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Новини Мобілізація
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Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток, - ЗМІ

повістка

На місцеву владу покладуть додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети.

За даними видання, до статті 36 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад вносять зміни.

Тепер ці органи повинні будуть забезпечити доведення до підприємств розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних до ТЦК.

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Закон про мобілізацію викладає пункти 1-3 щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в такій редакції:

  • забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну (невійськову) службу, направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби; сприяння в організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;
  • забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК;
  • забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
  • організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, на відповідній території.

"Тепер місцева державна адміністрація повинна буде також здійснювати під час мобілізації своєчасне оповіщення і забезпечувати прибуття на збірні пункти та призов через ТЦК громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, забезпечувати прибуття транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів", - пояснюють автори матеріалу.

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Відтак на ВЦА покладаються обов'язки "доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК".

Також військово-цивільна адміністрація має забезпечувати на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, надання звітності з цих питань.

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Автор: 

бізнес (1970) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+32
Угадайте, до чого це призведе? Правильно, що бізнес почне переводити своїх офіційно працевлаштованих робітників на зп в конвертах - щоб вони не числилися на фірмі!
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15.05.2024 09:54
+30
Ну фсьо, піз*ец бізнесу.
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15.05.2024 09:49
+25
Переводять негатив від ТЦК на місцевий бізнес. Напевне таким чином хочуть відвернути увагу від тих скандалів і за які має хтось понести відповідальність.
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15.05.2024 09:52
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Всі на фронт
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15.05.2024 10:09 Відповісти
ось цей весь абсурд та мараз з повістками лиш тому що нема реального, головного закону про стан війни...
тобто, зевлада ліпить до мобілізації всіх кого попало, аби не нести за це відповідальність.
а якби був закон про СВ, достатньо булоб в простих змі розмістити оголошення про оновлення даних в тцк.
за порушення, покарання як у воєнний час. ВСЕ!!!
але зелена писдота цього не робить бо тоді треба весь свій ібучий лохторат та прихвостнів призвати на захист Батьківщини, чого вони дуже не хочуть
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15.05.2024 10:10 Відповісти
В першу чергу довелося б призвати себе самих. Але вони ж хочуть лише виголошувати урапатріотичні гасла з телемарахвону.
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15.05.2024 10:20 Відповісти
24,02,2022го зе подав у ВР законопроект про СВ.
це означало управління країною ставкою
ВР закривалась би та всі на фронт але,
його послали нах...й і він замість того щоб розпустити ВР, тобто свою гнилу монобільшість,
пішов нах...й...
ось чому наразі такий бардак з мобілізацією...
+ бронь всім силовикам, бо йому страшно, боїться нас та участі яника
+бронь тим хто допомагає красти, це місцеві чиновники...
+ блатна писдота яка башляє, а це мільярди...
от і маємо, робочо-селянські ЗСУ!!!!
звісно, крім добровольців-патріоті та офіцерів які мусять служити...
а так, то реально, робочо- селянскі ЗСУ
і не від хорошої ситуації мвс набирає в бригаду ЛЮТЬ цивільних....
мусара не хочуть воювати.
не для цього вони недосипали та недоїдали на службі, по їх словам
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15.05.2024 10:31 Відповісти
ніхто його не послав... то він так хотів, щоб той законопроект був прийнятий... ви що, ще не звикли, що воно брехливе гімно?
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15.05.2024 10:48 Відповісти
Бізнес в Україні зникає як такий . Влада вбиває бізнес.
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15.05.2024 10:11 Відповісти
наступний етап - спорядження й утримання бійця коштом громади, де мобілізується. а якщо танкіст, то соляра та запчпстини теж коштом громади. ну, достоту, як воно було десь у старому доброму середньовіччі.
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15.05.2024 10:18 Відповісти
Громаді де будуть льотчики, не пощастить. Все таки ******** винищувач, ой який дорогий.
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15.05.2024 10:37 Відповісти
Будут накуй посылать этих придурков.
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15.05.2024 10:25 Відповісти
Якщо дивитись тверезо на ситуацію, то це не шлях для покращення мобілізації, це чергове ускладнення для ведення бізнесу в Україні.
Є спеціалізований орган - ТЦК та СП, для чого вішати на бізнес не властиві йому функції? Тим більше, як хвалиться влада тепер є різні реєстри, Оберіги, електронні кабінети і в перспективі електронні повістки. Для чого це бізнесу? Тим більше усі ці моменти залишаться і після війни. Царство бюрократії та штрафів і нічого більше.
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15.05.2024 10:36 Відповісти
Ця влада воює не з рашкою, а з власним народом і нищить країну.
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15.05.2024 10:37 Відповісти
ой не "власним народом" від слова взагалі... Спробуйте знайти там представників титульної нації, здивуєтесь їхнім по батькові чи іншим підказкам із народженням чи зміною прізвищ на дружини...
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15.05.2024 11:11 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО 11 КВІТНЯ 2023
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.

Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.

Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.

Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.

Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."

То у них там "реєстр гарматного м'яса", а у нас "зручний електронний кабінет військовозобов'язаного" з потужною назвою "Оберіг". НЕ переплутайте.
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15.05.2024 10:40 Відповісти
Вас зараз заспамлять зеботи і пацьріоти на всю голову - що ви агєнт крємля )))) А цензор забанить ))
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15.05.2024 10:57 Відповісти
за що? Звідки такі фантазії щодо адміністратора форуму?
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15.05.2024 11:12 Відповісти
Поки народ працює, він донатить на ЗСУ, навіть коли влада ЗЕлених покидьків вже третій рік страшної війни краде мільярдами на закупівлях для ЗСУ, на дронах та укріпленнях, тож треба остаточно вбити економіку, щоб нікому було навіть донатити. А поліцейські (за незначним виключенням), прокурорські, БЕБівські ушльопкі як сиділи собі "заброньовані" на грошових потоках так і сидітимуть, бо саме вони "несуть" на гору ЗЕлідору та його шоблє неоподаткований чорний нал з усіляких оборудок. ЗЕлений "вирок" добиває країну, руйнуючи її з середини ...
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15.05.2024 10:42 Відповісти
Якщо ваш керівник передав ваші персональні дані в той же не законом створений "тцк" пишіть на нього заяву про передачу ваших персональних даних до суду.
Так само можете самі спитати у відділі кадрів: чи є у них договір про співпрацю з комерційною структурою "тцк", нехай вам покажуть.
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15.05.2024 10:42 Відповісти
Бізнес в Україні?... Я вас благаю. За 100 гривень прдбав, за 300 продав. І існуєш на ці нещасні три відсотки. Я не кажу за весь бізнес, але такого 90%
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15.05.2024 10:44 Відповісти
На какой помойке вас таких находят?
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15.05.2024 13:13 Відповісти
пнх кацаПсина...
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15.05.2024 13:59 Відповісти
Є ж закони прописані, там є норми до воєнкоматів. І так ця норма там була, для чого ляпату х..ню. Лікарні давно ведуть облік, і давно ТЦК приходить, це ще робилося до вторгнення 2022, активно почало вправаджуватися з 2016 року. Бурну діяльність вдають. Замість того,щоб норально все робити. То заробили мільйони, а тепер до лохів хто остався тепер вз'ялися. Два роки, к..ва два роки ні нормалтного плану ротацій,ні порахованрго резерва, ні підготовленого резерву. Лише красти,красти, красти, а коли все почало валится, то почали робити, як совки.
От вибрали їб..нів. Ніякої стратегії, ніякого бачення.
Уї..ни розвалили країну вщент зі сепединм, а кацапи зі зовні.
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15.05.2024 10:47 Відповісти
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15.05.2024 10:58 Відповісти
Накуй той бізнес, якщо не буде України.
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15.05.2024 10:58 Відповісти
науй держава , яка не цінує своїх захисників?
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15.05.2024 11:15 Відповісти
Це ви мені тут замкнене коло малюєте?
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15.05.2024 11:19 Відповісти
держава для людей, а не люди для держави .
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15.05.2024 11:26 Відповісти
То Україна для вас - це тільки держава? І бїльше нічого?
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15.05.2024 11:37 Відповісти
наразі Україна розділена - народ України і держава Україна йдуть в різних напрямках
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15.05.2024 11:39 Відповісти
Ви у цьому впевнені?

Ну, тоді х*йло точно переможе, якщо українцям не потрібна Україна , то кацапи її швиденько приберуть до своїх брудних болот. Займуть Вовчанськ та запишуть усю Харківську область у свою «конституцію» і так далі будуть просуватись.
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15.05.2024 11:47 Відповісти
ви думаєте Єрмакостан ,який зараз будують в країні -буде сильно відрізняєтися від **********? Хіба вишиванками.
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15.05.2024 12:01 Відповісти
Я це бачу . ********* в Україні будується швидкими темпами , а в деяких речах - і переплюнули Московію .
Порівняйте РЕАЛЬНІ права і свободи в нас Московії. Тільки не гасла Мосєчук -Скабєєвої - а реельний стан.

Як на мене - краще мати одне село вільних козаків . Чим Україну з Кримом ,Донбасом і Кубаннню яка складається зелених совків- слимаків
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15.05.2024 12:17 Відповісти
Не погоджуюсь.
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15.05.2024 12:28 Відповісти
у нас вроде около 500 тыс с разрешениями или хотят получить на ношение оружия, пожалуйста пусть их ТЦК и выдает, проверяет -обучает и выдает....
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15.05.2024 11:00 Відповісти
О, як. "Всєх обязать" та самим нічо не робить. Ото і все що ця всрата влада може. Всєх обязать і чекать шо все саме зробиться, красти, просити у Запада, пєтляти на героізмі простого солдата і все.

А потом якесь очко за справедливисть, Кулеба втирає.
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15.05.2024 11:22 Відповісти
Ну тоді на тому бізнесі можна поставити хрест.
Самі цю гівнодержаву фінансуйте потім, з офшорів *******.
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15.05.2024 11:46 Відповісти
Все правильно!
Треба більше мобілізовувати і на фронт!
Вони так тріщить по швах
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15.05.2024 12:01 Відповісти
Чому завжди кажуть на Заході що якщо Україна попросить про допомогу НАТО?
Може вже треба було попросити?
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15.05.2024 12:38 Відповісти
А ЧОМУ БІЗНЕС А НЕ НАРОД !!!??? НАРОД Є ЗАКОН !!!
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15.05.2024 12:58 Відповісти
ЦЕ СПОНУКАЄ ДО КОНФЛІКТІВ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ НЕВДОВОЛЕННОСТІ !!!
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15.05.2024 12:59 Відповісти
А нужно было еще бизнес обовязать выписывать своим работникам штрафы по 17К гривен..А пусть с.ки отрабатывают ибо нех.. выбирать кого попало
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15.05.2024 13:46 Відповісти
Хайповий бульварний заголовок не відповідає змісту. У статті жодного слова про якісь зобов'язання для бізнесу - лише про адміністрації і ради.
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15.05.2024 14:03 Відповісти
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