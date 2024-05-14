С приграничья Харьковщины полицейские за день эвакуировали почти 200 человек, - Клименко

Эвакуация населения с приграничья Харьковщины продолжается. В течение вторника, 14 мая, работники полиции эвакуировали почти 200 человек из приграничных населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, в течение дня на Харьковщине враг не прекращал обстрелы гражданской инфраструктуры и штурмовые действия. Клименко заявил, что он посетил пограничников, которые уничтожают оккупантов и их технику.

Он рассказал, что заслушал доклад командования, провел оперативное совещание с руководством подразделений системы МВД, а также посетил военных.

Также Клименко отметил, что продолжаются эвакуационные мероприятия с приграничья Харьковщины. По его словам, с начала активных действий врага на Харьковщине эвакуировано более 7500 человек, в том числе более 760 детей. В течение дня 14 мая полицейским удалось вывезти около 200 человек.

Клименко назвал ситуацию в приграничных громадах "сложной, но контролируемой".

"Ситуация в приграничных громадах остается сложной, но контролируемой. Все наши подразделения на местах, все - рядом с гражданскими", - отметил глава МВД.

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Эвакуация с приграничья Харьковщины

Как известно, из-за обострения военных действий на Харьковщине, была объявлена эвакуация гражданских из приграничной полосы области. В частности, в течение последних дней проводилась эвакуация с Волчанского направления.

Как известно, из-за почти непрерывных обстрелов российских захватчиков приграничный город Волчанск на Харьковщине подвергся значительным разрушениям. Российские оккупанты применяют тактику выжженной земли, так же как и в Донецкой области. Продолжается постоянный обстрел артиллерией и КАБами.

Ранее глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что в течение суток 13 мая из Волчанска, который в результате наступления российских войск на Харьковщине оказался на линии фронта, планируют эвакуировать в Харьков всех жителей города.