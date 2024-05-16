Минобороны об опасениях относительно работы е-кабинета: Из-за нагрузки приложение может "лечь", но обновить данные успеют все

После запуска е-кабинета призывника, который запланирован на 18 мая 2024 года, ожидается большой поток желающих обновить данные. Из-за слишком большой нагрузки приложение может "лечь".

Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В пресс-службе МО заверили, что работа над приложением выходит на финишную прямую. Отмечают: работают в ускоренном темпе и прорабатывают все риски, чтобы из-за нагрузки приложение не "легло".

"Конечно, мы ожидаем большого потока людей, которые будут загружать приложение и обновлять свои данные. Но все желающие успеют сделать это онлайн. Ведь дедлайн - 16 июля", - объясняют в Минобороны.

В Минцифры в свою очередь отметили, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 5447 кибератак против Украины по данным CERT-UA.

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"Большинство из них - на правительственные организации, центральные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, коммерческий сектор, транспорт, телеком, ИТ и т.д.", - объясняют в Минцифры.

В частности, атаки на инфраструктуру Дії фиксируются каждый день. В пресс-службе министерства также отмечают, что начали строить цифровое государство уже в условиях кибервойны.

"Мы системно инвестируем в это направление, работаем с международными партнерами, привлекаем лучших специалистов, чтобы усилить киберустойчивость", - объяснили в Минцифры.

Ранее в Минобороны уточнили, что брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной. Генштаб отмечал, что после обновления данных в ТЦК через е-кабинет на ВВК будут вызывать отдельной повесткой.