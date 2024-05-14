З прикордоння Харківщини поліцейські за день евакуювали майже 200 осіб, - Клименко

Евакуація населення з прикордоння Харківщини триває. Впродовж вівторка, 14 травня, працівники поліції евакуювали майже 200 людей з прикордонних населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram очільник МВС України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, впродовж дня на Харківщині ворог не припиняв обстрілів цивільної інфраструктури та штурмові дії. Клименко заявив, що він відвідав прикордонників, які знищують окупантів та їх техніку.

Він розповів, що заслухав доповідь командування, провів оперативну нараду з керівництвом підрозділів системи МВС, а також відвідав військових.

Також Клименко наголосив, що тривають евакуаційні заходи з прикордоння Харківщини. За його словами, початку активних дій ворога на Харківщині евакуйовано понад 7500 осіб, зокрема більш як 760 дітей. Упродовж дня 14 травня поліцейським вдалося вивезти близько 200 осіб.

Клименко назвав ситуацію у прикордонних громадах "складною, але котрольованою".

"Ситуація у прикордонних громадах залишається складною, але контрольованою. Всі наші підрозділи на місцях, всі - поруч із цивільними", - зазначив очільник МВС.

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Евакуація з прикордоння Харківщини

Як відомо, через загострення військових дій на Харківщині, було оголошено евакуацію цивільних з прикордонної смуги області. Зокрема, впродовж останніх днів проводилася евакуація з Вовчанського напрямку.

Як відомо, через майже безперервні обстріли російських загарбників прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині зазнало значних руйнувань. Російські окупанти застосовують тактику випаленої землі, так само як і на Донеччині. Триває постійний обстріл артилерією та КАБами.

Раніше очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що упродовж доби 13 травня з Вовчанська, який унаслідок наступу російських військ на Харківщині опинився на лінії фронту, планують евакуювати до Харкова усіх мешканців міста.

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