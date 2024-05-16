Унаслідок чергового обстрілу Херсонщини одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень
Окупанти сьогодні обстріляли ще один населений пункт у Херсонській області, є загиблий та поранений.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 16 травня приблизно о 16:10 армія РФ обстріляла ще один населений пункт Херсонщини.
Внаслідок вибухів загинув 45-річний чоловік. Ще одна людина 44-х років зазнала поранень, їй надають допомогу медики.
Нагадаємо, також сьогодні, 16 травня, окупанти обстріляли село Високе Бериславського району Херсонської області, унаслідок чого одна людина загинула і чотири зазнали поранень.
Крім того, російські війська вдарили по амбулаторії у селі Золота Балка Херсонської області. Люди не постраждали.
Під російськими обстрілами 16 травня перебував і Корабельний район Херсону, постраждали дві людини.
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