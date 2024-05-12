РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11991 посетитель онлайн
Новости
1 203 6

Украина сегодня уже привлекала аварийные поставки электроэнергии из трех стран

Обстріл енергооб'єктів спричиняє дефіцит електроенергії

Минэнерго заявило об аварийных поставках электроэнергии из других стран утром 12 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики.

В Минэнерго отметили, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. В целом объем экстренных поставок был менее 3% от суточного потребления электроэнергии.

"Сегодня на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летом возможны отключения света у бытовых потребителей, также значительный дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение следующего отопительного сезона, - Минэнерго

Также сегодня Украина будет оказывать аварийную помощь по запросу Польши - будет получать излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

ДАВАЙТЕ ПОТРЕБЛЯТЬ ОТВЕТСТВЕННО!

В министерстве призвали потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).
Также обратились к руководителям промышленных объектов, чтобы те пересмотрели производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему и максимально привлекли импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Меры по экономному потреблению электроэнергии

Напомним, в Киеве уменьшили яркость вечернего освещения улиц для преодоления дефицита в энергосистеме.

Также в пиковые часы "Укрзализныця" выключает подсветку фасадов и отдельных зон пяти крупнейших железнодорожных вокзалов страны.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что почасовые графики отключения электроэнергии могут вернуться.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Минэнерго (363)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підніміть тарифи, годі вже повторювати одне й те саме.
показать весь комментарий
12.05.2024 11:19 Ответить
Поки не можуть, бо кілька днів тому божилися, що до червня підвищень не буде. А потім, мабудь по 7 грн буде. Тому будуть кожного дня мізки виносити..
показать весь комментарий
12.05.2024 11:24 Ответить
До нового опалювального сезону залежність енергосистеми України від постачання електроенергії із Заходу збільшиться в рази. Якщо цей провальний прем'єр зі своїм міністром енергетки до жовтня 2024-го не побудують десятки інтерконнекторів передачі ЕЕ з кожною із країн на заході і південному заході та не укладуть відповідні договори на придбання по біржових цінах на європейських ринках ЕЕ, то тоді дійсно, ціна для населення може підстрибнути й вище 7 грн.
А на даний момент вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 10.05.2024 (за 1 КВт⋅год) така:
Країна Вартість
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/uk/ Велика Британія (на 9.05.2024) 0,085$ 0,079€ 3,33грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/germany/ Німеччина (на 7.05.2024) 0,069$ 0,064€ 2,71грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/france/ Франція 0,090$ 0,084€ 3,56грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/spain/ Іспанія 0,031$ 0,029€ 1,23грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/italy/ Італія 0,088$ 0,082€ 3,48грн.
показать весь комментарий
12.05.2024 12:20 Ответить
Значить, все вірно - не будуть нічого робити, крім виведення коштів, щоб зробити електрику по 7 грн. Бо з кожної праски волають - що з ее капець і як мало ми платимо. А за здорожченням ее підтягнеться вода, паливо-мастильні..потім їдло і все інше..
показать весь комментарий
12.05.2024 12:59 Ответить
Завод «Газпрома» в Башкортостане остановил производство бензина после налета дронов ВСУ.

Нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане не в состоянии производить бензин после успешного налета украинских БПЛА 9 мая.

На заводе остановлена работа установки каталитического крекинга, которая участвует в производстве бензина. Ее мощность составляет 600 тыс. тонн этого нефтепродукта в год, то есть на нее приходится более трети выпускаемых мощностей завода.

Власти РФ этот факт тщательно скрывают. Глава Башкортостана после налета БПЛА уверял, что все БПЛА якобы сбиты и завод работает «в обычном режиме».
показать весь комментарий
12.05.2024 11:35 Ответить
 
 