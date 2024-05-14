Майже 17 млн євро вже внесла Данія до Фонду підтримки енергетики України, - Міненерго

До Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок Данії у розмірі 5,3 млн євро. Загальна сума внесків Данії до Фонду сягнула майже 17 млн євро.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це внесок був анонсований міністром клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларсом Огором під час його зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком.

"Вдячний Данії за постійну підтримку у відновленні нашої енергетики. Разом ми завжди сильніші", - наголосив Галущенко.

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Таким чином, як зауважують у Міненерго, загальна сума внесків Данії до Фонду сягнула майже 17 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів виділить понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми України, яку було пошкоджено російськими обстрілами. Як зазначається, на ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Фонд підтримки енергетики України

Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики України ще на початку квітня 2022 року. Фонд був створений за ініціативою Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства у березні 2022 року.

На сьогодні загальна сума внесків спонсорів до Фонду (включно з анонсованими) вже сягнула понад 433 млн євро. Водночас Робочою групою з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі при Міненерго схвалено під закупівлю за рахунок коштів Фонду запити українських енергетичних компаній щодо обладнання, спецтехніки та палива на суму понад 452 млн євро.

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