відповісти
Сам то коли зайдеш до військомату? Чи в ботоферми ЗЕ бронь, як у мусорів?
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12.05.2024 11:50 Відповісти
До Польщі втекло , опудало соєве - там краще ?
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12.05.2024 12:23 Відповісти
Ні. Аби ти не був ухилянтом, то знав би що багато старлінків в ЗСУ куплені Польщею і прив'язані до Польщі.
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12.05.2024 12:31 Відповісти
Союзники Володі Херпіду і таких, як Ви там, на расєє. Чи Володя не кликав всіх подивитися в очі пуйлу? Чи не створював він фільми для кацапів і місцевої бидлоти "свати"? Чи "95 квартал" прославляв Україну і висміював кацапів, пропагував українську мову і культуру? Чи США і НАТО знищило Вам ракетну програму, яку тільки-но побудував Порошенко з командою? Чи США, НАТО і ЄС заставляло закатувати всі гроші в асфальт і відводити війська з підготовлених позицій, розміновували мінні поля? Краще подякуйте США і НАТО, ЄС за допомогу, а не обливайте брудом.
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12.05.2024 10:14 Відповісти
Це Вікова війна, котра притупилась на якийсь час. І тривати це буде віками, навіть коли рашкорейх розпадеться, Україна їм завжди буде кісткою в горлі. Вихід з цього може бути; по мінімуму, це повернути Неньку до кордонів https://i.ibb.co/GvgZhkd/image.jpg 1919 року, саме з буферними зонами. Білорусь повинна вибрати собі народного президента, Сакартвело повинні взяти владу до рук патріотів, а не прорашистів. Казахстан повинен розібратись зі своїм такаєм, то руки тисне нерукотисним. Ну і Сибір повинна бути Країною з великої букви.
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12.05.2024 09:36 Відповісти
Війна росіі з Україною почалась у 1918 році. І це документально підтверджено. Документального підтвердження закінчення цієї війни нема. Війна йде 106 рік.
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12.05.2024 09:51 Відповісти
Розовые пони со своей дебильной тактикой не увеличивать єскалацию, продлили эту войну на максимально неопределенное время.
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12.05.2024 09:54 Відповісти
Валерій Кваша , а до чого тут, союзники, . Україна, багата держава усе є . Заважає тільки киривництво як не ефективно кєрує державою. Спочатку треба змінити Єрмака та Зеленского ,на таких як Зверобій, Пашинский, Таня Чорновіл , Червінский. А зараз ви просрали два з половиною рокі.
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12.05.2024 10:15 Відповісти
І в 26, і в 27...
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12.05.2024 10:45 Відповісти
я вже якось казав що в 2024 будуть проблеми в армії бо одні й тіж воювати не зможуть вічно, ось 2024 і массова проблема з мобілізацією, тут не зрозуміло чи доживимо до 2025. Тільки наівні інтернет експерти можуть вважати що зброєю можна вирішити проблеми, треба ж ще щоб хтось тою зброєю користувався, сама по собі зброя нічого не варта без людей.
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12.05.2024 11:09 Відповісти
...і в 2026, і в 2027, і в 2028... і так до останнього українця, поки західні куколди бавляться в політику й демократію
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12.05.2024 11:13 Відповісти
Здивував. І навіть до 30го!
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12.05.2024 11:13 Відповісти
Добре щось розповідати, сидячи у мирній Європі. Приїдь в Україну і подивися, на яких нелюдських зусиллях вона тримається над прірвою. І не факт, що втримається щдор кінця року. Тоді може ви перестанете рахувати роки, скільки вам ще за спиною України ховатися? Підараси.
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12.05.2024 11:33 Відповісти
Це і є реальними наслідками «рихформ з військоматами» за часів мудрих президентів та їх великорозумних міністрів оборони (кузмука вгодованого+лаборанта з Київського вищого зенітного раретнного інженерного училища ім. С.М.Кірова -гриценка)!!

Своїм недолугим розумом, заради отримання прибутку від реалізації нерухомості військоматів, вони ненесли НЕПОПРАВНОЇ шкоди в системі обліку військовозобов'язаних України!!

Фактично знищивши її, а будівлі, скорочених військоматів, розпродали!! Особові справи, валялися тюками/горами по горищах та підвалах НАСИПОМ!

Тому, пів України не стояло на обліку, а половина її, просто забута в скорочених військоматах! Скорочені були і спеціалісти з обліку!

А нащо вони, без приміщень, про Особові справи і мови невелося! Кудись перемістити, були команди!
А оті, горе-рихформатори, і сьогодні, безкарно ошиваються, перед ЗМІ з вЧОними балачками та консультують прикриваючись посадами, на як, вони «дивно» кимсь були припарковані/посаджені!!

У них в трудових книжках тепер запис, для виплати ПЕНСІЙ, і чималеньких, а в Україні - КРИВАВИЙ БАРДАК, як наслідок їх дій!!
Тобто, Українці оплачують їм, за свою СМЕРТЬ і КРОВ !
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12.05.2024 11:41 Відповісти
Якщо хтось тут залишиться. Все просрали.
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12.05.2024 11:49 Відповісти
 
 