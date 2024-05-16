Міноборони про побоювання щодо роботи е-кабінету: Через навантаження застосунок може "лягти", але оновити дані встигнуть усі

Після запуску е-кабінету призовника, що заплановано на 18 травня 2024 року, очікується великий потік охочих оновити дані. Через завелике навантаження застосунок може "лягти".

Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

У пресслужбі МО запевнили, що робота над застосунком виходить на фінішну пряму. Наголошують: працюють в пришвидшеному темпі та опрацьовують всі ризики, аби через навантаження застосунок не "ліг".

"Звичайно, ми очікуємо великого потоку людей, що завантажуватимуть застосунок та оновлюватимуть свої дані. Але усі охочі встигнуть зробити це онлайн. Адже дедлайн - 16 липня", - пояснюють у Міноборони.

У Мінцифри своєю чергою зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 5447 кібератак проти України за даними CERT-UA.

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"Більшість з них - на урядові організації, центральні та місцеві органи влади, сектор безпеки і оборони, комерційний сектор, транспорт, телеком, ІТ тощо", - пояснюють у Мінцифри.

Зокрема, атаки на інфраструктуру Дії фіксуються кожного дня. У пресслужбі міністерства також наголошують, що почали будувати цифрову державу вже в умовах кібервійни.

"Ми системно інвестуємо в цей напрям, працюємо з міжнародними партнерами, залучаємо найкращих спеціалістів, щоб посилити кіберстійкість", - пояснили у Мінцифри.

Раніше у Міноборони уточнили, що кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою. Генштаб наголошував, що після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою