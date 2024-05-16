Минобороны об опасениях относительно работы е-кабинета: Из-за нагрузки приложение может "лечь", но обновить данные успеют все
После запуска е-кабинета призывника, который запланирован на 18 мая 2024 года, ожидается большой поток желающих обновить данные. Из-за слишком большой нагрузки приложение может "лечь".
Об этом сообщили в Минобороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
В пресс-службе МО заверили, что работа над приложением выходит на финишную прямую. Отмечают: работают в ускоренном темпе и прорабатывают все риски, чтобы из-за нагрузки приложение не "легло".
"Конечно, мы ожидаем большого потока людей, которые будут загружать приложение и обновлять свои данные. Но все желающие успеют сделать это онлайн. Ведь дедлайн - 16 июля", - объясняют в Минобороны.
В Минцифры в свою очередь отметили, что с начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 5447 кибератак против Украины по данным CERT-UA.
"Большинство из них - на правительственные организации, центральные и местные органы власти, сектор безопасности и обороны, коммерческий сектор, транспорт, телеком, ИТ и т.д.", - объясняют в Минцифры.
В частности, атаки на инфраструктуру Дії фиксируются каждый день. В пресс-службе министерства также отмечают, что начали строить цифровое государство уже в условиях кибервойны.
"Мы системно инвестируем в это направление, работаем с международными партнерами, привлекаем лучших специалистов, чтобы усилить киберустойчивость", - объяснили в Минцифры.
Ранее в Минобороны уточнили, что брошенная в почтовый ящик повестка не считается врученной. Генштаб отмечал, что после обновления данных в ТЦК через е-кабинет на ВВК будут вызывать отдельной повесткой.
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Типа шоб я пришел и там спросили: "ты дурачок чтоли, зачем пришел?"
А так, якщо вони не планують повертатися, Світ широкий.
Я говорю о "зарубежье"!
Что до тех пор пока человек за рубежом - его законодательство Украины НЕ КАСАЕТСЯ!
А насколько закон о мобилизации В ПРИНЦИПЕ "законен" или "нет" на территории Украины - я не вникал из-за не надобности...
"должностное лицо" в том числе из ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".
Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!
А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!
А по беспределу Украина может у себя внутри делать как и что угодно...до поры до времени.. !))))
Нет НИКАКОГО СМЫСЛА строить свои планы и "страхов" об этом!
Пугать этим людей, которые за рубежи - это тоже самое что кусать их за уй!)))
А так как люди находятся за рубежом, то они НИКАК НЕ ПОДПАДАЮТ под действие УК и КУПАП Украины!!! )))
Например в Украине примут Закон который разрешает ВСЕМ гражданам Украины управлять транспортным средством без водительского удостоверения и даже без сдачи экзамена и обучения...
Даст ли этот Закон Украины право управлять гражданам Украины находящимся например во Франции - управлять ТАМ транспортными средствами без водительского удостоверения!? ))))
Ответ : НЕТ , НЕ БУДЕТ ТАКОГО ПРАВА у граждан Украины ЗА РУБЕЖОМ!!!
Другой пример...:
Если гражданин Украины курит каннабис в баре в Амстердаме... - будет ли он за это в Украине привлечен к ответственности ( за курение канабиса в Амстердаме) ?! ))))
Ответ : НЕТ , НЕ БУДЕТ!!!
В случае с Украиной-граждане Украины остаются гражданами Украины со всеми вытекающими последствиями,где бы они не находились...Они могут находится временно вне юрисдикции страны своего гражданства,но это не спасет их от карающих мер закона на их имущество-находящееся в Украине,или же их лично,при первом пересечении границ Украины. Это две диаметрально противоложных значения и две разницы.
С ЧЕГО ЭТО его должно ждать разного рода наказание в Украине если он НЕ СОВЕРШАЛ ничего что бы попадало под действия УК и КУПАП Украины - так как он был вне юрисдикции Украины !!!???
Это Украина может сделать как гопник по беспределу!!!
А я повторюсь, человека находящимся за рубежом НЕ СТОИТ СТРОИТЬ СВОИ ПЛАНЫ исходя из гопнических поступков Украины!!!!
Еще раз приведу тебе пример:
В Украине употребление, хранение канабиса а тем боле общественном месте УГОЛОВНО наказумо!!!?
Но украинцу, который курил канабис в баре Амстердама - по приезду его в Украину НИЧЕГО ВМЕНИТЬ по жтому поводу НЕ МОЖЕТ!!! Так как он жто делал НЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!!!
А под УК И КУКАП Украины могут попасть действия совершшенные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ Украины!!!!
Так что человек находящийся ЗА РУБЕЖОМ НИКАК НЕ МОГУТ НАРУШАТЬ НИКАКОГО ЗАКОНА УКРАИНЫ, так как там НЕТ ЮРИСДИКЦИИ Украины, в том числе и закона о мобилизации и действия УК и КуПАП на него не распространяется!!!!
Так накажи за курение канабаса в Амстердаме !?))) по той же схема...))))
Что с тобой глупцом говорить, если ьы туп...)))
Ты ещё этого не понял!?)))
И жопу свою ты сейчас врёшь именно от того, что знаешь, что их ТЫ и Украина можете только ха ХЕР УКУСИТЬ!!!))))
Люди потом все себе ВЕРНУТ, а такие как ТЫ уже згниете или в лагерях/тюрьмах как рабы или в НЕ ОБОРУДОВАННЫХ окопа , потому что рабы - молчали и бездействовали пока зелёная плесень вас обворовывал и пресовал !)))
Иди продолжай лизать жопу зелёной плесени, РАБ!)))
що означає може, він ляже так чи інакше
ну шо б хоч якийсь парітет був?
а то всі неназвані, як в наступній новині, а Петро так метрікою.
вкраливклали у дороги. 37 мільярдів гривень вкраливклали у оборонні споруди. 57 мільярдів гривень вкраливклали в мільон дронів( якого і близько немає). Тому серверів зась. вкраливклали, а вклаливкрали. рехвормсерверів вам не вистачає"?
Так от, ця заява з великою вірогідністю має три підгрунтя:
1) або має місце перестрахівка з причини тупої відмови системи через внутрішні баги;
2) або перестрахівка через продуману відмову системи реєструвати введене через кабінет поновлення даних для вимушеного скерування таки в ТЦК (наприклад через надуману вимогу завантажити файл довідки-постанови з висновком ВЛК, направлення на яку видає той же ТЦК);
3) або це звичайний маркетинговий хід для розкрутки псевдо-ажіотажу, коли насправді бажаючих скористатись цим кабінетом є мізерна кількість.