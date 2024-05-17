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Новини Війна
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Україні, ймовірно, дозволили бити по РФ західною зброєю, - Le Monde

ЗМІ кажуть, що Україні, ймовірно, дозволили бити по РФ західною зброєю

Заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена свідчать, що Україна, ймовірно, отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Monde.

Журналісти цитують держсекретаря США Етоні Блінкена, який під час візиту до Києва сказав: "Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України. Але, зрештою, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності".

За даними видання, Україна була вимушена дотримуватися цієї заборони, оскільки дуже залежить від західної допомоги. Водночас це стало проблемою, зокрема, під час нового наступу росіян на Харківщині. Оскільки Україна не могла завдати превентивного удару по скупченню російських сил.

Слова Блінкена прозвучали після того, як глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон також під час візиту до Києва заявив, що країна готова санкціонувати удари по російській території зі зброї, наданої Лондоном

Le Monde зазначає, що заяви Кемерона і Блінкена є "ознакою продуманої зміни позиції Заходу" щодо цього питання.

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Удари по території РФ західною зброєю

У Пентагоні заявили, що позиція щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною.

"Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території. ... Ми вважаємо, що це в межах української території", - зазначили там.

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Автор: 

Кемерон Девід (110) зброя (7435) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+7
Я бачив цю Кармен, на Житньому ринку !
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17.05.2024 09:25
+5
Правильно! ******* побільше. Одні *******, що дозволили, інші - що суворо заборонили. Хай гадають, підари.
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17.05.2024 09:24
+2
Можнанеможна, оц ой то не ми....
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17.05.2024 09:26
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Пісдьож. Нічого не дозволили. Сьогодні вже була новина де пентагон ще раз нагадав куди бити не можна
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17.05.2024 09:22 Відповісти
може, така гра?
вєрю нє вєрю.
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17.05.2024 09:23 Відповісти
Нагадаю: Так ми і не стріляємо по кацапській території. Кацапи самі заявили в 2014, що не визнають договорів з Україною. Як не визнають, то і ми не визнаємо. Подивіться на карту України 1918 р. Там і Білгород, і Кубанське з Новоросійськом, і Підкавказьке. То все наше. А якщо згадати, що кацапи тепер взагалі не визнають існування України, то і ми не визнаємо існування кацапії. Все, що було Київською і Галицькою Руссю - наша територія. А кацапії тоді взагалі не було, то можемо пуляти куди дістаємо.
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17.05.2024 09:48 Відповісти
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17.05.2024 09:22 Відповісти
Я бачив цю Кармен, на Житньому ринку !
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17.05.2024 09:25 Відповісти
"Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території, позиція США незмінна" - речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
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17.05.2024 09:23 Відповісти
В статі наведені слова держсекретаря США Ентон Блінкен, який має право висловлювати позицію уряду США, а прес секретар міністерства оборони, погодьтесь все-таки не той рівень що формує і втілює політику країни, можливо вона ще не отримала відповіді інструкції які повинна виголошувати. Поживемо побачимо..
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17.05.2024 11:20 Відповісти
Будемо сподіватися. Але цю заяву теж хтось вклав у її вуста, не сама ж вигадала.
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17.05.2024 11:27 Відповісти
молюся, щоб це було, дійсно, так.
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17.05.2024 09:23 Відповісти
Правильно! ******* побільше. Одні *******, що дозволили, інші - що суворо заборонили. Хай гадають, підари.
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17.05.2024 09:24 Відповісти
Можнанеможна, оц ой то не ми....
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17.05.2024 09:26 Відповісти
З огляду на Харківську область ця "заборона" просто апофеоз ідіотизму...
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17.05.2024 09:32 Відповісти
Було б добре, побачимо по прильотах... поки наразі тільки по Криму
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17.05.2024 09:32 Відповісти
Блинкен сказал, что не поощряют вообще любым оружием, даже украинским, те же нпз
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17.05.2024 09:35 Відповісти
я вас умоляю.
загоніть ті ракети в гараж, до дяді колі. він за ніч всі номери позбиває, та всі наклейки відірве.
навіть, щось приварить, що б далі летіла.
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17.05.2024 09:36 Відповісти
От нафіга таке робити та плутати кацапів. Замість того, щоб підіграти американцям, які реально тролять русню, ніби забороняють нам використовувати свою зброю на території московських болот.
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17.05.2024 09:50 Відповісти
Як повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на https://www.politico.com/news/2024/05/14/ukraine-weapons-russia-00157970 Politico , в США прибула делегація з групи українських парламентаріїв, щоб заручитися допомогою Конгресу у вирішенні проблеми використання зброї американського виробництва для нанесення ударів по території Росії. Блокування такого дозволу, на думку парламентарів ВР, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах та іншим військовим об'єктах розташованих за кордоном "на упередження". "Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", - підтвердив голова делегації і голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія.
Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.
Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.
Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.
Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.
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17.05.2024 12:57 Відповісти
То дозволили, то не дозволили, то знов дозволили.... Вже пора вже якось визначитися абощо
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17.05.2024 18:46 Відповісти
 
 