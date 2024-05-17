Увольнение Шойгу не повлияет на ход войны РФ против Украины, - британская разведка

Назначение нового министра обороны в России не будет иметь значительного влияния на ход войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Там отметили, что Белоусов является экономистом без армейского бэкграунда. До назначения он занимал должность первого вице-премьера, а до того - работал помощником Путина по экономическим вопросам.

Разведка Великобритании предполагает, что Белоусов назначили для увеличения эффективности оборонных расходов, а также более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями войск РФ.

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"Это может оказаться чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском Министерстве обороны и Вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Также в разведке считают, что назначение нового министра обороны вряд ли будет иметь значительное и немедленное влияние на ход агрессии против Украины.

"Поскольку Путин также объявил, что не будет никаких изменений в назначении высшего руководства Генерального штаба, нынешний российский подход к войне, вероятно, будет продолжаться", - подытожили там.

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Увольнение Шойгу с поста министра обороны РФ

Напомним, в воскресенье, 12 мая, стало известно об увольнении министра обороны РФ Сергея Шойгу, который занимал эту должность с 2012 года.

В понедельник, 13 мая, пресс-секретарь российского диктатора Песков сообщил, что уже бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу станет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако не ее непосредственным руководителем. Это ведомство непосредственно подчинено Путину.

14 мая 2024 года Путин официально назначил на должность министра Андрей Белоусова.

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