В результате очередного обстрела Херсонщины один человек погиб, еще один - получил ранения
Оккупанты сегодня обстреляли еще один населенный пункт в Херсонской области, есть погибший и раненый.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 16 мая примерно в 16:10 армия РФ обстреляла еще один населенный пункт Херсонщины.
В результате взрывов погиб 45-летний мужчина. Еще один мужчина 44-х лет получил ранения, ему оказывают помощь медики.
Напомним, также сегодня, 16 мая, оккупанты обстреляли село Высокое Бериславского района Херсонской области: один человек погиб и четверо получили ранения.
Кроме того, российские войска ударили по амбулатории в селе Золотая Балка Херсонской области. Люди не пострадали.
Под российскими обстрелами 16 мая находился и Корабельный район Херсона, пострадали два человека.
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