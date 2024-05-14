Около 17 млн евро уже внесла Дания в Фонд поддержки энергетики Украины, - Минэнерго

В Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос Дании в размере 5,3 млн евро. Общая сумма взносов Дании в Фонд достигла почти 17 млн евро.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот вклад был анонсирован министром климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларсом Огором во время его встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

"Благодарен Дании за постоянную поддержку в восстановлении нашей энергетики. Вместе мы всегда сильнее", - подчеркнул Галущенко.

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Таким образом, как отмечают в Минэнерго, общая сумма взносов Дании в Фонд достигла почти 17 млн евро.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделит более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы Украины, которая была повреждена российскими обстрелами. Как отмечается, на эти средства будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС.

Фонд поддержки энергетики Украины

Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины еще в начале апреля 2022 года. Фонд был создан по инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества в марте 2022 года.

На сегодня общая сумма взносов спонсоров в Фонд (включая анонсированные) уже достигла более 433 млн евро. В то же время Рабочей группой по вопросам организации гуманитарной помощи в энергетической отрасли при Минэнерго одобрены под закупку за счет средств Фонда запросы украинских энергетических компаний по оборудованию, спецтехнике и топливу на сумму более 452 млн евро.

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