Міноборони про побоювання щодо роботи е-кабінету: Через навантаження застосунок може "лягти", але оновити дані встигнуть усі
Після запуску е-кабінету призовника, що заплановано на 18 травня 2024 року, очікується великий потік охочих оновити дані. Через завелике навантаження застосунок може "лягти".
Про це повідомили у Міноборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
У пресслужбі МО запевнили, що робота над застосунком виходить на фінішну пряму. Наголошують: працюють в пришвидшеному темпі та опрацьовують всі ризики, аби через навантаження застосунок не "ліг".
"Звичайно, ми очікуємо великого потоку людей, що завантажуватимуть застосунок та оновлюватимуть свої дані. Але усі охочі встигнуть зробити це онлайн. Адже дедлайн - 16 липня", - пояснюють у Міноборони.
У Мінцифри своєю чергою зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 5447 кібератак проти України за даними CERT-UA.
"Більшість з них - на урядові організації, центральні та місцеві органи влади, сектор безпеки і оборони, комерційний сектор, транспорт, телеком, ІТ тощо", - пояснюють у Мінцифри.
Зокрема, атаки на інфраструктуру Дії фіксуються кожного дня. У пресслужбі міністерства також наголошують, що почали будувати цифрову державу вже в умовах кібервійни.
"Ми системно інвестуємо в цей напрям, працюємо з міжнародними партнерами, залучаємо найкращих спеціалістів, щоб посилити кіберстійкість", - пояснили у Мінцифри.
Раніше у Міноборони уточнили, що кинута в поштову скриньку повістка не вважається врученою. Генштаб наголошував, що після оновлення даних у ТЦК через е-кабінет на ВЛК викликатимуть окремою повісткою
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Типа шоб я пришел и там спросили: "ты дурачок чтоли, зачем пришел?"
А так, якщо вони не планують повертатися, Світ широкий.
Я говорю о "зарубежье"!
Что до тех пор пока человек за рубежом - его законодательство Украины НЕ КАСАЕТСЯ!
А насколько закон о мобилизации В ПРИНЦИПЕ "законен" или "нет" на территории Украины - я не вникал из-за не надобности...
"должностное лицо" в том числе из ОПГ именующая себя "тцк", которое совершит любое действие в отношении лица находящегося ЗА РУБЕЖОМ - совершит преступление предусмотренное статьёй 366 Уголовного кодекса Украины "СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ".
Так как "должностное лицо" имея доступ КО ВСЕМ реестрам ЗНАЛ, что человек покинул территорию Украины!
А следовательно НЕ ПОДПАДАЕТ под действие закона о мобилизации, так как ЮРИСДИКЦИЯ УКРАИНЫ вне её территории НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ!
А по беспределу Украина может у себя внутри делать как и что угодно...до поры до времени.. !))))
Нет НИКАКОГО СМЫСЛА строить свои планы и "страхов" об этом!
Пугать этим людей, которые за рубежи - это тоже самое что кусать их за уй!)))
А так как люди находятся за рубежом, то они НИКАК НЕ ПОДПАДАЮТ под действие УК и КУПАП Украины!!! )))
Например в Украине примут Закон который разрешает ВСЕМ гражданам Украины управлять транспортным средством без водительского удостоверения и даже без сдачи экзамена и обучения...
Даст ли этот Закон Украины право управлять гражданам Украины находящимся например во Франции - управлять ТАМ транспортными средствами без водительского удостоверения!? ))))
Ответ : НЕТ , НЕ БУДЕТ ТАКОГО ПРАВА у граждан Украины ЗА РУБЕЖОМ!!!
Другой пример...:
Если гражданин Украины курит каннабис в баре в Амстердаме... - будет ли он за это в Украине привлечен к ответственности ( за курение канабиса в Амстердаме) ?! ))))
Ответ : НЕТ , НЕ БУДЕТ!!!
В случае с Украиной-граждане Украины остаются гражданами Украины со всеми вытекающими последствиями,где бы они не находились...Они могут находится временно вне юрисдикции страны своего гражданства,но это не спасет их от карающих мер закона на их имущество-находящееся в Украине,или же их лично,при первом пересечении границ Украины. Это две диаметрально противоложных значения и две разницы.
С ЧЕГО ЭТО его должно ждать разного рода наказание в Украине если он НЕ СОВЕРШАЛ ничего что бы попадало под действия УК и КУПАП Украины - так как он был вне юрисдикции Украины !!!???
Это Украина может сделать как гопник по беспределу!!!
А я повторюсь, человека находящимся за рубежом НЕ СТОИТ СТРОИТЬ СВОИ ПЛАНЫ исходя из гопнических поступков Украины!!!!
Еще раз приведу тебе пример:
В Украине употребление, хранение канабиса а тем боле общественном месте УГОЛОВНО наказумо!!!?
Но украинцу, который курил канабис в баре Амстердама - по приезду его в Украину НИЧЕГО ВМЕНИТЬ по жтому поводу НЕ МОЖЕТ!!! Так как он жто делал НЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!!!
А под УК И КУКАП Украины могут попасть действия совершшенные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ Украины!!!!
Так что человек находящийся ЗА РУБЕЖОМ НИКАК НЕ МОГУТ НАРУШАТЬ НИКАКОГО ЗАКОНА УКРАИНЫ, так как там НЕТ ЮРИСДИКЦИИ Украины, в том числе и закона о мобилизации и действия УК и КуПАП на него не распространяется!!!!
Так накажи за курение канабаса в Амстердаме !?))) по той же схема...))))
Что с тобой глупцом говорить, если ьы туп...)))
Ты ещё этого не понял!?)))
И жопу свою ты сейчас врёшь именно от того, что знаешь, что их ТЫ и Украина можете только ха ХЕР УКУСИТЬ!!!))))
Люди потом все себе ВЕРНУТ, а такие как ТЫ уже згниете или в лагерях/тюрьмах как рабы или в НЕ ОБОРУДОВАННЫХ окопа , потому что рабы - молчали и бездействовали пока зелёная плесень вас обворовывал и пресовал !)))
Иди продолжай лизать жопу зелёной плесени, РАБ!)))
що означає може, він ляже так чи інакше
ну шо б хоч якийсь парітет був?
а то всі неназвані, як в наступній новині, а Петро так метрікою.
вкраливклали у дороги. 37 мільярдів гривень вкраливклали у оборонні споруди. 57 мільярдів гривень вкраливклали в мільон дронів( якого і близько немає). Тому серверів зась. вкраливклали, а вклаливкрали. рехвормсерверів вам не вистачає"?
Так от, ця заява з великою вірогідністю має три підгрунтя:
1) або має місце перестрахівка з причини тупої відмови системи через внутрішні баги;
2) або перестрахівка через продуману відмову системи реєструвати введене через кабінет поновлення даних для вимушеного скерування таки в ТЦК (наприклад через надуману вимогу завантажити файл довідки-постанови з висновком ВЛК, направлення на яку видає той же ТЦК);
3) або це звичайний маркетинговий хід для розкрутки псевдо-ажіотажу, коли насправді бажаючих скористатись цим кабінетом є мізерна кількість.