Україні, ймовірно, дозволили бити по РФ західною зброєю, - Le Monde
Заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена свідчать, що Україна, ймовірно, отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Monde.
Журналісти цитують держсекретаря США Етоні Блінкена, який під час візиту до Києва сказав: "Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України. Але, зрештою, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності".
За даними видання, Україна була вимушена дотримуватися цієї заборони, оскільки дуже залежить від західної допомоги. Водночас це стало проблемою, зокрема, під час нового наступу росіян на Харківщині. Оскільки Україна не могла завдати превентивного удару по скупченню російських сил.
Слова Блінкена прозвучали після того, як глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон також під час візиту до Києва заявив, що країна готова санкціонувати удари по російській території зі зброї, наданої Лондоном
Le Monde зазначає, що заяви Кемерона і Блінкена є "ознакою продуманої зміни позиції Заходу" щодо цього питання.
Удари по території РФ західною зброєю
У Пентагоні заявили, що позиція щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною.
"Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території. ... Ми вважаємо, що це в межах української території", - зазначили там.
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вєрю нє вєрю.
загоніть ті ракети в гараж, до дяді колі. він за ніч всі номери позбиває, та всі наклейки відірве.
навіть, щось приварить, що б далі летіла.
Адміністрація президента США Джо Байдена, відправляючи Україні зброю дальнього радіусу дії, заявила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.
Росія прекрасно обізнана про це обмеження і змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військовослужбовців і техніки, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України.
Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.
Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні.