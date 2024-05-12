Україна сьогодні вже залучала аварійне постачання електроенергії з трьох країн

Міненерго заявило про аварійне постачання електроенергії з інших країн зранку 12 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

У Міненерго зазначили, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Загалом обсяг екстреного постачання був менше 3% від добового споживання електроенергії.

"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини", - додали у відомстві.

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Також сьогодні Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі - отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

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У міністерстві закликали споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).

Також звернулися до очільників промислових об'єктів, щоб ті переглянули виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему і максимально залучили імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Заходи щодо економного споживання електроенергії

Нагадаємо, у Києві зменшили яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі.

Також у пікові години "Укрзалізниця" вимикає підсвітку фасадів та окремих зон п’яти найбільших залізничних вокзалів країни.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть повернутися.