Украине, вероятно, разрешили бить по РФ западным оружием, - Le Monde
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена свидетельствуют, что Украина, вероятно, получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Monde.
Журналисты цитируют госсекретаря США Этони Блинкена, который во время визита в Киев сказал: "Мы не поощряли и не создавали возможность для нанесения ударов за пределами Украины. Но, в конце концов, Украина должна принимать решение для себя, как она собирается воевать или как будет вести войну в защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности".
По данным издания, Украина была вынуждена соблюдать этот запрет, поскольку очень зависит от западной помощи. В то же время это стало проблемой, в частности, во время нового наступления россиян на Харьковщине. Поскольку Украина не могла нанести превентивный удар по скоплению российских сил.
Слова Блинкена прозвучали после того, как глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также во время визита в Киев заявил, что страна готова санкционировать удары по российской территории из оружия, предоставленного Лондоном.
Le Monde отмечает, что заявления Кэмерона и Блинкена являются "признаком продуманного изменения позиции Запада" по этому вопросу.
Удары по территории РФ западным оружием
В Пентагоне заявили, что позиция по использованию Украиной американского оружия остается неизменной.
"Мы считаем, что оборудование и средства, которые мы предоставляем Украине, и которые другие государства предоставляют Украине, следует использовать для возвращения украинской суверенной территории. ... Мы считаем, что это в пределах украинской территории", - отметили там.
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вєрю нє вєрю.
загоніть ті ракети в гараж, до дяді колі. він за ніч всі номери позбиває, та всі наклейки відірве.
навіть, щось приварить, що б далі летіла.
Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.
Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.
Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.
Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.