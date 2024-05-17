РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5281 посетитель онлайн
Новости Война
5 386 19

Украине, вероятно, разрешили бить по РФ западным оружием, - Le Monde

ЗМІ кажуть, що Україні, ймовірно, дозволили бити по РФ західною зброєю

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена свидетельствуют, что Украина, вероятно, получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Monde.

Журналисты цитируют госсекретаря США Этони Блинкена, который во время визита в Киев сказал: "Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но, в конце концов, Украина должна принимать решение для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности".

По данным издания, Украина была вынуждена соблюдать этот запрет, поскольку очень зависит от западной помощи. В то же время это стало проблемой, в частности, во время нового наступления россиян на Харьковщине. Поскольку Украина не могла нанести превентивный удар по скоплению российских сил.

Слова Блинкена прозвучали после того, как глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также во время визита в Киев заявил, что страна готова санкционировать удары по российской территории из оружия, предоставленного Лондоном.

Le Monde отмечает, что заявления Кэмерона и Блинкена являются "признаком продуманного изменения позиции Запада" по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Греции отрицает, что его страна тайно отправила в Украину 250 контейнеров с вооружением

Удары по территории РФ западным оружием

В Пентагоне заявили, что позиция по использованию Украиной американского оружия остается неизменной.

"Мы считаем, что оборудование и средства, которые мы предоставляем Украине, и которые другие государства предоставляют Украине, следует использовать для возвращения украинской суверенной территории. ... Мы считаем, что это в пределах украинской территории", - отметили там.

Читайте также: Странам НАТО нужно увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, - Кэмерон

Автор: 

Кэмерон Дэвид (247) оружие (10198) Блинкен Энтони (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Я бачив цю Кармен, на Житньому ринку !
показать весь комментарий
17.05.2024 09:25
+5
Правильно! ******* побільше. Одні *******, що дозволили, інші - що суворо заборонили. Хай гадають, підари.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:24
+2
Можнанеможна, оц ой то не ми....
показать весь комментарий
17.05.2024 09:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пісдьож. Нічого не дозволили. Сьогодні вже була новина де пентагон ще раз нагадав куди бити не можна
показать весь комментарий
17.05.2024 09:22 Ответить
може, така гра?
вєрю нє вєрю.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:23 Ответить
Нагадаю: Так ми і не стріляємо по кацапській території. Кацапи самі заявили в 2014, що не визнають договорів з Україною. Як не визнають, то і ми не визнаємо. Подивіться на карту України 1918 р. Там і Білгород, і Кубанське з Новоросійськом, і Підкавказьке. То все наше. А якщо згадати, що кацапи тепер взагалі не визнають існування України, то і ми не визнаємо існування кацапії. Все, що було Київською і Галицькою Руссю - наша територія. А кацапії тоді взагалі не було, то можемо пуляти куди дістаємо.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:48 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 09:22 Ответить
Я бачив цю Кармен, на Житньому ринку !
показать весь комментарий
17.05.2024 09:25 Ответить
"Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території, позиція США незмінна" - речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:23 Ответить
В статі наведені слова держсекретаря США Ентон Блінкен, який має право висловлювати позицію уряду США, а прес секретар міністерства оборони, погодьтесь все-таки не той рівень що формує і втілює політику країни, можливо вона ще не отримала відповіді інструкції які повинна виголошувати. Поживемо побачимо..
показать весь комментарий
17.05.2024 11:20 Ответить
Будемо сподіватися. Але цю заяву теж хтось вклав у її вуста, не сама ж вигадала.
показать весь комментарий
17.05.2024 11:27 Ответить
молюся, щоб це було, дійсно, так.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:23 Ответить
Правильно! ******* побільше. Одні *******, що дозволили, інші - що суворо заборонили. Хай гадають, підари.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:24 Ответить
Можнанеможна, оц ой то не ми....
показать весь комментарий
17.05.2024 09:26 Ответить
З огляду на Харківську область ця "заборона" просто апофеоз ідіотизму...
показать весь комментарий
17.05.2024 09:32 Ответить
Було б добре, побачимо по прильотах... поки наразі тільки по Криму
показать весь комментарий
17.05.2024 09:32 Ответить
Блинкен сказал, что не поощряют вообще любым оружием, даже украинским, те же нпз
показать весь комментарий
17.05.2024 09:35 Ответить
я вас умоляю.
загоніть ті ракети в гараж, до дяді колі. він за ніч всі номери позбиває, та всі наклейки відірве.
навіть, щось приварить, що б далі летіла.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:36 Ответить
От нафіга таке робити та плутати кацапів. Замість того, щоб підіграти американцям, які реально тролять русню, ніби забороняють нам використовувати свою зброю на території московських болот.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:50 Ответить
Як повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.politico.com/news/2024/05/14/ukraine-weapons-russia-00157970 Politico , в США прибула делегація з групи українських парламентаріїв, щоб заручитися допомогою Конгресу у вирішенні проблеми використання зброї американського виробництва для нанесення ударів по території Росії. Блокування такого дозволу, на думку парламентарів ВР, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах та іншим військовим об'єктах розташованих за кордоном "на упередження". "Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", - підтвердив голова делегації і голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія.
Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.
Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.
Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.
Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.
показать весь комментарий
17.05.2024 12:57 Ответить
То дозволили, то не дозволили, то знов дозволили.... Вже пора вже якось визначитися абощо
показать весь комментарий
17.05.2024 18:46 Ответить
 
 