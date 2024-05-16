В результате очередного обстрела Херсонщины один человек погиб, еще один - получил ранения

Оккупанты сегодня обстреляли еще один населенный пункт в Херсонской области, есть погибший и раненый.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 16 мая примерно в 16:10 армия РФ обстреляла еще один населенный пункт Херсонщины.

В результате взрывов погиб 45-летний мужчина. Еще один мужчина 44-х лет получил ранения, ему оказывают помощь медики.

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Напомним, также сегодня, 16 мая, оккупанты обстреляли село Высокое Бериславского района Херсонской области: один человек погиб и четверо получили ранения.

Кроме того, российские войска ударили по амбулатории в селе Золотая Балка Херсонской области. Люди не пострадали.

Под российскими обстрелами 16 мая находился и Корабельный район Херсона, пострадали два человека.