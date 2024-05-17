Украине, вероятно, разрешили бить по РФ западным оружием, - Le Monde

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена свидетельствуют, что Украина, вероятно, получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Monde.

Журналисты цитируют госсекретаря США Этони Блинкена, который во время визита в Киев сказал: "Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но, в конце концов, Украина должна принимать решение для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности".

По данным издания, Украина была вынуждена соблюдать этот запрет, поскольку очень зависит от западной помощи. В то же время это стало проблемой, в частности, во время нового наступления россиян на Харьковщине. Поскольку Украина не могла нанести превентивный удар по скоплению российских сил.

Слова Блинкена прозвучали после того, как глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также во время визита в Киев заявил, что страна готова санкционировать удары по российской территории из оружия, предоставленного Лондоном.

Le Monde отмечает, что заявления Кэмерона и Блинкена являются "признаком продуманного изменения позиции Запада" по этому вопросу.

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Удары по территории РФ западным оружием

В Пентагоне заявили, что позиция по использованию Украиной американского оружия остается неизменной.

"Мы считаем, что оборудование и средства, которые мы предоставляем Украине, и которые другие государства предоставляют Украине, следует использовать для возвращения украинской суверенной территории. ... Мы считаем, что это в пределах украинской территории", - отметили там.

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