Украина сегодня уже привлекала аварийные поставки электроэнергии из трех стран

Минэнерго заявило об аварийных поставках электроэнергии из других стран утром 12 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики.

В Минэнерго отметили, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. В целом объем экстренных поставок был менее 3% от суточного потребления электроэнергии.

"Сегодня на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии", - добавили в ведомстве.

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Также сегодня Украина будет оказывать аварийную помощь по запросу Польши - будет получать излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

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В министерстве призвали потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).

Также обратились к руководителям промышленных объектов, чтобы те пересмотрели производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему и максимально привлекли импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Меры по экономному потреблению электроэнергии

Напомним, в Киеве уменьшили яркость вечернего освещения улиц для преодоления дефицита в энергосистеме.

Также в пиковые часы "Укрзализныця" выключает подсветку фасадов и отдельных зон пяти крупнейших железнодорожных вокзалов страны.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что почасовые графики отключения электроэнергии могут вернуться.