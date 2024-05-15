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Новости мобилизации
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Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток, - СМИ

повістка

На местные власти возложат дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты.

По данным издания, в статью 36 Закона "О местном самоуправлении в Украине" относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов вносят изменения.

Теперь эти органы должны будут обеспечить доведение до предприятий распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мер мобилизации или вызове военнообязанных в ТЦК.

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Закон о мобилизации излагает пункты 1-3 относительно полномочий исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов в следующей редакции:

  • обеспечение организации призыва граждан на военную службу по призыву лиц офицерского состава и альтернативную (невоенную) службу, направление для прохождения базовой военной службы, подготовки молодежи к военной службе; содействие в организации учебных (проверочных) и специальных военных сборов;
  • обеспечение доведения до предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также населения распоряжения руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов военнообязанных и резервистов в ТЦК;
  • обеспечение на территории соответствующих населенных пунктов ведения персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;
  • организация и участие в осуществлении мер, связанных с подготовкой и выполнением задач территориальной обороны, на соответствующей территории.

"Теперь местная государственная администрация должна будет также осуществлять во время мобилизации своевременное оповещение и обеспечивать прибытие на сборные пункты и призыв через ТЦК граждан, привлекаемых к выполнению обязанности по мобилизации, обеспечивать прибытие транспортных средств и техники на сборные пункты и в воинские части в порядке, определенном Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мер", - объясняют авторы материала.

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Поэтому на ВГА возлагаются обязанности "доведение до предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также населения распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя ТЦК о проведении мер мобилизации или вызове военнообязанных и резервистов в ТЦК".

Также военно-гражданская администрация должна обеспечивать на территории соответствующих населенных пунктов ведение персонально-первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, предоставление отчетности по этим вопросам.

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Автор: 

бизнес (1620) мобилизация (2732)


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Топ комментарии
+32
Угадайте, до чого це призведе? Правильно, що бізнес почне переводити своїх офіційно працевлаштованих робітників на зп в конвертах - щоб вони не числилися на фірмі!
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15.05.2024 09:54
+30
Ну фсьо, піз*ец бізнесу.
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15.05.2024 09:49
+25
Переводять негатив від ТЦК на місцевий бізнес. Напевне таким чином хочуть відвернути увагу від тих скандалів і за які має хтось понести відповідальність.
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15.05.2024 09:52
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Всі на фронт
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15.05.2024 10:09 Ответить
ось цей весь абсурд та мараз з повістками лиш тому що нема реального, головного закону про стан війни...
тобто, зевлада ліпить до мобілізації всіх кого попало, аби не нести за це відповідальність.
а якби був закон про СВ, достатньо булоб в простих змі розмістити оголошення про оновлення даних в тцк.
за порушення, покарання як у воєнний час. ВСЕ!!!
але зелена писдота цього не робить бо тоді треба весь свій ібучий лохторат та прихвостнів призвати на захист Батьківщини, чого вони дуже не хочуть
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15.05.2024 10:10 Ответить
В першу чергу довелося б призвати себе самих. Але вони ж хочуть лише виголошувати урапатріотичні гасла з телемарахвону.
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15.05.2024 10:20 Ответить
24,02,2022го зе подав у ВР законопроект про СВ.
це означало управління країною ставкою
ВР закривалась би та всі на фронт але,
його послали нах...й і він замість того щоб розпустити ВР, тобто свою гнилу монобільшість,
пішов нах...й...
ось чому наразі такий бардак з мобілізацією...
+ бронь всім силовикам, бо йому страшно, боїться нас та участі яника
+бронь тим хто допомагає красти, це місцеві чиновники...
+ блатна писдота яка башляє, а це мільярди...
от і маємо, робочо-селянські ЗСУ!!!!
звісно, крім добровольців-патріоті та офіцерів які мусять служити...
а так, то реально, робочо- селянскі ЗСУ
і не від хорошої ситуації мвс набирає в бригаду ЛЮТЬ цивільних....
мусара не хочуть воювати.
не для цього вони недосипали та недоїдали на службі, по їх словам
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15.05.2024 10:31 Ответить
ніхто його не послав... то він так хотів, щоб той законопроект був прийнятий... ви що, ще не звикли, що воно брехливе гімно?
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15.05.2024 10:48 Ответить
Бізнес в Україні зникає як такий . Влада вбиває бізнес.
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15.05.2024 10:11 Ответить
наступний етап - спорядження й утримання бійця коштом громади, де мобілізується. а якщо танкіст, то соляра та запчпстини теж коштом громади. ну, достоту, як воно було десь у старому доброму середньовіччі.
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15.05.2024 10:18 Ответить
Громаді де будуть льотчики, не пощастить. Все таки ******** винищувач, ой який дорогий.
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15.05.2024 10:37 Ответить
Будут накуй посылать этих придурков.
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15.05.2024 10:25 Ответить
Якщо дивитись тверезо на ситуацію, то це не шлях для покращення мобілізації, це чергове ускладнення для ведення бізнесу в Україні.
Є спеціалізований орган - ТЦК та СП, для чого вішати на бізнес не властиві йому функції? Тим більше, як хвалиться влада тепер є різні реєстри, Оберіги, електронні кабінети і в перспективі електронні повістки. Для чого це бізнесу? Тим більше усі ці моменти залишаться і після війни. Царство бюрократії та штрафів і нічого більше.
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15.05.2024 10:36 Ответить
Ця влада воює не з рашкою, а з власним народом і нищить країну.
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15.05.2024 10:37 Ответить
ой не "власним народом" від слова взагалі... Спробуйте знайти там представників титульної нації, здивуєтесь їхнім по батькові чи іншим підказкам із народженням чи зміною прізвищ на дружини...
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15.05.2024 11:11 Ответить
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

То у них там "реєстр гарматного м'яса", а у нас "зручний електронний кабінет військовозобов'язаного" з потужною назвою "Оберіг". НЕ переплутайте.
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15.05.2024 10:40 Ответить
Вас зараз заспамлять зеботи і пацьріоти на всю голову - що ви агєнт крємля )))) А цензор забанить ))
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15.05.2024 10:57 Ответить
за що? Звідки такі фантазії щодо адміністратора форуму?
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15.05.2024 11:12 Ответить
Поки народ працює, він донатить на ЗСУ, навіть коли влада ЗЕлених покидьків вже третій рік страшної війни краде мільярдами на закупівлях для ЗСУ, на дронах та укріпленнях, тож треба остаточно вбити економіку, щоб нікому було навіть донатити. А поліцейські (за незначним виключенням), прокурорські, БЕБівські ушльопкі як сиділи собі "заброньовані" на грошових потоках так і сидітимуть, бо саме вони "несуть" на гору ЗЕлідору та його шоблє неоподаткований чорний нал з усіляких оборудок. ЗЕлений "вирок" добиває країну, руйнуючи її з середини ...
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15.05.2024 10:42 Ответить
Якщо ваш керівник передав ваші персональні дані в той же не законом створений "тцк" пишіть на нього заяву про передачу ваших персональних даних до суду.
Так само можете самі спитати у відділі кадрів: чи є у них договір про співпрацю з комерційною структурою "тцк", нехай вам покажуть.
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15.05.2024 10:42 Ответить
Бізнес в Україні?... Я вас благаю. За 100 гривень прдбав, за 300 продав. І існуєш на ці нещасні три відсотки. Я не кажу за весь бізнес, але такого 90%
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15.05.2024 10:44 Ответить
На какой помойке вас таких находят?
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15.05.2024 13:13 Ответить
пнх кацаПсина...
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15.05.2024 13:59 Ответить
Є ж закони прописані, там є норми до воєнкоматів. І так ця норма там була, для чого ляпату х..ню. Лікарні давно ведуть облік, і давно ТЦК приходить, це ще робилося до вторгнення 2022, активно почало вправаджуватися з 2016 року. Бурну діяльність вдають. Замість того,щоб норально все робити. То заробили мільйони, а тепер до лохів хто остався тепер вз'ялися. Два роки, к..ва два роки ні нормалтного плану ротацій,ні порахованрго резерва, ні підготовленого резерву. Лише красти,красти, красти, а коли все почало валится, то почали робити, як совки.
От вибрали їб..нів. Ніякої стратегії, ніякого бачення.
Уї..ни розвалили країну вщент зі сепединм, а кацапи зі зовні.
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15.05.2024 10:47 Ответить
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15.05.2024 10:58 Ответить
Накуй той бізнес, якщо не буде України.
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15.05.2024 10:58 Ответить
науй держава , яка не цінує своїх захисників?
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15.05.2024 11:15 Ответить
Це ви мені тут замкнене коло малюєте?
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15.05.2024 11:19 Ответить
держава для людей, а не люди для держави .
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15.05.2024 11:26 Ответить
То Україна для вас - це тільки держава? І бїльше нічого?
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15.05.2024 11:37 Ответить
наразі Україна розділена - народ України і держава Україна йдуть в різних напрямках
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15.05.2024 11:39 Ответить
Ви у цьому впевнені?

Ну, тоді х*йло точно переможе, якщо українцям не потрібна Україна , то кацапи її швиденько приберуть до своїх брудних болот. Займуть Вовчанськ та запишуть усю Харківську область у свою «конституцію» і так далі будуть просуватись.
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15.05.2024 11:47 Ответить
ви думаєте Єрмакостан ,який зараз будують в країні -буде сильно відрізняєтися від **********? Хіба вишиванками.
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15.05.2024 12:01 Ответить
Я це бачу . ********* в Україні будується швидкими темпами , а в деяких речах - і переплюнули Московію .
Порівняйте РЕАЛЬНІ права і свободи в нас Московії. Тільки не гасла Мосєчук -Скабєєвої - а реельний стан.

Як на мене - краще мати одне село вільних козаків . Чим Україну з Кримом ,Донбасом і Кубаннню яка складається зелених совків- слимаків
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15.05.2024 12:17 Ответить
Не погоджуюсь.
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15.05.2024 12:28 Ответить
у нас вроде около 500 тыс с разрешениями или хотят получить на ношение оружия, пожалуйста пусть их ТЦК и выдает, проверяет -обучает и выдает....
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15.05.2024 11:00 Ответить
О, як. "Всєх обязать" та самим нічо не робить. Ото і все що ця всрата влада може. Всєх обязать і чекать шо все саме зробиться, красти, просити у Запада, пєтляти на героізмі простого солдата і все.

А потом якесь очко за справедливисть, Кулеба втирає.
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15.05.2024 11:22 Ответить
Ну тоді на тому бізнесі можна поставити хрест.
Самі цю гівнодержаву фінансуйте потім, з офшорів *******.
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15.05.2024 11:46 Ответить
Все правильно!
Треба більше мобілізовувати і на фронт!
Вони так тріщить по швах
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15.05.2024 12:01 Ответить
Чому завжди кажуть на Заході що якщо Україна попросить про допомогу НАТО?
Може вже треба було попросити?
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15.05.2024 12:38 Ответить
А ЧОМУ БІЗНЕС А НЕ НАРОД !!!??? НАРОД Є ЗАКОН !!!
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15.05.2024 12:58 Ответить
ЦЕ СПОНУКАЄ ДО КОНФЛІКТІВ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ НЕВДОВОЛЕННОСТІ !!!
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15.05.2024 12:59 Ответить
А нужно было еще бизнес обовязать выписывать своим работникам штрафы по 17К гривен..А пусть с.ки отрабатывают ибо нех.. выбирать кого попало
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15.05.2024 13:46 Ответить
Хайповий бульварний заголовок не відповідає змісту. У статті жодного слова про якісь зобов'язання для бізнесу - лише про адміністрації і ради.
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15.05.2024 14:03 Ответить
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