Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток, - СМИ
На местные власти возложат дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты.
По данным издания, в статью 36 Закона "О местном самоуправлении в Украине" относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов вносят изменения.
Теперь эти органы должны будут обеспечить доведение до предприятий распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мер мобилизации или вызове военнообязанных в ТЦК.
Закон о мобилизации излагает пункты 1-3 относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в следующей редакции:
- обеспечение организации призыва граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава и альтернативную (невоенную) службу, направление для прохождения базовой военной службы, подготовки молодежи к военной службе; содействие в организации учебных (проверочных) и специальных военных сборов;
- обеспечение доведения до предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также населения распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов военнообязанных и резервистов в ТЦК;
- обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;
- организация и участие в осуществлении мер, связанных с подготовкой и выполнением задач территориальной обороны, на соответствующей территории.
"Теперь местная государственная администрация должна будет также осуществлять во время мобилизации своевременное оповещение и обеспечивать прибытие на сборные пункты и призыв через ТЦК граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации, обеспечивать прибытие транспортных средств и техники на сборные пункты и в воинские части в порядке, определенном Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мер", - объясняют авторы материала.
Поэтому на ВГА возлагаются обязанности "доведение до предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также населения распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мер мобилизации или вызове военнообязанных и резервистов в ТЦК".
Также военно-гражданская администрация должна обеспечивать на территории соответствующих населенных пунктов ведение персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, предоставление отчетности по этим вопросам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто, зевлада ліпить до мобілізації всіх кого попало, аби не нести за це відповідальність.
а якби був закон про СВ, достатньо булоб в простих змі розмістити оголошення про оновлення даних в тцк.
за порушення, покарання як у воєнний час. ВСЕ!!!
але зелена писдота цього не робить бо тоді треба весь свій ібучий лохторат та прихвостнів призвати на захист Батьківщини, чого вони дуже не хочуть
це означало управління країною ставкою
ВР закривалась би та всі на фронт але,
його послали нах...й і він замість того щоб розпустити ВР, тобто свою гнилу монобільшість,
пішов нах...й...
ось чому наразі такий бардак з мобілізацією...
+ бронь всім силовикам, бо йому страшно, боїться нас та участі яника
+бронь тим хто допомагає красти, це місцеві чиновники...
+ блатна писдота яка башляє, а це мільярди...
от і маємо, робочо-селянські ЗСУ!!!!
звісно, крім добровольців-патріоті та офіцерів які мусять служити...
а так, то реально, робочо- селянскі ЗСУ
і не від хорошої ситуації мвс набирає в бригаду ЛЮТЬ цивільних....
мусара не хочуть воювати.
не для цього вони недосипали та недоїдали на службі, по їх словам
Є спеціалізований орган - ТЦК та СП, для чого вішати на бізнес не властиві йому функції? Тим більше, як хвалиться влада тепер є різні реєстри, Оберіги, електронні кабінети і в перспективі електронні повістки. Для чого це бізнесу? Тим більше усі ці моменти залишаться і після війни. Царство бюрократії та штрафів і нічого більше.
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.
Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.
Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.
Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.
Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."
То у них там "реєстр гарматного м'яса", а у нас "зручний електронний кабінет військовозобов'язаного" з потужною назвою "Оберіг". НЕ переплутайте.
Так само можете самі спитати у відділі кадрів: чи є у них договір про співпрацю з комерційною структурою "тцк", нехай вам покажуть.
От вибрали їб..нів. Ніякої стратегії, ніякого бачення.
Уї..ни розвалили країну вщент зі сепединм, а кацапи зі зовні.
Ну, тоді х*йло точно переможе, якщо українцям не потрібна Україна , то кацапи її швиденько приберуть до своїх брудних болот. Займуть Вовчанськ та запишуть усю Харківську область у свою «конституцію» і так далі будуть просуватись.
Порівняйте РЕАЛЬНІ права і свободи в нас Московії. Тільки не гасла Мосєчук -Скабєєвої - а реельний стан.
Як на мене - краще мати одне село вільних козаків . Чим Україну з Кримом ,Донбасом і Кубаннню яка складається зелених совків- слимаків
А потом якесь очко за справедливисть, Кулеба втирає.
Самі цю гівнодержаву фінансуйте потім, з офшорів *******.
Треба більше мобілізовувати і на фронт!
Вони так тріщить по швах
Може вже треба було попросити?