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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок чергового обстрілу Херсонщини одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень

Обстріли Херсонщини 16 травня

Окупанти сьогодні обстріляли ще один населений пункт у Херсонській області, є загиблий та поранений.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 16 травня приблизно о 16:10 армія РФ обстріляла ще один населений пункт Херсонщини.

Внаслідок вибухів загинув 45-річний чоловік. Ще одна людина 44-х років зазнала поранень, їй надають допомогу медики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, також сьогодні, 16 травня, окупанти обстріляли село Високе Бериславського району Херсонської області, унаслідок чого одна людина загинула і чотири зазнали поранень.

Крім того, російські війська вдарили по амбулаторії у селі Золота Балка Херсонської області. Люди не постраждали.

Під російськими обстрілами 16 травня перебував і Корабельний район Херсону, постраждали дві людини.

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обстріл (28212) Херсон (3330) Херсонська область (5704)


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За каждого украинца нужно убить не менее 10 руZZких орков
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16.05.2024 19:44 Відповісти
 
 