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Минобороны об опасениях относительно работы е-кабинета: Из-за нагрузки приложение может "лечь", но обновить данные успеют все

військовий,мобілізація,квиток

После запуска е-кабинета призывника, который запланирован на 18 мая 2024 года, ожидается большой поток желающих обновить данные. Из-за слишком большой нагрузки приложение может "лечь".

Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

В пресс-службе МО заверили, что работа над приложением выходит на финишную прямую. Отмечают: работают в ускоренном темпе и прорабатывают все риски, чтобы из-за нагрузки приложение не "легло".

"Конечно, мы ожидаем большого потока людей, которые будут загружать приложение и обновлять свои данные. Но все желающие успеют сделать это онлайн. Ведь дедлайн - 16 июля", - объясняют в Минобороны.

В Минцифры в свою очередь отметили, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 5447 кибератак против Украины по данным CERT-UA.

Также читайте: Пропускная способность ТЦК в Киеве составляет 50-70 человек в день, - Минобороны

"Большинство из них - на правительственные организации, центральные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, коммерческий сектор, транспорт, телеком, ИТ и т.д.", - объясняют в Минцифры.

В частности, атаки на инфраструктуру Дії фиксируются каждый день. В пресс-службе министерства также отмечают, что начали строить цифровое государство уже в условиях кибервойны.

"Мы системно инвестируем в это направление, работаем с международными партнерами, привлекаем лучших специалистов, чтобы усилить киберустойчивость", - объяснили в Минцифры.

Ранее в Минобороны уточнили, что брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной. Генштаб отмечал, что после обновления данных в ТЦК через е-кабинет на ВВК будут вызывать отдельной повесткой.

Автор: 

Минобороны (9287) мобилизация (2735) Минцифры (315)


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Топ комментарии
+5
Всім потрібно, і з бронею, і з відстрочкою, і тим, хто оновлював. Напевно, щоб создати черги і ажиотаж. Щоб більше людей не встигло, щоб потім багато коньских штрафів накласти на людей....
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16.05.2024 14:52
+3
головне, це штрафи! не встиг за 60 діб, плати штраф!
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16.05.2024 14:29
+3
Кто объяснит...зачем данные обновлять тем кто за границей??Не обновил-штраф,может быть...если вспомнят,или найдут твои данные самостоятельно...а может и нет-потому что они сами могут взять из реестров(согласно закона) или ты просто потеряешьмя на время. А вот если обновил,тогда в кабинет тебе приходит повестка на ВЛК,а ты физически прибыть не можешь,потому что ты-за границей...и тогда штраф-100%...+ начнут ********* повторными повестками и и т.д В итоге ????????????
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16.05.2024 14:34
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"Лягання" застосунку не впливає на "стійкість" заочних штрафів. Нє?
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16.05.2024 14:24 Ответить
Підуть усі
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16.05.2024 14:25 Ответить
А вообще я уже писал, что был признан годным в конце декабря 2023 года. Даже вин-код получил. Так какого рожна мне нужно топать в это ТЧК? Они знают где я живу и мобилу мою знают, в личном деле все это есть. И в реестрах все это есть. И знают, что бронь у меня. Кстати мои данные тогда и нахрен никому не упали - сразу на медосмотр

Типа шоб я пришел и там спросили: "ты дурачок чтоли, зачем пришел?"
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16.05.2024 14:26 Ответить
От да, закон ж вимагає під час воєнного стану оновлювати дані раз на рік. Чого викликати тих, хто оновив їх менш, ніж рік тому? Ну в мене в липні рік якраз буде, то я оновлюся...
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16.05.2024 14:30 Ответить
Всім потрібно, і з бронею, і з відстрочкою, і тим, хто оновлював. Напевно, щоб создати черги і ажиотаж. Щоб більше людей не встигло, щоб потім багато коньских штрафів накласти на людей....
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16.05.2024 14:52 Ответить
Кум сказав, що можна буде в ЦНАПі обновити, його жінка повинна там буде пройти якийсь інструктаж до 18 числа.
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16.05.2024 14:55 Ответить
Так ,повинні, багато чого повинні. Але станом на зараз- жоден ЦНАП в Україні ще інструктаж не пройшов. Побачимо
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16.05.2024 15:03 Ответить
Отож і я про те. Чому кума буде проходити інструктаж завтра-післязавтра, а не пройшла його уже давно, щоб було все спокійно, без черг? Чому е-кабінет і досі не запущений, щоб усі "комуінтересно" могли туди заглянути, підвісити його в дні, коли ще рано, щоб уже 18 числа уже все працювало без збоїв? - Та тому, що усе робиться для зриву мобілізації, і більшість це підтримує
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16.05.2024 15:18 Ответить
Тому що це доволі складно організувати і забезпечити - сервіси, програми, допуски, безпека, узгодження між відомствами тощо.
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16.05.2024 16:00 Ответить
Всім потрібно.. "І мертвим, і ненародженим..."
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16.05.2024 15:12 Ответить
головне, це штрафи! не встиг за 60 діб, плати штраф!
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16.05.2024 14:29 Ответить
Угу ... вже 2,5 роки не встигли. У нас на роботі такий є - його просили, поновись. Тепер буде у милі бігати.
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16.05.2024 16:02 Ответить
Кто объяснит...зачем данные обновлять тем кто за границей??Не обновил-штраф,может быть...если вспомнят,или найдут твои данные самостоятельно...а может и нет-потому что они сами могут взять из реестров(согласно закона) или ты просто потеряешьмя на время. А вот если обновил,тогда в кабинет тебе приходит повестка на ВЛК,а ты физически прибыть не можешь,потому что ты-за границей...и тогда штраф-100%...+ начнут ********* повторными повестками и и т.д В итоге ????????????
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16.05.2024 14:34 Ответить
Тем кто за рубежом...- юрисдикция Украины на них НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ и закон о мобилизации ТО ЖЕ на них не распространяется !!!
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16.05.2024 15:30 Ответить
Закони країни діють на території країни, у т.ч. про військ. обов"зок. Як тільки ці юніти ступають на рідну землю ... оп-па ... спрацює.

А так, якщо вони не планують повертатися, Світ широкий.
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16.05.2024 16:04 Ответить
Твой пример не удачный, так как говорю НЕ О ТЕРРИТОРИИ Украины!

Я говорю о "зарубежье"!

Что до тех пор пока человек за рубежом - его законодательство Украины НЕ КАСАЕТСЯ!

А насколько закон о мобилизации В ПРИНЦИПЕ "законен" или "нет" на территории Украины - я не вникал из-за не надобности...
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16.05.2024 18:12 Ответить
Так у них паспорт украинский...данные на них-все в реестрах.Эти люди рано или поздно приедут в страну-банально могилы родственников навестить..У многих недвига осталась..а им куяк-штрафов штук 10...по 17-25К арест имущества.Запрет на выезд-потому что должник оказывается...Вот к чему приведет "не распространение юрисдикции" Они остаются гражданами этой страны-присутствуют они здесь,или нет....кроме тех,кто сменил гражданство и то...на имущество-их гражданство как до ж...дверца.Арестуют и все
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16.05.2024 19:56 Ответить
Насчёт "штрафов" и "арестов имущества"!

"должностное лицо" в том числе из ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".

Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!

А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!

А по беспределу Украина может у себя внутри делать как и что угодно...до поры до времени.. !))))

Нет НИКАКОГО СМЫСЛА строить свои планы и "страхов" об этом!

Пугать этим людей, которые за рубежи - это тоже самое что кусать их за уй!)))
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16.05.2024 20:17 Ответить
поновити дані зобов"зані ?
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16.05.2024 20:57 Ответить
Те кто находится за рубежом - НЕТ НЕ ОБЯЗАНЫ!! Так как на них юрисдикция Украины НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!!
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16.05.2024 20:59 Ответить
Под действие УК и КУПАП могут попасть только ТО, что совершено НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!!!!
А так как люди находятся за рубежом, то они НИКАК НЕ ПОДПАДАЮТ под действие УК и КУПАП Украины!!! )))
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16.05.2024 20:31 Ответить
Что бы те было понятней приведу пример...

Например в Украине примут Закон который разрешает ВСЕМ гражданам Украины управлять транспортным средством без водительского удостоверения и даже без сдачи экзамена и обучения...

Даст ли этот Закон Украины право управлять гражданам Украины находящимся например во Франции - управлять ТАМ транспортными средствами без водительского удостоверения!? ))))

Ответ : НЕТ , НЕ БУДЕТ ТАКОГО ПРАВА у граждан Украины ЗА РУБЕЖОМ!!!

Другой пример...:

Если гражданин Украины курит каннабис в баре в Амстердаме... - будет ли он за это в Украине привлечен к ответственности ( за курение канабиса в Амстердаме) ?! ))))

Ответ : НЕТ , НЕ БУДЕТ!!!
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16.05.2024 20:57 Ответить
Вы смешали все в кучу и удивительно что сами не осознаете в своих примерах,что гражданин Украины находится в правовом поле тех стран где он находится,хотя он и не гражданин тех стран.Ему тоже могут выписать штраф,но он его может не платить-его имущество не будет взыскано исполнительной службой или арестовано,но....его больше не пустят в тот же ЕС.
В случае с Украиной-граждане Украины остаются гражданами Украины со всеми вытекающими последствиями,где бы они не находились...Они могут находится временно вне юрисдикции страны своего гражданства,но это не спасет их от карающих мер закона на их имущество-находящееся в Украине,или же их лично,при первом пересечении границ Украины. Это две диаметрально противоложных значения и две разницы.
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16.05.2024 21:05 Ответить
Это ты ИСКАЖАЕШЬ !

С ЧЕГО ЭТО его должно ждать разного рода наказание в Украине если он НЕ СОВЕРШАЛ ничего что бы попадало под действия УК и КУПАП Украины - так как он был вне юрисдикции Украины !!!???

Это Украина может сделать как гопник по беспределу!!!

А я повторюсь, человека находящимся за рубежом НЕ СТОИТ СТРОИТЬ СВОИ ПЛАНЫ исходя из гопнических поступков Украины!!!!



Еще раз приведу тебе пример:

В Украине употребление, хранение канабиса а тем боле общественном месте УГОЛОВНО наказумо!!!?

Но украинцу, который курил канабис в баре Амстердама - по приезду его в Украину НИЧЕГО ВМЕНИТЬ по жтому поводу НЕ МОЖЕТ!!! Так как он жто делал НЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!!!

А под УК И КУКАП Украины могут попасть действия совершшенные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ Украины!!!!

Так что человек находящийся ЗА РУБЕЖОМ НИКАК НЕ МОГУТ НАРУШАТЬ НИКАКОГО ЗАКОНА УКРАИНЫ, так как там НЕТ ЮРИСДИКЦИИ Украины, в том числе и закона о мобилизации и действия УК и КуПАП на него не распространяется!!!!
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16.05.2024 21:19 Ответить
Ты что не отдупляешь...Вышел закон.Все!!!Все граждане Украины мужского пола 18-60лет должны обновить данные в ТЦК..для отсутсвующих в стране-есть цифровой кабинет..Не обновил данные в 60 дней.Штраф.Пох что ты там куришь в Амстердаме или Америке косяки,ездишь без прав.Ты гражданин Украины.Штраф заочный 17-25тыс...Потом могут еще выписать...Заочно.Даже повестку вручать не надо.Им пох.. что ты не видел повестку и находишься за границей. Не согласен-приезжай и судись.Навыписывают тебе штрафов на 160К-арестуют имущество в Украине...не в Амстердаме или США...выставят на торги...Не насобираешь штрафов на 160...будет просто висеть 1 или 2 штрафа+комиссия исполнительной службы...Въедешь в Украину-хер назад выедешь пока не заплатишь...Должников не выпускают даже за коммуналку(долги) Ты как с луны.И можешь потом хоть на каждом углу кричать что Украина-это гопническое государство...Всем похер.Все это давно знают,потому что страна превратилась в КНДР 2.0 Это для тебя очевидно новость...Но я пишу очевидные факты как есть...Это не выдумки
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16.05.2024 22:00 Ответить
Рассмешит ты своей глупостью !)))
Так накажи за курение канабаса в Амстердаме !?))) по той же схема...))))

Что с тобой глупцом говорить, если ьы туп...)))
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16.05.2024 22:03 Ответить
Та людям за рубежом ПОХЕР ТВОИ и потуги и Украины в отношении них !!!)))

Ты ещё этого не понял!?)))

И жопу свою ты сейчас врёшь именно от того, что знаешь, что их ТЫ и Украина можете только ха ХЕР УКУСИТЬ!!!))))
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16.05.2024 22:07 Ответить
Ну ты и ипанько...Больное на всю голову..Наркоман епаный..Ему пишишь как есть,оно петушится тут еще.Пивень мокрожопый.Иди канабис кури,олень недоделанный.Таблетки прими,да санитарам телефон верни.Полудурок
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16.05.2024 22:11 Ответить
Та похер на твои сташилки! )))

Люди потом все себе ВЕРНУТ, а такие как ТЫ уже згниете или в лагерях/тюрьмах как рабы или в НЕ ОБОРУДОВАННЫХ окопа , потому что рабы - молчали и бездействовали пока зелёная плесень вас обворовывал и пресовал !)))
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16.05.2024 22:19 Ответить
Не переживай петух....Ты сдохнешь раньше.Шизиофрейник-наркоман епаный.Ты чего тут делаешь на Украинском сайте,гомодрил конченый??Иди нахер.Или тебе английской написать. Fuck you. Asshole.
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16.05.2024 22:34 Ответить
Вот тебя плющит от бессилия ...!))))
Иди продолжай лизать жопу зелёной плесени, РАБ!)))
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16.05.2024 22:38 Ответить
Через завелике навантаження застосунок може "лягти". Джерело: https://censor.net/ua/n3489777

що означає може, він ляже так чи інакше
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16.05.2024 14:35 Ответить
Біда-біда. Це за умови, що його ще запустять у відведений термін. Скоріш за все як буде: електронний кабінет не запущено\апп стор-гугл плей не надали дозволів на розміщення\або «система лежить через навантаження» (потрібну відмазку підкреслити), ЦНАПам досі не надали доступ та не навчили користуватися. Що маємо в сухому залишку? Правильно - всім до ТЦК. Без будь-яких альтернатив. Ніжками. Ясен пень, що відразу з ВЛК. Profit. Подвійний. Бо кошти, виділені на запуск системи вже попиляні.
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16.05.2024 14:36 Ответить
Ніт, не тільки в тому справа, бо є проста аріфметика. ТЦК пропускає фізично 50-70 людей за добу( це максимум, насправді менше). Наприклад в Києві- 11 ТЦК. Тобто 500-600 людей на добу максимум оновлять дані. За 2 місяці- це буде максимум 36 тисяч людей. А решті майже мільону чоловіків у Києві- велетенськй штраф, якщо не обновлять. Це тільки по Києву. І по всій Україні так само. Тому висновок. Без додатку і ЦНАПІВ -аж ніяк не вийде оновити дані всім.
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16.05.2024 14:58 Ответить
Ну я бачу, що насправді і мети такої немає. Бо нормальні люди з самого початку казали, що це нереально - оновити всім чоловікам призовного віку дані за два місяці. Сама система ТЦК не впорається зі всіма її оберігами та картотеками. Але ж ніт - військові настояли. Ну ок.
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16.05.2024 15:32 Ответить
Київ - то Київ. На нього може особливого розрахунку і не було. Київ все ж таки. А от в маленьких колишніх райцентрах із населенням до 10000 вистачить часу.
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16.05.2024 15:40 Ответить
Думає киянам дуже кортить велетенські штрафи сплачувати??
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16.05.2024 15:44 Ответить
Курчат рахують восени. Як і багато інших започаткувань нашої «влади» це теж може виявитися великим пшиком. Подивимось
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16.05.2024 15:47 Ответить
"броньовики" через кабінет поновляться через неділю, дві, три, місяць. А там продовжать на час простою.
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16.05.2024 16:08 Ответить
Відсутня головна відмазка: "перебої" (довготривалі) з постачанням е/е.
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16.05.2024 15:18 Ответить
Можна ще якихось парочку придумати для різноманіття. Але то вже по ситуації.
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16.05.2024 15:34 Ответить
а можна оновити дані остаючись неназваним?
ну шо б хоч якийсь парітет був?
а то всі неназвані, як в наступній новині, а Петро так метрікою.
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16.05.2024 14:56 Ответить
Треба менше бабло розпилювати, яке партнери дали, витрачати не собі на маєтки, автівки та дорогі маєтки, а на нові серверні та зарплату айтішнікам, що їх обслуговують.
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16.05.2024 14:57 Ответить
Немає грошей в їх. 60 мільярдів гривень вкрали вклали у дороги. 37 мільярдів гривень вкрали вклали у оборонні споруди. 57 мільярдів гривень вкрали вклали в мільон дронів( якого і близько немає). Тому серверів зась.
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16.05.2024 15:01 Ответить
Уточнення. Не вкрали вклали, а вклали вкрали.
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16.05.2024 15:20 Ответить
І ще: "якіх ще рехворм серверів вам не вистачає"?
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16.05.2024 15:22 Ответить
дурень думкою багатіє
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16.05.2024 15:05 Ответить
e-ВЛК!)
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16.05.2024 15:30 Ответить
Не знаю наскільки правда, тут хтось писав, у Польщі призовник повинен з"явитися протягом 6 днів !!
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16.05.2024 16:10 Ответить
Так само Дія, яка не діє. Є функція перереєстрації авто, але вона не працює вже тиждень. Менти знову на коні, бо в зв'язку із побоюваннями, що другу автівку будуть конфіскувати, купа людей кинулась переоформлювати свої машини на дружин. В мрео - черги на день, але за пару тисяч свої люди роблять швидко та без черги. Навіщо їм Дія-конурент ????
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16.05.2024 16:54 Ответить
Кажуть, що "ляже" той кабінет від надвеликої кількості користувачів.
Так от, ця заява з великою вірогідністю має три підгрунтя:
1) або має місце перестрахівка з причини тупої відмови системи через внутрішні баги;
2) або перестрахівка через продуману відмову системи реєструвати введене через кабінет поновлення даних для вимушеного скерування таки в ТЦК (наприклад через надуману вимогу завантажити файл довідки-постанови з висновком ВЛК, направлення на яку видає той же ТЦК);
3) або це звичайний маркетинговий хід для розкрутки псевдо-ажіотажу, коли насправді бажаючих скористатись цим кабінетом є мізерна кількість.
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16.05.2024 21:50 Ответить
 
 