Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток, - СМИ

На местные власти возложат дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты.

По данным издания, в статью 36 Закона "О местном самоуправлении в Украине" относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов вносят изменения.

Теперь эти органы должны будут обеспечить доведение до предприятий распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мер мобилизации или вызове военнообязанных в ТЦК.

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Закон о мобилизации излагает пункты 1-3 относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в следующей редакции:

обеспечение организации призыва граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава и альтернативную (невоенную) службу, направление для прохождения базовой военной службы, подготовки молодежи к военной службе; содействие в организации учебных (проверочных) и специальных военных сборов;

обеспечение доведения до предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также населения распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов военнообязанных и резервистов в ТЦК;

обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;

организация и участие в осуществлении мер, связанных с подготовкой и выполнением задач территориальной обороны, на соответствующей территории.

"Теперь местная государственная администрация должна будет также осуществлять во время мобилизации своевременное оповещение и обеспечивать прибытие на сборные пункты и призыв через ТЦК граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации, обеспечивать прибытие транспортных средств и техники на сборные пункты и в воинские части в порядке, определенном Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мер", - объясняют авторы материала.

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Поэтому на ВГА возлагаются обязанности "доведение до предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также населения распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мер мобилизации или вызове военнообязанных и резервистов в ТЦК".

Также военно-гражданская администрация должна обеспечивать на территории соответствующих населенных пунктов ведение персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, предоставление отчетности по этим вопросам.

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