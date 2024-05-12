Украина сегодня уже привлекала аварийные поставки электроэнергии из трех стран
Минэнерго заявило об аварийных поставках электроэнергии из других стран утром 12 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики.
В Минэнерго отметили, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. В целом объем экстренных поставок был менее 3% от суточного потребления электроэнергии.
"Сегодня на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии", - добавили в ведомстве.
Также сегодня Украина будет оказывать аварийную помощь по запросу Польши - будет получать излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.
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В министерстве призвали потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).
Также обратились к руководителям промышленных объектов, чтобы те пересмотрели производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему и максимально привлекли импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.
Меры по экономному потреблению электроэнергии
Напомним, в Киеве уменьшили яркость вечернего освещения улиц для преодоления дефицита в энергосистеме.
Также в пиковые часы "Укрзализныця" выключает подсветку фасадов и отдельных зон пяти крупнейших железнодорожных вокзалов страны.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что почасовые графики отключения электроэнергии могут вернуться.
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А на даний момент вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 10.05.2024 (за 1 КВт⋅год) така:
Країна Вартість
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/uk/ Велика Британія (на 9.05.2024) 0,085$ 0,079€ 3,33грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/germany/ Німеччина (на 7.05.2024) 0,069$ 0,064€ 2,71грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/france/ Франція 0,090$ 0,084€ 3,56грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/spain/ Іспанія 0,031$ 0,029€ 1,23грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/italy/ Італія 0,088$ 0,082€ 3,48грн.
Нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане не в состоянии производить бензин после успешного налета украинских БПЛА 9 мая.
На заводе остановлена работа установки каталитического крекинга, которая участвует в производстве бензина. Ее мощность составляет 600 тыс. тонн этого нефтепродукта в год, то есть на нее приходится более трети выпускаемых мощностей завода.
Власти РФ этот факт тщательно скрывают. Глава Башкортостана после налета БПЛА уверял, что все БПЛА якобы сбиты и завод работает «в обычном режиме».