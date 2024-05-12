Україна сьогодні вже залучала аварійне постачання електроенергії з трьох країн
Міненерго заявило про аварійне постачання електроенергії з інших країн зранку 12 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики.
У Міненерго зазначили, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Загалом обсяг екстреного постачання був менше 3% від добового споживання електроенергії.
"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини", - додали у відомстві.
Також сьогодні Україна надаватиме аварійну допомогу на запит Польщі - отримуватиме надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
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У міністерстві закликали споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).
Також звернулися до очільників промислових об'єктів, щоб ті переглянули виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему і максимально залучили імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.
Заходи щодо економного споживання електроенергії
Нагадаємо, у Києві зменшили яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі.
Також у пікові години "Укрзалізниця" вимикає підсвітку фасадів та окремих зон п’яти найбільших залізничних вокзалів країни.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть повернутися.
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А на даний момент вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 10.05.2024 (за 1 КВт⋅год) така:
Країна Вартість
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/uk/ Велика Британія (на 9.05.2024) 0,085$ 0,079€ 3,33грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/germany/ Німеччина (на 7.05.2024) 0,069$ 0,064€ 2,71грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/france/ Франція 0,090$ 0,084€ 3,56грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/spain/ Іспанія 0,031$ 0,029€ 1,23грн.
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/electricity/italy/ Італія 0,088$ 0,082€ 3,48грн.
Нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане не в состоянии производить бензин после успешного налета украинских БПЛА 9 мая.
На заводе остановлена работа установки каталитического крекинга, которая участвует в производстве бензина. Ее мощность составляет 600 тыс. тонн этого нефтепродукта в год, то есть на нее приходится более трети выпускаемых мощностей завода.
Власти РФ этот факт тщательно скрывают. Глава Башкортостана после налета БПЛА уверял, что все БПЛА якобы сбиты и завод работает «в обычном режиме».