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Увольнение Шойгу не повлияет на ход войны РФ против Украины, - британская разведка

Бєлоусов Шойгу

Назначение нового министра обороны в России не будет иметь значительного влияния на ход войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Там отметили, что Белоусов является экономистом без армейского бэкграунда. До назначения он занимал должность первого вице-премьера, а до того - работал помощником Путина по экономическим вопросам.

Разведка Великобритании предполагает, что Белоусов назначили для увеличения эффективности оборонных расходов, а также более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями войск РФ.

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"Это может оказаться чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском Министерстве обороны и Вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Также в разведке считают, что назначение нового министра обороны вряд ли будет иметь значительное и немедленное влияние на ход агрессии против Украины.

"Поскольку Путин также объявил, что не будет никаких изменений в назначении высшего руководства Генерального штаба, нынешний российский подход к войне, вероятно, будет продолжаться", - подытожили там.

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Увольнение Шойгу с поста министра обороны РФ

Напомним, в воскресенье, 12 мая, стало известно об увольнении министра обороны РФ Сергея Шойгу, который занимал эту должность с 2012 года.

В понедельник, 13 мая, пресс-секретарь российского диктатора Песков сообщил, что уже бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу станет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако не ее непосредственным руководителем. Это ведомство непосредственно подчинено Путину.

14 мая 2024 года Путин официально назначил на должность министра Андрей Белоусова.

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Автор: 

Великобритания (4929) внешняя разведка (374) Минобороны рф (924) Белоусов Андрей (19)


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Шлангу назначен командующим внегалактических парнокопытных войск.
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17.05.2024 13:15 Ответить
не розумію прикола. Йбана русня замінює корупціонера на менеджера, який на росії налагодив виробництво шахедів, а в нас в цей же час міністром працює повністю корумпований крадій, який просто тащить бабки на всьому чому може - від харчів до броніків, ще й друг Зе Кірющєнко у нас відповідальний за "виробництво дронів", так що під кінець року буде не мільйон дронів, а мільйон дечого іншого. Тільки ми цього не побачимо, бо будемо сидіти без електрики.

але росіяни сміщні. гігі, шойгу змінили посаду.
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17.05.2024 13:52 Ответить
Новый будет киздить не хуже оленевода, зря вы так расстраиваетесь.
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17.05.2024 16:54 Ответить
"А олєні - лучше!" (с)
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17.05.2024 13:18 Ответить
Радіти особливо нічому. Новий міністр- фанат держпланування та регулювання, ідеальний кандидат на цю посаду. Його відповідальність саме забезпечення армії, а не бойова робота.
Це не лупошарий трускавецький ЙУрист з яйцями по 17 чи ларьочник кримський з ДОТами та тімошенками у якості пАтужних радників.
Залишається сподіватися, що корумпована структура міноборони його швиденько під себе адаптує, перетворивши на "картонного маршала2.0", але якщо корупцію прижме він- результат буде паскудним для України. Вже зараз бачимо різницю між прокладками-одноденками: ЗЕлені-бабло, у якості фіндопомоги отримане, з України вивозять; російські- техніку, обладнання та комплектуючі поза санкціями завозять.
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17.05.2024 13:43 Ответить
Можно расслабиться. И на шашлыки.
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17.05.2024 14:18 Ответить
 
 