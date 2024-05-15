Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток, - ЗМІ

На місцеву владу покладуть додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети.

За даними видання, до статті 36 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад вносять зміни.

Тепер ці органи повинні будуть забезпечити доведення до підприємств розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних до ТЦК.

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Закон про мобілізацію викладає пункти 1-3 щодо повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в такій редакції:

забезпечення організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну (невійськову) службу, направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби; сприяння в організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів;

забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК;

забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, на відповідній території.

"Тепер місцева державна адміністрація повинна буде також здійснювати під час мобілізації своєчасне оповіщення і забезпечувати прибуття на збірні пункти та призов через ТЦК громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, забезпечувати прибуття транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у порядку, визначеному Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів", - пояснюють автори матеріалу.

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Відтак на ВЦА покладаються обов'язки "доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової, військово-цивільної) або керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК".

Також військово-цивільна адміністрація має забезпечувати на території відповідних населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, надання звітності з цих питань.

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