Україні, ймовірно, дозволили бити по РФ західною зброєю, - Le Monde

Заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена свідчать, що Україна, ймовірно, отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Monde.

Журналісти цитують держсекретаря США Етоні Блінкена, який під час візиту до Києва сказав: "Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України. Але, зрештою, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності".

За даними видання, Україна була вимушена дотримуватися цієї заборони, оскільки дуже залежить від західної допомоги. Водночас це стало проблемою, зокрема, під час нового наступу росіян на Харківщині. Оскільки Україна не могла завдати превентивного удару по скупченню російських сил.

Слова Блінкена прозвучали після того, як глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон також під час візиту до Києва заявив, що країна готова санкціонувати удари по російській території зі зброї, наданої Лондоном

Le Monde зазначає, що заяви Кемерона і Блінкена є "ознакою продуманої зміни позиції Заходу" щодо цього питання.

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Удари по території РФ західною зброєю

У Пентагоні заявили, що позиція щодо використання Україною американської зброї залишається незмінною.

"Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території. ... Ми вважаємо, що це в межах української території", - зазначили там.

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