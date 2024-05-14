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Новости
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Около 17 млн евро уже внесла Дания в Фонд поддержки энергетики Украины, - Минэнерго

Данія підтримує енергетику України

В Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос Дании в размере 5,3 млн евро. Общая сумма взносов Дании в Фонд достигла почти 17 млн евро.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот вклад был анонсирован министром климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларсом Огором во время его встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

"Благодарен Дании за постоянную поддержку в восстановлении нашей энергетики. Вместе мы всегда сильнее", - подчеркнул Галущенко.

Также читайте: Дания выделит 33 миллиона евро на срочную гуманитарную помощь Украине

Таким образом, как отмечают в Минэнерго, общая сумма взносов Дании в Фонд достигла почти 17 млн евро.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделит более 7 млрд грн на восстановление энергосистемы Украины, которая была повреждена российскими обстрелами. Как отмечается, на эти средства будет закуплено оборудование для восстановления высоковольтной сети, а также для лучшей синхронизации энергосистемы Украины и ЕС.

Фонд поддержки энергетики Украины

Дания стала первым спонсором Фонда поддержки энергетики Украины еще в начале апреля 2022 года. Фонд был создан по инициативе Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества в марте 2022 года.

На сегодня общая сумма взносов спонсоров в Фонд (включая анонсированные) уже достигла более 433 млн евро. В то же время Рабочей группой по вопросам организации гуманитарной помощи в энергетической отрасли при Минэнерго одобрены под закупку за счет средств Фонда запросы украинских энергетических компаний по оборудованию, спецтехнике и топливу на сумму более 452 млн евро.

Читайте: Дания предоставит Украине более 420 млн евро на восстановление и энергетику

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Дания (581) энергетика (2554) поддержка (676) Минэнерго (363)


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ну то й що? будуть будувати ще 2 енергоблоки? а русня як вдарить..., їй фіолетово..., а диверсифікацією нас тільки лякають...
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14.05.2024 14:38 Ответить
О! Яхты, особняки, земельные участки, квартиры... Огромное спасибо за своевременную помощь. А быдлу - повышение тарифов...
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14.05.2024 15:35 Ответить
Відрядіть до України свого представника-наглядача, бо не побачимо ані євро, ані енергетики.
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14.05.2024 16:17 Ответить
 
 