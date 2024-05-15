Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток, - ЗМІ
На місцеву владу покладуть додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети.
За даними видання, до статті 36 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад вносять зміни.
Тепер ці органи повинні будуть забезпечити доведення до підприємств розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних до ТЦК.
Закон про мобілізацію викладає пункти 1-3 щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в такій редакції:
- забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну (невійськову) службу, направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби; сприяння в організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;
- забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК;
- забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
- організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, на відповідній території.
"Тепер місцева державна адміністрація повинна буде також здійснювати під час мобілізації своєчасне оповіщення і забезпечувати прибуття на збірні пункти та призов через ТЦК громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, забезпечувати прибуття транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів", - пояснюють автори матеріалу.
Відтак на ВЦА покладаються обов'язки "доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК".
Також військово-цивільна адміністрація має забезпечувати на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, надання звітності з цих питань.
Будь ласка, зачекайте...
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тобто, зевлада ліпить до мобілізації всіх кого попало, аби не нести за це відповідальність.
а якби був закон про СВ, достатньо булоб в простих змі розмістити оголошення про оновлення даних в тцк.
за порушення, покарання як у воєнний час. ВСЕ!!!
але зелена писдота цього не робить бо тоді треба весь свій ібучий лохторат та прихвостнів призвати на захист Батьківщини, чого вони дуже не хочуть
це означало управління країною ставкою
ВР закривалась би та всі на фронт але,
його послали нах...й і він замість того щоб розпустити ВР, тобто свою гнилу монобільшість,
пішов нах...й...
ось чому наразі такий бардак з мобілізацією...
+ бронь всім силовикам, бо йому страшно, боїться нас та участі яника
+бронь тим хто допомагає красти, це місцеві чиновники...
+ блатна писдота яка башляє, а це мільярди...
от і маємо, робочо-селянські ЗСУ!!!!
звісно, крім добровольців-патріоті та офіцерів які мусять служити...
а так, то реально, робочо- селянскі ЗСУ
і не від хорошої ситуації мвс набирає в бригаду ЛЮТЬ цивільних....
мусара не хочуть воювати.
не для цього вони недосипали та недоїдали на службі, по їх словам
Є спеціалізований орган - ТЦК та СП, для чого вішати на бізнес не властиві йому функції? Тим більше, як хвалиться влада тепер є різні реєстри, Оберіги, електронні кабінети і в перспективі електронні повістки. Для чого це бізнесу? Тим більше усі ці моменти залишаться і після війни. Царство бюрократії та штрафів і нічого більше.
"Вже дуже скоро росіян чекає мобілізація. Госдура рф все підготувала.
Електронні повістки, єдиний реєстр гарматного м'яса. Якщо росіянин ухиляється від призову - йому навіть водійські права не дозволено мати.
Кордон де-факто закриють. Якщо повістка прийшла на телефон і її не відкрили, за тиждень ти ухилянт.
Хто там у росії був внє палітікі? Вітаю їх. Втікти до Грузії чи Вірменії вже не вдасться. Досиділись.
Ви знаєте, навіщо це все. Ось так вони бояться контрнаступу ЗСУ. Думають, це їх врятує. Але все буде так, як скаже Україна."
То у них там "реєстр гарматного м'яса", а у нас "зручний електронний кабінет військовозобов'язаного" з потужною назвою "Оберіг". НЕ переплутайте.
Так само можете самі спитати у відділі кадрів: чи є у них договір про співпрацю з комерційною структурою "тцк", нехай вам покажуть.
От вибрали їб..нів. Ніякої стратегії, ніякого бачення.
Уї..ни розвалили країну вщент зі сепединм, а кацапи зі зовні.
Ну, тоді х*йло точно переможе, якщо українцям не потрібна Україна , то кацапи її швиденько приберуть до своїх брудних болот. Займуть Вовчанськ та запишуть усю Харківську область у свою «конституцію» і так далі будуть просуватись.
Порівняйте РЕАЛЬНІ права і свободи в нас Московії. Тільки не гасла Мосєчук -Скабєєвої - а реельний стан.
Як на мене - краще мати одне село вільних козаків . Чим Україну з Кримом ,Донбасом і Кубаннню яка складається зелених совків- слимаків
А потом якесь очко за справедливисть, Кулеба втирає.
Самі цю гівнодержаву фінансуйте потім, з офшорів *******.
Треба більше мобілізовувати і на фронт!
Вони так тріщить по швах
Може вже треба було попросити?