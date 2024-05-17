Увольнение Шойгу не повлияет на ход войны РФ против Украины, - британская разведка
Назначение нового министра обороны в России не будет иметь значительного влияния на ход войны против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Там отметили, что Белоусов является экономистом без армейского бэкграунда. До назначения он занимал должность первого вице-премьера, а до того - работал помощником Путина по экономическим вопросам.
Разведка Великобритании предполагает, что Белоусов назначили для увеличения эффективности оборонных расходов, а также более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями войск РФ.
"Это может оказаться чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском Министерстве обороны и Вооруженных силах", - говорится в сообщении.
Также в разведке считают, что назначение нового министра обороны вряд ли будет иметь значительное и немедленное влияние на ход агрессии против Украины.
"Поскольку Путин также объявил, что не будет никаких изменений в назначении высшего руководства Генерального штаба, нынешний российский подход к войне, вероятно, будет продолжаться", - подытожили там.
Увольнение Шойгу с поста министра обороны РФ
Напомним, в воскресенье, 12 мая, стало известно об увольнении министра обороны РФ Сергея Шойгу, который занимал эту должность с 2012 года.
В понедельник, 13 мая, пресс-секретарь российского диктатора Песков сообщил, что уже бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу станет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако не ее непосредственным руководителем. Это ведомство непосредственно подчинено Путину.
14 мая 2024 года Путин официально назначил на должность министра Андрей Белоусова.
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але росіяни сміщні. гігі, шойгу змінили посаду.
Це не лупошарий трускавецький ЙУрист з яйцями по 17 чи ларьочник кримський з ДОТами та тімошенками у якості пАтужних радників.
Залишається сподіватися, що корумпована структура міноборони його швиденько під себе адаптує, перетворивши на "картонного маршала2.0", але якщо корупцію прижме він- результат буде паскудним для України. Вже зараз бачимо різницю між прокладками-одноденками: ЗЕлені-бабло, у якості фіндопомоги отримане, з України вивозять; російські- техніку, обладнання та комплектуючі поза санкціями завозять.