Унаслідок чергового обстрілу Херсонщини одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень

Окупанти сьогодні обстріляли ще один населений пункт у Херсонській області, є загиблий та поранений.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 16 травня приблизно о 16:10 армія РФ обстріляла ще один населений пункт Херсонщини.

Внаслідок вибухів загинув 45-річний чоловік. Ще одна людина 44-х років зазнала поранень, їй надають допомогу медики.

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Нагадаємо, також сьогодні, 16 травня, окупанти обстріляли село Високе Бериславського району Херсонської області, унаслідок чого одна людина загинула і чотири зазнали поранень.

Крім того, російські війська вдарили по амбулаторії у селі Золота Балка Херсонської області. Люди не постраждали.

Під російськими обстрілами 16 травня перебував і Корабельний район Херсону, постраждали дві людини.